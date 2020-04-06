Agent 47 semi auto

AGENT 47 Semi-automático

Uma vez lançado, você nunca mais conseguirá se separar dele. Este EA foi projetado para automatizar a ginástica mental que um trader realiza ao longo do seu dia de negociação. Este sistema é baseado no bom senso conceitual e uma visão iluminada do mercado. Este não é um EA como os outros, mas sim uma porta aberta para uma nova visão do mercado. O mercado é implacável e não deixa espaço para erros e emoções. Apenas a disciplina de ferro e uma compreensão profunda do mercado farão de você um trader lucrativo. Este código, por mais simples que pareça, é na verdade uma matriz mental multinível representando a pegada passada do mercado e seus efeitos no presente. Você entenderá instantaneamente desde o primeiro carregamento deste EA no seu gráfico que todos os níveis propostos são sempre coerentes e proporcionais. Isso não é coincidência, trading não é jogo de azar, os movimentos não são aleatórios, mas a representação de centenas de milhares de posições gerenciadas por algoritmos institucionais realizando milhares de cálculos por segundo. Para nós, peixes pequenos, devemos nos contentar com o que o mercado tem a oferecer. Este EA foi especialmente projetado com este propósito para identificar e explorar os desequilíbrios com alta probabilidade de retorno. Você passará imediatamente para um nível superior. O objetivo é procurar bons padrões de preço, você deve identificar sua zona de consolidação se comprimindo com a visualização das linhas vermelhas e verdes. Identifique a extensão do seu desequilíbrio com as linhas brancas, o range global do mercado em TFs superiores através das linhas azul claro. Entenda a tensão do mercado para surfar a onda sem intervenção. Aplique o modo de trading correto proporcional a este movimento, o SL trailing correto proporcional a este movimento e a matemática jogará a seu favor.

Princípio

Sistema de Gestão de Posição Semi-automático

O EA analisa o mercado em tempo real através de um algoritmo proprietário e exibe zonas de alta probabilidade de reversão diretamente no seu gráfico:

Linhas vermelhas e verdes : este espaço é sua zona de consolidação.

Linhas brancas : alvos de lucro recalculados continuamente a cada tick. Estas duas linhas representam os níveis perfeitos de equilíbrio long e short.

Linhas ciano : zona de range global multi-TF.

Linha roxa: preço ASK em tempo real (visualização instantânea do spread ao carregar para que você não seja surpreendido pelo spread).

Abrir uma posição

Uma linha amarela arrastável representa seu futuro Stop Loss. Mova-a para onde quiser.

A detecção de direção é automática:

SL abaixo do preço = LONG

SL acima do preço = SHORT

Antes de clicar, o EA exibe em tempo real:

Razão risco/recompensa (ex: 1/2.35)

Risco estimado em moeda (ex: ~50.00 USD)

Limite de atualização atual

Clique em EXECUTE TRADE:

Cálculo automático do lote para arriscar exatamente a % definida

Abertura com SL e TP posicionados

TP inicial = linha branca correspondente à direção

Informações exibidas durante a operação

Linha 1 – Razão / Risco / Ganho

Razão R:R atual (atualiza conforme o SL se move com o trailing)

Risco real em moeda (perda se o SL for atingido)

Ganho potencial em moeda (lucro se o TP for atingido)

Linha 2 – Drawdown diário

DD atual (+ se ganho, - se perda)

Limite de DD configurado

Saldo de referência do dia

Indicador [LIMIT REACHED] se o limite for atingido

Linha 3 – Ações e Horários

Contador de ações deste EA (este símbolo)

Contador de ações global (todos os EAs, todos os símbolos)

Limite configurado e modo atual ([FROZEN] ou [SL ONLY])

Horário de trading

Cada linha de informação pode ser ativada/desativada individualmente, os botões e linhas são móveis no gráfico.

Comportamento adaptativo

Trailing Stop

O sistema de cálculo do SL é uma proporção relativa ao mercado global, sempre terá uma agressividade proporcional a ele.

Progresso em direção ao TP: SL se ajusta progressivamente

Perto do TP: ajuste acelerado para proteger o lucro adquirido

Se o mercado estagnar, o SL deixa a operação respirar enquanto permanece atento à menor flutuação

Suavização de movimentos

7 configurações de reatividade: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra-rápido) a 31 (muito suave)

Cada tipo de suavização foi extensivamente trabalhado, não são simples suavizações EMA, mas cálculos matemáticos precisos!

ATENÇÃO cada tipo de suavização terá um comportamento diferente dependendo do modo de trading ao qual está associado, dependendo do estado global do mercado, e do estado da posição também!

ATENÇÃO o nível 1 é feito para scalping extremamente agressivo para capturar os menores movimentos, sairá das posições muito rapidamente...

Recursos de segurança

Anti-retorno: o SL nunca pode recuar, apenas avançar (a menos que você decida manualmente aumentar o risco)

Limite de atualização em %: evita modificações muito frequentes

Atraso de ativação: esperar X barras antes que o trailing comece

Restauração automática se o SL for excluído manualmente

Trailing Take Profit

O TP segue constantemente a linha branca. Existem duas linhas brancas representando os pontos de retorno mais ótimos long e short, cada ponto é atualizado a cada tick.

O preço progride na direção desejada → TP se afasta (mais potencial) para capturar mais ganhos

O preço se comprime e entra em range → TP se aproxima (assegura) e espera o momento certo para sair da operação

Limite de atualização configurável de acordo com a configuração "SL/TP Update" em %.

O TP pode ser movido manualmente da linha branca, tudo se recalibra instantaneamente com esta nova proporção. Você pode a qualquer momento devolver o controle automático do TP ao EA simplesmente reposicionando o TP na linha branca. O EA também retoma automaticamente o controle do TP se a linha branca o cruzar para aumentar ou assegurar os ganhos.

O TP móvel pode ser ativado/desativado independentemente do trailing SL.

Em outras palavras...

Você modifica a posição ou configurações do SL (via MT5):

O EA detecta a mudança

Recalibração completa a partir deste novo ponto de referência

O contador de atraso (barras) reinicia em zero

O trailing continua normalmente

Você modifica a posição do TP (via MT5):

O EA detecta a mudança

Ele respeita sua decisão e para de modificar o TP

O controle só é retomado quando a linha branca retorna perto do seu TP ou se você colocar o TP de volta na linha branca após movê-lo (distância de recuperação proporcional à configuração "SL/TP Update")

Você exclui o SL:

O EA detecta e o restaura automaticamente

3 níveis independentes

TP1: 25% do caminho Entrada → TP final

TP2: 50% do caminho

TP3: 75% do caminho

Take Profits parciais

Para cada nível:

Ativação on/off

Porcentagem do volume a fechar

Comportamento:

Visualização através de linhas roxas pontilhadas no gráfico

Fechamento automático quando o preço atinge um nível

Cada nível é acionado apenas uma vez (sem dupla execução), mas pode ser ativado a qualquer momento, por exemplo você pode ativar o primeiro TP em um momento estratégico mesmo que o preço esteja muito mais longe que a posição do TP parcial, o TP será instantaneamente executado a mercado

Se o TP final se mover (trailing), os níveis parciais são recalculados

4 modos de trading

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

Recomendado para uso em 1m / 5m / 15m / 1H. Mas o sistema tolera todos os timeframes do MT5!

O parâmetro de atraso em barras antes da ativação do SL usa essas unidades de tempo. Exemplo: se você está no modo INTRADAY e coloca 5 como atraso, o sistema esperará 5 barras de 5m antes de ativar o trailing SL.

À meia-noite (hora do broker), o EA registra o saldo como referência

Cálculo permanente do Drawdown para não exceder os limites diários das Prop firms

Se a % exceder o limite → novas operações bloqueadas

As posições existentes continuam sendo gerenciadas normalmente

Reset automático todo dia à meia-noite

Proteção de Drawdown diárioLimitador de ações

Projetado para as regras das prop firms (FTMO, etc.) e para otimizar a intensidade do trading.

Contagem:

Todas as ações contadas: aberturas, fechamentos, modificações SL/TP (exceto TP parciais pois são posicionados do lado do EA, não do Broker)

Contador por EA/símbolo + contador global (todos os EAs, todos os símbolos)

Persistente entre reinícios do MT5 (GlobalVariables)

Reset automático à meia-noite

3 níveis progressivos:

Defina um limite global diário a não exceder na configuração "Actions Limit/24", este número representa seus 100% de ações diárias. Uma vez atingido o limite de 100%, as novas entradas terão SL e TP fixos! (desativável ou modificável a qualquer momento)

Uso Modo Efeito 0-85% NORMAL Tudo funciona 85-100% SL ONLY Trailing SL ativo, TP congelado >100% FROZEN SL e TP congelados





Faixa configurável (formato HH:MM-HH:MM, hora do broker) definida em 24/24 por padrão

Fora da faixa: botão EXECUTE cinza, abertura impossível

Se uma posição for aberta durante as horas permitidas, no minuto em que a hora final for atingida a posição será fechada! Por exemplo: a configuração está definida entre 8:00 e 17:25; se a operação for aberta às 13:00, às 17:25 será instantaneamente cortada.

Horário de tradingAdoção automática de posições incluindo de outros EAs!!!

O EA pode receber sinais de compra e venda de outro EA e então assumir o controle da posição gerenciando o rastreamento do SL e TP! Para isso, seu EA deve posicionar seu SL no ponto desejado, o TP pode ser enviado a qualquer distância e será capturado pelo AGENT 47. A posição será então gerenciada inteiramente pelo EA de acordo com seus parâmetros.

O que acontece:

Detecção da posição existente no símbolo

Recuperação de todos os dados (entrada, SL, TP, volume, direção, ticket)

Recálculo dos parâmetros de trailing

Salvamento do ticket para evitar duplicatas

Tomada de gestão imediata

Adoção diferida:

Se uma posição existe mas ainda não tem SL, o EA espera

Assim que um SL é detectado, a adoção é acionada

Cada movimento do SL é traçado como um segmento no gráfico, atualizado de acordo com a configuração "SL/TP Update" em %

Cor por direção: verde (LONG) / vermelho (SHORT)

Armazenamento das últimas 50 operações

Limpeza automática das mais antigas

Permite analisar visualmente a gestão das suas operações

Histórico visual do SL

O modo backtest do MT5 permite visualizar o comportamento do sistema frente ao mercado e absorver os diferentes modos de SL. ATENÇÃO: o modo backtest não é destinado a ser lucrativo e não funciona em condições reais.

Apenas o usuário pode colocar operações usando os botões!

Linha roxa que segue o preço ASK tick a tick

Visualiza o spread permanentemente para que você não seja surpreendido pela sua amplitude

Histórico traçado nas barras visíveis

Cor Texto Significado Verde EXECUTE TRADE Pronto para abrir Cinza IN POSITION Operação em andamento Cinza OUT OF HOURS Fora do horário (mostra as horas) Laranja DD LIMIT! Drawdown diário atingido Laranja SL/TP FROZEN Ações >100% Dourado SL ONLY MODE Ações 85-100%

Linha ASK em tempo realEstados do botão EXECUTE





Método universal TickValue/TickSize

Funciona em todos os instrumentos: Forex, índices, metais, cripto, CFD de ações

Arrisque exatamente a % definida, independentemente do símbolo

Conformidade automática com as restrições do broker (lote mín, máx, step...)

Ajustar o SL acima ou abaixo do preço antes de entrar e ver a razão/risco mudar em tempo real, a posição na direção escolhida será tomada instantaneamente ao pressionar o botão.

Modificar o SL ou seus parâmetros durante uma operação → o EA recalibra tudo

Modificar o TP durante uma operação → o EA respeita sua escolha e adapta o trailing TP.

Colocar o TP de volta na linha branca → o EA recupera o controle do TP no próximo tick. (nota: a distância de recuperação depende do parâmetro SL/TP Update, é recomendado medir manualmente a lacuna de volatilidade em % no gráfico; 0.05% não representa a mesma distância em ticks em todos os ativos)

TP manual colocado e a linha branca volta perto (distância em % de atualização SL-TP) → o EA recaptura automaticamente o TP manual.

Ajustar a suavização de acordo com a volatilidade do mercado

Usar o atraso de trailing em barras para entradas prematuras

Combinar TPs parciais + trailing para assegurar progressivamente

Lançar múltiplos EAs em múltiplos símbolos com contador global

Personalizar a posição e tamanho dos botões

Ajustar a espessura das linhas do gráfico

Cálculo do loteO que você pode fazerDetecção de mudança de parâmetros

O EA detecta em tempo real se você modifica os parâmetros, aplica-os instantaneamente ou no próximo tick dependendo do tipo de parâmetro.

Não precisa remover e colocar o EA de novo: as mudanças se aplicam na hora.

Reconciliação permanente cache/servidor

Detecção automática se a posição for fechada fora do EA (broker, margin call, intervenção manual)

Reset limpo de todas as variáveis neste caso

Validação sistemática antes de cada ação de trading

Logs descritivos completos sobre o estado global

Múltipla segurança / chamadas ao Broker

SAÍDA A MERCADO GARANTIDA EM TODOS OS BROKERS → sem slippage do SL!

Sincronização e confiabilidade

Canal do YouTube:

