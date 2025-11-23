Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen

Handbuch: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Meine Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller

LIVE SIGNAL: ICTrading - Hohes Risiko: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936



---





Warum Burning London?

-Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD

-Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforderlich

- Drei Lot-Sizing-Modi: Fixed, Risk-Basedoder Balance-Based

- Eingebaute SL/TP-Logik basierend auf Echtzeit-Volatilität

- Intelligente Verlustreduzierung durch Gewinne aus neuen Trades

- Kein Martingale, kein Grid - saubere Logik, konsistente Ausführung

- Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln und Kapitalanforderungen

- Drawdown und Handelsschutz inklusive

Ganz gleich, ob Sie alleine oder als Teil eines Portfolios handeln , Burning London bietet Ihnen fokussierte, hochwahrscheinliche Ausbrüche mit kontrolliertem Risiko.



---





Konzipiert für fokussierte Trader

Burning London basiert auf dem Ausbruch aus der Londoner Sitzung - ein Chart, ein Symbol, eine klare Kante.

-Nur GBPUSD - keine Auswahl von Paarenerforderlich

- AutomatischeErkennung desSitzungsbeginns - keine Zeiteinstellungen erforderlich

- SL und TP werden dynamisch auf der Grundlage der VolatilitätzuBeginn der Sitzungberechnet

- Die gesamte Logik ist intern - einfache Plug-and-Trade-Funktionalität



---





Flexibles Lot Sizing

Wählen Sie die Sizing-Logik , die zu Ihrem Konto und Ihrem Stilpasst :

-Fixed Lot - Manuelle Einstellung, z.B., 0,03

- Automatisch risikobasiert

- Geringstes Risiko: 0,01 pro $1.000

- Mittleres Risiko: 0.01 pro$600

- Hohes Risiko: 0,01 pro$200

- Fest pro Saldo - Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Verhältnis (z.B., 0,01 pro $500)

Jeder Modus gewährleistet ein strukturiertes Engagement und eine gleichmäßige Skalierung über alle Kontenhinweg .



---





RisikomanagementinEchtzeit

Burning London verfügt über ein intelligentes System zur Entlastung von Drawdowns , das die Erholung und Stabilitätdes Kontos verbessert :

-Nutzt Gewinne aus neuen Positionen , um verlustbringende Tradesteilweise oder vollständig zu schließen

- Reduziert den Floating Drawdown , ohne das Risikozu erhöhen

- Hält die Risikokurve flacher und die Aktienkurve glatter

- Alle Berechnungen werden intern durchgeführt - vollständig automatisiert

In Kombination mit SL, TP und Handelslimits entsteht so eine disziplinierte Breakout-Engine , die das Risikoaktiv minimiert .



---





Gebaut für den Erfolg derHerausforderung

Burning London ist kompatibel mit den Bewertungsregeln von Prop-Firmen und Kapital-Skalierungsprogrammen.

Es hilft Ihnen, innerhalb strenger Grenzen zu bleiben , indem:

-Begrenzung des Handels pro Tag

- Durchsetzung des täglichen Aktienschutzes

- Vermeidung von überlappenden oder korrelierten Engagements

- Konzentration auf ein Symbol, ein Einstiegsfenster, eine Logikgruppe



---





Hauptvorteile

-

Saubere,

direktionale

Breakout-Strategie

-

Kein

Martingal,

keine

überlappenden

Eingänge

-

Funktioniert

mit

jedem

Chart-Zeitrahmen -

Logik

ist

intern

-

Backtested

über

mehrere

Jahre

GBPUSD-Daten

-

Kompakt,

schnell

und

stabil

in

allen

Umgebungen

-

Erfordert

keine

Optimierung -

Out-of-the-Box-Logik

-

Gewinnausgleichssystem

reduziert

Nettoverlustrisiko

im Laufe der

Zeit



---





Empfohlene Einstellungen

Mindesteinrichtung (geringes Risiko)

- Kontogröße:500 $oder mehr

- Hebelwirkung: 1:30+

- Lot-Modus: Automatisch - Niedrigstes Risiko (0,01 / $1.000)

Bevorzugtes Setup (Ausgewogene Performance)

- Kontogröße: $2.000 oder mehr

- Leverage: 1:100+

- Lot-Modus: Festgelegt pro Saldo (z.B. 0,01 / $500)

Aggressive Einrichtung (hohes Risiko)

- Kontogröße: $5.000 oder mehr

- Hebelwirkung: 1:200+

- Lot-Modus: Automatisch - Hohes Risiko (0,01 / $200)

- Drawdown-Cap und Handelslimits empfohlen

---





Sind Sie bereit , den (Londoner) Ausbruchniederzubrennen ?

Klicken Sie auf Buy und überlassen Sie Burning London die Arbeit - mit präzisen Eingängen, einer risikobalancierten Logik und vollständiger Automatisierung.



