Agent 47 semi auto

AGENT 47 Halbautomatisch

Einmal gestartet, werden Sie sich nie wieder davon trennen können. Dieser EA wurde entwickelt, um die mentale Gymnastik zu automatisieren, die ein Trader während seines Handelstages durchführt. Dieses System basiert auf konzeptionellem gesunden Menschenverstand und einer erleuchteten Sicht auf den Markt. Dies ist kein gewöhnlicher EA, sondern vielmehr eine offene Tür zu einer neuen Sicht auf den Markt. Der Markt ist gnadenlos und lässt keinen Raum für Fehler und Emotionen. Nur eiserne Disziplin und ein tiefes Verständnis des Marktes werden Sie zu einem profitablen Trader machen. Dieser Code, so einfach er auch erscheinen mag, ist in Wirklichkeit eine mehrstufige mentale Matrix, die den vergangenen Fußabdruck des Marktes und seine Auswirkungen auf die Gegenwart darstellt. Sie werden sofort beim ersten Laden dieses EA auf Ihrem Chart verstehen, dass alle vorgeschlagenen Levels immer kohärent und proportional sind. Das ist kein Zufall, Trading ist kein Glücksspiel, die Bewegungen sind nicht zufällig, sondern die Darstellung von Hunderttausenden von Positionen, die von institutionellen Algorithmen verwaltet werden, die Tausende von Berechnungen pro Sekunde durchführen. Für uns kleine Fische müssen wir uns mit dem begnügen, was der Markt uns bieten kann. Dieser EA wurde speziell für diesen Zweck entwickelt, um Ungleichgewichte mit hoher Rückkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren und auszunutzen. Sie werden sofort auf ein höheres Level aufsteigen. Das Ziel ist es, gute Preismuster zu suchen, Sie müssen Ihre sich komprimierende Konsolidierungszone mit der Visualisierung der roten und grünen Linien identifizieren. Identifizieren Sie das Ausmaß Ihres Ungleichgewichts mit den weißen Linien, die globale Marktspanne auf höheren Zeitrahmen durch die hellblauen Linien. Verstehen Sie die Marktspannung, um die Welle ohne Eingriff zu reiten. Wenden Sie den richtigen Trading-Modus proportional zu dieser Bewegung an, den richtigen Trailing SL proportional zu dieser Bewegung, und die Mathematik wird zu Ihren Gunsten spielen.

Halbautomatisches Positionsmanagement-System

Prinzip

Der EA analysiert den Markt in Echtzeit mit einem proprietären Algorithmus und zeigt Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart an:

  • Rote und grüne Linien: Dieser Bereich ist Ihre Konsolidierungszone.

  • Weiße Linien: Gewinnziele, die kontinuierlich mit jedem Tick neu berechnet werden. Diese beiden Linien repräsentieren die perfekten Long- und Short-Gleichgewichtsniveaus.

  • Cyan-Linien: Globale Multi-TF-Range-Zone.

  • Violette Linie: ASK-Preis in Echtzeit (sofortige Spread-Visualisierung beim Laden, damit Sie vom Spread nicht überrascht werden).

Eine Position eröffnen

Eine ziehbare gelbe Linie repräsentiert Ihren zukünftigen Stop Loss. Verschieben Sie sie, wohin Sie möchten.

Die Richtungserkennung ist automatisch:

  • SL unter dem Preis = LONG

  • SL über dem Preis = SHORT

Vor dem Klicken zeigt der EA in Echtzeit an:

  • Risiko/Ertrags-Verhältnis (z.B.: 1/2.35)

  • Geschätztes Risiko in Währung (z.B.: ~50.00 USD)

  • Aktuelle Aktualisierungsschwelle

Klick auf EXECUTE TRADE:

  • Automatische Lot-Berechnung, um genau den definierten % zu riskieren

  • Eröffnung mit gesetztem SL und TP

  • Anfänglicher TP = weiße Linie entsprechend der Richtung

Während des Trades angezeigte Informationen

Zeile 1 – Verhältnis / Risiko / Gewinn

  • Aktuelles R:R-Verhältnis (aktualisiert sich, wenn sich der SL mit dem Trailing bewegt)

  • Tatsächliches Risiko in Währung (Verlust bei SL-Auslösung)

  • Potenzieller Gewinn in Währung (Gewinn bei TP-Erreichung)

Zeile 2 – Täglicher Drawdown

  • Aktueller DD (+ bei Gewinn, - bei Verlust)

  • Konfiguriertes DD-Limit

  • Referenzsaldo des Tages

  • [LIMIT REACHED]-Anzeige bei Erreichen der Schwelle

Zeile 3 – Aktionen und Zeiten

  • Aktionszähler dieses EA (dieses Symbol)

  • Globaler Aktionszähler (alle EAs, alle Symbole)

  • Konfiguriertes Limit und aktueller Modus ([FROZEN] oder [SL ONLY])

  • Handelszeiten

Jede Informationszeile kann einzeln aktiviert/deaktiviert werden, Schaltflächen und Linien sind auf dem Chart verschiebbar.

Trailing Stop

Adaptives Verhalten

Das SL-Berechnungssystem ist ein Verhältnis relativ zum Gesamtmarkt, es wird immer eine proportionale Aggressivität haben.

  • Fortschritt Richtung TP: SL zieht sich progressiv zusammen

  • Nahe am TP: beschleunigte Verengung zum Schutz des erreichten Gewinns

  • Wenn der Markt stagniert, lässt der SL den Trade atmen, während er auf die kleinste Schwankung achtet

Bewegungsglättung

7 Reaktivitätseinstellungen: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultraschnell) bis 31 (sehr sanft)

Jeder Glättungstyp wurde ausgiebig bearbeitet, dies sind keine einfachen EMA-Glättungen, sondern präzise mathematische Berechnungen!

ACHTUNG jeder Glättungstyp wird ein unterschiedliches Verhalten haben, abhängig vom Trading-Modus, mit dem er verbunden ist, abhängig vom globalen Marktzustand und auch vom Positionszustand!

ACHTUNG Level 1 ist für extrem aggressives Scalping gemacht, um die kleinsten Bewegungen zu erfassen, es wird Positionen sehr schnell verlassen...

Sicherheitsfunktionen

  • Anti-Rückwärts: SL kann nie zurückgehen, nur vorwärts (es sei denn, Sie entscheiden manuell, das Risiko zu erhöhen)

  • Aktualisierungsschwelle in %: verhindert zu häufige Änderungen

  • Aktivierungsverzögerung: X Balken warten, bevor das Trailing beginnt

  • Automatische Wiederherstellung, wenn SL manuell gelöscht wird

Trailing Take Profit

Der TP folgt ständig der weißen Linie. Es gibt zwei weiße Linien, die die optimalsten Long- und Short-Rückkehrpunkte darstellen, jeder Punkt wird mit jedem Tick aktualisiert.

  • Der Preis schreitet in die gewünschte Richtung voran → TP entfernt sich (mehr Potenzial), um mehr Gewinn zu erfassen

  • Der Preis komprimiert und geht in eine Range → TP nähert sich (sichert) und wartet auf den richtigen Moment, um den Trade zu verlassen

Aktualisierungsschwelle konfigurierbar gemäß der "SL/TP Update"-Einstellung in %.

Der TP kann manuell von der weißen Linie verschoben werden, alles wird sofort mit diesem neuen Verhältnis neu kalibriert. Sie können jederzeit die automatische TP-Kontrolle an den EA zurückgeben, indem Sie den TP einfach wieder auf die weiße Linie setzen. Der EA übernimmt auch automatisch die TP-Kontrolle, wenn die weiße Linie ihn kreuzt, um Gewinne zu erhöhen oder zu sichern.

Der mobile TP kann unabhängig vom Trailing SL aktiviert/deaktiviert werden.

Mit anderen Worten...

Sie ändern die Position oder SL-Einstellungen (über MT5):

  • Der EA erkennt die Änderung

  • Vollständige Neukalibrierung von diesem neuen Referenzpunkt

  • Der Verzögerungszähler (Balken) wird auf Null zurückgesetzt

  • Das Trailing wird normal fortgesetzt

Sie ändern die TP-Position (über MT5):

  • Der EA erkennt die Änderung

  • Er respektiert Ihre Entscheidung und hört auf, den TP zu ändern

  • Die Kontrolle wird nur wieder aufgenommen, wenn die weiße Linie zu Ihrem TP zurückkehrt oder wenn Sie den TP nach dem Verschieben wieder auf die weiße Linie setzen (Wiederherstellungsentfernung proportional zur "SL/TP Update"-Einstellung)

Sie löschen den SL:

  • Der EA erkennt es und stellt ihn automatisch wieder her

Partielle Take Profits

3 unabhängige Ebenen

  • TP1: 25% des Weges Einstieg → Finaler TP

  • TP2: 50% des Weges

  • TP3: 75% des Weges

Für jede Ebene:

  • Ein/Aus-Aktivierung

  • Prozentsatz des zu schließenden Volumens

Verhalten:

  • Visualisierung durch violette gestrichelte Linien auf dem Chart

  • Automatisches Schließen, wenn der Preis ein Level erreicht

  • Jedes Level wird nur einmal ausgelöst (keine doppelte Ausführung), kann aber jederzeit aktiviert werden, z.B. können Sie den ersten TP in einem strategischen Moment aktivieren, auch wenn der Preis viel weiter von der partiellen TP-Position entfernt ist, der TP wird sofort zum Marktpreis ausgeführt

  • Wenn sich der finale TP bewegt (Trailing), werden die partiellen Ebenen neu berechnet

4 Trading-Modi

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

Empfohlen für die Verwendung auf 1m / 5m / 15m / 1H. Aber das System unterstützt alle MT5-Zeitrahmen!

Der Balken-Verzögerungsparameter vor der SL-Aktivierung verwendet diese Zeiteinheiten. Beispiel: Wenn Sie im INTRADAY-Modus sind und 5 als Verzögerung setzen, wartet das System 5 x 5m-Balken, bevor es den Trailing SL aktiviert.

Täglicher Drawdown-Schutz

  • Um Mitternacht (Broker-Zeit) zeichnet der EA den Kontostand als Referenz auf

  • Permanente Drawdown-Berechnung, um die täglichen Limits der Prop-Firmen nicht zu überschreiten

  • Wenn % das Limit überschreitet → neue Trades werden blockiert

  • Bestehende Positionen werden weiterhin normal verwaltet

  • Automatischer Reset jeden Tag um Mitternacht

Aktionsbegrenzer

Entwickelt für die Regeln von Prop-Firmen (FTMO usw.) und zur Optimierung der Trading-Intensität.

Zählung:

  • Alle Aktionen werden gezählt: Eröffnungen, Schließungen, SL/TP-Änderungen (außer partielle TPs, da diese EA-seitig und nicht Broker-seitig positioniert werden)

  • Zähler pro EA/Symbol + globaler Zähler (alle EAs, alle Symbole)

  • Persistent zwischen MT5-Neustarts (GlobalVariables)

  • Automatischer Reset um Mitternacht

3 progressive Ebenen:

Setzen Sie ein globales tägliches Limit, das in der "Actions Limit/24"-Einstellung nicht überschritten werden darf, diese Zahl repräsentiert Ihre 100% täglichen Aktionen. Sobald das 100%-Limit erreicht ist, haben neue Einstiege feste SL und TP! (jederzeit deaktivierbar oder änderbar)

Nutzung

Modus

Effekt

0-85%

NORMAL

Alles funktioniert

85-100%

SL ONLY

Trailing SL aktiv, TP eingefroren

>100%

FROZEN

SL und TP eingefroren


Handelszeiten

  • Konfigurierbarer Bereich (Format HH:MM-HH:MM, Broker-Zeit), standardmäßig auf 24/24 eingestellt

  • Außerhalb des Bereichs: EXECUTE-Button ausgegraut, Eröffnung unmöglich

  • Wenn eine Position während der erlaubten Stunden eröffnet wird, wird die Position in der Minute, in der die Endzeit erreicht wird, geschlossen! Beispiel: Die Einstellung ist zwischen 8:00 und 17:25 definiert; wenn der Trade um 13:00 eröffnet wird, wird er um 17:25 sofort geschlossen.

Automatische Positionsübernahme einschließlich von anderen EAs!!!

Der EA kann Kauf- und Verkaufssignale von einem anderen EA empfangen und dann die Kontrolle über die Position übernehmen, indem er das SL- und TP-Tracking verwaltet! Dafür muss Ihr EA seinen SL am gewünschten Punkt positionieren, der TP kann auf beliebige Entfernung gesendet werden und wird von AGENT 47 erfasst. Die Position wird dann vollständig vom EA gemäß seinen Parametern verwaltet.

Was passiert:

  • Erkennung der bestehenden Position auf dem Symbol

  • Abruf aller Daten (Einstieg, SL, TP, Volumen, Richtung, Ticket)

  • Neuberechnung der Trailing-Parameter

  • Speicherung des Tickets zur Vermeidung von Duplikaten

  • Sofortige Übernahme der Verwaltung

Verzögerte Übernahme:

  • Wenn eine Position existiert, aber noch keinen SL hat, wartet der EA

  • Sobald ein SL erkannt wird, wird die Übernahme ausgelöst

Visueller SL-Verlauf

  • Jede SL-Bewegung wird als Segment auf dem Chart gezeichnet, aktualisiert gemäß der "SL/TP Update"-Einstellung in %

  • Farbe nach Richtung: grün (LONG) / rot (SHORT)

  • Speicherung der letzten 50 Trades

  • Automatische Bereinigung der ältesten

  • Ermöglicht die visuelle Analyse des Managements Ihrer Trades

Der MT5-Backtest-Modus ermöglicht es, das Verhalten des Systems gegenüber dem Markt zu visualisieren und die verschiedenen SL-Modi zu verinnerlichen. ACHTUNG: Der Backtest-Modus ist nicht dafür gedacht, profitabel zu sein, und funktioniert nicht unter realen Bedingungen.

Nur der Benutzer kann Trades mit den Schaltflächen platzieren!

Echtzeit-ASK-Linie

  • Violette Linie, die dem ASK-Preis Tick für Tick folgt

  • Visualisiert den Spread permanent, damit Sie von seiner Amplitude nicht überrascht werden

  • Verlauf auf den sichtbaren Balken gezeichnet

EXECUTE-Button-Zustände

Farbe

Text

Bedeutung

Grün

EXECUTE TRADE

Bereit zum Eröffnen

Grau

IN POSITION

Trade läuft

Grau

OUT OF HOURS

Außerhalb des Zeitbereichs (zeigt Uhrzeiten)

Orange

DD LIMIT!

Täglicher Drawdown erreicht

Orange

SL/TP FROZEN

Aktionen >100%

Gold

SL ONLY MODE

Aktionen 85-100%


Lot-Berechnung

  • Universelle TickValue/TickSize-Methode

  • Funktioniert bei allen Instrumenten: Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Aktien-CFDs

  • Riskieren Sie genau den definierten %, unabhängig vom Symbol

  • Automatische Einhaltung der Broker-Beschränkungen (Min.-Lot, Max., Schritt...)

Was Sie tun können

  • Passen Sie den SL vor dem Einstieg über oder unter dem Preis an und sehen Sie, wie sich das Verhältnis/Risiko in Echtzeit ändert, die Position in der gewählten Richtung wird beim Drücken der Schaltfläche sofort eingegangen.

  • Ändern Sie den SL oder seine Parameter während eines Trades → der EA kalibriert alles neu

  • Ändern Sie den TP während eines Trades → der EA respektiert Ihre Wahl und passt das Trailing TP an.

  • Setzen Sie den TP zurück auf die weiße Linie → der EA übernimmt beim nächsten Tick die Kontrolle über den TP. (Hinweis: Die Wiederherstellungsentfernung hängt vom SL/TP Update-Parameter ab, es wird empfohlen, die Volatilitätslücke in % auf dem Chart manuell zu messen; 0,05% repräsentieren nicht die gleiche Entfernung in Ticks auf allen Assets)

  • Manueller TP gesetzt und die weiße Linie kehrt in die Nähe zurück (Entfernung in % der SL-TP-Aktualisierung) → der EA erfasst den manuellen TP automatisch wieder.

  • Passen Sie die Glättung entsprechend der Marktvolatilität an

  • Verwenden Sie die Trailing-Verzögerung in Balken für verfrühte Einstiege

  • Kombinieren Sie partielle TPs + Trailing für schrittweise Absicherung

  • Starten Sie mehrere EAs auf mehreren Symbolen mit globalem Zähler

  • Passen Sie Position und Größe der Schaltflächen an

  • Passen Sie die Dicke der Chart-Linien an

Parameteränderungserkennung

Der EA erkennt in Echtzeit, ob Sie die Parameter ändern, wendet sie sofort oder beim nächsten Tick an, je nach Parametertyp.

Sie müssen den EA nicht entfernen und neu hinzufügen: Änderungen werden sofort angewendet.

Synchronisation und Zuverlässigkeit

  • Permanenter Cache/Server-Abgleich

  • Automatische Erkennung, wenn Position außerhalb des EA geschlossen wird (Broker, Margin Call, manuelle Intervention)

  • Sauberer Reset aller Variablen in diesem Fall

  • Systematische Validierung vor jeder Handelsaktion

  • Vollständige beschreibende Logs über den Gesamtzustand

  • Mehrfache Sicherheit / Broker-Aufrufe

  • GARANTIERTER MARKT-AUSSTIEG BEI ALLEN BROKERN → kein SL-Slippage!

YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR


