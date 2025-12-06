RazorQuant AI

RAZORQUANT AI v3.4 (MT5 EA)

  • Zweck: Automatisierter Handels-EA, der klassische technische Filter mit Machine-Learning-Signalen und optionaler externer KI-Beratung (LLM) kombiniert, um KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN zu entscheiden und Trades zu verwalten.

  • Grundlegende Handels- und Risikoregeln:

    • Läuft auf einem gewählten Zeitrahmen (Standard M1), mit MagicNumber, maximalen Trades pro Symbol/Tag, Mindestminuten zwischen den Trades, maximalem Spread und täglichem Verlustlimit (% des Saldos).

    • Die Positionsgröße unterstützt feste Lots oder Risiko-%.

  • Technische Filter (regelbasiert):

    • Trend/MA-Struktur (Fast/Med/Slow + optional EMA200), optionaler MTF-Filter.

    • Bestätigungsindikatoren: ADX-Regime, RSI, Bollinger Bands, MACD, ATR-Volatilitätsfilter.

    • Der "Vereinbarungsmodus" kann eine Mindestanzahl von Filtern erfordern, die vor dem Handel durchlaufen werden müssen.

  • ML innerhalb des EA (primäre Intelligenz):

    • Ein Quantum-inspiriertes DNN (Gewichte mit komplexem Wert, Restverbindungen, Aufmerksamkeit, Dropout, Batch-Norm).

    • Enthält Training auf historischen Balken, kontinuierliche Umschulung, Adam-Optimierer, Gradientenbeschneidung, Merkmalsnormalisierung und Unsicherheitsabschätzung.

    • Verwendet Erfahrungswiederholung (optional priorisiert) und Ensemble-Lernen (mehrere Modelle mit unterschiedlichem Seed), um Overfitting zu reduzieren und das Vertrauen zu schätzen.

  • Optionales ONNX-Modell (sekundärer ML-Pfad):

    • Kann ein externes .onnx-Modell aus MQL5/Files laden, Eingaben normalisieren (über die optionale Datei _norm.csv), Inferenz ausführen und dann die Ausgaben mithilfe von Schwellenwerten in KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Wahrscheinlichkeiten umwandeln.

  • Externe KI-Integration (optional):

    • Kann ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek über WebRequest mit Ihren API-Schlüsseln aufrufen.

    • Unterstützt Einzelanbieter- oder Multi-AI-Abstimmung/Konsens, mit Cooldown, Vertrauensschwelle und optionaler "Zustimmung erforderlich".

    • Kann auch KI verwenden, um SL/TP-Anpassungen für offene Positionen in Intervallen vorzuschlagen.

  • Handelsverwaltung:

    • Mehrere Trailing-Modi(fest / ATR / Breakeven+ / adaptiv), plus aggressives Trailing + "Gewinn sofort sichern".

    • Teilweise Take-Profits über Milestone-Levels und Prozentsätze.

    • Sicherheitsprüfungen umfassen Mindeststoppabstände auf der Grundlage von Broker-Stop-/Freeze-Levels (mit Sicherheitsspanne).

  • UI/Optionen:

    • Beinhaltet ein On-Chart-Dashboard und umfangreiche Debug-Logging-Toggles.


    Empfohlene Produkte
    Range Breakout EA PRO
    Kabelo Frans Mampa
    Experten
    Vor Gebrauch testen... Auf dem Devisenmarkt bezieht sich eine Spanne auf einen Zeitraum, in dem der Kurs eines Währungspaares relativ stabil bleibt und innerhalb einer engen Bandbreite schwankt. Dies steht im Gegensatz zu einem Trend, der sich auf eine anhaltende Bewegung des Kurses eines Währungspaares in eine bestimmte Richtung bezieht. Während einer Handelsspanne kann sich der Kurs des Währungspaares innerhalb einer bestimmten Spanne auf und ab bewegen, aber er tendiert nicht stark in eine be
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Experten
    Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
    FREE
    SpikeBoom
    Kabelo Frans Mampa
    Experten
    Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
    FREE
    LVL RSI mt5
    LVL Invest
    Experten
    Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
    FREE
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Experten
    Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
    FREE
    MultiTrend Commander
    Джованни Орсани
    Experten
    MultiTrend Commander - Automatisiertes Handelssystem Was ist das? Eine automatische Handelssoftware, die: Intelligente Identifizierung von Markttrends Entscheidungen auf der Grundlage mehrerer Zeitrahmen trifft Automatisches Risikomanagement Wie funktioniert sie? Erkennen von Trends Analysieren Sie den Markt in Echtzeit Kombinieren Sie Signale aus verschiedenen Zeitrahmen (15 min, 1 h, 4 h) Bestätigen Sie die Trendrichtung, bevor Sie einsteigen Schützen Sie Ihr Kapital Berechnet auto
    FREE
    Gold one hour
    Shi Xuan Liang
    1 (1)
    Experten
    Jeder EA kann uns keinen ewigen und stabilen Gewinn garantieren, aber er ist eine Manifestation von Handelsideen. Die Qualität der Backtest-Daten ist eine intuitive Bestätigung des EAs. Wenn ein EA-Backtest-Ergebnis fehlschlägt, werden wir nicht glauben, dass er für uns mit dem festen Angebot Geld verdienen kann. Im Gegenteil, ein EA, der beim Backtesting eine schöne Vermögenskurve produziert hat, ist unseres Glaubens würdig, dass er die Herausforderung der Aktualisierung meistern kann. GOLD ON
    Gold News and Swing Trading
    Kashif Peter
    Experten
    Gold Swing Trader EA Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen. Hauptmerkmale: - Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold. - Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifik
    FREE
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experten
    Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
    PZ CCI Trader EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.25 (8)
    Experten
    Dieser EA nutzt den CCI-Indikator für den Handel. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für
    FREE
    Divergence Rsi Trader EA
    Igor Widiger
    4.33 (6)
    Experten
    Divergence RSI Trader basiert auf Divergenzen im Chart und Indikator (RSI Level 14). Die Strategie von Divergence RSI Trader Tiefs und Hochs im Chart und RSI - Indikator zu finden, zu analysieren um danach die Positionen  zu eröffnen. EA wurde im EURUSD H1 im Strategietester getestet und Standardmäßig an diese Währung angepasst. EA wurde auch mit anderen Einstellungen bei GBPUSD M5 10 Jahre lang getestet und mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Weil das eine kostenlose Version ist, werden keine
    FREE
    PZ RSI Trader EA MT5
    PZ TRADING SLU
    4.5 (2)
    Experten
    Dieser EA handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nich
    FREE
    GridWeaverFX
    Watcharapon Sangkaew
    Experten
    Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
    FREE
    PZ Stochastic EA MT5
    PZ TRADING SLU
    2.6 (5)
    Experten
    Dieser EA handelt mit dem Stochastik-Indikator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für EC
    FREE
    HydraAlchemist
    Haruki Teranaka
    Experten
    Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
    FREE
    CommunityPower MT5
    Andrey Khatimlianskii
    4.69 (89)
    Experten
    CommunityPower EA - ist der Expert Advisor für MetaTrader 4/5, erstellt von der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Es ist kostenlos, vielseitig und sehr leistungsfähig, und ermöglicht den Handel mit einer breiten Palette von Strategien. Die Idee ist einfach Ihre Vorschläge + mein Code = eine Win-Win-Situation für alle! Ist es eine gebrauchsfertige Geldverdienmaschine? Nein, das ist es definitiv nicht. Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre eigene Handelsstrategie erstellen und ausführen kön
    FREE
    FxS RSI EA
    Churchill Sipho Mashinini
    5 (4)
    Experten
    Kostenloser RSI Multi-Strategy EA für MT5 Überblick Dieser kostenlose MQL5 Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um automatisch mit sechs leistungsstarken RSI-basierten Strategien zu handeln. Ob Sie Trendfolge-, Ausbruchs-, Scalping- oder Gegentrend-Strategien bevorzugen, dieser EA bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktbedingungen. Merkmale & Strategien Der EA enthält sechs RSI-Handelsstrategien: RSI Overbought & Oversold - Klassische Umkehrstrategie, die auf e
    FREE
    Gap Catcher
    Mikita Kurnevich
    5 (4)
    Experten
    Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
    FREE
    FxS Moving Average EA
    Churchill Sipho Mashinini
    Experten
    FxS Moving Average EA  Ein Expert Advisor für gleitende Durchschnittswerte mit mehreren Strategien für MetaTrader 5       Überblick Der FxS Moving Average EA ist ein leistungsstarker, benutzerfreundlicher Expert Advisor, der sechs bewährte Moving-Average-Strategien in einem flexiblen Handelssystem integriert. Entwickelt für Trader, die Wert auf Einfachheit, Leistung und individuelle Anpassung legen, bietet dieser EA Ihnen die volle Kontrolle über Ihren bevorzugten Handelsansatz, Ihr
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Experten
    Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
    FREE
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Experten
    Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
    FREE
    NasCore Scalper
    Mbuso Nkosi
    Experten
    Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
    FREE
    Triple Indicator Pro
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    5 (1)
    Experten
    Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
    FREE
    StrategyQuant Vortee Free MT5
    StrategyQuant s.r.o.
    4.5 (2)
    Experten
    Das Expert Advisor-Tool wurde für die Nasdaq entwickelt und basiert auf Vortex und Pending Orders. Der Stop-Loss basiert auf festen Pips. Es wurde auf mehr als 10 Jahre langen M1-Daten mit hoher Qualität der Modellierung backgetestet. Die beigefügten Screenshots demonstrieren die Komplexität und den Umfang des Tests mittels Monte-Carlo-Analyse mit 200 Simulationen. Der Expert Advisor hat die Clusteranalyse, das Optimierungsprofil und den Systemparameter Permutation bestanden. Es besteht keine No
    FREE
    AP Fibonacci Retracement PRO MT5
    Allan Graham Pike
    Experten
    AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
    FREE
    PZ Fractal Trader EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.25 (4)
    Experten
    Dieser EA handelt mit ungeprüften Fraktalen unter Verwendung von Pending Orders. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert 4 verschiedene Handelsverhaltensweisen Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funk
    FREE
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Experten
    Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
    FREE
    PZ Turtle Trading EA MT5
    PZ TRADING SLU
    2 (4)
    Experten
    Dieser Expertenberater implementiert das ursprüngliche Handelssystem von Dennis und Eckhardt, das allgemein als The Turtle Trader bekannt ist. Es handelt genau wie die ursprünglichen Turtles und kann von erfahrenen Tradern verwendet werden, um Trends in auf- oder absteigenden Märkten zu erfassen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig konfigurierbare Strategieeinstellungen Voll konfigurierbare Handel
    FREE
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (2)
    Experten
    Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
    FREE
    AV BuyLow SellHigh EA
    Anja Vivia Vogel
    Experten
    "AV BuyLow SellHigh EA" ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 5, welcher aus dem simplen "AV Preview" entstanden ist. Die Ursprungsidee war, vom letzten Einstiegspreis aus gesehen, tiefer zu kaufen und höher zu verkaufen. Auf Wunsch habe ich diesen weiter entwickelt und versucht seine Trendschwäche zu beheben. Zum Ausprobieren gibt es diesen EA hier auch wieder in einer Minlot Version. Strategie: Anhand der Größe eines angezeigten Rechteckes wird entschieden, ob Range Trading durchgefüh
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experten
    Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.5 (26)
    Experten
    Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Experten
    AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experten
    Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experten
    EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    Experten
    Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Experten
    NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
    Avalut Gold X1
    Danijel Plesa
    Experten
    Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
    Silicon Ex mt5
    Nadiya Mirosh
    Experten
    "Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
    OrionXAU
    Pierre Paul Amoussou
    5 (1)
    Experten
    OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
    Pips Maven
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experten
    Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experten
    Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    Experten
    NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Scipio Bot Gold mt5
    Stefano Frisetti
    Experten
    Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
    Ksm mt5
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experten
    Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
    Crude Oil Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (12)
    Experten
    Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
    Xauron
    Roberto Liguoro
    Experten
    XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
    Weitere Produkte dieses Autors
    Sentiment Indicator
    Steffen Schmidt
    Indikatoren
    Indikatorlogik (kurze Zusammenfassung) Eingabe der Stimmung im Einzelhandel : Sie geben den aktuellen Retail-Long-Anteil aus MyFxBook/FXSSI/etc. ein. Wenn > 60% long → Contrarian bearish Wenn < 40% long → Contrarian bullish Andernfalls → neutral Trendverzerrung : EMA(50) vs. EMA(200) → primärer Trend MACD(6,13,5) Richtung als Bestätigung Volatilitäts-Bias : ATR(14) vs. ATR(50) → Expansionsverhältnis Zu niedrige/zu hohe Volatilität → "VERMEIDEN" Session bias : Zeitbasierte Klassifizierung (Ser
    Precision Candlestick Analyzer PinBar
    Steffen Schmidt
    Indikatoren
    Logik des Indikators (kurze Zusammenfassung) Kernaufgabe: Durchsucht jede Kerze nach Umkehr- und Fortsetzungsmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit , mit besonderem Augenmerk auf Pin-Bars , und bewertet dann jedes Setup mit einem Vertrauenswert von 0-100 . Erkannte Patterns Bullish & bearish Pin Bars ( mit Tail/Body/Position Checks + S/R Nähe) Hammer / Hanging Man Engulfing ( bullisch & bärisch) Doji ( mit Trendumkehr) Morgenstern/Abendstern Optionales Ausbruchsmodul (Hochs/Tiefs im Donchian-S
    Auswahl:
    patrickdrew
    2857
    patrickdrew 2025.12.17 08:02 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Igor Tonov
    320
    Igor Tonov 2025.12.16 06:48 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Antwort auf eine Rezension