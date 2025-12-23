Agent 47 semi auto
- Experts
- Valtcho Gianasso
- Versione: 2.21
- Attivazioni: 5
AGENT 47 Semi-automatico
Una volta avviato, non riuscirai più a separartene. Questo EA è stato progettato per automatizzare la ginnastica mentale che un trader esegue durante la sua giornata di trading. Questo sistema si basa sul buon senso concettuale e una visione illuminata del mercato. Questo non è un EA come gli altri, ma piuttosto una porta aperta verso una nuova visione del mercato. Il mercato è spietato e non lascia spazio a errori ed emozioni. Solo una disciplina ferrea e una profonda comprensione del mercato ti renderanno un trader profittevole. Questo codice, per quanto semplice possa sembrare, è in realtà una matrice mentale multilivello che rappresenta l'impronta passata del mercato e i suoi effetti sul presente. Capirai istantaneamente dal primo caricamento di questo EA sul tuo grafico che tutti i livelli proposti sono sempre coerenti e proporzionali. Questa non è una coincidenza, il trading non è un gioco d'azzardo, i movimenti non sono casuali ma la rappresentazione di centinaia di migliaia di posizioni gestite da algoritmi istituzionali che eseguono migliaia di calcoli al secondo. Per noi piccoli pesci, dobbiamo accontentarci di quello che il mercato può offrire. Questo EA è stato appositamente progettato per questo scopo per identificare e sfruttare gli squilibri con alta probabilità di ritorno. Passerai immediatamente a un livello superiore. L'obiettivo è cercare buoni pattern di prezzo, devi identificare la tua zona di consolidamento che si comprime con la visualizzazione delle linee rosse e verdi. Identifica l'estensione del tuo squilibrio con le linee bianche, il range globale del mercato sui TF superiori attraverso le linee azzurre. Comprendi la tensione del mercato per cavalcare l'onda senza intervento. Applica la modalità di trading corretta proporzionale a questo movimento, il trailing SL corretto proporzionale a questo movimento e la matematica giocherà a tuo favore.Sistema di Gestione Posizione Semi-automatico
Principio
L'EA analizza il mercato in tempo reale attraverso un algoritmo proprietario e visualizza zone ad alta probabilità di inversione direttamente sul tuo grafico:
-
Linee rosse e verdi: questo spazio è la tua zona di consolidamento.
-
Linee bianche: obiettivi di profitto ricalcolati continuamente ad ogni tick. Queste due linee rappresentano i livelli perfetti di equilibrio long e short.
-
Linee ciano: zona di range globale multi-TF.
-
Linea viola: prezzo ASK in tempo reale (visualizzazione istantanea dello spread al caricamento per non essere sorpreso dallo spread).
Aprire una posizione
Una linea gialla trascinabile rappresenta il tuo futuro Stop Loss. Spostala dove vuoi.
Il rilevamento della direzione è automatico:
-
SL sotto il prezzo = LONG
-
SL sopra il prezzo = SHORT
Prima di cliccare, l'EA visualizza in tempo reale:
-
Rapporto rischio/rendimento (es: 1/2.35)
-
Rischio stimato in valuta (es: ~50.00 USD)
-
Soglia di aggiornamento attuale
Clicca su EXECUTE TRADE:
-
Calcolo automatico del lotto per rischiare esattamente la % definita
-
Apertura con SL e TP posizionati
-
TP iniziale = linea bianca corrispondente alla direzione
Informazioni visualizzate durante l'operazione
Linea 1 – Rapporto / Rischio / Guadagno
-
Rapporto R:R attuale (si aggiorna quando lo SL si muove con il trailing)
-
Rischio reale in valuta (perdita se lo SL viene colpito)
-
Guadagno potenziale in valuta (profitto se il TP viene raggiunto)
Linea 2 – Drawdown giornaliero
-
DD attuale (+ se guadagno, - se perdita)
-
Limite DD configurato
-
Saldo di riferimento del giorno
-
Indicatore [LIMIT REACHED] se la soglia viene raggiunta
Linea 3 – Azioni e Orari
-
Contatore azioni di questo EA (questo simbolo)
-
Contatore azioni globale (tutti gli EA, tutti i simboli)
-
Limite configurato e modalità attuale ([FROZEN] o [SL ONLY])
-
Orario di trading
Ogni linea di informazione può essere attivata/disattivata individualmente, i pulsanti e le linee sono mobili sul grafico.Trailing Stop
Comportamento adattivo
Il sistema di calcolo dello SL è una proporzione relativa al mercato globale, avrà sempre un'aggressività proporzionale ad esso.
-
Progresso verso il TP: lo SL si stringe progressivamente
-
Vicino al TP: stringimento accelerato per proteggere il profitto acquisito
-
Se il mercato ristagna, lo SL lascia respirare l'operazione rimanendo attento alla minima fluttuazione
Smoothing dei movimenti
7 impostazioni di reattività: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra-rapido) a 31 (molto morbido)
Ogni tipo di smoothing è stato ampiamente studiato, non sono semplici smoothing EMA ma calcoli matematici precisi!
ATTENZIONE ogni tipo di smoothing avrà un comportamento diverso a seconda della modalità di trading a cui è associato, a seconda dello stato globale del mercato, e anche dello stato della posizione!
ATTENZIONE il livello 1 è fatto per lo scalping estremamente aggressivo per catturare i movimenti più piccoli, uscirà dalle posizioni molto rapidamente...
Funzionalità di sicurezza
-
Anti-ritorno: lo SL non può mai retrocedere, solo avanzare (a meno che tu decida manualmente di aumentare il rischio)
-
Soglia di aggiornamento in %: evita modifiche troppo frequenti
-
Ritardo di attivazione: aspettare X barre prima che il trailing inizi
-
Ripristino automatico se lo SL viene eliminato manualmente
Il TP segue costantemente la linea bianca. Ci sono due linee bianche che rappresentano i punti di ritorno più ottimali long e short, ogni punto viene aggiornato ad ogni tick.
-
Il prezzo progredisce nella direzione desiderata → il TP si allontana (più potenziale) per catturare più guadagni
-
Il prezzo si comprime e entra in range → il TP si avvicina (assicura) e aspetta il momento giusto per uscire dall'operazione
Soglia di aggiornamento configurabile secondo l'impostazione "SL/TP Update" in %.
Il TP può essere spostato manualmente dalla linea bianca, tutto si ricalibra istantaneamente con questa nuova proporzione. Puoi in qualsiasi momento restituire il controllo automatico del TP all'EA semplicemente riposizionando il TP sulla linea bianca. L'EA riprende anche automaticamente il controllo del TP se la linea bianca lo attraversa per aumentare o assicurare i guadagni.
Il TP mobile può essere attivato/disattivato indipendentemente dal trailing SL.
In altre parole...
Modifichi la posizione o le impostazioni dello SL (tramite MT5):
-
L'EA rileva il cambiamento
-
Ricalibrazione completa da questo nuovo punto di riferimento
-
Il contatore di ritardo (barre) si azzera
-
Il trailing continua normalmente
Modifichi la posizione del TP (tramite MT5):
-
L'EA rileva il cambiamento
-
Rispetta la tua decisione e smette di modificare il TP
-
Il controllo viene ripreso solo quando la linea bianca ritorna vicino al tuo TP o se rimetti il TP sulla linea bianca dopo averlo spostato (distanza di recupero proporzionale all'impostazione "SL/TP Update")
Elimini lo SL:
-
L'EA rileva e lo ripristina automaticamente
3 livelli indipendenti
-
TP1: 25% del percorso Entrata → TP finale
-
TP2: 50% del percorso
-
TP3: 75% del percorso
Per ogni livello:
-
Attivazione on/off
-
Percentuale del volume da chiudere
Comportamento:
-
Visualizzazione tramite linee viola tratteggiate sul grafico
-
Chiusura automatica quando il prezzo raggiunge un livello
-
Ogni livello viene attivato una sola volta (nessuna doppia esecuzione), ma può essere attivato in qualsiasi momento, per esempio puoi attivare il primo TP in un momento strategico anche se il prezzo è molto più lontano dalla posizione del TP parziale, il TP verrà istantaneamente eseguito a mercato
-
Se il TP finale si muove (trailing), i livelli parziali vengono ricalcolati
SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING
Raccomandato per l'uso su 1m / 5m / 15m / 1H. Ma il sistema supporta tutti i timeframe di MT5!
Il parametro di ritardo in barre prima dell'attivazione dello SL utilizza queste unità di tempo. Esempio: se sei in modalità INTRADAY e imposti 5 come ritardo, il sistema aspetterà 5 barre da 5m prima di attivare il trailing SL.Protezione Drawdown giornaliero
-
A mezzanotte (ora del broker), l'EA registra il saldo come riferimento
-
Calcolo permanente del Drawdown per non superare i limiti giornalieri delle Prop firm
-
Se la % supera il limite → nuove operazioni bloccate
-
Le posizioni esistenti continuano ad essere gestite normalmente
-
Reset automatico ogni giorno a mezzanotte
Progettato per le regole delle prop firm (FTMO, ecc.) e per ottimizzare l'intensità del trading.
Conteggio:
-
Tutte le azioni conteggiate: aperture, chiusure, modifiche SL/TP (esclusi i TP parziali poiché sono posizionati lato EA, non lato Broker)
-
Contatore per EA/simbolo + contatore globale (tutti gli EA, tutti i simboli)
-
Persistente tra i riavvii di MT5 (GlobalVariables)
-
Reset automatico a mezzanotte
3 livelli progressivi:
Definisci un limite globale giornaliero da non superare nell'impostazione "Actions Limit/24", questo numero rappresenta il tuo 100% di azioni giornaliere. Una volta raggiunto il limite del 100%, i nuovi ingressi avranno SL e TP fissi! (disattivabile o modificabile in qualsiasi momento)
|
Utilizzo
|
Modalità
|
Effetto
|
0-85%
|
NORMAL
|
Tutto funziona
|
85-100%
|
SL ONLY
|
Trailing SL attivo, TP congelato
|
>100%
|
FROZEN
|
SL e TP congelati
Orario di trading
-
Fascia configurabile (formato HH:MM-HH:MM, ora del broker) impostata su 24/24 di default
-
Fuori dalla fascia: pulsante EXECUTE grigio, apertura impossibile
-
Se una posizione viene aperta durante le ore consentite, nel minuto in cui l'ora finale viene raggiunta la posizione verrà chiusa! Per esempio: l'impostazione è definita tra le 8:00 e le 17:25; se l'operazione viene aperta alle 13:00, alle 17:25 verrà istantaneamente chiusa.
L'EA può ricevere segnali di acquisto e vendita da un altro EA e poi prendere il controllo della posizione gestendo il tracking di SL e TP! Per questo, il tuo EA deve posizionare il suo SL nel punto desiderato, il TP può essere inviato a qualsiasi distanza e verrà catturato da AGENT 47. La posizione verrà poi gestita interamente dall'EA secondo i suoi parametri.
Cosa succede:
-
Rilevamento della posizione esistente sul simbolo
-
Recupero di tutti i dati (entrata, SL, TP, volume, direzione, ticket)
-
Ricalcolo dei parametri di trailing
-
Salvataggio del ticket per evitare duplicati
-
Presa in carico immediata della gestione
Adozione differita:
-
Se una posizione esiste ma non ha ancora SL, l'EA aspetta
-
Non appena viene rilevato uno SL, l'adozione viene attivata
-
Ogni movimento dello SL viene tracciato come un segmento sul grafico, aggiornato secondo l'impostazione "SL/TP Update" in %
-
Colore per direzione: verde (LONG) / rosso (SHORT)
-
Memorizzazione delle ultime 50 operazioni
-
Pulizia automatica delle più vecchie
-
Permette di analizzare visivamente la gestione delle tue operazioni
La modalità backtest di MT5 permette di visualizzare il comportamento del sistema di fronte al mercato e di assorbire le diverse modalità di SL. ATTENZIONE: la modalità backtest non è destinata ad essere profittevole e non funziona in condizioni reali.
Solo l'utente può piazzare operazioni usando i pulsanti!Linea ASK in tempo reale
-
Linea viola che segue il prezzo ASK tick per tick
-
Visualizza lo spread permanentemente per non essere sorpreso dalla sua ampiezza
-
Storico tracciato sulle barre visibili
|
Colore
|
Testo
|
Significato
|
Verde
|
EXECUTE TRADE
|
Pronto ad aprire
|
Grigio
|
IN POSITION
|
Operazione in corso
|
Grigio
|
OUT OF HOURS
|
Fuori dall'orario (mostra le ore)
|
Arancione
|
DD LIMIT!
|
Drawdown giornaliero raggiunto
|
Arancione
|
SL/TP FROZEN
|
Azioni >100%
|
Oro
|
SL ONLY MODE
|
Azioni 85-100%
Calcolo del lotto
-
Metodo universale TickValue/TickSize
-
Funziona su tutti gli strumenti: Forex, indici, metalli, cripto, CFD azionari
-
Rischia esattamente la % definita, indipendentemente dal simbolo
-
Conformità automatica alle restrizioni del broker (lotto min, max, step...)
-
Regolare lo SL sopra o sotto il prezzo prima di entrare e vedere il rapporto/rischio cambiare in tempo reale, la posizione nella direzione scelta verrà presa istantaneamente premendo il pulsante.
-
Modificare lo SL o i suoi parametri durante un'operazione → l'EA ricalibra tutto
-
Modificare il TP durante un'operazione → l'EA rispetta la tua scelta e adatta il trailing TP.
-
Rimettere il TP sulla linea bianca → l'EA recupera il controllo del TP al prossimo tick. (nota: la distanza di recupero dipende dal parametro SL/TP Update, è consigliato misurare manualmente il gap di volatilità in % sul grafico; 0.05% non rappresenta la stessa distanza in tick su tutti gli asset)
-
TP manuale posizionato e la linea bianca torna vicino (distanza in % di aggiornamento SL-TP) → l'EA ricattura automaticamente il TP manuale.
-
Regolare lo smoothing in base alla volatilità del mercato
-
Usare il ritardo di trailing in barre per entrate premature
-
Combinare TP parziali + trailing per assicurare progressivamente
-
Lanciare più EA su più simboli con contatore globale
-
Personalizzare la posizione e la dimensione dei pulsanti
-
Regolare lo spessore delle linee del grafico
L'EA rileva in tempo reale se modifichi i parametri, li applica istantaneamente o al prossimo tick a seconda del tipo di parametro.
Non c'è bisogno di rimuovere e rimettere l'EA: i cambiamenti si applicano al volo.Sincronizzazione e affidabilità
-
Riconciliazione permanente cache/server
-
Rilevamento automatico se la posizione viene chiusa fuori dall'EA (broker, margin call, intervento manuale)
-
Reset pulito di tutte le variabili in questo caso
-
Validazione sistematica prima di ogni azione di trading
-
Log descrittivi completi sullo stato globale
-
Multipla sicurezza / chiamate al Broker
-
USCITA A MERCATO GARANTITA SU TUTTI I BROKER → nessuno slippage dello SL!
Canale YouTube:
https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR