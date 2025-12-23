Agent 47 semi auto

AGENT 47 Yarı Otomatik

Bir kez başlattığınızda, bir daha ondan ayrılamayacaksınız. Bu EA, bir trader'ın işlem günü boyunca yaptığı zihinsel jimnastiği otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, kavramsal sağduyu ve piyasaya aydınlanmış bir bakış açısına dayanmaktadır. Bu diğerleri gibi bir EA değil, piyasaya yeni bir bakış açısına açılan bir kapıdır. Piyasa acımasızdır ve hatalara ve duygulara yer bırakmaz. Sadece demir disiplin ve piyasaya derin bir anlayış sizi karlı bir trader yapacaktır. Bu kod, ne kadar basit görünse de, aslında piyasanın geçmiş ayak izini ve şimdiki zamana etkilerini temsil eden çok katmanlı bir zihinsel matristir. Bu EA'yı grafiğinize ilk yüklediğiniz andan itibaren, önerilen tüm seviyelerin her zaman tutarlı ve orantılı olduğunu anında anlayacaksınız. Bu bir tesadüf değil, trading kumar değil, hareketler rastgele değil, saniyede binlerce hesaplama yapan kurumsal algoritmalar tarafından yönetilen yüz binlerce pozisyonun temsilidir. Biz küçük balıklar için, piyasanın sunabileceğiyle yetinmeliyiz. Bu EA, yüksek geri dönüş olasılığı olan dengesizlikleri tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Anında üst seviyeye geçeceksiniz. Amaç iyi fiyat kalıpları aramaktır, kırmızı ve yeşil çizgilerin görselleştirmesiyle sıkışan konsolidasyon bölgenizi belirlemelisiniz. Beyaz çizgilerle dengesizliğinizin boyutunu, açık mavi çizgilerle üst zaman dilimlerindeki global piyasa aralığını belirleyin. Müdahale etmeden dalgayı sürmek için piyasa gerilimini anlayın. Bu harekete orantılı doğru işlem modunu, bu harekete orantılı doğru trailing SL'yi uygulayın ve matematik sizin lehinize oynayacaktır.

Prensip

Yarı Otomatik Pozisyon Yönetim Sistemi

EA, özel bir algoritma kullanarak piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve yüksek olasılıklı dönüş bölgelerini doğrudan grafiğinizde görüntüler:

Kırmızı ve yeşil çizgiler : bu alan konsolidasyon bölgenizdir.

Beyaz çizgiler : her tick'te sürekli yeniden hesaplanan kar hedefleri. Bu iki çizgi mükemmel long ve short denge seviyelerini temsil eder.

Camgöbeği çizgiler : çoklu TF global range bölgesi.

Mor çizgi: gerçek zamanlı ASK fiyatı (yüklemede anlık spread görselleştirmesi, spread'den şaşırmamanız için).

Pozisyon açma

Sürüklenebilir sarı çizgi gelecekteki Stop Loss'unuzu temsil eder. İstediğiniz yere taşıyın.

Yön algılama otomatiktir:

SL fiyatın altında = LONG

SL fiyatın üstünde = SHORT

Tıklamadan önce, EA gerçek zamanlı olarak görüntüler:

Risk/ödül oranı (örn: 1/2.35)

Para biriminde tahmini risk (örn: ~50.00 USD)

Mevcut güncelleme eşiği

EXECUTE TRADE'e tıklayın:

Tanımlanan %'yi tam olarak riske atmak için otomatik lot hesaplama

SL ve TP konumlandırılmış olarak açılış

Başlangıç TP'si = yöne karşılık gelen beyaz çizgi

İşlem sırasında görüntülenen bilgiler

Satır 1 – Oran / Risk / Kazanç

Mevcut R:R oranı (SL trailing ile hareket ettikçe güncellenir)

Para biriminde gerçek risk (SL tetiklenirse kayıp)

Para biriminde potansiyel kazanç (TP'ye ulaşılırsa kar)

Satır 2 – Günlük Drawdown

Mevcut DD (+ kazanç, - kayıp)

Yapılandırılmış DD limiti

Günün referans bakiyesi

Eşiğe ulaşılırsa [LIMIT REACHED] göstergesi

Satır 3 – Eylemler ve Saatler

Bu EA'nın eylem sayacı (bu sembol)

Global eylem sayacı (tüm EA'lar, tüm semboller)

Yapılandırılmış limit ve mevcut mod ([FROZEN] veya [SL ONLY])

İşlem saatleri

Her bilgi satırı ayrı ayrı etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, düğmeler ve çizgiler grafikte taşınabilir.

Uyarlanabilir davranış

Trailing Stop

SL hesaplama sistemi global piyasaya göre bir orandır, her zaman ona orantılı bir agresifliğe sahip olacaktır.

TP'ye doğru ilerleme: SL kademeli olarak sıkılaşır

TP'ye yakın: kazanılan karı korumak için hızlandırılmış sıkılaşma

Piyasa durgunlaşırsa, SL en küçük dalgalanmaya dikkat ederken işleme nefes aldırır

Hareket yumuşatma

7 tepkisellik ayarı: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra hızlı) ile 31 (çok yumuşak) arası

Her yumuşatma türü kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır, bunlar basit EMA yumuşatmaları değil, kesin matematiksel hesaplamalardır!

DİKKAT her yumuşatma türü, ilişkili olduğu işlem moduna, global piyasa durumuna ve ayrıca pozisyon durumuna bağlı olarak farklı davranış gösterecektir!

DİKKAT seviye 1, en küçük hareketleri yakalamak için son derece agresif scalping için yapılmıştır, pozisyonlardan çok hızlı çıkacaktır...

Güvenlik özellikleri

Geri dönüş önleme: SL asla geri gidemez, sadece ileri (riski manuel olarak artırmaya karar vermediğiniz sürece)

% olarak güncelleme eşiği: çok sık değişiklikleri önler

Aktivasyon gecikmesi: trailing başlamadan önce X bar bekle

SL manuel olarak silinirse otomatik geri yükleme

Trailing Take Profit

TP sürekli olarak beyaz çizgiyi takip eder. En optimal long ve short dönüş noktalarını temsil eden iki beyaz çizgi vardır, her nokta her tick'te güncellenir.

Fiyat istenen yönde ilerler → TP uzaklaşır (daha fazla potansiyel) daha fazla kazanç yakalamak için

Fiyat sıkışır ve range'e girer → TP yaklaşır (güvence altına alır) ve işlemden çıkmak için doğru anı bekler

Güncelleme eşiği "SL/TP Update" % ayarına göre yapılandırılabilir.

TP beyaz çizgiden manuel olarak taşınabilir, her şey bu yeni oranla anında yeniden kalibre edilir. TP'yi beyaz çizgiye geri konumlandırarak istediğiniz zaman EA'ya otomatik TP kontrolünü geri verebilirsiniz. Beyaz çizgi kazançları artırmak veya güvence altına almak için TP'yi geçerse EA da otomatik olarak TP kontrolünü geri alır.

Hareketli TP, trailing SL'den bağımsız olarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Başka bir deyişle...

SL pozisyonunu veya ayarlarını değiştirirsiniz (MT5 üzerinden):

EA değişikliği algılar

Bu yeni referans noktasından tam yeniden kalibrasyon

Gecikme sayacı (barlar) sıfırlanır

Trailing normal şekilde devam eder

TP pozisyonunu değiştirirsiniz (MT5 üzerinden):

EA değişikliği algılar

Kararınıza saygı duyar ve TP'yi değiştirmeyi durdurur

Kontrol yalnızca beyaz çizgi TP'nize yaklaştığında veya taşıdıktan sonra TP'yi beyaz çizgiye geri koyduğunuzda devam eder (kurtarma mesafesi "SL/TP Update" ayarına orantılı)

SL'yi silersiniz:

EA algılar ve otomatik olarak geri yükler

3 bağımsız seviye

TP1: Giriş → Final TP yolunun %25'i

TP2: yolun %50'si

TP3: yolun %75'i

Kısmi Take Profit'ler

Her seviye için:

Açma/kapama aktivasyonu

Kapatılacak hacim yüzdesi

Davranış:

Grafikte mor kesikli çizgilerle görselleştirme

Fiyat bir seviyeye ulaştığında otomatik kapanış

Her seviye yalnızca bir kez tetiklenir (çift yürütme yok), ancak istediğiniz zaman etkinleştirilebilir, örneğin fiyat kısmi TP pozisyonundan çok daha uzakta olsa bile stratejik bir anda ilk TP'yi etkinleştirebilirsiniz, TP anında piyasadan yürütülecektir

Final TP hareket ederse (trailing), kısmi seviyeler yeniden hesaplanır

4 işlem modu

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

1m / 5m / 15m / 1H'de kullanım için önerilir. Ancak sistem tüm MT5 zaman dilimlerini destekler!

SL aktivasyonundan önceki bar gecikme parametresi bu zaman birimlerini kullanır. Örnek: INTRADAY modundaysanız ve gecikme olarak 5 ayarlarsanız, sistem trailing SL'yi etkinleştirmeden önce 5 x 5m bar bekleyecektir.

Gece yarısı (broker saati), EA bakiyeyi referans olarak kaydeder

Prop firm'lerin günlük limitlerini aşmamak için kalıcı Drawdown hesaplaması

% limiti aşarsa → yeni işlemler engellenir

Mevcut pozisyonlar normal şekilde yönetilmeye devam eder

Her gün gece yarısı otomatik sıfırlama

Günlük Drawdown KorumasıEylem Sınırlayıcı

Prop firm kuralları (FTMO vb.) için tasarlanmış ve işlem yoğunluğunu optimize etmek için.

Sayım:

Tüm eylemler sayılır: açılışlar, kapanışlar, SL/TP değişiklikleri (kısmi TP'ler hariç çünkü EA tarafında konumlandırılırlar, Broker tarafında değil)

EA/sembol başına sayaç + global sayaç (tüm EA'lar, tüm semboller)

MT5 yeniden başlatmaları arasında kalıcı (GlobalVariables)

Gece yarısı otomatik sıfırlama

3 kademeli seviye:

"Actions Limit/24" ayarında aşılmaması gereken global günlük limit belirleyin, bu sayı günlük eylemlerinizin %100'ünü temsil eder. %100 limitine ulaşıldığında, yeni girişler sabit SL ve TP'ye sahip olacaktır! (istediğiniz zaman devre dışı bırakılabilir veya değiştirilebilir)

Kullanım Mod Etki %0-85 NORMAL Her şey çalışıyor %85-100 SL ONLY Trailing SL aktif, TP donduruldu >%100 FROZEN SL ve TP donduruldu





Yapılandırılabilir aralık (SS:DD-SS:DD formatı, broker saati), varsayılan olarak 24/24

Aralık dışında: EXECUTE düğmesi gri, açılış imkansız

İzin verilen saatler içinde bir pozisyon açılırsa, bitiş saatine ulaşıldığı dakikada pozisyon kapatılacaktır! Örneğin: ayar 8:00 ile 17:25 arasında tanımlanmış; işlem 13:00'te açılırsa, 17:25'te anında kapatılacaktır.

İşlem saatleriDiğer EA'lardan dahil otomatik pozisyon benimseme!!!

EA başka bir EA'dan alım ve satım sinyalleri alabilir ve ardından SL ve TP takibini yöneterek pozisyonun kontrolünü devralabilir! Bunun için EA'nızın SL'sini istenen noktaya konumlandırması gerekir, TP herhangi bir mesafeye gönderilebilir ve AGENT 47 tarafından yakalanacaktır. Pozisyon daha sonra parametrelerine göre tamamen EA tarafından yönetilecektir.

Ne olur:

Semboldeki mevcut pozisyonun algılanması

Tüm verilerin alınması (giriş, SL, TP, hacim, yön, bilet)

Trailing parametrelerinin yeniden hesaplanması

Yinelenenleri önlemek için biletin kaydedilmesi

Anında yönetimi devralma

Gecikmeli benimseme:

Bir pozisyon varsa ama henüz SL'si yoksa, EA bekler

Bir SL algılandığında, benimseme tetiklenir

Her SL hareketi grafikte bir segment olarak izlenir, "SL/TP Update" % ayarına göre güncellenir

Yöne göre renk: yeşil (LONG) / kırmızı (SHORT)

Son 50 işlemin depolanması

En eskilerin otomatik temizlenmesi

İşlemlerinizin yönetimini görsel olarak analiz etmeyi sağlar

Görsel SL geçmişi

MT5 backtest modu, piyasaya karşı sistemin davranışını görselleştirmeyi ve farklı SL modlarını özümsemeyi sağlar. DİKKAT: backtest modu karlı olmak için tasarlanmamıştır ve gerçek koşullarda çalışmaz.

Sadece kullanıcı düğmeleri kullanarak işlem yerleştirebilir!

ASK fiyatını tick tick takip eden mor çizgi

Spread'i kalıcı olarak görselleştirir, genişliğinden şaşırmamanız için

Görünür barlarda geçmiş izlenir

Renk Metin Anlam Yeşil EXECUTE TRADE Açmaya hazır Gri IN POSITION İşlem devam ediyor Gri OUT OF HOURS Saat aralığı dışında (saatleri gösterir) Turuncu DD LIMIT! Günlük drawdown'a ulaşıldı Turuncu SL/TP FROZEN Eylemler >%100 Altın SL ONLY MODE Eylemler %85-100

Gerçek zamanlı ASK çizgisiEXECUTE düğmesi durumları





Evrensel TickValue/TickSize yöntemi

Tüm enstrümanlarda çalışır: Forex, endeksler, metaller, kripto, hisse CFD'leri

Sembolden bağımsız olarak tanımlanan %'yi tam olarak riske at

Broker kısıtlamalarına otomatik uyum (min lot, maks, adım...)

Girmeden önce SL'yi fiyatın üstünde veya altında ayarlayın ve oran/riskin gerçek zamanlı değişimini izleyin, düğmeye basıldığında seçilen yönde pozisyon anında alınacaktır.

Bir işlem sırasında SL'yi veya parametrelerini değiştirin → EA her şeyi yeniden kalibre eder

Bir işlem sırasında TP'yi değiştirin → EA seçiminize saygı duyar ve trailing TP'yi uyarlar.

TP'yi beyaz çizgiye geri koyun → bir sonraki tick'te EA TP kontrolünü geri alır. (not: kurtarma mesafesi SL/TP Update parametresine bağlıdır, grafikteki volatilite boşluğunu %'de manuel olarak ölçmeniz önerilir; %0.05 tüm varlıklarda aynı tick mesafesini temsil etmez)

Manuel TP konumlandırıldı ve beyaz çizgi yakına döndü (SL-TP güncelleme %'si mesafesi) → EA otomatik olarak manuel TP'yi yeniden yakalar.

Piyasa volatilitesine göre yumuşatmayı ayarlayın

Erken girişler için bar trailing gecikmesini kullanın

Kademeli olarak güvence altına almak için kısmi TP'ler + trailing'i birleştirin

Global sayaç ile birden fazla sembole birden fazla EA başlatın

Düğmelerin konumunu ve boyutunu özelleştirin

Grafik çizgilerinin kalınlığını ayarlayın

Lot hesaplamaYapabileceklerinizParametre değişikliği algılama

EA, parametreleri değiştirip değiştirmediğinizi gerçek zamanlı olarak algılar, parametre türüne bağlı olarak anında veya bir sonraki tick'te uygular.

EA'yı kaldırıp yeniden eklemenize gerek yok: değişiklikler anında uygulanır.

Kalıcı önbellek/sunucu mutabakatı

Pozisyon EA dışında kapatılırsa otomatik algılama (broker, margin call, manuel müdahale)

Bu durumda tüm değişkenlerin temiz sıfırlanması

Her işlem eyleminden önce sistematik doğrulama

Global durum hakkında tam açıklayıcı loglar

Çoklu güvenlik / Broker çağrıları

TÜM BROKERLARDA GARANTİLİ PİYASA ÇIKIŞI → SL kayması yok!

Senkronizasyon ve güvenilirlik

YouTube kanalı:

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR