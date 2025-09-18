LifeHack Prime EA
- Experten
- Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 18 September 2025
- Aktivierungen: 10
In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich.
Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern.
WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handelskontos mit LifeHack Prime EA, einem professionell kodierten Expert Advisor, der zwei leistungsstarke und unterschiedliche Handelsstrategien in einem robusten automatisierten System kombiniert. Dieser EA wurde entwickelt, um Gelegenheiten zu finden, Trades zu verwalten und Ihr Kapital in jeder Marktsituation zu schützen.
Dieser EA wurde entwickelt, um die strengen Standards des MQL5-Marktes zu erfüllen, und eignet sich sowohl für Anfänger, die nach einer zuverlässigen Lösung suchen, als auch für erfahrene Händler, die bewährte Strategien anpassen und optimieren möchten.
Empfehlungen:
-
Währungspaar: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M15
-
Mindesteinlage: $100 (oder gleichwertig)
-
Empfohlene Einzahlung: $1000
-
Konto-Typ: ECN oder Raw mit sehr niedrigen Spreads. WICHTIG: Benutzen Sie LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse.
-
Leverage: mindestens 1:100, empfohlen 1:500
-
VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (empfohlen für bessere Leistung)
Hauptmerkmale von LifeHack Prime EA
-
Duales Strategie-System: Lassen Sie die Kapitalschutz- und die Daily Breakout-Strategie unabhängig voneinander oder gleichzeitig laufen, um alle Marktbedingungen abzudecken.
-
Fortgeschrittenes Geld-Management: Wählen Sie zwischen einer traditionellen festen Losgröße oder einer dynamischen Losgröße, die als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet wird.
-
MQL5 Marktgeprüft: Nach den höchsten Standards kodiert, um sicherzustellen, dass Konten mit niedrigen Margen und Serverbeschränkungen problemlos gehandhabt werden können.
-
Universelle Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit allen Währungspaaren, Indizes oder Rohstoffen.
-
Vollständig anpassbar: Jeder Parameter ist in den Eingaben sichtbar, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um den EA an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anzupassen.
-
Übersichtliche On-Chart-Anzeige: Zeigt wichtige EA- und Unternehmensinformationen direkt in Ihrem Chart an, um die Überwachung zu erleichtern.