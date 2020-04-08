Orderblock Footprint
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Huellas Avanzadas de Bloqueo de Órdenes y Absorción
Eslogan: Combine los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) con las Huellas de Flujo de Órdenes para encontrar retrocesos de alta probabilidad.
Resumen:
Deje de adivinar qué Bloques de Órdenes se mantendrán. Huellas de Bloques de Órdenes lleva las zonas estándar de Oferta y Demanda al siguiente nivel mirando dentro de las velas.
Este indicador no se limita a dibujar recuadros; analiza la intensidad estadística de los movimientos del precio (Z-Score) para identificar Bloques de Órdenes válidos. Una vez que el precio vuelve a estas zonas, utiliza el análisis de marcos temporales múltiples (datos M5) para simular Gráficos de Huellas, detectando eventos de "Absorción" donde compradores o vendedores agresivos quedan atrapados.
Características principales:
-
🟦 Z-Score Order Blocks:Dibuja automáticamente zonas alcistas y bajistas de alta probabilidad basadas en el impulso estadístico, reduciendo el ruido.
-
👣 Huellas simuladas: Utiliza el volumen de ticks del marco temporal inferior (M5) para analizar la presión compradora y vendedora dentro de las mechas de las velas actuales.
-
🧽 Detecciónde absorción: aparecen alertas y etiquetas específicas (por ejemplo, "▼ 15%") cuando el indicador detecta operadores atrapados (por ejemplo, compra agresiva en una mecha que provoca que el precio cierre a la baja).
-
📊 Volumen Delta Lógico: Visualiza la batalla entre alcistas y bajistas directamente en el gráfico sin necesidad de complejas herramientas externas.
-
🔔 Alertas en tiempo real: Recibe notificaciones inmediatas cuando se forma un nuevo Bloque de Órdenes o cuando se confirma una señal de Absorción.