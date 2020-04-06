Agent 47 semi auto

AGENT 47 セミオートマチック

一度起動すると、もう手放すことができなくなります。この EA は、トレーダーが取引日を通じて行うメンタルジムナスティクスを自動化するために設計されました。このシステムは、概念的な常識と市場への洞察力に基づいています。これは他の EA とは異なり、市場への新しいビジョンへの扉を開くものです。市場は容赦なく、エラーや感情の余地はありません。鉄の規律と市場への深い理解だけが、あなたを収益性の高いトレーダーにします。このコードは、一見シンプルに見えますが、実際には市場の過去の足跡とその現在への影響を表す多層的なメンタルマトリックスです。この EA をチャートに初めてロードした瞬間から、提案されたすべてのレベルが常に一貫性があり比例していることがすぐにわかります。これは偶然ではなく、トレーディングはギャンブルではありません。動きはランダムではなく、毎秒数千の計算を実行する機関投資家のアルゴリズムによって管理される数十万のポジションの表現です。私たち小さな魚にとって、市場が提供するものに満足しなければなりません。この EA は、高確率のリバランス不均衡を特定し活用するために特別に設計されました。あなたは即座に上のレベルに移行します。目標は良い価格パターンを探すことです。赤と緑のラインの可視化でコンソリデーションゾーンが圧縮されているのを特定してください。白いラインで不均衡の範囲を特定し、ライトブルーのラインで上位時間枠の全体的な市場レンジを把握してください。市場のテンションを理解して、介入なしで波に乗ってください。この動きに比例した正しいトレーディングモード、この動きに比例した正しいトレーリング SL を適用すれば、数学があなたの味方になります。

セミオートマチックポジション管理システム

原理

EA は独自のアルゴリズムを使用してリアルタイムで市場を分析し、高確率の反転ゾーンをチャート上に直接表示します：

  • 赤と緑のライン：このスペースがコンソリデーションゾーンです。

  • 白いライン：各ティックで継続的に再計算される利益目標。この 2 本のラインは、完璧なロングとショートのバランスレベルを表しています。

  • シアンライン：マルチ TF グローバルレンジゾーン。

  • 紫のライン：リアルタイム ASK 価格（ロード時にスプレッドを即座に可視化し、スプレッドに驚かないようにします）。

ポジションを開く

ドラッグ可能な黄色いラインがあなたの将来のストップロスを表しています。好きな場所に移動してください。

方向検出は自動

  • SL が価格より下 = ロング

  • SL が価格より上 = ショート

クリックする前に、 EA はリアルタイムで表示します：

  • リスク / リワード比率（例： 1/2.35 ）

  • 通貨での推定リスク（例： ~50.00 USD ）

  • 現在の更新しきい値

EXECUTE TRADE をクリック

  • 定義された % を正確にリスクするためのロット自動計算

  • SL と TP を設定して開く

  • 初期 TP = 方向に対応する白いライン

取引中に表示される情報

ライン1 – 比率/ リスク/ 利益

  • 現在の R:R 比率（トレーリングで SL が動くと更新されます）

  • 通貨での実際のリスク（ SL ヒット時の損失）

  • 通貨での潜在的利益（ TP ヒット時の利益）

ライン2 – 日次ドローダウン

  • 現在の DD （ + は利益、 - は損失）

  • 設定された DD 制限

  • 当日の基準残高

  • しきい値に達した場合の [LIMIT REACHED] インジケーター

ライン3 – アクションと時間

  • この EA のアクションカウンター（このシンボル）

  • グローバルアクションカウンター（すべての EA 、すべてのシンボル）

  • 設定された制限と現在のモード（ [FROZEN] または [SL ONLY] ）

  • 取引時間

各情報ラインは個別に有効 / 無効にでき、ボタンとラインはチャート上で移動可能です。

トレーリングストップ

適応的な動作

SL 計算システムは全体的な市場に対する比率であり、常にそれに比例したアグレッシブさを持ちます。

  • TP に向かって進行： SL は徐々に締まる

  • TP に近い：獲得した利益を保護するために締まりが加速

  • 市場が停滞している場合、 SL はわずかな変動にも注意を払いながらトレードに呼吸を与えます

動きのスムージング

7 つの反応性設定：（ 1 / 3 / 7 / 15 / 31 ） - 1 （超高速）から 31 （非常にスムーズ）

各スムージングタイプは徹底的に研究されており、単純な EMA スムージングではなく、精密な数学的計算です！

注意 各スムージングタイプは、関連付けられたトレーディングモード、全体的な市場状態、およびポジションの状態によって異なる動作をします！

注意 レベル 1 は、最小の動きをキャプチャするための非常にアグレッシブなスキャルピング用で、ポジションを非常に速く終了します ...

セキュリティ機能

  • アンチリバース： SL は後退できず、前進のみ（手動でリスクを増やす決定をしない限り）

  • % での更新しきい値：頻繁すぎる変更を防止

  • アクティベーション遅延：トレーリングが開始する前に X バー待機

  • SL が手動で削除された場合、自動復元

トレーリングテイクプロフィット

TP は常に白いラインに追従します。最適なロングとショートのリターンポイントを表す 2 本の白いラインがあり、各ポイントはティックごとに更新されます。

  • 価格が望ましい方向に進む → TP は離れる（より多くの利益を獲得するため）

  • 価格が圧縮されレンジに入る → TP は近づく（利益を確保）、トレードを終了する適切なタイミングを待つ

更新しきい値は「 SL/TP Update 」 % 設定に従って構成可能です。

TP は白いラインから手動で移動でき、すべてがこの新しい比率で即座に再調整されます。白いラインに TP を再配置するだけで、いつでも EA に TP の自動制御を戻すことができます。白いラインが TP を横切って利益を増やしたり確保したりする場合、 EA は自動的に TP の制御を再開します。

モバイル TP はトレーリング SL とは独立して有効 / 無効にできます。

言い換えると ...

SL の位置または設定を変更する（ MT5 経由）：

  • EA が変更を検出

  • この新しい基準点からの完全な再調整

  • 遅延カウンター（バー）がゼロにリセット

  • トレーリングは通常通り継続

TP の位置を変更する（ MT5 経由）：

  • EA が変更を検出

  • あなたの決定を尊重し、 TP の変更を停止

  • 白いラインが TP の近くに戻ったとき、または移動後に TP を白いラインに戻したときにのみ制御が再開（回復距離は「 SL/TP Update 」設定に比例）

SL を削除する：

  • EA が検出し、自動的に復元

部分テイクプロフィット

3 つの独立したレベル

  • TP1 ：エントリー → 最終 TP パスの 25%

  • TP2 ：パスの 50%

  • TP3 ：パスの 75%

各レベルについて：

  • オン / オフアクティベーション

  • 決済するボリュームの割合

動作：

  • チャート上の紫の点線で可視化

  • 価格がレベルに達すると自動決済

  • 各レベルは 1 回のみトリガー（二重実行なし）ですが、いつでもアクティベートでき、例えば価格が部分 TP ポジションよりはるかに遠くても戦略的な瞬間に最初の TP をアクティベートでき、 TP は即座に市場で執行されます

  • 最終 TP が移動（トレーリング）すると、部分レベルが再計算されます

4 つのトレーディングモード

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

1 分 /5 分 /15 分 /1 時間での使用を推奨。ただし、システムはすべての MT5 タイムフレームをサポートしています！

SL アクティベーション前のバー遅延パラメータはこれらの時間単位を使用します。例： INTRADAY モードで遅延を 5 に設定すると、システムはトレーリング SL をアクティベートする前に 5 分の 5 バーを待ちます。

日次ドローダウン保護

  • 深夜（ブローカー時間）に、 EA は残高を基準として記録

  • プロップファームの日次制限を超えないようにドローダウンを常時計算

  • % が制限を超えた場合 → 新規トレードをブロック

  • 既存のポジションは通常通り管理を継続

  • 毎日深夜に自動リセット

アクションリミッター

プロップファームのルール（ FTMO など）に対応し、取引強度を最適化するために設計されています。

カウント：

  • すべてのアクションがカウント：オープン、クローズ、 SL/TP の変更（部分 TP を除く、 EA 側で配置されブローカー側ではないため）

  • EA/ シンボルごとのカウンター + グローバルカウンター（すべての EA 、すべてのシンボル）

  • MT5 再起動間で永続（ GlobalVariables ）

  • 深夜に自動リセット

3 つの段階的レベル：

「 Actions Limit/24 」設定で超えてはならないグローバル日次制限を設定します。この数字は日次アクションの 100% を表します。 100% の制限に達すると、新規エントリーは固定 SL と TP になります！（いつでも無効化または変更可能）

使用率

モード

効果

0-85%

NORMAL

すべて正常に動作

85-100%

SL ONLY

トレーリング SL アクティブ、 TP フリーズ

>100%

FROZEN

SL と TP フリーズ


取引時間

  • 設定可能な範囲（ HH:MM-HH:MM 形式、ブローカー時間）、デフォルトは 24/24

  • 範囲外： EXECUTE ボタンがグレーアウト、オープン不可

  • 許可された時間内にポジションがオープンされた場合、終了時刻になった分にポジションがクローズされます！例：設定が 8:00 から 17:25 の場合、 13:00 にトレードがオープンされると、 17:25 に即座にカットされます。

他の EA からのポジションを含む自動ポジション採用 !!!

EA は別の EA から買いと売りのシグナルを受信し、 SL と TP のトラッキングを管理することでポジションのコントロールを引き継ぐことができます！これには、 EA が希望するポイントに SL を配置する必要があり、 TP は任意の距離に送信でき、 AGENT 47 によってキャプチャされます。その後、ポジションはそのパラメータに従って EA によって完全に管理されます。

何が起こるか：

  • シンボル上の既存ポジションの検出

  • すべてのデータの取得（エントリー、 SL 、 TP 、ボリューム、方向、チケット）

  • トレーリングパラメータの再計算

  • 重複を避けるためのチケット保存

  • 即座の管理引き継ぎ

遅延採用：

  • ポジションが存在するがまだ SL がない場合、 EA は待機

  • SL が検出されると、採用がトリガー

SL ビジュアル履歴

  • 各 SL の動きはチャート上のセグメントとしてトレース、「 SL/TP Update 」 % 設定に従って更新

  • 方向による色分け：緑（ロング） / 赤（ショート）

  • 直近 50 トレードを保存

  • 最古のものを自動クリーンアップ

  • トレード管理の視覚的分析が可能

MT5 バックテストモードでは、市場に対するシステムの動作を可視化し、異なるSL モードを習得できます。注意：バックテストモードは利益を出すためのものではなく、実際の条件では動作しません。

ボタンを使用してトレードを配置できるのはユーザーのみです！

リアルタイム ASK ライン

  • ASK 価格をティックごとに追跡する紫のライン

  • スプレッドを常時可視化し、その振幅に驚かないようにする

  • 表示されているバーに履歴をトレース

EXECUTE ボタンの状態

テキスト

意味

EXECUTE TRADE

オープン準備完了

グレー

IN POSITION

トレード進行中

グレー

OUT OF HOURS

時間範囲外（時間を表示）

オレンジ

DD LIMIT!

日次ドローダウン到達

オレンジ

SL/TP FROZEN

アクション >100%

ゴールド

SL ONLY MODE

アクション 85-100%


ロット計算

  • ユニバーサル TickValue/TickSize メソッド

  • すべての商品で動作： Forex 、インデックス、メタル、クリプト、株式 CFD

  • シンボルに関係なく、定義された % を正確にリスク

  • ブローカーの制約（最小ロット、最大、ステップ ... ）に自動準拠

あなたができること

  • エントリー前に SL を価格の上または下に調整し、リアルタイムで比率 / リスクの変化を確認、ボタンを押すと選択した方向のポジションが即座に取られます。

  • トレード中に SL またはそのパラメータを変更 → EA がすべてを再調整

  • トレード中に TP を変更 → EA があなたの選択を尊重し、トレーリング TP を調整。

  • TP を白いラインに戻す → 次のティックで EA が TP の制御を回復。（注意：回復距離は SL/TP Update パラメータに依存、チャートでボラティリティギャップを % で手動測定することをお勧めします。 0.05% はすべてのアセットで同じティック距離を表しません）

  • 手動 TP が配置され、白いラインが近くに戻る（ SL-TP 更新 % の距離内） → EA が自動的に手動 TP を再キャプチャ。

  • 市場のボラティリティに応じてスムージングを調整

  • 早期エントリーにはバー単位のトレーリング遅延を使用

  • 部分 TP + トレーリングを組み合わせて段階的に確保

  • グローバルカウンターで複数のシンボルに複数の EA を起動

  • ボタンの位置とサイズをカスタマイズ

  • チャートラインの太さを調整

パラメータ変更検出

EA はパラメータを変更したかどうかをリアルタイムで検出し、パラメータのタイプに応じて即座にまたは次のティックで適用します。

EA を削除して再追加する必要はありません：変更はその場で適用されます。

同期と信頼性

  • キャッシュ / サーバーの永続的な調整

  • EA 外でポジションがクローズされた場合の自動検出（ブローカー、マージンコール、手動介入）

  • この場合、すべての変数をクリーンにリセット

  • 各取引アクションの前に体系的な検証

  • 全体的な状態に関する完全な説明ログ

  • 複数のセキュリティ / ブローカーコール

  • すべてのブローカーで保証されたマーケット出口 → SL スリッページなし！

YouTube チャンネル：

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR


このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
