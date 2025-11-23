Burning London
Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen
Warum Burning London?
-Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD
-Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforderlich
- Drei Lot-Sizing-Modi: Fixed, Risk-Basedoder Balance-Based
- Eingebaute SL/TP-Logik basierend auf Echtzeit-Volatilität
- Intelligente Verlustreduzierung durch Gewinne aus neuen Trades
- Kein Martingale, kein Grid - saubere Logik, konsistente Ausführung
- Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln und Kapitalanforderungen
- Drawdown und Handelsschutz inklusive
Ganz gleich, ob Sie alleine oder als Teil eines Portfolios handeln , Burning London bietet Ihnen fokussierte, hochwahrscheinliche Ausbrüche mit kontrolliertem Risiko.
Konzipiert für fokussierte Trader
Burning London basiert auf dem Ausbruch aus der Londoner Sitzung - ein Chart, ein Symbol, eine klare Kante.
-Nur GBPUSD - keine Auswahl von Paarenerforderlich
- AutomatischeErkennung desSitzungsbeginns - keine Zeiteinstellungen erforderlich
- SL und TP werden dynamisch auf der Grundlage der VolatilitätzuBeginn der Sitzungberechnet
- Die gesamte Logik ist intern - einfache Plug-and-Trade-Funktionalität
Flexibles Lot Sizing
Wählen Sie die Sizing-Logik , die zu Ihrem Konto und Ihrem Stilpasst :
-Fixed Lot - Manuelle Einstellung, z.B., 0,03
- Automatisch risikobasiert
- Geringstes Risiko: 0,01 pro $1.000
- Mittleres Risiko: 0.01 pro$600
- Hohes Risiko: 0,01 pro$200
- Fest pro Saldo - Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Verhältnis (z.B., 0,01 pro $500)
Jeder Modus gewährleistet ein strukturiertes Engagement und eine gleichmäßige Skalierung über alle Kontenhinweg .
RisikomanagementinEchtzeit
Burning London verfügt über ein intelligentes System zur Entlastung von Drawdowns , das die Erholung und Stabilitätdes Kontos verbessert :
-Nutzt Gewinne aus neuen Positionen , um verlustbringende Tradesteilweise oder vollständig zu schließen
- Reduziert den Floating Drawdown , ohne das Risikozu erhöhen
- Hält die Risikokurve flacher und die Aktienkurve glatter
- Alle Berechnungen werden intern durchgeführt - vollständig automatisiert
In Kombination mit SL, TP und Handelslimits entsteht so eine disziplinierte Breakout-Engine , die das Risikoaktiv minimiert .
Gebaut für den Erfolg derHerausforderung
Burning London ist kompatibel mit den Bewertungsregeln von Prop-Firmen und Kapital-Skalierungsprogrammen.
Es hilft Ihnen, innerhalb strenger Grenzen zu bleiben , indem:
-Begrenzung des Handels pro Tag
- Durchsetzung des täglichen Aktienschutzes
- Vermeidung von überlappenden oder korrelierten Engagements
- Konzentration auf ein Symbol, ein Einstiegsfenster, eine Logikgruppe
Hauptvorteile
- Saubere, direktionale Breakout-Strategie
- Kein Martingal, keine überlappenden Eingänge
- Funktioniert mit jedem Chart-Zeitrahmen - Logik ist intern
- Backtested über mehrere Jahre GBPUSD-Daten
- Kompakt, schnell und stabil in allen Umgebungen
- Erfordert keine Optimierung - Out-of-the-Box-Logik
- Gewinnausgleichssystem reduziert Nettoverlustrisiko im Laufe der Zeit
Empfohlene Einstellungen
Mindesteinrichtung (geringes Risiko)
- Kontogröße:500 $oder mehr
- Hebelwirkung: 1:30+
- Lot-Modus: Automatisch - Niedrigstes Risiko (0,01 / $1.000)
Bevorzugtes Setup (Ausgewogene Performance)
- Kontogröße: $2.000 oder mehr
- Leverage: 1:100+
- Lot-Modus: Festgelegt pro Saldo (z.B. 0,01 / $500)
Aggressive Einrichtung (hohes Risiko)
- Kontogröße: $5.000 oder mehr
- Hebelwirkung: 1:200+
- Lot-Modus: Automatisch - Hohes Risiko (0,01 / $200)
- Drawdown-Cap und Handelslimits empfohlen
Sind Sie bereit , den (Londoner) Ausbruchniederzubrennen ?
