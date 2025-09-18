LifeHack Prime EA

Sonderangebot zum Jahresende!
In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich.
Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern.

WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handelskontos mit LifeHack Prime EA, einem professionell kodierten Expert Advisor, der zwei leistungsstarke und unterschiedliche Handelsstrategien in einem robusten automatisierten System kombiniert. Dieser EA wurde entwickelt, um Gelegenheiten zu finden, Trades zu verwalten und Ihr Kapital in jeder Marktsituation zu schützen.

Dieser EA wurde entwickelt, um die strengen Standards des MQL5-Marktes zu erfüllen, und eignet sich sowohl für Anfänger, die nach einer zuverlässigen Lösung suchen, als auch für erfahrene Händler, die bewährte Strategien anpassen und optimieren möchten.

Empfehlungen:

  • Währungspaar: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15

  • Mindesteinlage: $100 (oder gleichwertig)

  • Empfohlene Einzahlung: $1000

  • Konto-Typ: ECN oder Raw mit sehr niedrigen Spreads. WICHTIG: Benutzen Sie LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse.

  • Leverage: mindestens 1:100, empfohlen 1:500

  • VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (empfohlen für bessere Leistung)


Hauptmerkmale von LifeHack Prime EA

  • Duales Strategie-System: Lassen Sie die Kapitalschutz- und die Daily Breakout-Strategie unabhängig voneinander oder gleichzeitig laufen, um alle Marktbedingungen abzudecken.

  • Fortgeschrittenes Geld-Management: Wählen Sie zwischen einer traditionellen festen Losgröße oder einer dynamischen Losgröße, die als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet wird.

  • MQL5 Marktgeprüft: Nach den höchsten Standards kodiert, um sicherzustellen, dass Konten mit niedrigen Margen und Serverbeschränkungen problemlos gehandhabt werden können.

  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit allen Währungspaaren, Indizes oder Rohstoffen.

  • Vollständig anpassbar: Jeder Parameter ist in den Eingaben sichtbar, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um den EA an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anzupassen.

  • Übersichtliche On-Chart-Anzeige: Zeigt wichtige EA- und Unternehmensinformationen direkt in Ihrem Chart an, um die Überwachung zu erleichtern.


Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experten
Trader Propfirm Pro - Expert Advisor für professionelle Trader Der Trader Propfirm Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der exklusiv für Trader von Proprietary-Trading-Firmen entwickelt wurde und sowohl mit Demo-Konten als auch mit finanzierten Konten kompatibel ist. Dieses System nutzt neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um die technische Analyse zu optimieren, monatliche Trends zu identifizieren und präzise Eingaben in kleineren Zeitrahmen-Charts vorzunehmen. Mit einem Sys
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Indikatoren
Der Day Direction Scanner ist ein Indikator, der die Richtung der aktuellen Kerze in den Zeiträumen 1 Tag, 4 Stunden, 1 Stunde, 15 Minuten und 5 Minuten nutzt, um die Marktrichtung zu bestimmen. Konvergieren alle Kerzen in eine Richtung, zeigt der Indikator an, ob der Tag bullisch oder bärisch ist oder ob keine klare Richtung erkennbar ist. Er ist hilfreich, um sich im Tagesverlauf einen Überblick über die Marktrichtung zu verschaffen. Funktionen: – Funktioniert für alle Währungspaare, Indize
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Experten
Gold Sentinel - Präzisions-Skalierer für XAUUSD Überblick Gold Sentinel ist ein Expert Advisor, der für strukturiertes Scalping auf XAUUSD entwickelt wurde. Er wendet eine adaptive Ausbruchserkennung und ein systematisches Risikomanagement an, um eindeutige Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit im volatilen Umfeld von Gold zu identifizieren. Das System arbeitet konsistent und zurückhaltend und konzentriert sich auf eine präzise Ausführung und nicht auf Overtrading. Hauptmerkmale Präzis
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader - Strukturelles Momentum-Intelligenz-System Während viele automatisierte Strategien auf überoptimierten Backtests , Cent-Konto-Demonstrationen oder aggressiven Exposure-Modellen beruhen, wurde Nova WDX Trader um einen disziplinierten strukturellen Rahmen herum entwickelt, der für reale Marktbedingungen gedacht ist. Das System priorisiert Ausführungsstabilität, kontrolliertes Engagement und interne Konsistenz - und vermeidet künstliche Performance-Verstärkung und nicht nachhaltige
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (90)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (16)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Dominator
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
SONDERANGEBOT ZUM JAHRESENDE (ZEITLICH BEGRENZT) Kaufen Sie heute BTC Dominator und erhalten Sie " AI Pro Dominator " GRATIS! Steigern Sie Ihr Portfolio mit zwei leistungsstarken AI-Tools zum Preis von einem. Dieses Angebot ist nur bis zum 31. Dezember gültig! Inanspruchnahme: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht auf MQL5, um Ihren Bonus-EA zu erhalten. Wichtige Informationen (Bedingungen & Konditionen) Lizenz : Jeder Kauf erlaubt die Verbindung zu nur einer (1) Kontonummer. Unt
AlphaCore EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
GBPUSD Multi-Strategy Expert Advisor (4-in-1) Dieser vollautomatische Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um konsistente, genaue und zuverlässige Handelsergebnisse für GBPUSD zu liefern. Im Gegensatz zu Einzelstrategie-Robotern, die nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren, kombiniert dieser EA 4 bewährte Handelsstrategien in einem leistungsstarken System, das Ihnen einen ausgewogenen und anpassungsfähigen Ansatz für den Markt bietet. Warum diesen EA wählen? Der GBPUSD-Markt ist be
FREE
Maka Maka Multi EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des Portfolio-Handels mit dem Maka Maka Multi EA. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um mehrere Währungspaare gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu handeln, Ihren Ansatz zu diversifizieren und mehr Chancen auf dem Markt zu nutzen. Mithilfe einer bewährten Kombination klassischer Indikatoren identifiziert der Maka Maka Multi EA Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und verwaltet alle Trades mit einem ausgeklügelten, automatisierten Sys
FREE
Quick Grow Pro
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Quick Grow Pro - Der ultimative XAUUSD EA für stabiles Wachstum Haben Sie genug von unvorhersehbaren Märkten und Strategien, die nicht funktionieren? Entdecken Sie Quick Grow Pro , den intelligenten Handelsroboter, der speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde. Erleben Sie die Kraft des automatisierten Handels mit einem System, das auf Kapitalerhalt und beständige Rentabilität ausgelegt ist und einen beeindruckend niedrigen historischen Drawdown von weniger als 10% aufweist. Quick
Ai Pro Dominator
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
SONDERANGEBOT ZUM JAHRESENDE (ZEITLICH BEGRENZT) Kaufen Sie AI Pro Dominator heute und erhalten Sie "GOLD Dominator AI" GRATIS! Steigern Sie Ihr Portfolio mit zwei leistungsstarken AI-Tools zum Preis von einem. Dieses Angebot ist nur bis zum 31. Dezember gültig! Inanspruchnahme: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht auf MQL5, um Ihren Bonus EA zu erhalten. Wichtige Informationen (Bedingungen & Konditionen) Lizenz : Jeder Kauf erlaubt die Verbindung zu nur einer (1) Kontonummer. U
GOLD Dominator AI
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
GOLD Dominator AI - Die Zukunft des XAUUSD-Handels GOLD Dominator AI ist eine Handelsmaschine der nächsten Generation, die speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Expert Advisors, die sich auf veraltete Indikatoren stützen, nutzt dieses System eine auf neuronalen Netzwerken basierende Architektur , um die Marktvolatilität, Trendvektoren und institutionelle Strömungen in Echtzeit zu analysieren. Version 4.0 wurde mit Blick auf die Herausforderungen professi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension