RAZORQUANT AI v3.4 (MT5 EA)
Zweck: Automatisierter Handels-EA, der klassische technische Filter mit Machine-Learning-Signalen und optionaler externer KI-Beratung (LLM) kombiniert, um KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN zu entscheiden und Trades zu verwalten.
Grundlegende Handels- und Risikoregeln:
Läuft auf einem gewählten Zeitrahmen (Standard M1), mit MagicNumber, maximalen Trades pro Symbol/Tag, Mindestminuten zwischen den Trades, maximalem Spread und täglichem Verlustlimit (% des Saldos).
Die Positionsgröße unterstützt feste Lots oder Risiko-%.
Technische Filter (regelbasiert):
Trend/MA-Struktur (Fast/Med/Slow + optional EMA200), optionaler MTF-Filter.
Bestätigungsindikatoren: ADX-Regime, RSI, Bollinger Bands, MACD, ATR-Volatilitätsfilter.
Der "Vereinbarungsmodus" kann eine Mindestanzahl von Filtern erfordern, die vor dem Handel durchlaufen werden müssen.
ML innerhalb des EA (primäre Intelligenz):
Ein Quantum-inspiriertes DNN (Gewichte mit komplexem Wert, Restverbindungen, Aufmerksamkeit, Dropout, Batch-Norm).
Enthält Training auf historischen Balken, kontinuierliche Umschulung, Adam-Optimierer, Gradientenbeschneidung, Merkmalsnormalisierung und Unsicherheitsabschätzung.
Verwendet Erfahrungswiederholung (optional priorisiert) und Ensemble-Lernen (mehrere Modelle mit unterschiedlichem Seed), um Overfitting zu reduzieren und das Vertrauen zu schätzen.
Optionales ONNX-Modell (sekundärer ML-Pfad):
Kann ein externes .onnx-Modell aus MQL5/Files laden, Eingaben normalisieren (über die optionale Datei _norm.csv), Inferenz ausführen und dann die Ausgaben mithilfe von Schwellenwerten in KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Wahrscheinlichkeiten umwandeln.
Externe KI-Integration (optional):
Kann ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek über WebRequest mit Ihren API-Schlüsseln aufrufen.
Unterstützt Einzelanbieter- oder Multi-AI-Abstimmung/Konsens, mit Cooldown, Vertrauensschwelle und optionaler "Zustimmung erforderlich".
Kann auch KI verwenden, um SL/TP-Anpassungen für offene Positionen in Intervallen vorzuschlagen.
Handelsverwaltung:
Mehrere Trailing-Modi(fest / ATR / Breakeven+ / adaptiv), plus aggressives Trailing + "Gewinn sofort sichern".
Teilweise Take-Profits über Milestone-Levels und Prozentsätze.
Sicherheitsprüfungen umfassen Mindeststoppabstände auf der Grundlage von Broker-Stop-/Freeze-Levels (mit Sicherheitsspanne).
UI/Optionen:
Beinhaltet ein On-Chart-Dashboard und umfangreiche Debug-Logging-Toggles.
