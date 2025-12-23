Agent 47 semi auto

AGENT 47 Semi-automatico

Una volta avviato, non riuscirai più a separartene. Questo EA è stato progettato per automatizzare la ginnastica mentale che un trader esegue durante la sua giornata di trading. Questo sistema si basa sul buon senso concettuale e una visione illuminata del mercato. Questo non è un EA come gli altri, ma piuttosto una porta aperta verso una nuova visione del mercato. Il mercato è spietato e non lascia spazio a errori ed emozioni. Solo una disciplina ferrea e una profonda comprensione del mercato ti renderanno un trader profittevole. Questo codice, per quanto semplice possa sembrare, è in realtà una matrice mentale multilivello che rappresenta l'impronta passata del mercato e i suoi effetti sul presente. Capirai istantaneamente dal primo caricamento di questo EA sul tuo grafico che tutti i livelli proposti sono sempre coerenti e proporzionali. Questa non è una coincidenza, il trading non è un gioco d'azzardo, i movimenti non sono casuali ma la rappresentazione di centinaia di migliaia di posizioni gestite da algoritmi istituzionali che eseguono migliaia di calcoli al secondo. Per noi piccoli pesci, dobbiamo accontentarci di quello che il mercato può offrire. Questo EA è stato appositamente progettato per questo scopo per identificare e sfruttare gli squilibri con alta probabilità di ritorno. Passerai immediatamente a un livello superiore. L'obiettivo è cercare buoni pattern di prezzo, devi identificare la tua zona di consolidamento che si comprime con la visualizzazione delle linee rosse e verdi. Identifica l'estensione del tuo squilibrio con le linee bianche, il range globale del mercato sui TF superiori attraverso le linee azzurre. Comprendi la tensione del mercato per cavalcare l'onda senza intervento. Applica la modalità di trading corretta proporzionale a questo movimento, il trailing SL corretto proporzionale a questo movimento e la matematica giocherà a tuo favore.

Principio

Sistema di Gestione Posizione Semi-automatico

L'EA analizza il mercato in tempo reale attraverso un algoritmo proprietario e visualizza zone ad alta probabilità di inversione direttamente sul tuo grafico:

Linee rosse e verdi : questo spazio è la tua zona di consolidamento.

Linee bianche : obiettivi di profitto ricalcolati continuamente ad ogni tick. Queste due linee rappresentano i livelli perfetti di equilibrio long e short.

Linee ciano : zona di range globale multi-TF.

Linea viola: prezzo ASK in tempo reale (visualizzazione istantanea dello spread al caricamento per non essere sorpreso dallo spread).

Aprire una posizione

Una linea gialla trascinabile rappresenta il tuo futuro Stop Loss. Spostala dove vuoi.

Il rilevamento della direzione è automatico:

SL sotto il prezzo = LONG

SL sopra il prezzo = SHORT

Prima di cliccare, l'EA visualizza in tempo reale:

Rapporto rischio/rendimento (es: 1/2.35)

Rischio stimato in valuta (es: ~50.00 USD)

Soglia di aggiornamento attuale

Clicca su EXECUTE TRADE:

Calcolo automatico del lotto per rischiare esattamente la % definita

Apertura con SL e TP posizionati

TP iniziale = linea bianca corrispondente alla direzione

Informazioni visualizzate durante l'operazione

Linea 1 – Rapporto / Rischio / Guadagno

Rapporto R:R attuale (si aggiorna quando lo SL si muove con il trailing)

Rischio reale in valuta (perdita se lo SL viene colpito)

Guadagno potenziale in valuta (profitto se il TP viene raggiunto)

Linea 2 – Drawdown giornaliero

DD attuale (+ se guadagno, - se perdita)

Limite DD configurato

Saldo di riferimento del giorno

Indicatore [LIMIT REACHED] se la soglia viene raggiunta

Linea 3 – Azioni e Orari

Contatore azioni di questo EA (questo simbolo)

Contatore azioni globale (tutti gli EA, tutti i simboli)

Limite configurato e modalità attuale ([FROZEN] o [SL ONLY])

Orario di trading

Ogni linea di informazione può essere attivata/disattivata individualmente, i pulsanti e le linee sono mobili sul grafico.

Comportamento adattivo

Trailing Stop

Il sistema di calcolo dello SL è una proporzione relativa al mercato globale, avrà sempre un'aggressività proporzionale ad esso.

Progresso verso il TP: lo SL si stringe progressivamente

Vicino al TP: stringimento accelerato per proteggere il profitto acquisito

Se il mercato ristagna, lo SL lascia respirare l'operazione rimanendo attento alla minima fluttuazione

Smoothing dei movimenti

7 impostazioni di reattività: (1 / 3 / 7 / 15 / 31) - 1 (ultra-rapido) a 31 (molto morbido)

Ogni tipo di smoothing è stato ampiamente studiato, non sono semplici smoothing EMA ma calcoli matematici precisi!

ATTENZIONE ogni tipo di smoothing avrà un comportamento diverso a seconda della modalità di trading a cui è associato, a seconda dello stato globale del mercato, e anche dello stato della posizione!

ATTENZIONE il livello 1 è fatto per lo scalping estremamente aggressivo per catturare i movimenti più piccoli, uscirà dalle posizioni molto rapidamente...

Funzionalità di sicurezza

Anti-ritorno: lo SL non può mai retrocedere, solo avanzare (a meno che tu decida manualmente di aumentare il rischio)

Soglia di aggiornamento in %: evita modifiche troppo frequenti

Ritardo di attivazione: aspettare X barre prima che il trailing inizi

Ripristino automatico se lo SL viene eliminato manualmente

Trailing Take Profit

Il TP segue costantemente la linea bianca. Ci sono due linee bianche che rappresentano i punti di ritorno più ottimali long e short, ogni punto viene aggiornato ad ogni tick.

Il prezzo progredisce nella direzione desiderata → il TP si allontana (più potenziale) per catturare più guadagni

Il prezzo si comprime e entra in range → il TP si avvicina (assicura) e aspetta il momento giusto per uscire dall'operazione

Soglia di aggiornamento configurabile secondo l'impostazione "SL/TP Update" in %.

Il TP può essere spostato manualmente dalla linea bianca, tutto si ricalibra istantaneamente con questa nuova proporzione. Puoi in qualsiasi momento restituire il controllo automatico del TP all'EA semplicemente riposizionando il TP sulla linea bianca. L'EA riprende anche automaticamente il controllo del TP se la linea bianca lo attraversa per aumentare o assicurare i guadagni.

Il TP mobile può essere attivato/disattivato indipendentemente dal trailing SL.

In altre parole...

Modifichi la posizione o le impostazioni dello SL (tramite MT5):

L'EA rileva il cambiamento

Ricalibrazione completa da questo nuovo punto di riferimento

Il contatore di ritardo (barre) si azzera

Il trailing continua normalmente

Modifichi la posizione del TP (tramite MT5):

L'EA rileva il cambiamento

Rispetta la tua decisione e smette di modificare il TP

Il controllo viene ripreso solo quando la linea bianca ritorna vicino al tuo TP o se rimetti il TP sulla linea bianca dopo averlo spostato (distanza di recupero proporzionale all'impostazione "SL/TP Update")

Elimini lo SL:

L'EA rileva e lo ripristina automaticamente

3 livelli indipendenti

TP1: 25% del percorso Entrata → TP finale

TP2: 50% del percorso

TP3: 75% del percorso

Take Profit parziali

Per ogni livello:

Attivazione on/off

Percentuale del volume da chiudere

Comportamento:

Visualizzazione tramite linee viola tratteggiate sul grafico

Chiusura automatica quando il prezzo raggiunge un livello

Ogni livello viene attivato una sola volta (nessuna doppia esecuzione), ma può essere attivato in qualsiasi momento, per esempio puoi attivare il primo TP in un momento strategico anche se il prezzo è molto più lontano dalla posizione del TP parziale, il TP verrà istantaneamente eseguito a mercato

Se il TP finale si muove (trailing), i livelli parziali vengono ricalcolati

4 modalità di trading

SCALPING / INTRADAY / DAILY / SWING

Raccomandato per l'uso su 1m / 5m / 15m / 1H. Ma il sistema supporta tutti i timeframe di MT5!

Il parametro di ritardo in barre prima dell'attivazione dello SL utilizza queste unità di tempo. Esempio: se sei in modalità INTRADAY e imposti 5 come ritardo, il sistema aspetterà 5 barre da 5m prima di attivare il trailing SL.

A mezzanotte (ora del broker), l'EA registra il saldo come riferimento

Calcolo permanente del Drawdown per non superare i limiti giornalieri delle Prop firm

Se la % supera il limite → nuove operazioni bloccate

Le posizioni esistenti continuano ad essere gestite normalmente

Reset automatico ogni giorno a mezzanotte

Protezione Drawdown giornalieroLimitatore di azioni

Progettato per le regole delle prop firm (FTMO, ecc.) e per ottimizzare l'intensità del trading.

Conteggio:

Tutte le azioni conteggiate: aperture, chiusure, modifiche SL/TP (esclusi i TP parziali poiché sono posizionati lato EA, non lato Broker)

Contatore per EA/simbolo + contatore globale (tutti gli EA, tutti i simboli)

Persistente tra i riavvii di MT5 (GlobalVariables)

Reset automatico a mezzanotte

3 livelli progressivi:

Definisci un limite globale giornaliero da non superare nell'impostazione "Actions Limit/24", questo numero rappresenta il tuo 100% di azioni giornaliere. Una volta raggiunto il limite del 100%, i nuovi ingressi avranno SL e TP fissi! (disattivabile o modificabile in qualsiasi momento)

Utilizzo Modalità Effetto 0-85% NORMAL Tutto funziona 85-100% SL ONLY Trailing SL attivo, TP congelato >100% FROZEN SL e TP congelati





Fascia configurabile (formato HH:MM-HH:MM, ora del broker) impostata su 24/24 di default

Fuori dalla fascia: pulsante EXECUTE grigio, apertura impossibile

Se una posizione viene aperta durante le ore consentite, nel minuto in cui l'ora finale viene raggiunta la posizione verrà chiusa! Per esempio: l'impostazione è definita tra le 8:00 e le 17:25; se l'operazione viene aperta alle 13:00, alle 17:25 verrà istantaneamente chiusa.

Orario di tradingAdozione automatica di posizioni incluse quelle di altri EA!!!

L'EA può ricevere segnali di acquisto e vendita da un altro EA e poi prendere il controllo della posizione gestendo il tracking di SL e TP! Per questo, il tuo EA deve posizionare il suo SL nel punto desiderato, il TP può essere inviato a qualsiasi distanza e verrà catturato da AGENT 47. La posizione verrà poi gestita interamente dall'EA secondo i suoi parametri.

Cosa succede:

Rilevamento della posizione esistente sul simbolo

Recupero di tutti i dati (entrata, SL, TP, volume, direzione, ticket)

Ricalcolo dei parametri di trailing

Salvataggio del ticket per evitare duplicati

Presa in carico immediata della gestione

Adozione differita:

Se una posizione esiste ma non ha ancora SL, l'EA aspetta

Non appena viene rilevato uno SL, l'adozione viene attivata

Ogni movimento dello SL viene tracciato come un segmento sul grafico, aggiornato secondo l'impostazione "SL/TP Update" in %

Colore per direzione: verde (LONG) / rosso (SHORT)

Memorizzazione delle ultime 50 operazioni

Pulizia automatica delle più vecchie

Permette di analizzare visivamente la gestione delle tue operazioni

Storico visivo dello SL

La modalità backtest di MT5 permette di visualizzare il comportamento del sistema di fronte al mercato e di assorbire le diverse modalità di SL. ATTENZIONE: la modalità backtest non è destinata ad essere profittevole e non funziona in condizioni reali.

Solo l'utente può piazzare operazioni usando i pulsanti!

Linea viola che segue il prezzo ASK tick per tick

Visualizza lo spread permanentemente per non essere sorpreso dalla sua ampiezza

Storico tracciato sulle barre visibili

Colore Testo Significato Verde EXECUTE TRADE Pronto ad aprire Grigio IN POSITION Operazione in corso Grigio OUT OF HOURS Fuori dall'orario (mostra le ore) Arancione DD LIMIT! Drawdown giornaliero raggiunto Arancione SL/TP FROZEN Azioni >100% Oro SL ONLY MODE Azioni 85-100%

Linea ASK in tempo realeStati del pulsante EXECUTE





Metodo universale TickValue/TickSize

Funziona su tutti gli strumenti: Forex, indici, metalli, cripto, CFD azionari

Rischia esattamente la % definita, indipendentemente dal simbolo

Conformità automatica alle restrizioni del broker (lotto min, max, step...)

Regolare lo SL sopra o sotto il prezzo prima di entrare e vedere il rapporto/rischio cambiare in tempo reale, la posizione nella direzione scelta verrà presa istantaneamente premendo il pulsante.

Modificare lo SL o i suoi parametri durante un'operazione → l'EA ricalibra tutto

Modificare il TP durante un'operazione → l'EA rispetta la tua scelta e adatta il trailing TP.

Rimettere il TP sulla linea bianca → l'EA recupera il controllo del TP al prossimo tick. (nota: la distanza di recupero dipende dal parametro SL/TP Update, è consigliato misurare manualmente il gap di volatilità in % sul grafico; 0.05% non rappresenta la stessa distanza in tick su tutti gli asset)

TP manuale posizionato e la linea bianca torna vicino (distanza in % di aggiornamento SL-TP) → l'EA ricattura automaticamente il TP manuale.

Regolare lo smoothing in base alla volatilità del mercato

Usare il ritardo di trailing in barre per entrate premature

Combinare TP parziali + trailing per assicurare progressivamente

Lanciare più EA su più simboli con contatore globale

Personalizzare la posizione e la dimensione dei pulsanti

Regolare lo spessore delle linee del grafico

Calcolo del lottoCosa puoi fareRilevamento cambio parametri

L'EA rileva in tempo reale se modifichi i parametri, li applica istantaneamente o al prossimo tick a seconda del tipo di parametro.

Non c'è bisogno di rimuovere e rimettere l'EA: i cambiamenti si applicano al volo.

Riconciliazione permanente cache/server

Rilevamento automatico se la posizione viene chiusa fuori dall'EA (broker, margin call, intervento manuale)

Reset pulito di tutte le variabili in questo caso

Validazione sistematica prima di ogni azione di trading

Log descrittivi completi sullo stato globale

Multipla sicurezza / chiamate al Broker

USCITA A MERCATO GARANTITA SU TUTTI I BROKER → nessuno slippage dello SL!

Sincronizzazione e affidabilità

Canale YouTube:

https://www.youtube.com/@ScalpingHardcoreFR