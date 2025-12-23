Agent 47 semi auto

AGENT 47 semi – automatique





Une fois lancé vous ne pourrez plus jamais vous en séparer. Cette EA a été conçue afin d'automatiser la gymnastique mentale qu'un trader réalise tout au long de sa journée de trading. Ce système repose sur un bon sens conceptuel et une vision éclairée du marché. Il ne s'agit mais d'une EA comme les autre mais plutôt d'une porte ouverte vers une nouvelle vision face au marché. Le marché est impitoyable et ne laisse pas place aux erreurs et aux émotions. Seule la discipline de fer et une compréhension approfondie du marché feront de vous un trader rentable. Ce code aussi simple qu'il paraisse est en fait une matrice mentale multi niveau représentant l'empreinte passer du marché et ses effet sur le présent. Vous allez instantanément comprendre dès le premier chargement de cette EA sur votre graphique que tous les niveaux proposés sont toujours cohérent et proportionnel. Ce n'est pas un hasard, le trading n'est pas du gambling, les mouvements ne sont pas anodins mais la représentation de centaines de milliers de positions gérées par des algorithmes institutionnel effectuant des milliers de calculs a la seconde. Pour nous petit poisson nous devons nous contenter de ce que le marché a à nous offrir. Cette EA a été spécialement conçue dans ce but afin de repérer et d’exploiter les déséquilibres à forte probabilité de retour . vous allez immédiatement passer a un niveau supérieur. Le but est de chercher les bons paternes de prix, vous devez repérer votre zone de consolidation se compresser avec la visualisation des lignes rouge et verte. Repérer l'étendu de votre déséquilibre avec les lignes blanches, le range global du marché sur les UT supérieures grâce aux lignes bleues clair. Comprenez la tensions du marché pour surfer la vague sans intervention. Appliquer le bon mode de trading proportionnel a ce mouvement, le bon SL suiveur proportionnel a ce mouvement et les mathématiques joueront en votre faveur.

Système de Gestion de Position semi-automatique

Principe

L'EA analyse le marché en temps réel via un algorithme propriétaire et affiche des zones à haute probabilité de retournement directement sur votre graphique :

Lignes rouges et vertes : cette espace est votre zone de consolidation.

Lignes blanches. : cibles de profit recalculées en permanence a chaque tick. c'est deux lignes représente les liveaux parfait d'équlibre long et short

Lignes cyan : zone de range globale multi TF

Ligne violette : prix ASK en temps réel (visualisation du spread instantané au chargement pour ne pas etre suprie du spread)

Ouvrir une position

Une ligne jaune draggable représente votre futur Stop Loss. Déplacez-la où vous voulez. La détection de la direction est automatique : SL sous le prix = LONG

SL au-dessus du prix = SHORT Avant de cliquer, l'EA affiche en temps réel : Ratio risque/reward (ex: 1/2.35)

Risque estimé en devise (ex: ~50.00 USD)

Seuil de mise à jour actuel Clic sur EXECUTE TRADE : Calcul automatique du lot pour risquer exactement le % défini

Ouverture avec SL et TP positionnés

TP initial = ligne blanche correspondante à la direction

Informations affichées pendant le trade

Ligne 1 – Ratio / Risk / Gain

Ratio R:R actuel (se met à jour car le SL bouge avec le trailing)

Risque réel en devise (perte si SL touché)

Gain potentiel en devise (profit si TP touché)

Ligne 2 – Drawdown journalier

DD actuel (+ si gain, - si perte)

Limite DD configurée

Balance de référence du jour

Indicateur [LIMIT REACHED] si seuil atteint

Ligne 3 – Actions & Horaires

Compteur actions de cet EA (ce symbole)

Compteur actions global (tous EAs, tous symboles)

Limite configurée et mode actuel ([FROZEN] ou [SL ONLY])

Plage horaire de trading

Chaque ligne d'information est activable/désactivable individuellement, les boutons et les lignes sont déplaçables sur le graphique.





Trailing Stop

Comportement adaptatif

Le système de calcule du SL est une proportion relative au marchée globale, il aura toujours une agressivité proportionnel a celui-çi

Progression vers le TP : SL se resserre progressivement

Proche du TP : resserrement accéléré pour protéger le profit acquis

Si le marché stagne le SL laisse respirer le trade tout en etant attentif a la moindre fluctuation

Lissage des mouvements

7 Réglage de la réactivité : ( 1 / 3 / 7 / 15 / 31 ) - 1 (ultra-rapide) à 31 (très lissé)

chaque type de lissage a été longuement travaillé, il ne s'agit pas de simple lissage EMA mais de calcule mathématique précis!

ATTENTION chaques types de lissage aurra un comportement différent en fonction du mode de trading auquel il est associé, en fonction de l'état global du marché, et de l'etat de la position également!

ATTENTION au niveau 1, il est fait pour du scalping extrèmement agressif afin de capturer les plus petit mouveament, il sortira très vite les positions...

Sécurités

Anti-retour : le SL ne peut jamais reculer, uniquement avancer ( a part si vous décider manuellement d'augmenter le risque )

Seuil de mise à jour en % : évite les modifications trop fréquentes

Délai d'activation : attendre X barres avant que le trailing démarre

Restauration automatique si le SL est supprimé manuellement

Trailing Take Profit

Le TP suit la ligne blanche en permanence. il y a deux ligne blanche représantant les point de retour les plus optimal long et short, chaque point est mis a jour a chaque ticks.

Le prix progresse dans la direction voulu → TP s'éloigne (plus de potentiel)afin de prendre plus de gains

Le prix se comprime et entre en range → TP se rapproche (sécurise) et attend le bon moment pour sortir le trade

Seuil de mise à jour configurable selon le % de réglage "SL/TP Update"

le TP peut etre déplacé manuellement de la ligne blanche, tout se recalibre instantanément avec cette nouvelle proportion. vous pouvez a toute instant redonner le controle automatique du TP a l'EA en repositionnant simplement le TP sur la ligne blanche. L'EA reprend aussi automatiquement le controle du TP si la ligne blanche le traverse afin d'augmenter ou sécuriser les gains

TP mobile activable/désactivable indépendamment du trailing SL

En d'autres termes..

Vous modifiez la position ou les réglages du SL (via MT5)

L'EA détecte le changement

Recalibrage complet depuis ce nouveau point de référence

Le compteur de délai (barres) repart à zéro

Le trailing continue normalement

Vous modifiez la position du TP (via MT5)

L'EA détecte le changement

Il respecte votre décision et cesse de modifier le TP

Reprise du contrôle uniquement quand la ligne blanche revient proche de votre TP ou si vous replacer le TP sur la ligne blanche après l'avoir déplacé. ( distance de reprise proportionnel au réglage de mise a jour "SL/TP Update)

Vous supprimez le SL

L'EA le détecte et le restaure automatiquement

Take Profits partiels

3 niveaux indépendants

TP1 : 25% du chemin Entry → TP final

TP2 : 50% du chemin

TP3 : 75% du chemin

Pour chaque niveau

Activation on/off

Pourcentage du volume à fermer

Comportement

Visualisation par lignes violette pointillé sur le graphique

Fermeture automatique quand le prix atteint un niveau

Chaque niveau déclenché une seule fois (pas de double exécution) mais peut etre activé a n'importe quel moment, par exemple vous pouver activer le premier TP a un moment stratégique meme si le prix est beaucoup plus loin que la position du TP partielle, le TP sera instantanément prix au marché

Si le TP final bouge (trailing), les niveaux partiels se recalculent

4 modes de trading

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

conseillé pour etre utilisé en 1m / 5m / 15m / 1H . mais le système tolère toute les UT de temps MT5!

le paramètre de delais en bars avant activation du SL utilise ces unitées de temps. exemple: si vous etes en mode INTRADAY et que vous mettez 5 en delais, le système attendra 5 bars de 5m avant d'activer le SL suiveur.

Protection Drawdown journalier

À minuit (heure broker), l'EA enregistre la balance comme référence

Calcul permanent du Drawdown pour ne pas depasser les limites journalière des Prop firms

Si le % dépasse la limite → blocage des nouveaux trades

Les positions existantes continuent d'être géréesnormalement

Reset automatique chaque jour à minuit

Limiteur d'actions

Conçu pour les règles des prop firms (FTMO, etc.) et pour optimiser son intensiter de trading

Comptage

Toutes les actions comptées : ouvertures, fermetures, modifications SL/TP (sauf TP partielle car positionné coté EA, non Broker)

Compteur par EA/symbole + compteur global (tous EAs, tous symboles)

Persistant entre redémarrages MT5 (GlobalVariables)

Reset automatique à minuit

3 palier progressifs

Donné une limites globale journalière a ne pas dépasser dans le réglage "Actions Limit/24", ce nombre représente vous 100% d'action journalières. Une fois la limites de 100% atteind, les nouvelles entrées aurons de SL et TP fixe! (désactivable ou modifiable a tout moment)

Utilisation Mode Effet 0-85% NORMAL Tout fonctionne 85-100% SL ONLY Trailing SL actif, TP gelé >100% FROZEN SL et TP figés

Horaires de trading

Plage configurable (format HH:MM-HH:MM, heure broker) réglé sur 24/24 par défaut

Hors plage : bouton EXECUTE grisé, ouverture impossible

Si une position est ouverte pendant les heures autorisées, a la minute ou l'heur de fin sera atteint la position sera fermé ! par exemple: le réglage est définie entre 8h00 et 17h25; si trade ouvers a 13h00, a 17h25 il sera intantanément coupé.

Adoption automatique des positions y compris celle d'autre EA !!!

-L'EA peut recevoir des signaux d'achat et de vente d'une autre EA puis prendre le contrôle de la position en gérant le suivi du SL et du TP ! Pour cela votre EA doit positionner elle-même son SL au point voulu, le TP lui peut être envoyé a n'importe quel distance et sera capturer par l'AGENT 47. la position sera ensuite gérée entièrement par l'EA selon ses paramètres.

Ce qui se passe

Détection de la position existante sur le symbole

Récupération de toutes les données (entry, SL, TP, volume, direction, ticket)

Recalcul des paramètres de trailing

Sauvegarde du ticket pour éviter les doublons

Reprise immédiate de la gestion

Adoption différée

Si une position existe mais n'a pas encore de SL, l'EA attend

Dès qu'un SL est détecté, l'adoption se déclenche

Historique visuel SL

Chaque mouvement de SL est tracé comme un segment sur le graphiqu, mise a jour selon le % de réglage "SL/TP Update"

Couleur selon la direction : vert (LONG) / rouge (SHORT)

Conservation des 50 derniers trades

Nettoyage automatique des plus anciens

Permet d'analyser visuellement la gestion de vos trades

Le mode backtestes MT5 permet de visualiser le comportement du système face au marché et de s’imprégner des différents modes de SL. ATTENTION : le mode backtest n’est pas voué à être rentable et ne fonctionne pas en conditions réelles. Seul l’utilisateur peut placer des trades grâce aux boutons!

Ligne ASK temps réel

Ligne Voilette qui suit le prix ASK tick par tick

Visualise le spread en permanence pour ne pas être surpris par son amplitude

Historique tracé sur les barres visibles

États du bouton EXECUTE

Couleur Texte Signification Vert EXECUTE TRADE Prêt à ouvrir Gris IN POSITION Trade en cours Gris OUT OF HOURS Hors plage horaire (affiche les heures) Orange DD LIMIT! Drawdown journalier atteint Orange SL/TP FROZEN Actions >100% Doré SL ONLY MODE Actions 85-100%

Calcul de lot

Méthode universelle TickValue/TickSize

Fonctionne sur tous instruments : Forex, indices, métaux, crypto, CFD actions

Risque exactement le % défini, peu importe le symbole

Respect automatique des contraintes broker (lot min, max, step....)

Ce que vous pouvez faire

Ajuster le SL au dessus ou en dessous du prix avant d'entrer et voir le ratio/risque changer en temps réel, la position dans le sens choisi sera prise instantanément a la pression du bouton.

Modifier le SL ou ses paramètres en cours de trade → l'EA recalibre tout

Modifier le TP en cours de trade → l'EA respecte votre choix et adapte le TP suiveur.

Remettez le TP sur la ligne blanche → l'EA reprend le contrôle du TP au prochain tick. (attention distance de reprise est en fonction du paramètre SL/TP Update, il est recommendé de mesurer manuellement l'ecart de volatiliter en % sur le graghyque; 0.05% ne représente pas la meme distance en ticks sur tout les actifs)

TP manuelle placé et ligne blanche repasse a proximité (distance en % d'update de SL-TP) →l'EA recapture automatiquement le TP manuelle.

Ajuster le smoothing selon la volatilité du marché

Utiliser le délai de trailing en bars pour les entrées prématuré

Combiner TP partiels + trailing pour sécuriser progressivement

Lancer plusieurs EAs sur plusieurs symboles avec compteur global

Personnaliser position et taille des boutons

Ajuster l'épaisseur des lignes graphiques

Détection des changements de paramètres

L'EA détecte en temps réel si vous modifiez les paramètres, elle les applique instantanément ou au prochain ticks selon le type de paramètres.

Pas besoin de retirer et remettre l'EA : les changements s'appliquent à la volée.

Synchronisation et fiabilité

Réconciliation cache/serveur permanente

Détection automatique si la position est fermée en dehors de l'EA (broker, margin call, intervention manuelle)

Reset propre de toutes les variables dans ce cas

Validation systématique avant chaque action de trading

Logs descriptif complet sur l'etat globale

Multiple sécurité / appel Broker

SORTIE MARKET GARANTIE SUR TOUS LES BROKERS → pas de SL traversé !

