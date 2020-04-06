Agent 47 semi auto

AGENT 47 Полуавтоматический

После запуска вы никогда не сможете от него отказаться. Этот советник был разработан для автоматизации умственной гимнастики, которую трейдер выполняет в течение всего торгового дня. Эта система основана на концептуальном здравом смысле и просвещённом видении рынка. Это не обычный советник, а скорее открытая дверь к новому видению рынка. Рынок беспощаден и не оставляет места для ошибок и эмоций. Только железная дисциплина и глубокое понимание рынка сделают вас прибыльным трейдером. Этот код, каким бы простым он ни казался, на самом деле является многоуровневой ментальной матрицей, представляющей прошлый след рынка и его влияние на настоящее. Вы мгновенно поймёте с первой загрузки этого советника на ваш график, что все предложенные уровни всегда согласованы и пропорциональны. Это не случайность, трейдинг — это не азартные игры, движения не случайны, а представляют собой сотни тысяч позиций, управляемых институциональными алгоритмами, выполняющими тысячи расчётов в секунду. Для нас, маленьких рыбок, мы должны довольствоваться тем, что рынок может нам предложить. Этот советник был специально разработан с этой целью — выявлять и использовать дисбалансы с высокой вероятностью возврата. Вы мгновенно перейдёте на более высокий уровень. Цель — искать хорошие ценовые паттерны, вы должны определить вашу зону консолидации, сжимающуюся с визуализацией красных и зелёных линий. Определите масштаб вашего дисбаланса с помощью белых линий, общий диапазон рынка на старших таймфреймах с помощью голубых линий. Поймите напряжение рынка, чтобы оседлать волну без вмешательства. Применяйте правильный режим торговли, пропорциональный этому движению, правильный трейлинг SL, пропорциональный этому движению, и математика будет работать в вашу пользу.

Принцип

Полуавтоматическая система управления позициями

Советник анализирует рынок в реальном времени с помощью проприетарного алгоритма и отображает зоны с высокой вероятностью разворота непосредственно на вашем графике:

Красные и зелёные линии : это пространство — ваша зона консолидации.

Белые линии : цели прибыли, пересчитываемые непрерывно с каждым тиком. Эти две линии представляют идеальные уровни баланса для длинных и коротких позиций.

Голубые линии : глобальная зона диапазона мульти-ТФ.

Фиолетовая линия: цена ASK в реальном времени (мгновенная визуализация спреда при загрузке, чтобы вы не удивились спреду).

Открытие позиции

Перетаскиваемая жёлтая линия представляет ваш будущий Stop Loss. Перемещайте её куда хотите.

Определение направления автоматическое:

SL ниже цены = LONG

SL выше цены = SHORT

Перед нажатием советник отображает в реальном времени:

Соотношение риск/прибыль (например: 1/2.35)

Расчётный риск в валюте (например: ~50.00 USD)

Текущий порог обновления

Нажатие на EXECUTE TRADE:

Автоматический расчёт лота для риска точно заданного %

Открытие с установленными SL и TP

Начальный TP = белая линия, соответствующая направлению

Информация, отображаемая во время сделки

Строка 1 – Соотношение / Риск / Прибыль

Текущее соотношение R:R (обновляется по мере движения SL с трейлингом)

Реальный риск в валюте (убыток при срабатывании SL)

Потенциальная прибыль в валюте (прибыль при достижении TP)

Строка 2 – Дневная просадка

Текущая просадка (+ если прибыль, - если убыток)

Настроенный лимит просадки

Референсный баланс дня

Индикатор [LIMIT REACHED] при достижении порога

Строка 3 – Действия и часы

Счётчик действий этого советника (этот символ)

Глобальный счётчик действий (все советники, все символы)

Настроенный лимит и текущий режим ([FROZEN] или [SL ONLY])

Торговые часы

Каждая информационная строка может быть включена/выключена индивидуально, кнопки и линии перемещаются на графике.

Адаптивное поведение

Трейлинг Стоп

Система расчёта SL — это пропорция относительно общего рынка, она всегда будет иметь агрессивность, пропорциональную ему.

Прогресс к TP: SL постепенно сужается

Близко к TP: ускоренное сужение для защиты полученной прибыли

Если рынок застаивается, SL даёт сделке дышать, оставаясь внимательным к малейшим колебаниям

Сглаживание движений

7 настроек реактивности: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ультрабыстрый) до 31 (очень плавный)

Каждый тип сглаживания был тщательно проработан, это не простые сглаживания EMA, а точные математические расчёты!

ВНИМАНИЕ каждый тип сглаживания будет иметь разное поведение в зависимости от режима торговли, с которым он связан, в зависимости от общего состояния рынка и состояния позиции!

ВНИМАНИЕ уровень 1 предназначен для экстремально агрессивного скальпинга для захвата самых маленьких движений, он будет выходить из позиций очень быстро...

Функции безопасности

Анти-возврат: SL никогда не может двигаться назад, только вперёд (если вы вручную не решите увеличить риск)

Порог обновления в %: предотвращает слишком частые модификации

Задержка активации: ждать X баров перед началом трейлинга

Автоматическое восстановление, если SL удалён вручную

Трейлинг Тейк Профит

TP постоянно следует за белой линией. Есть две белые линии, представляющие наиболее оптимальные точки возврата для длинных и коротких позиций, каждая точка обновляется с каждым тиком.

Цена движется в желаемом направлении → TP отдаляется (больше потенциала) для захвата большей прибыли

Цена сжимается и входит в диапазон → TP приближается (обеспечивает безопасность) и ждёт подходящего момента для выхода из сделки

Порог обновления настраивается в соответствии с настройкой "SL/TP Update" в %.

TP можно вручную переместить от белой линии, всё мгновенно пересчитывается с этой новой пропорцией. Вы можете в любой момент вернуть автоматический контроль TP советнику, просто переместив TP на белую линию. Советник также автоматически возобновляет контроль TP, если белая линия пересекает его для увеличения или обеспечения прибыли.

Мобильный TP можно включить/выключить независимо от трейлинг SL.

Другими словами...

Вы изменяете позицию или настройки SL (через MT5):

Советник обнаруживает изменение

Полная перекалибровка от этой новой точки отсчёта

Счётчик задержки (бары) перезапускается с нуля

Трейлинг продолжается нормально

Вы изменяете позицию TP (через MT5):

Советник обнаруживает изменение

Он уважает ваше решение и прекращает изменять TP

Контроль возобновляется только когда белая линия возвращается близко к вашему TP или если вы возвращаете TP на белую линию после перемещения (расстояние восстановления пропорционально настройке "SL/TP Update")

Вы удаляете SL:

Советник обнаруживает это и автоматически восстанавливает его

3 независимых уровня

TP1: 25% пути Вход → Финальный TP

TP2: 50% пути

TP3: 75% пути

Частичные Тейк Профиты

Для каждого уровня:

Включение/выключение

Процент объёма для закрытия

Поведение:

Визуализация через фиолетовые пунктирные линии на графике

Автоматическое закрытие при достижении ценой уровня

Каждый уровень срабатывает только один раз (без двойного исполнения), но может быть активирован в любой момент, например, вы можете активировать первый TP в стратегический момент, даже если цена намного дальше позиции частичного TP, TP будет мгновенно взят по рынку

Если финальный TP перемещается (трейлинг), частичные уровни пересчитываются

4 режима торговли

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

Рекомендуется для использования на 1м / 5м / 15м / 1Ч. Но система допускает все таймфреймы MT5!

Параметр задержки в барах перед активацией SL использует эти единицы времени. Пример: если вы в режиме INTRADAY и установили 5 как задержку, система будет ждать 5 баров по 5м перед активацией трейлинг SL.

В полночь (время брокера) советник записывает баланс как референс

Постоянный расчёт просадки, чтобы не превышать дневные лимиты проп-фирм

Если % превышает лимит → новые сделки блокируются

Существующие позиции продолжают управляться нормально

Автоматический сброс каждый день в полночь

Защита от дневной просадкиОграничитель действий

Разработан для правил проп-фирм (FTMO и др.) и оптимизации интенсивности торговли.

Подсчёт:

Все действия учитываются: открытия, закрытия, модификации SL/TP (кроме частичных TP, так как они позиционируются со стороны советника, а не брокера)

Счётчик по советнику/символу + глобальный счётчик (все советники, все символы)

Сохраняется между перезапусками MT5 (GlobalVariables)

Автоматический сброс в полночь

3 прогрессивных уровня:

Установите глобальный дневной лимит, который нельзя превышать, в настройке "Actions Limit/24", это число представляет ваши 100% дневных действий. После достижения лимита 100% новые входы будут иметь фиксированные SL и TP! (можно отключить или изменить в любой момент)

Использование Режим Эффект 0-85% NORMAL Всё работает 85-100% SL ONLY Трейлинг SL активен, TP заморожен >100% FROZEN SL и TP заморожены





Настраиваемый диапазон (формат ЧЧ:ММ-ЧЧ:ММ, время брокера), по умолчанию 24/24

Вне диапазона: кнопка EXECUTE неактивна, открытие невозможно

Если позиция открыта в разрешённые часы, в минуту достижения конечного часа позиция будет закрыта! Например: настройка установлена между 8:00 и 17:25; если сделка открыта в 13:00, в 17:25 она будет мгновенно закрыта.

Торговые часыАвтоматическое принятие позиций, включая от других советников!!!

Советник может получать сигналы на покупку и продажу от другого советника, затем брать под контроль позицию, управляя отслеживанием SL и TP! Для этого ваш советник должен установить свой SL в желаемой точке, TP может быть отправлен на любое расстояние и будет захвачен AGENT 47. Позиция затем будет полностью управляться советником в соответствии с его параметрами.

Что происходит:

Обнаружение существующей позиции на символе

Получение всех данных (вход, SL, TP, объём, направление, тикет)

Пересчёт параметров трейлинга

Сохранение тикета для избежания дублирования

Немедленное принятие управления

Отложенное принятие:

Если позиция существует, но ещё не имеет SL, советник ждёт

Как только SL обнаружен, срабатывает принятие

Каждое движение SL отображается как сегмент на графике, обновляется в соответствии с настройкой "SL/TP Update" в %

Цвет по направлению: зелёный (LONG) / красный (SHORT)

Хранение последних 50 сделок

Автоматическая очистка самых старых

Позволяет визуально анализировать управление вашими сделками

Визуальная история SL

Режим бэктеста MT5 позволяет визуализировать поведение системы на рынке и освоить различные режимы SL. ВНИМАНИЕ: режим бэктеста не предназначен для прибыли и не работает в реальных условиях.

Только пользователь может размещать сделки с помощью кнопок!

Фиолетовая линия, следующая за ценой ASK тик за тиком

Постоянно визуализирует спред, чтобы вы не удивились его амплитуде

История отображается на видимых барах

Цвет Текст Значение Зелёный EXECUTE TRADE Готов к открытию Серый IN POSITION Сделка в процессе Серый OUT OF HOURS Вне временного диапазона (показывает часы) Оранжевый DD LIMIT! Достигнута дневная просадка Оранжевый SL/TP FROZEN Действия >100% Золотой SL ONLY MODE Действия 85-100%

Линия ASK в реальном времениСостояния кнопки EXECUTE





Универсальный метод TickValue/TickSize

Работает на всех инструментах: Forex, индексы, металлы, крипто, CFD на акции

Рискуйте точно заданным %, независимо от символа

Автоматическое соответствие ограничениям брокера (мин. лот, макс., шаг...)

Настраивайте SL выше или ниже цены перед входом и наблюдайте изменение соотношения/риска в реальном времени, позиция в выбранном направлении будет открыта мгновенно при нажатии кнопки.

Изменяйте SL или его параметры во время сделки → советник перекалибрует всё

Изменяйте TP во время сделки → советник уважает ваш выбор и адаптирует трейлинг TP.

Верните TP на белую линию → советник вернёт контроль над TP на следующем тике. (примечание: расстояние восстановления зависит от параметра SL/TP Update, рекомендуется вручную измерить разрыв волатильности в % на графике; 0.05% не представляет одинаковое расстояние в тиках на всех активах)

Ручной TP установлен и белая линия возвращается близко (расстояние в % обновления SL-TP) → советник автоматически захватывает ручной TP.

Настраивайте сглаживание в соответствии с волатильностью рынка

Используйте задержку трейлинга в барах для преждевременных входов

Комбинируйте частичные TP + трейлинг для постепенного обеспечения безопасности

Запускайте несколько советников на нескольких символах с глобальным счётчиком

Настраивайте позицию и размер кнопок

Настраивайте толщину линий графика

Расчёт лотаЧто вы можете делатьОбнаружение изменения параметров

Советник обнаруживает в реальном времени изменение параметров, применяет их мгновенно или на следующем тике в зависимости от типа параметра.

Не нужно удалять и заново добавлять советник: изменения применяются на лету.

Постоянная сверка кэш/сервер

Автоматическое обнаружение закрытия позиции вне советника (брокер, маржин колл, ручное вмешательство)

Чистый сброс всех переменных в этом случае

Систематическая проверка перед каждым торговым действием

Полные описательные логи общего состояния

Множественная безопасность / вызовы брокера

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЫНОЧНЫЙ ВЫХОД НА ВСЕХ БРОКЕРАХ → никакого проскальзывания SL!

Синхронизация и надёжность

YouTube канал:

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR