Burning London

Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen


---

Warum Burning London?
-Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD
-Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforderlich
- Drei Lot-Sizing-Modi: Fixed, Risk-Basedoder Balance-Based
- Eingebaute SL/TP-Logik basierend auf Echtzeit-Volatilität
- Intelligente Verlustreduzierung durch Gewinne aus neuen Trades
- Kein Martingale, kein Grid - saubere Logik, konsistente Ausführung
- Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln und Kapitalanforderungen
- Drawdown und Handelsschutz inklusive

Ganz gleich, ob Sie alleine oder als Teil eines Portfolios handeln , Burning London bietet Ihnen fokussierte, hochwahrscheinliche Ausbrüche mit kontrolliertem Risiko.


---

Konzipiert für fokussierte Trader
Burning London basiert auf dem Ausbruch aus der Londoner Sitzung - ein Chart, ein Symbol, eine klare Kante.

-Nur GBPUSD - keine Auswahl von Paarenerforderlich
- AutomatischeErkennung desSitzungsbeginns - keine Zeiteinstellungen erforderlich
- SL und TP werden dynamisch auf der Grundlage der VolatilitätzuBeginn der Sitzungberechnet
- Die gesamte Logik ist intern - einfache Plug-and-Trade-Funktionalität


---


Flexibles Lot Sizing
Wählen Sie die Sizing-Logik , die zu Ihrem Konto und Ihrem Stilpasst :

-Fixed Lot - Manuelle Einstellung, z.B., 0,03
- Automatisch risikobasiert
- Geringstes Risiko: 0,01 pro $1.000
- Mittleres Risiko: 0.01 pro$600
- Hohes Risiko: 0,01 pro$200
- Fest pro Saldo - Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Verhältnis (z.B., 0,01 pro $500)

Jeder Modus gewährleistet ein strukturiertes Engagement und eine gleichmäßige Skalierung über alle Kontenhinweg .


---


RisikomanagementinEchtzeit
Burning London verfügt über ein intelligentes System zur Entlastung von Drawdowns , das die Erholung und Stabilitätdes Kontos verbessert :

-Nutzt Gewinne aus neuen Positionen , um verlustbringende Tradesteilweise oder vollständig zu schließen
- Reduziert den Floating Drawdown , ohne das Risikozu erhöhen
- Hält die Risikokurve flacher und die Aktienkurve glatter
- Alle Berechnungen werden intern durchgeführt - vollständig automatisiert

In Kombination mit SL, TP und Handelslimits entsteht so eine disziplinierte Breakout-Engine , die das Risikoaktiv minimiert .


---


Gebaut für den Erfolg derHerausforderung
Burning London ist kompatibel mit den Bewertungsregeln von Prop-Firmen und Kapital-Skalierungsprogrammen.

Es hilft Ihnen, innerhalb strenger Grenzen zu bleiben , indem:

-Begrenzung des Handels pro Tag
- Durchsetzung des täglichen Aktienschutzes
- Vermeidung von überlappenden oder korrelierten Engagements
- Konzentration auf ein Symbol, ein Einstiegsfenster, eine Logikgruppe


---


Hauptvorteile
- Saubere, direktionale Breakout-Strategie
- Kein Martingal, keine überlappenden Eingänge
- Funktioniert mit jedem Chart-Zeitrahmen - Logik ist intern
- Backtested über mehrere Jahre GBPUSD-Daten
- Kompakt, schnell und stabil in allen Umgebungen
- Erfordert keine Optimierung - Out-of-the-Box-Logik
- Gewinnausgleichssystem reduziert Nettoverlustrisiko im Laufe der Zeit


---


Empfohlene Einstellungen
Mindesteinrichtung (geringes Risiko)
- Kontogröße:500 $oder mehr
- Hebelwirkung: 1:30+
- Lot-Modus: Automatisch - Niedrigstes Risiko (0,01 / $1.000)

Bevorzugtes Setup (Ausgewogene Performance)
- Kontogröße: $2.000 oder mehr
- Leverage: 1:100+
- Lot-Modus: Festgelegt pro Saldo (z.B. 0,01 / $500)

Aggressive Einrichtung (hohes Risiko)
- Kontogröße: $5.000 oder mehr
- Hebelwirkung: 1:200+
- Lot-Modus: Automatisch - Hohes Risiko (0,01 / $200)
- Drawdown-Cap und Handelslimits empfohlen


---


Sind Sie bereit , den (Londoner) Ausbruchniederzubrennen ?
Klicken Sie auf Buy und überlassen Sie Burning London die Arbeit - mit präzisen Eingängen, einer risikobalancierten Logik und vollständiger Automatisierung.

Überlassen Sie Burning London die Komplexität - damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können.


Empfohlene Produkte
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experten
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Voreingestellter Test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5 Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt. Dann $600 für die nächsten 10 Käufer Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst Pro
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Experten
Trend Trader ist ein intelligenter, vollautomatischer EA. Er kombiniert institutionelle Levels (für Stop-Loss und Gewinnziele) und 3 Indikatoren für Kauf- und Verkaufssignale zur gleichen Zeit. Wenn 3 Indikatoren übereinstimmen mit einander für Trend, oder wechselnden Trend, EA wird Position öffnen, Stop-Loss wird auf dem letzten niedrig, oder hoch, je nach Richtung, und Ziele Gewinn gemacht werden auf Ebenen (auf Standardeinstellungen, Sie können es ändern). Die verwendeten Indikatoren sind Exp
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte verwendet Suport und Resistance in Kombination mit ATR, um Pending Orders auf diesen Niveaus zu platzieren. Für die Schließung verwendet er Doji Kerzenmuster oder die Schließung am Ende des Tages. Es ist vor allem für das Paar EUR/USD, M 15 Timeframe gebaut. Jede Position hat Stop Loss und Take Profit, verwendet kein Grid, Martingale oder andere gefährliche Handelsmethoden. Testen Sie es mit dem Parameter Risikoprozent auf 4 und sehen Sie, was es tun kann. Nur EUR/USD - M 15 Timef
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Experten
Nur Gewinn! Dies ist ein intelligenter Grid-Handelsroboter, der nach meinem Original-Algorithmus arbeitet! Bei mittlerem Risiko zeigt er mehr als 100% Gewinn pro Jahr. ( Ausschließlich mit echten Ticks und echten Konten getestet ) Dieser Roboter wurde entwickelt, um mehr Einkommen zu erhalten, als jede Bank bietet. Er handelt automatisch rund um die Uhr auf jedem Währungspaar ! ( Ich empfehle keine "exotischen" Währungspaare ) Einstellbare Risiken. einstellbares Positionsvolumen. Einstellbarer M
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Professionelles Break of Structure & Fair Value Gap Handelssystem Der Yunzuh BOS FVG EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für MetaTrader 5, die eine Marktstrukturanalyse auf institutionellem Niveau in Kombination mit einer präzisen Einstiegsausführung implementiert. Basierend auf den Prinzipien der Preisaktion und der Marktmikrostruktur identifiziert dieser Expert Advisor hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, indem er Break of Structure (BOS)-Muster und Fair Value Gaps (F
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Experten
BTC AURA – Intelligenter MT5-Roboter BTC AURA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Operationen auf BTCUSD zu automatisieren. Es nutzt eine Reverse-Martingale-Strategie mit intelligenten Anpassungen. Der Roboter nutzt Markt­ausbrüche und Umkehrungen, verwaltet Einstiege und Lotgrößen strategisch und bietet Zeitfilter, Wochentagssteuerung sowie ein visuelles Dashboard. Damit können Sie automatisch an der Volatilität von Bitcoin teilnehmen, ohne manuelles Eingreifen, un
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Experten
GoldenPulse PRO - High Winrate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel mit Gold (XAUUSD) mit Präzision und Beständigkeit ermöglicht. Er verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework, das sich an wechselnde Bedingungen anpasst und sich auf eine hohe Gewinnrate und einen kontrollierten Drawdown konzentriert - ohne Grid, Martingale oder risikoreiches Averaging. Hauptmerkmale 100% automatisiert - Plug & Play Optimiert für XAUUSD , kompatibel mit anderen Symbolen Int
Yarukami Mnukakashi EA MT5
Aleksandr Kazmirchuk
Experten
Yarukami Mnukakashi ist ein automatischer Handelsberater, der für Händler auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Bitte beachten Sie, dass der Stop-Loss auf $100 festgelegt ist . Ich habe ihn aus technischen Gründen installiert. Ich handle ohne STOP!!! Verwenden Sie eine Reihe von Dateien mit einer Gruppe in einem Telegramm. MT4 Version über Link. Hauptmerkmale: Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu vermeiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Libim
Tai Fung Pontus To
Experten
Libim - Breakout-Handelsroboter für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Vorteile des Breakout-Handels mit Libim , einem innovativen Forex-Handelsroboter für die MetaTrader 5-Plattform. Libim ist darauf spezialisiert, Ausbruchsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, damit Sie keine potenzielle Marktbewegung verpassen. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Libim bietet eine zuverlässige, automatisierte Lösung, um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Hauptmerkmale: Ausbruchshandelss
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
BFX London Break Pro
Amos Kipkeiyo Kirui
Experten
Intelligentes Session-Handelssystem Eine professionelle algorithmische Handelslösung, die für die Eröffnung der Londoner Börsensitzung entwickelt wurde und klassische Breakout-Methoden mit modernem adaptivem Risikomanagement kombiniert. Funktionsweise: Identifizierung und Ausführung von hochwahrscheinlichen Richtungsbewegungen während der Londoner Markteröffnung unter Verwendung von Multi-Timeframe-Bestätigung und volatilitätsbasierter Positionierung. Intelligentes Ausstiegsmanagement: Im Gegen
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Weitere Produkte dieses Autors
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension