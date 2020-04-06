Agent 47 semi auto

AGENT 47 Semi-automático

Una vez lanzado, nunca podrás separarte de él. Este EA fue diseñado para automatizar la gimnasia mental que un trader realiza a lo largo de su día de trading. Este sistema se basa en el sentido común conceptual y una visión iluminada del mercado. No es un EA como los demás, sino más bien una puerta abierta hacia una nueva visión del mercado. El mercado es despiadado y no deja lugar para errores y emociones. Solo la disciplina de hierro y una comprensión profunda del mercado te convertirán en un trader rentable. Este código, tan simple como parece, es en realidad una matriz mental multinivel que representa la huella pasada del mercado y sus efectos en el presente. Comprenderás instantáneamente desde la primera carga de este EA en tu gráfico que todos los niveles propuestos son siempre coherentes y proporcionales. Esto no es casualidad, el trading no es juego de azar, los movimientos no son aleatorios sino la representación de cientos de miles de posiciones gestionadas por algoritmos institucionales que realizan miles de cálculos por segundo. Para nosotros, peces pequeños, debemos contentarnos con lo que el mercado tiene para ofrecernos. Este EA fue especialmente diseñado con este propósito para identificar y explotar los desequilibrios con alta probabilidad de retorno. Pasarás inmediatamente a un nivel superior. El objetivo es buscar buenos patrones de precio, debes identificar tu zona de consolidación comprimiéndose con la visualización de las líneas rojas y verdes. Identifica la extensión de tu desequilibrio con las líneas blancas, el rango global del mercado en TFs superiores a través de las líneas azul claro. Comprende la tensión del mercado para surfear la ola sin intervención. Aplica el modo de trading correcto proporcional a este movimiento, el SL trailing correcto proporcional a este movimiento y las matemáticas jugarán a tu favor.

Principio

Sistema de Gestión de Posiciones Semi-automático

El EA analiza el mercado en tiempo real mediante un algoritmo propietario y muestra zonas de alta probabilidad de reversión directamente en tu gráfico:

Líneas rojas y verdes : este espacio es tu zona de consolidación.

Líneas blancas : objetivos de beneficio recalculados continuamente con cada tick. Estas dos líneas representan los niveles perfectos de equilibrio largo y corto.

Líneas cian : zona de rango global multi-TF.

Línea violeta: precio ASK en tiempo real (visualización instantánea del spread al cargar para que no te sorprenda el spread).

Abrir una posición

Una línea amarilla arrastrable representa tu futuro Stop Loss. Muévela donde quieras.

La detección de dirección es automática:

SL debajo del precio = LONG

SL encima del precio = SHORT

Antes de hacer clic, el EA muestra en tiempo real:

Ratio riesgo/recompensa (ej: 1/2.35)

Riesgo estimado en divisa (ej: ~50.00 USD)

Umbral de actualización actual

Clic en EXECUTE TRADE:

Cálculo automático del lote para arriesgar exactamente el % definido

Apertura con SL y TP posicionados

TP inicial = línea blanca correspondiente a la dirección

Información mostrada durante la operación

Línea 1 – Ratio / Riesgo / Ganancia

Ratio R:R actual (se actualiza mientras el SL se mueve con el trailing)

Riesgo real en divisa (pérdida si se toca el SL)

Ganancia potencial en divisa (beneficio si se alcanza el TP)

Línea 2 – Drawdown diario

DD actual (+ si ganancia, - si pérdida)

Límite de DD configurado

Balance de referencia del día

Indicador [LIMIT REACHED] si se alcanza el umbral

Línea 3 – Acciones y Horarios

Contador de acciones de este EA (este símbolo)

Contador de acciones global (todos los EAs, todos los símbolos)

Límite configurado y modo actual ([FROZEN] o [SL ONLY])

Horario de trading

Cada línea de información se puede activar/desactivar individualmente, los botones y líneas son movibles en el gráfico.

Comportamiento adaptativo

Trailing Stop

El sistema de cálculo del SL es una proporción relativa al mercado global, siempre tendrá una agresividad proporcional a él.

Progreso hacia el TP: el SL se ajusta progresivamente

Cerca del TP: ajuste acelerado para proteger el beneficio adquirido

Si el mercado se estanca, el SL deja respirar la operación mientras permanece atento a la más mínima fluctuación

Suavizado de movimientos

7 ajustes de reactividad: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra-rápido) a 31 (muy suave)

Cada tipo de suavizado ha sido extensamente trabajado, ¡no son simples suavizados EMA sino cálculos matemáticos precisos!

ATENCIÓN cada tipo de suavizado tendrá un comportamiento diferente según el modo de trading con el que esté asociado, según el estado global del mercado, ¡y también del estado de la posición!

ATENCIÓN el nivel 1 está hecho para scalping extremadamente agresivo para capturar los movimientos más pequeños, saldrá de las posiciones muy rápido...

Funciones de seguridad

Anti-retroceso: el SL nunca puede retroceder, solo avanzar (a menos que decidas manualmente aumentar el riesgo)

Umbral de actualización en %: evita modificaciones demasiado frecuentes

Retraso de activación: esperar X barras antes de que comience el trailing

Restauración automática si el SL se elimina manualmente

Trailing Take Profit

El TP sigue constantemente la línea blanca. Hay dos líneas blancas que representan los puntos de retorno más óptimos largo y corto, cada punto se actualiza con cada tick.

El precio progresa en la dirección deseada → el TP se aleja (más potencial) para capturar más ganancias

El precio se comprime y entra en rango → el TP se acerca (asegura) y espera el momento adecuado para salir de la operación

Umbral de actualización configurable según el ajuste "SL/TP Update" en %.

El TP puede moverse manualmente desde la línea blanca, todo se recalibra instantáneamente con esta nueva proporción. Puedes en cualquier momento devolver el control automático del TP al EA simplemente reposicionando el TP en la línea blanca. El EA también retoma automáticamente el control del TP si la línea blanca lo cruza para aumentar o asegurar las ganancias.

El TP móvil se puede activar/desactivar independientemente del trailing SL.

En otras palabras...

Modificas la posición o ajustes del SL (vía MT5):

El EA detecta el cambio

Recalibración completa desde este nuevo punto de referencia

El contador de retraso (barras) se reinicia a cero

El trailing continúa normalmente

Modificas la posición del TP (vía MT5):

El EA detecta el cambio

Respeta tu decisión y deja de modificar el TP

El control se reanuda solo cuando la línea blanca vuelve cerca de tu TP o si colocas el TP de nuevo en la línea blanca después de moverlo (distancia de recuperación proporcional al ajuste "SL/TP Update")

Eliminas el SL:

El EA lo detecta y lo restaura automáticamente

3 niveles independientes

TP1: 25% del camino Entrada → TP final

TP2: 50% del camino

TP3: 75% del camino

Take Profits parciales

Para cada nivel:

Activación on/off

Porcentaje del volumen a cerrar

Comportamiento:

Visualización mediante líneas violetas punteadas en el gráfico

Cierre automático cuando el precio alcanza un nivel

Cada nivel se activa solo una vez (sin doble ejecución) pero puede activarse en cualquier momento, por ejemplo puedes activar el primer TP en un momento estratégico incluso si el precio está mucho más lejos que la posición del TP parcial, el TP se tomará instantáneamente a mercado

Si el TP final se mueve (trailing), los niveles parciales se recalculan

4 modos de trading

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

Recomendado para uso en 1m / 5m / 15m / 1H. ¡Pero el sistema tolera todos los marcos temporales de MT5!

El parámetro de retraso en barras antes de la activación del SL usa estas unidades de tiempo. Ejemplo: si estás en modo INTRADAY y pones 5 como retraso, el sistema esperará 5 barras de 5m antes de activar el trailing SL.

A medianoche (hora del broker), el EA registra el balance como referencia

Cálculo permanente del Drawdown para no exceder los límites diarios de las Prop firms

Si el % excede el límite → nuevas operaciones bloqueadas

Las posiciones existentes continúan siendo gestionadas normalmente

Reset automático cada día a medianoche

Protección de Drawdown diarioLimitador de acciones

Diseñado para las reglas de prop firms (FTMO, etc.) y para optimizar la intensidad del trading.

Conteo:

Todas las acciones contadas: aperturas, cierres, modificaciones SL/TP (excepto TP parciales ya que se posicionan del lado del EA, no del Broker)

Contador por EA/símbolo + contador global (todos los EAs, todos los símbolos)

Persistente entre reinicios de MT5 (GlobalVariables)

Reset automático a medianoche

3 niveles progresivos:

Establece un límite global diario a no exceder en el ajuste "Actions Limit/24", este número representa tu 100% de acciones diarias. Una vez alcanzado el límite del 100%, ¡las nuevas entradas tendrán SL y TP fijos! (desactivable o modificable en cualquier momento)

Uso Modo Efecto 0-85% NORMAL Todo funciona 85-100% SL ONLY Trailing SL activo, TP congelado >100% FROZEN SL y TP congelados





Rango configurable (formato HH:MM-HH:MM, hora del broker) configurado en 24/24 por defecto

Fuera del rango: botón EXECUTE grisado, apertura imposible

Si una posición se abre durante las horas permitidas, ¡en el minuto en que se alcance la hora final la posición será cerrada! Por ejemplo: el ajuste está definido entre 8:00 y 17:25; si la operación se abre a las 13:00, a las 17:25 será cortada instantáneamente.

Horario de trading¡¡¡Adopción automática de posiciones incluyendo las de otros EAs!!!

¡El EA puede recibir señales de compra y venta de otro EA y luego tomar el control de la posición gestionando el seguimiento del SL y TP! Para esto, tu EA debe posicionar su SL en el punto deseado, el TP puede enviarse a cualquier distancia y será capturado por AGENT 47. La posición será entonces gestionada completamente por el EA según sus parámetros.

Lo que sucede:

Detección de la posición existente en el símbolo

Recuperación de todos los datos (entrada, SL, TP, volumen, dirección, ticket)

Recálculo de los parámetros de trailing

Guardado del ticket para evitar duplicados

Toma de gestión inmediata

Adopción diferida:

Si una posición existe pero aún no tiene SL, el EA espera

En cuanto se detecta un SL, se activa la adopción

Cada movimiento del SL se traza como un segmento en el gráfico, actualizado según el ajuste "SL/TP Update" en %

Color según la dirección: verde (LONG) / rojo (SHORT)

Almacenamiento de las últimas 50 operaciones

Limpieza automática de las más antiguas

Permite analizar visualmente la gestión de tus operaciones

Historial visual del SL

El modo backtest de MT5 permite visualizar el comportamiento del sistema frente al mercado y asimilar los diferentes modos de SL. ATENCIÓN: el modo backtest no está destinado a ser rentable y no funciona en condiciones reales.

¡Solo el usuario puede colocar operaciones usando los botones!

Línea violeta que sigue el precio ASK tick a tick

Visualiza el spread permanentemente para que no te sorprenda su amplitud

Historial trazado en las barras visibles

Color Texto Significado Verde EXECUTE TRADE Listo para abrir Gris IN POSITION Operación en curso Gris OUT OF HOURS Fuera del rango horario (muestra las horas) Naranja DD LIMIT! Drawdown diario alcanzado Naranja SL/TP FROZEN Acciones >100% Dorado SL ONLY MODE Acciones 85-100%

Línea ASK en tiempo realEstados del botón EXECUTE





Método universal TickValue/TickSize

Funciona en todos los instrumentos: Forex, índices, metales, cripto, CFD de acciones

Arriesga exactamente el % definido, sin importar el símbolo

Cumplimiento automático de las restricciones del broker (lote mín, máx, step...)

Ajustar el SL arriba o abajo del precio antes de entrar y ver el ratio/riesgo cambiar en tiempo real, la posición en la dirección elegida se tomará instantáneamente al presionar el botón.

Modificar el SL o sus parámetros durante una operación → el EA recalibra todo

Modificar el TP durante una operación → el EA respeta tu elección y adapta el trailing TP.

Poner el TP de nuevo en la línea blanca → el EA recupera el control del TP en el siguiente tick. (nota: la distancia de recuperación depende del parámetro SL/TP Update, se recomienda medir manualmente la brecha de volatilidad en % en el gráfico; 0.05% no representa la misma distancia en ticks en todos los activos)

TP manual colocado y la línea blanca vuelve cerca (distancia en % de actualización SL-TP) → el EA recaptura automáticamente el TP manual.

Ajustar el suavizado según la volatilidad del mercado

Usar el retraso del trailing en barras para entradas prematuras

Combinar TPs parciales + trailing para asegurar progresivamente

Lanzar múltiples EAs en múltiples símbolos con contador global

Personalizar la posición y tamaño de los botones

Ajustar el grosor de las líneas del gráfico

Cálculo del loteLo que puedes hacerDetección de cambios de parámetros

El EA detecta en tiempo real si modificas los parámetros, los aplica instantáneamente o en el siguiente tick según el tipo de parámetro.

No necesitas quitar y volver a poner el EA: los cambios se aplican sobre la marcha.

Reconciliación permanente caché/servidor

Detección automática si la posición se cierra fuera del EA (broker, margin call, intervención manual)

Reset limpio de todas las variables en este caso

Validación sistemática antes de cada acción de trading

Logs descriptivos completos sobre el estado global

Múltiple seguridad / llamadas al Broker

SALIDA A MERCADO GARANTIZADA EN TODOS LOS BROKERS → ¡sin deslizamiento del SL!

Sincronización y fiabilidad

