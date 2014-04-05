Orderblock Footprint
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Erweiterte Orderblock Footprints & Absorption
Tagline: Kombinieren Sie Smart Money Concepts (SMC) mit Orderflow-Footprints, um hochwahrscheinliche Umkehrungen zu finden.
Überblick:
Hören Sie auf zu raten, welche Orderblöcke halten werden. Orderblock Footprints hebt die standardmäßigen Angebots- und Nachfragezonen auf die nächste Stufe, indem es in das Innere der Kerzen schaut .
Dieser Indikator zeichnet nicht einfach nur Kästchen, sondern analysiert die statistische Intensität der Kursbewegungen (Z-Score), um gültige Orderblocks zu identifizieren. Sobald der Preis in diese Zonen zurückkehrt, nutzt er die Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5-Daten), um Footprint-Charts zu simulieren und "Absorptions"-Ereignisse zu erkennen, in denen aggressive Käufer oder Verkäufer gefangen sind.
Hauptmerkmale:
🟦 Z-Score Order Blocks:Zeichnet automatisch Bullish- und Bearish-Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf statistischem Momentum, und reduziert das Rauschen.
👣 Simulierte Footprints: Verwendet das Tick-Volumen des unteren Zeitrahmens (M5), um den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb der Dochte der aktuellen Kerzen zu analysieren.
🧽 Absorptionserkennung: Spezifische Warnungen und Beschriftungen (z. B. "▼ 15%") erscheinen, wenn der Indikator gefangene Händler erkennt (z. B. aggressive Käufe in einem Docht, die zu einem niedrigeren Kursschluss führen).
📊 Volume Delta Logic: Visualisiert den Kampf zwischen Bullen und Bären direkt auf dem Chart, ohne dass komplexe externe Tools benötigt werden.
🔔 Echtzeit-Alarme: Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn sich ein neuer Orderblock bildet oder ein Absorptionssignal bestätigt wird.