Agent 47 semi auto

AGENT 47 Yarı Otomatik
Bir kez başlattığınızda, bir daha ondan ayrılamayacaksınız. Bu EA, bir trader'ın işlem günü boyunca yaptığı zihinsel jimnastiği otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, kavramsal sağduyu ve piyasaya aydınlanmış bir bakış açısına dayanmaktadır. Bu diğerleri gibi bir EA değil, piyasaya yeni bir bakış açısına açılan bir kapıdır. Piyasa acımasızdır ve hatalara ve duygulara yer bırakmaz. Sadece demir disiplin ve piyasaya derin bir anlayış sizi karlı bir trader yapacaktır. Bu kod, ne kadar basit görünse de, aslında piyasanın geçmiş ayak izini ve şimdiki zamana etkilerini temsil eden çok katmanlı bir zihinsel matristir. Bu EA'yı grafiğinize ilk yüklediğiniz andan itibaren, önerilen tüm seviyelerin her zaman tutarlı ve orantılı olduğunu anında anlayacaksınız. Bu bir tesadüf değil, trading kumar değil, hareketler rastgele değil, saniyede binlerce hesaplama yapan kurumsal algoritmalar tarafından yönetilen yüz binlerce pozisyonun temsilidir. Biz küçük balıklar için, piyasanın sunabileceğiyle yetinmeliyiz. Bu EA, yüksek geri dönüş olasılığı olan dengesizlikleri tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Anında üst seviyeye geçeceksiniz. Amaç iyi fiyat kalıpları aramaktır, kırmızı ve yeşil çizgilerin görselleştirmesiyle sıkışan konsolidasyon bölgenizi belirlemelisiniz. Beyaz çizgilerle dengesizliğinizin boyutunu, açık mavi çizgilerle üst zaman dilimlerindeki global piyasa aralığını belirleyin. Müdahale etmeden dalgayı sürmek için piyasa gerilimini anlayın. Bu harekete orantılı doğru işlem modunu, bu harekete orantılı doğru trailing SL'yi uygulayın ve matematik sizin lehinize oynayacaktır.Yarı Otomatik Pozisyon Yönetim Sistemi
Prensip
EA, özel bir algoritma kullanarak piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve yüksek olasılıklı dönüş bölgelerini doğrudan grafiğinizde görüntüler:
-
Kırmızı ve yeşil çizgiler: bu alan konsolidasyon bölgenizdir.
-
Beyaz çizgiler: her tick'te sürekli yeniden hesaplanan kar hedefleri. Bu iki çizgi mükemmel long ve short denge seviyelerini temsil eder.
-
Camgöbeği çizgiler: çoklu TF global range bölgesi.
-
Mor çizgi: gerçek zamanlı ASK fiyatı (yüklemede anlık spread görselleştirmesi, spread'den şaşırmamanız için).
Pozisyon açma
Sürüklenebilir sarı çizgi gelecekteki Stop Loss'unuzu temsil eder. İstediğiniz yere taşıyın.
Yön algılama otomatiktir:
-
SL fiyatın altında = LONG
-
SL fiyatın üstünde = SHORT
Tıklamadan önce, EA gerçek zamanlı olarak görüntüler:
-
Risk/ödül oranı (örn: 1/2.35)
-
Para biriminde tahmini risk (örn: ~50.00 USD)
-
Mevcut güncelleme eşiği
EXECUTE TRADE'e tıklayın:
-
Tanımlanan %'yi tam olarak riske atmak için otomatik lot hesaplama
-
SL ve TP konumlandırılmış olarak açılış
-
Başlangıç TP'si = yöne karşılık gelen beyaz çizgi
İşlem sırasında görüntülenen bilgiler
Satır 1 – Oran / Risk / Kazanç
-
Mevcut R:R oranı (SL trailing ile hareket ettikçe güncellenir)
-
Para biriminde gerçek risk (SL tetiklenirse kayıp)
-
Para biriminde potansiyel kazanç (TP'ye ulaşılırsa kar)
Satır 2 – Günlük Drawdown
-
Mevcut DD (+ kazanç, - kayıp)
-
Yapılandırılmış DD limiti
-
Günün referans bakiyesi
-
Eşiğe ulaşılırsa [LIMIT REACHED] göstergesi
Satır 3 – Eylemler ve Saatler
-
Bu EA'nın eylem sayacı (bu sembol)
-
Global eylem sayacı (tüm EA'lar, tüm semboller)
-
Yapılandırılmış limit ve mevcut mod ([FROZEN] veya [SL ONLY])
-
İşlem saatleri
Her bilgi satırı ayrı ayrı etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, düğmeler ve çizgiler grafikte taşınabilir.Trailing Stop
Uyarlanabilir davranış
SL hesaplama sistemi global piyasaya göre bir orandır, her zaman ona orantılı bir agresifliğe sahip olacaktır.
-
TP'ye doğru ilerleme: SL kademeli olarak sıkılaşır
-
TP'ye yakın: kazanılan karı korumak için hızlandırılmış sıkılaşma
-
Piyasa durgunlaşırsa, SL en küçük dalgalanmaya dikkat ederken işleme nefes aldırır
Hareket yumuşatma
7 tepkisellik ayarı: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra hızlı) ile 31 (çok yumuşak) arası
Her yumuşatma türü kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır, bunlar basit EMA yumuşatmaları değil, kesin matematiksel hesaplamalardır!
DİKKAT her yumuşatma türü, ilişkili olduğu işlem moduna, global piyasa durumuna ve ayrıca pozisyon durumuna bağlı olarak farklı davranış gösterecektir!
DİKKAT seviye 1, en küçük hareketleri yakalamak için son derece agresif scalping için yapılmıştır, pozisyonlardan çok hızlı çıkacaktır...
Güvenlik özellikleri
-
Geri dönüş önleme: SL asla geri gidemez, sadece ileri (riski manuel olarak artırmaya karar vermediğiniz sürece)
-
% olarak güncelleme eşiği: çok sık değişiklikleri önler
-
Aktivasyon gecikmesi: trailing başlamadan önce X bar bekle
-
SL manuel olarak silinirse otomatik geri yükleme
TP sürekli olarak beyaz çizgiyi takip eder. En optimal long ve short dönüş noktalarını temsil eden iki beyaz çizgi vardır, her nokta her tick'te güncellenir.
-
Fiyat istenen yönde ilerler → TP uzaklaşır (daha fazla potansiyel) daha fazla kazanç yakalamak için
-
Fiyat sıkışır ve range'e girer → TP yaklaşır (güvence altına alır) ve işlemden çıkmak için doğru anı bekler
Güncelleme eşiği "SL/TP Update" % ayarına göre yapılandırılabilir.
TP beyaz çizgiden manuel olarak taşınabilir, her şey bu yeni oranla anında yeniden kalibre edilir. TP'yi beyaz çizgiye geri konumlandırarak istediğiniz zaman EA'ya otomatik TP kontrolünü geri verebilirsiniz. Beyaz çizgi kazançları artırmak veya güvence altına almak için TP'yi geçerse EA da otomatik olarak TP kontrolünü geri alır.
Hareketli TP, trailing SL'den bağımsız olarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
Başka bir deyişle...
SL pozisyonunu veya ayarlarını değiştirirsiniz (MT5 üzerinden):
-
EA değişikliği algılar
-
Bu yeni referans noktasından tam yeniden kalibrasyon
-
Gecikme sayacı (barlar) sıfırlanır
-
Trailing normal şekilde devam eder
TP pozisyonunu değiştirirsiniz (MT5 üzerinden):
-
EA değişikliği algılar
-
Kararınıza saygı duyar ve TP'yi değiştirmeyi durdurur
-
Kontrol yalnızca beyaz çizgi TP'nize yaklaştığında veya taşıdıktan sonra TP'yi beyaz çizgiye geri koyduğunuzda devam eder (kurtarma mesafesi "SL/TP Update" ayarına orantılı)
SL'yi silersiniz:
-
EA algılar ve otomatik olarak geri yükler
3 bağımsız seviye
-
TP1: Giriş → Final TP yolunun %25'i
-
TP2: yolun %50'si
-
TP3: yolun %75'i
Her seviye için:
-
Açma/kapama aktivasyonu
-
Kapatılacak hacim yüzdesi
Davranış:
-
Grafikte mor kesikli çizgilerle görselleştirme
-
Fiyat bir seviyeye ulaştığında otomatik kapanış
-
Her seviye yalnızca bir kez tetiklenir (çift yürütme yok), ancak istediğiniz zaman etkinleştirilebilir, örneğin fiyat kısmi TP pozisyonundan çok daha uzakta olsa bile stratejik bir anda ilk TP'yi etkinleştirebilirsiniz, TP anında piyasadan yürütülecektir
-
Final TP hareket ederse (trailing), kısmi seviyeler yeniden hesaplanır
SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING
1m / 5m / 15m / 1H'de kullanım için önerilir. Ancak sistem tüm MT5 zaman dilimlerini destekler!
SL aktivasyonundan önceki bar gecikme parametresi bu zaman birimlerini kullanır. Örnek: INTRADAY modundaysanız ve gecikme olarak 5 ayarlarsanız, sistem trailing SL'yi etkinleştirmeden önce 5 x 5m bar bekleyecektir.Günlük Drawdown Koruması
-
Gece yarısı (broker saati), EA bakiyeyi referans olarak kaydeder
-
Prop firm'lerin günlük limitlerini aşmamak için kalıcı Drawdown hesaplaması
-
% limiti aşarsa → yeni işlemler engellenir
-
Mevcut pozisyonlar normal şekilde yönetilmeye devam eder
-
Her gün gece yarısı otomatik sıfırlama
Prop firm kuralları (FTMO vb.) için tasarlanmış ve işlem yoğunluğunu optimize etmek için.
Sayım:
-
Tüm eylemler sayılır: açılışlar, kapanışlar, SL/TP değişiklikleri (kısmi TP'ler hariç çünkü EA tarafında konumlandırılırlar, Broker tarafında değil)
-
EA/sembol başına sayaç + global sayaç (tüm EA'lar, tüm semboller)
-
MT5 yeniden başlatmaları arasında kalıcı (GlobalVariables)
-
Gece yarısı otomatik sıfırlama
3 kademeli seviye:
"Actions Limit/24" ayarında aşılmaması gereken global günlük limit belirleyin, bu sayı günlük eylemlerinizin %100'ünü temsil eder. %100 limitine ulaşıldığında, yeni girişler sabit SL ve TP'ye sahip olacaktır! (istediğiniz zaman devre dışı bırakılabilir veya değiştirilebilir)
|
Kullanım
|
Mod
|
Etki
|
%0-85
|
NORMAL
|
Her şey çalışıyor
|
%85-100
|
SL ONLY
|
Trailing SL aktif, TP donduruldu
|
>%100
|
FROZEN
|
SL ve TP donduruldu
İşlem saatleri
-
Yapılandırılabilir aralık (SS:DD-SS:DD formatı, broker saati), varsayılan olarak 24/24
-
Aralık dışında: EXECUTE düğmesi gri, açılış imkansız
-
İzin verilen saatler içinde bir pozisyon açılırsa, bitiş saatine ulaşıldığı dakikada pozisyon kapatılacaktır! Örneğin: ayar 8:00 ile 17:25 arasında tanımlanmış; işlem 13:00'te açılırsa, 17:25'te anında kapatılacaktır.
EA başka bir EA'dan alım ve satım sinyalleri alabilir ve ardından SL ve TP takibini yöneterek pozisyonun kontrolünü devralabilir! Bunun için EA'nızın SL'sini istenen noktaya konumlandırması gerekir, TP herhangi bir mesafeye gönderilebilir ve AGENT 47 tarafından yakalanacaktır. Pozisyon daha sonra parametrelerine göre tamamen EA tarafından yönetilecektir.
Ne olur:
-
Semboldeki mevcut pozisyonun algılanması
-
Tüm verilerin alınması (giriş, SL, TP, hacim, yön, bilet)
-
Trailing parametrelerinin yeniden hesaplanması
-
Yinelenenleri önlemek için biletin kaydedilmesi
-
Anında yönetimi devralma
Gecikmeli benimseme:
-
Bir pozisyon varsa ama henüz SL'si yoksa, EA bekler
-
Bir SL algılandığında, benimseme tetiklenir
-
Her SL hareketi grafikte bir segment olarak izlenir, "SL/TP Update" % ayarına göre güncellenir
-
Yöne göre renk: yeşil (LONG) / kırmızı (SHORT)
-
Son 50 işlemin depolanması
-
En eskilerin otomatik temizlenmesi
-
İşlemlerinizin yönetimini görsel olarak analiz etmeyi sağlar
MT5 backtest modu, piyasaya karşı sistemin davranışını görselleştirmeyi ve farklı SL modlarını özümsemeyi sağlar. DİKKAT: backtest modu karlı olmak için tasarlanmamıştır ve gerçek koşullarda çalışmaz.
Sadece kullanıcı düğmeleri kullanarak işlem yerleştirebilir!Gerçek zamanlı ASK çizgisi
-
ASK fiyatını tick tick takip eden mor çizgi
-
Spread'i kalıcı olarak görselleştirir, genişliğinden şaşırmamanız için
-
Görünür barlarda geçmiş izlenir
|
Renk
|
Metin
|
Anlam
|
Yeşil
|
EXECUTE TRADE
|
Açmaya hazır
|
Gri
|
IN POSITION
|
İşlem devam ediyor
|
Gri
|
OUT OF HOURS
|
Saat aralığı dışında (saatleri gösterir)
|
Turuncu
|
DD LIMIT!
|
Günlük drawdown'a ulaşıldı
|
Turuncu
|
SL/TP FROZEN
|
Eylemler >%100
|
Altın
|
SL ONLY MODE
|
Eylemler %85-100
Lot hesaplama
-
Evrensel TickValue/TickSize yöntemi
-
Tüm enstrümanlarda çalışır: Forex, endeksler, metaller, kripto, hisse CFD'leri
-
Sembolden bağımsız olarak tanımlanan %'yi tam olarak riske at
-
Broker kısıtlamalarına otomatik uyum (min lot, maks, adım...)
-
Girmeden önce SL'yi fiyatın üstünde veya altında ayarlayın ve oran/riskin gerçek zamanlı değişimini izleyin, düğmeye basıldığında seçilen yönde pozisyon anında alınacaktır.
-
Bir işlem sırasında SL'yi veya parametrelerini değiştirin → EA her şeyi yeniden kalibre eder
-
Bir işlem sırasında TP'yi değiştirin → EA seçiminize saygı duyar ve trailing TP'yi uyarlar.
-
TP'yi beyaz çizgiye geri koyun → bir sonraki tick'te EA TP kontrolünü geri alır. (not: kurtarma mesafesi SL/TP Update parametresine bağlıdır, grafikteki volatilite boşluğunu %'de manuel olarak ölçmeniz önerilir; %0.05 tüm varlıklarda aynı tick mesafesini temsil etmez)
-
Manuel TP konumlandırıldı ve beyaz çizgi yakına döndü (SL-TP güncelleme %'si mesafesi) → EA otomatik olarak manuel TP'yi yeniden yakalar.
-
Piyasa volatilitesine göre yumuşatmayı ayarlayın
-
Erken girişler için bar trailing gecikmesini kullanın
-
Kademeli olarak güvence altına almak için kısmi TP'ler + trailing'i birleştirin
-
Global sayaç ile birden fazla sembole birden fazla EA başlatın
-
Düğmelerin konumunu ve boyutunu özelleştirin
-
Grafik çizgilerinin kalınlığını ayarlayın
EA, parametreleri değiştirip değiştirmediğinizi gerçek zamanlı olarak algılar, parametre türüne bağlı olarak anında veya bir sonraki tick'te uygular.
EA'yı kaldırıp yeniden eklemenize gerek yok: değişiklikler anında uygulanır.Senkronizasyon ve güvenilirlik
-
Kalıcı önbellek/sunucu mutabakatı
-
Pozisyon EA dışında kapatılırsa otomatik algılama (broker, margin call, manuel müdahale)
-
Bu durumda tüm değişkenlerin temiz sıfırlanması
-
Her işlem eyleminden önce sistematik doğrulama
-
Global durum hakkında tam açıklayıcı loglar
-
Çoklu güvenlik / Broker çağrıları
-
TÜM BROKERLARDA GARANTİLİ PİYASA ÇIKIŞI → SL kayması yok!
YouTube kanalı:
