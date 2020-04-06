Agent 47 semi auto

AGENT 47 半自动交易系统

一旦启动，您将永远无法离开它。这个 EA 旨在自动化交易者在整个交易日中进行的心理体操。该系统基于概念性的常识和对市场的深刻洞察。这不是一个普通的 EA ，而是通向市场新视野的一扇门。市场是无情的，不容许错误和情绪。只有铁一般的纪律和对市场的深刻理解才能使您成为盈利的交易者。这段代码看起来很简单，实际上是一个多层次的心理矩阵，代表着市场过去的足迹及其对现在的影响。从您第一次将这个 EA 加载到图表上，您就会立即明白，所有建议的水平始终是一致且成比例的。这不是巧合，交易不是赌博，价格走势不是随机的，而是由机构算法管理的数十万个头寸的体现，这些算法每秒执行数千次计算。对于我们这些小鱼来说，我们必须满足于市场能给我们提供的东西。这个 EA 专门为此目的设计，以识别和利用高概率回归的失衡。您将立即提升到更高的水平。目标是寻找良好的价格模式，您必须通过红线和绿线的可视化来识别您的盘整区域压缩。通过白线识别您的失衡范围，通过浅蓝色线了解更高时间框架上的整体市场范围。理解市场张力，无需干预即可乘风破浪。应用与该走势成比例的正确交易模式，与该走势成比例的正确追踪止损，数学将为您服务。

原理

半自动持仓管理系统

EA 通过专有算法实时分析市场，并直接在您的图表上显示高概率反转区域：

红线和绿线 ：这个空间是您的盘整区域。

白线 ：每个 tick 持续重新计算的利润目标。这两条线代表完美的多头和空头平衡水平。

青色线 ：多时间框架全局范围区域。

紫色线：实时 ASK 价格（加载时即时可视化点差，让您不会对点差感到惊讶）。

开仓

一条可拖动的黄线代表您未来的止损。将其移动到您想要的位置。

方向检测是自动的：

止损在价格下方 = 做多

止损在价格上方 = 做空

点击前， EA 实时显示：

风险 / 回报比（例如： 1/2.35 ）

估计风险金额（例如： ~50.00 USD ）

当前更新阈值

点击EXECUTE TRADE ：

自动计算手数以精确承担定义的风险百分比

开仓时设置止损和止盈

初始止盈 = 对应方向的白线

交易期间显示的信息

第1 行 – 比率/ 风险/ 收益

当前风险回报比（随追踪止损移动而更新）

实际风险金额（止损触发时的亏损）

潜在收益金额（止盈触发时的利润）

第2 行 – 每日回撤

当前回撤（ + 表示盈利， - 表示亏损）

配置的回撤限制

当日参考余额

达到阈值时显示 [LIMIT REACHED] 指示器

第3 行 – 操作和时间

此 EA 的操作计数器（此交易品种）

全局操作计数器（所有 EA ，所有交易品种）

配置的限制和当前模式（ [FROZEN] 或 [SL ONLY] ）

交易时间

每条信息行可单独启用 / 禁用，按钮和线条可在图表上移动。

自适应行为

追踪止损

止损计算系统是相对于整体市场的比例，它将始终具有与之成比例的激进程度。

向止盈方向进展：止损逐渐收紧

接近止盈：加速收紧以保护已获利润

如果市场停滞，止损让交易呼吸，同时对最轻微的波动保持警觉

移动平滑

7 种反应性设置： (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 （超快）到 31 （非常平滑）

每种平滑类型都经过大量研究，这些不是简单的 EMA 平滑，而是精确的数学计算！

注意 每种平滑类型根据关联的交易模式、整体市场状态和持仓状态会有不同的表现！

注意 级别 1 专为极端激进的剥头皮设计，用于捕捉最小的移动，它会很快退出头寸 ...

安全功能

防回退：止损永远不能后退，只能前进（除非您手动决定增加风险）

更新阈值百分比：防止过于频繁的修改

激活延迟：在追踪开始前等待 X 根 K 线

如果止损被手动删除，自动恢复

追踪止盈

止盈持续跟随白线。有两条白线代表最优的多头和空头回归点，每个点随每个 tick 更新。

价格向期望方向进展 → 止盈远离（更多潜力）以获取更多收益

价格压缩进入区间 → 止盈靠近（锁定利润）并等待合适的时机退出交易

更新阈值可根据 "SL/TP Update" 百分比设置进行配置。

止盈可以从白线手动移动，一切都会立即用这个新比例重新校准。您可以随时将止盈重新定位到白线上，将自动控制权交还给 EA 。如果白线穿过止盈以增加或锁定收益， EA 也会自动重新获得止盈控制权。

移动止盈可以独立于追踪止损启用 / 禁用。

换句话说 ...

您修改止损位置或设置（通过 MT5 ）：

EA 检测到变化

从这个新参考点完全重新校准

延迟计数器（ K 线）重置为零

追踪正常继续

您修改止盈位置（通过 MT5 ）：

EA 检测到变化

它尊重您的决定并停止修改止盈

只有当白线返回到您的止盈附近，或者您在移动后将止盈放回白线时，控制才会恢复（恢复距离与 "SL/TP Update" 设置成比例）

您删除止损：

EA 检测到并自动恢复它

3 个独立级别

TP1 ：入场 → 最终止盈路径的 25%

TP2 ：路径的 50%

TP3 ：路径的 75%

部分止盈

对于每个级别：

开 / 关激活

要平仓的成交量百分比

行为：

通过图表上的紫色虚线可视化

当价格达到某个级别时自动平仓

每个级别只触发一次（无重复执行），但可以随时激活，例如您可以在战略时机激活第一个止盈，即使价格远离部分止盈位置，止盈也会立即以市价成交

如果最终止盈移动（追踪），部分级别会重新计算

4 种交易模式

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

建议在 1 分钟 /5 分钟 /15 分钟 /1 小时上使用。但系统支持所有 MT5 时间框架！

止损激活前的 K 线延迟参数使用这些时间单位。例如：如果您在 INTRADAY 模式下设置延迟为 5 ，系统将在激活追踪止损前等待 5 根 5 分钟 K 线。

在午夜（经纪商时间）， EA 记录余额作为参考

持续计算回撤以不超过自营交易公司的每日限制

如果百分比超过限制 → 阻止新交易

现有持仓继续正常管理

每天午夜自动重置

每日回撤保护操作限制器

专为自营交易公司规则（ FTMO 等）设计，并优化交易强度。

计数：

所有操作都被计数：开仓、平仓、止损 / 止盈修改（部分止盈除外，因为它们由 EA 端定位，而非经纪商端）

每个 EA/ 交易品种的计数器 + 全局计数器（所有 EA ，所有交易品种）

MT5 重启之间持久保存（ GlobalVariables ）

午夜自动重置

3 个渐进级别：

在 "Actions Limit/24" 设置中设置不可超过的全局每日限制，这个数字代表您 100% 的每日操作。一旦达到 100% 的限制，新入场将有固定的止损和止盈！（可随时禁用或修改）

使用率 模式 效果 0-85% NORMAL 一切正常运行 85-100% SL ONLY 追踪止损激活，止盈冻结 >100% FROZEN 止损和止盈冻结





可配置范围（ HH:MM-HH:MM 格式，经纪商时间），默认设置为 24/24

超出范围： EXECUTE 按钮灰显，无法开仓

如果在允许时间内开仓，到达结束时间的那一分钟，持仓将被平仓！例如：设置定义为 8:00 到 17:25 ；如果 13:00 开仓， 17:25 将立即平仓。

交易时间自动接管持仓，包括其他 EA 的持仓！！！

EA 可以接收来自另一个 EA 的买入和卖出信号，然后通过管理止损和止盈追踪来接管持仓！为此，您的 EA 必须在所需点位设置止损，止盈可以发送到任何距离，将被 AGENT 47 捕获。然后持仓将完全由 EA 根据其参数管理。

发生的事情：

检测交易品种上的现有持仓

检索所有数据（入场、止损、止盈、成交量、方向、订单号）

重新计算追踪参数

保存订单号以避免重复

立即接管管理

延迟接管：

如果持仓存在但尚未设置止损， EA 等待

一旦检测到止损，接管触发

每次止损移动都作为图表上的线段绘制，根据 "SL/TP Update" 百分比设置更新

按方向着色：绿色（做多） / 红色（做空）

存储最近 50 笔交易

自动清理最旧的记录

允许可视化分析您的交易管理

止损可视化历史

MT5 回测模式允许您可视化系统面对市场的行为，并熟悉不同的止损模式。注意：回测模式不是为了盈利，不能在真实条件下工作。

只有用户可以使用按钮下单！

紫色线逐 tick 跟随 ASK 价格

持续可视化点差，让您不会对其幅度感到惊讶

在可见 K 线上绘制历史

颜色 文字 含义 绿色 EXECUTE TRADE 准备开仓 灰色 IN POSITION 交易进行中 灰色 OUT OF HOURS 超出时间范围（显示时间） 橙色 DD LIMIT! 达到每日回撤限制 橙色 SL/TP FROZEN 操作 >100% 金色 SL ONLY MODE 操作 85-100%

实时 ASK 线EXECUTE 按钮状态





通用 TickValue/TickSize 方法

适用于所有品种：外汇、指数、贵金属、加密货币、股票 CFD

精确承担定义的风险百分比，无论交易品种如何

自动遵守经纪商限制（最小手数、最大手数、步长 ... ）

在入场前将止损调整到价格上方或下方，实时查看比率 / 风险变化，按下按钮后将立即按所选方向开仓。

在交易期间修改止损或其参数 → EA 重新校准一切

在交易期间修改止盈 → EA 尊重您的选择并调整追踪止盈。

将止盈放回白线 → EA 在下一个 tick 恢复止盈控制。（注意：恢复距离取决于 SL/TP Update 参数，建议在图表上手动测量波动性差距百分比； 0.05% 在所有资产上不代表相同的 tick 距离）

手动止盈已设置且白线返回附近（ SL-TP 更新百分比距离内） → EA 自动重新捕获手动止盈。

根据市场波动性调整平滑度

使用 K 线追踪延迟用于过早入场

结合部分止盈 + 追踪以逐步锁定利润

在多个交易品种上启动多个 EA 并使用全局计数器

自定义按钮位置和大小

调整图表线条粗细

手数计算您可以做什么参数变更检测

EA 实时检测您是否修改参数，根据参数类型立即或在下一个 tick 应用更改。

无需移除并重新添加 EA ：更改即时生效。

持续缓存 / 服务器协调

自动检测持仓是否在 EA 外部平仓（经纪商、追加保证金、手动干预）

在这种情况下干净地重置所有变量

每次交易操作前系统性验证

完整的描述性日志记录整体状态

多重安全 / 经纪商调用

所有经纪商保证市价平仓 → 无止损滑点！

同步和可靠性

YouTube 频道：

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR