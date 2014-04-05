Orderblock Footprint

Erweiterte Orderblock Footprints & Absorption

Tagline: Kombinieren Sie Smart Money Concepts (SMC) mit Orderflow-Footprints, um hochwahrscheinliche Umkehrungen zu finden.

Überblick:

Hören Sie auf zu raten, welche Orderblöcke halten werden. Orderblock Footprints hebt die standardmäßigen Angebots- und Nachfragezonen auf die nächste Stufe, indem es in das Innere der Kerzen schaut .

Dieser Indikator zeichnet nicht einfach nur Kästchen, sondern analysiert die statistische Intensität der Kursbewegungen (Z-Score), um gültige Orderblocks zu identifizieren. Sobald der Preis in diese Zonen zurückkehrt, nutzt er die Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5-Daten), um Footprint-Charts zu simulieren und "Absorptions"-Ereignisse zu erkennen, in denen aggressive Käufer oder Verkäufer gefangen sind.

Hauptmerkmale: