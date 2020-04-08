Orderblock Footprint

Huellas Avanzadas de Bloqueo de Órdenes y Absorción

Eslogan: Combine los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) con las Huellas de Flujo de Órdenes para encontrar retrocesos de alta probabilidad.

Resumen:

Deje de adivinar qué Bloques de Órdenes se mantendrán. Huellas de Bloques de Órdenes lleva las zonas estándar de Oferta y Demanda al siguiente nivel mirando dentro de las velas.

Este indicador no se limita a dibujar recuadros; analiza la intensidad estadística de los movimientos del precio (Z-Score) para identificar Bloques de Órdenes válidos. Una vez que el precio vuelve a estas zonas, utiliza el análisis de marcos temporales múltiples (datos M5) para simular Gráficos de Huellas, detectando eventos de "Absorción" donde compradores o vendedores agresivos quedan atrapados.

Características principales: