Sonderangebot zum Jahresende!

In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich.

Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern.





WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handelskontos mit LifeHack Prime EA, einem professionell kodierten Expert Advisor, der zwei leistungsstarke und unterschiedliche Handelsstrategien in einem robusten automatisierten System kombiniert. Dieser EA wurde entwickelt, um Gelegenheiten zu finden, Trades zu verwalten und Ihr Kapital in jeder Marktsituation zu schützen.

Dieser EA wurde entwickelt, um die strengen Standards des MQL5-Marktes zu erfüllen, und eignet sich sowohl für Anfänger, die nach einer zuverlässigen Lösung suchen, als auch für erfahrene Händler, die bewährte Strategien anpassen und optimieren möchten.

Empfehlungen:

Währungspaar : XAUUSD

Zeitrahmen : M15

Mindesteinlage : $100 (oder gleichwertig)

Empfohlene Einzahlung : $1000

Konto-Typ : ECN oder Raw mit sehr niedrigen Spreads. WICHTIG : Benutzen Sie LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse.

Leverage : mindestens 1:100, empfohlen 1:500

VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (empfohlen für bessere Leistung)





Hauptmerkmale von LifeHack Prime EA