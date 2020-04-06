AGENT 47 セミオートマチック

一度起動すると、もう手放すことができなくなります。この EA は、トレーダーが取引日を通じて行うメンタルジムナスティクスを自動化するために設計されました。このシステムは、概念的な常識と市場への洞察力に基づいています。これは他の EA とは異なり、市場への新しいビジョンへの扉を開くものです。市場は容赦なく、エラーや感情の余地はありません。鉄の規律と市場への深い理解だけが、あなたを収益性の高いトレーダーにします。このコードは、一見シンプルに見えますが、実際には市場の過去の足跡とその現在への影響を表す多層的なメンタルマトリックスです。この EA をチャートに初めてロードした瞬間から、提案されたすべてのレベルが常に一貫性があり比例していることがすぐにわかります。これは偶然ではなく、トレーディングはギャンブルではありません。動きはランダムではなく、毎秒数千の計算を実行する機関投資家のアルゴリズムによって管理される数十万のポジションの表現です。私たち小さな魚にとって、市場が提供するものに満足しなければなりません。この EA は、高確率のリバランス不均衡を特定し活用するために特別に設計されました。あなたは即座に上のレベルに移行します。目標は良い価格パターンを探すことです。赤と緑のラインの可視化でコンソリデーションゾーンが圧縮されているのを特定してください。白いラインで不均衡の範囲を特定し、ライトブルーのラインで上位時間枠の全体的な市場レンジを把握してください。市場のテンションを理解して、介入なしで波に乗ってください。この動きに比例した正しいトレーディングモード、この動きに比例した正しいトレーリング SL を適用すれば、数学があなたの味方になります。

原理

セミオートマチックポジション管理システム

EA は独自のアルゴリズムを使用してリアルタイムで市場を分析し、高確率の反転ゾーンをチャート上に直接表示します：

赤と緑のライン ：このスペースがコンソリデーションゾーンです。

白いライン ：各ティックで継続的に再計算される利益目標。この 2 本のラインは、完璧なロングとショートのバランスレベルを表しています。

シアンライン ：マルチ TF グローバルレンジゾーン。

紫のライン：リアルタイム ASK 価格（ロード時にスプレッドを即座に可視化し、スプレッドに驚かないようにします）。

ポジションを開く

ドラッグ可能な黄色いラインがあなたの将来のストップロスを表しています。好きな場所に移動してください。

方向検出は自動：

SL が価格より下 = ロング

SL が価格より上 = ショート

クリックする前に、 EA はリアルタイムで表示します：

リスク / リワード比率（例： 1/2.35 ）

通貨での推定リスク（例： ~50.00 USD ）

現在の更新しきい値

EXECUTE TRADE をクリック：

定義された % を正確にリスクするためのロット自動計算

SL と TP を設定して開く

初期 TP = 方向に対応する白いライン

取引中に表示される情報

ライン1 – 比率/ リスク/ 利益

現在の R:R 比率（トレーリングで SL が動くと更新されます）

通貨での実際のリスク（ SL ヒット時の損失）

通貨での潜在的利益（ TP ヒット時の利益）

ライン2 – 日次ドローダウン

現在の DD （ + は利益、 - は損失）

設定された DD 制限

当日の基準残高

しきい値に達した場合の [LIMIT REACHED] インジケーター

ライン3 – アクションと時間

この EA のアクションカウンター（このシンボル）

グローバルアクションカウンター（すべての EA 、すべてのシンボル）

設定された制限と現在のモード（ [FROZEN] または [SL ONLY] ）

取引時間

各情報ラインは個別に有効 / 無効にでき、ボタンとラインはチャート上で移動可能です。

適応的な動作

トレーリングストップ

SL 計算システムは全体的な市場に対する比率であり、常にそれに比例したアグレッシブさを持ちます。

TP に向かって進行： SL は徐々に締まる

TP に近い：獲得した利益を保護するために締まりが加速

市場が停滞している場合、 SL はわずかな変動にも注意を払いながらトレードに呼吸を与えます

動きのスムージング

7 つの反応性設定：（ 1 / 3 / 7 / 15 / 31 ） - 1 （超高速）から 31 （非常にスムーズ）

各スムージングタイプは徹底的に研究されており、単純な EMA スムージングではなく、精密な数学的計算です！

注意 各スムージングタイプは、関連付けられたトレーディングモード、全体的な市場状態、およびポジションの状態によって異なる動作をします！

注意 レベル 1 は、最小の動きをキャプチャするための非常にアグレッシブなスキャルピング用で、ポジションを非常に速く終了します ...

セキュリティ機能

アンチリバース： SL は後退できず、前進のみ（手動でリスクを増やす決定をしない限り）

% での更新しきい値：頻繁すぎる変更を防止

アクティベーション遅延：トレーリングが開始する前に X バー待機

SL が手動で削除された場合、自動復元

トレーリングテイクプロフィット

TP は常に白いラインに追従します。最適なロングとショートのリターンポイントを表す 2 本の白いラインがあり、各ポイントはティックごとに更新されます。

価格が望ましい方向に進む → TP は離れる（より多くの利益を獲得するため）

価格が圧縮されレンジに入る → TP は近づく（利益を確保）、トレードを終了する適切なタイミングを待つ

更新しきい値は「 SL/TP Update 」 % 設定に従って構成可能です。

TP は白いラインから手動で移動でき、すべてがこの新しい比率で即座に再調整されます。白いラインに TP を再配置するだけで、いつでも EA に TP の自動制御を戻すことができます。白いラインが TP を横切って利益を増やしたり確保したりする場合、 EA は自動的に TP の制御を再開します。

モバイル TP はトレーリング SL とは独立して有効 / 無効にできます。

言い換えると ...

SL の位置または設定を変更する（ MT5 経由）：

EA が変更を検出

この新しい基準点からの完全な再調整

遅延カウンター（バー）がゼロにリセット

トレーリングは通常通り継続

TP の位置を変更する（ MT5 経由）：

EA が変更を検出

あなたの決定を尊重し、 TP の変更を停止

白いラインが TP の近くに戻ったとき、または移動後に TP を白いラインに戻したときにのみ制御が再開（回復距離は「 SL/TP Update 」設定に比例）

SL を削除する：

EA が検出し、自動的に復元

3 つの独立したレベル

TP1 ：エントリー → 最終 TP パスの 25%

TP2 ：パスの 50%

TP3 ：パスの 75%

部分テイクプロフィット

各レベルについて：

オン / オフアクティベーション

決済するボリュームの割合

動作：

チャート上の紫の点線で可視化

価格がレベルに達すると自動決済

各レベルは 1 回のみトリガー（二重実行なし）ですが、いつでもアクティベートでき、例えば価格が部分 TP ポジションよりはるかに遠くても戦略的な瞬間に最初の TP をアクティベートでき、 TP は即座に市場で執行されます

最終 TP が移動（トレーリング）すると、部分レベルが再計算されます

4 つのトレーディングモード

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

1 分 /5 分 /15 分 /1 時間での使用を推奨。ただし、システムはすべての MT5 タイムフレームをサポートしています！

SL アクティベーション前のバー遅延パラメータはこれらの時間単位を使用します。例： INTRADAY モードで遅延を 5 に設定すると、システムはトレーリング SL をアクティベートする前に 5 分の 5 バーを待ちます。

深夜（ブローカー時間）に、 EA は残高を基準として記録

プロップファームの日次制限を超えないようにドローダウンを常時計算

% が制限を超えた場合 → 新規トレードをブロック

既存のポジションは通常通り管理を継続

毎日深夜に自動リセット

日次ドローダウン保護アクションリミッター

プロップファームのルール（ FTMO など）に対応し、取引強度を最適化するために設計されています。

カウント：

すべてのアクションがカウント：オープン、クローズ、 SL/TP の変更（部分 TP を除く、 EA 側で配置されブローカー側ではないため）

EA/ シンボルごとのカウンター + グローバルカウンター（すべての EA 、すべてのシンボル）

MT5 再起動間で永続（ GlobalVariables ）

深夜に自動リセット

3 つの段階的レベル：

「 Actions Limit/24 」設定で超えてはならないグローバル日次制限を設定します。この数字は日次アクションの 100% を表します。 100% の制限に達すると、新規エントリーは固定 SL と TP になります！（いつでも無効化または変更可能）

使用率 モード 効果 0-85% NORMAL すべて正常に動作 85-100% SL ONLY トレーリング SL アクティブ、 TP フリーズ >100% FROZEN SL と TP フリーズ





設定可能な範囲（ HH:MM-HH:MM 形式、ブローカー時間）、デフォルトは 24/24

範囲外： EXECUTE ボタンがグレーアウト、オープン不可

許可された時間内にポジションがオープンされた場合、終了時刻になった分にポジションがクローズされます！例：設定が 8:00 から 17:25 の場合、 13:00 にトレードがオープンされると、 17:25 に即座にカットされます。

取引時間他の EA からのポジションを含む自動ポジション採用 !!!

EA は別の EA から買いと売りのシグナルを受信し、 SL と TP のトラッキングを管理することでポジションのコントロールを引き継ぐことができます！これには、 EA が希望するポイントに SL を配置する必要があり、 TP は任意の距離に送信でき、 AGENT 47 によってキャプチャされます。その後、ポジションはそのパラメータに従って EA によって完全に管理されます。

何が起こるか：

シンボル上の既存ポジションの検出

すべてのデータの取得（エントリー、 SL 、 TP 、ボリューム、方向、チケット）

トレーリングパラメータの再計算

重複を避けるためのチケット保存

即座の管理引き継ぎ

遅延採用：

ポジションが存在するがまだ SL がない場合、 EA は待機

SL が検出されると、採用がトリガー

各 SL の動きはチャート上のセグメントとしてトレース、「 SL/TP Update 」 % 設定に従って更新

方向による色分け：緑（ロング） / 赤（ショート）

直近 50 トレードを保存

最古のものを自動クリーンアップ

トレード管理の視覚的分析が可能

SL ビジュアル履歴

MT5 バックテストモードでは、市場に対するシステムの動作を可視化し、異なるSL モードを習得できます。注意：バックテストモードは利益を出すためのものではなく、実際の条件では動作しません。

ボタンを使用してトレードを配置できるのはユーザーのみです！

ASK 価格をティックごとに追跡する紫のライン

スプレッドを常時可視化し、その振幅に驚かないようにする

表示されているバーに履歴をトレース

色 テキスト 意味 緑 EXECUTE TRADE オープン準備完了 グレー IN POSITION トレード進行中 グレー OUT OF HOURS 時間範囲外（時間を表示） オレンジ DD LIMIT! 日次ドローダウン到達 オレンジ SL/TP FROZEN アクション >100% ゴールド SL ONLY MODE アクション 85-100%

リアルタイム ASK ラインEXECUTE ボタンの状態





ユニバーサル TickValue/TickSize メソッド

すべての商品で動作： Forex 、インデックス、メタル、クリプト、株式 CFD

シンボルに関係なく、定義された % を正確にリスク

ブローカーの制約（最小ロット、最大、ステップ ... ）に自動準拠

エントリー前に SL を価格の上または下に調整し、リアルタイムで比率 / リスクの変化を確認、ボタンを押すと選択した方向のポジションが即座に取られます。

トレード中に SL またはそのパラメータを変更 → EA がすべてを再調整

トレード中に TP を変更 → EA があなたの選択を尊重し、トレーリング TP を調整。

TP を白いラインに戻す → 次のティックで EA が TP の制御を回復。（注意：回復距離は SL/TP Update パラメータに依存、チャートでボラティリティギャップを % で手動測定することをお勧めします。 0.05% はすべてのアセットで同じティック距離を表しません）

手動 TP が配置され、白いラインが近くに戻る（ SL-TP 更新 % の距離内） → EA が自動的に手動 TP を再キャプチャ。

市場のボラティリティに応じてスムージングを調整

早期エントリーにはバー単位のトレーリング遅延を使用

部分 TP + トレーリングを組み合わせて段階的に確保

グローバルカウンターで複数のシンボルに複数の EA を起動

ボタンの位置とサイズをカスタマイズ

チャートラインの太さを調整

ロット計算あなたができることパラメータ変更検出

EA はパラメータを変更したかどうかをリアルタイムで検出し、パラメータのタイプに応じて即座にまたは次のティックで適用します。

EA を削除して再追加する必要はありません：変更はその場で適用されます。

キャッシュ / サーバーの永続的な調整

EA 外でポジションがクローズされた場合の自動検出（ブローカー、マージンコール、手動介入）

この場合、すべての変数をクリーンにリセット

各取引アクションの前に体系的な検証

全体的な状態に関する完全な説明ログ

複数のセキュリティ / ブローカーコール

すべてのブローカーで保証されたマーケット出口 → SL スリッページなし！

同期と信頼性

YouTube チャンネル：

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR