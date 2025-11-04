Der Deriv Volatility Bot ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Handelsalgorithmus, der speziell für die Volatilitätsindizes von Deriv entwickelt wurde. Nach umfangreichen Backtests und realen Marktanwendungen wurde dieser EA sorgfältig angepasst, um die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Indizes optimal zu nutzen.

Obwohl der Bot für die Volatilitätsindizes von Deriv optimiert ist, kann er auch für andere Instrumente wie Währungspaare und Gold verwendet werden. Aufgrund seines speziellen Designs erzielt er jedoch die besten Ergebnisse auf den synthetischen Indizes von Deriv.

Dieser EA ist sehr einfach zu bedienen, da er nur vier Eingabeparameter benötigt. Dadurch ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Die Parameter ermöglichen es den Nutzern, verschiedene Einstellungen zu testen, um die optimale Konfiguration für spezifische Vermögenswerte zu finden. Die Screenshots in der Beschreibung wurden jedoch mit den Standardeinstellungen erstellt.

Eingabeparameter:

Wie viele Dollar ($) pro Trade? – Definiert, wie viel Geld pro Trade riskiert werden soll.

Die bereitgestellten Screenshots zeigen Backtests über die gesamte Historie der Assets, um vollständige Transparenz zu gewährleisten. Es gibt keine Manipulation – sowohl Gewinn- als auch Verlustphasen werden dargestellt.

Empfehlungen:

Maximal 2 % des Kapitals pro Trade riskieren und niemals mit Geld handeln, das man nicht verlieren kann. MQL5 VPS ist die beste Option, um sicherzustellen, dass der EA alle Trades ausführt. Vor dem Kauf den EA gründlich testen, um sicherzustellen, dass er zum eigenen Handelsstil passt. Nach dem Kauf kann mich der Nutzer kontaktieren, um Hilfe bei der Einrichtung zu erhalten.

Um die Exklusivität und Effektivität dieses EA zu gewährleisten, wird der Preis nach jeweils 10 Verkäufen um 50 % erhöht. Dies verhindert, dass zu viele Händler dieselbe Strategie verwenden, und stellt sicher, dass der EA seinen Wert behält.

Denken Sie daran, dass kein EA oder Handelssystem perfekt ist. Handeln Sie verantwortungsbewusst und managen Sie Ihr Risiko sorgfältig!



