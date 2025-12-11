Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Kostenloser Indikator für Risikomanagement

Wichtig: Wenn du interaktive Drag-&-Drop Stop-Loss/Take-Profit-Zonen im Chart, ein erweitertes Panel mit Margin-Informationen und detaillierten Risiko-Kennzahlen brauchst, suche im Market nach „Position Size Calculator PRO MT5“. Diese Lite-Version ist eine kostenlose, vereinfachte Ausgabe, die sich auf die Positionsgrößen-Berechnung konzentriert.

Dieser Indikator ist kostenlos und wird in meiner Freizeit gepflegt. Wenn er dir Zeit spart oder dir hilft, dein Money Management konsequent umzusetzen, freue ich mich über eine ehrliche Bewertung im Tab „Reviews“. Dein Feedback hilft mir, das Tool zu verbessern und aktuell zu halten.

Überblick

Position Size Calculator Lite MT5 ist ein kostenloser Indikator, der für jeden Trade die optimale Lot-Größe berechnet. Die Berechnung basiert auf:

einem festen Risikoprozentsatz des Kontostands,

des Kontostands, einer ATR-basierten Stop-Loss-Distanz,

Stop-Loss-Distanz, einem Ziel-Chance-Risiko-Verhältnis (risk:reward).

Das Ziel ist konsistentes Risikomanagement auf Forex, Indizes, Rohstoffen, CFDs oder Krypto-Symbolen in MetaTrader 5.

Der Indikator zeigt ein kompaktes On-Chart-Panel mit Risikobetrag, empfohlener Lot-Größe sowie projizierten Preisen für Stop Loss und Take Profit. Eine Taste ermöglicht das sofortige Umschalten zwischen BUY (Long) und SELL (Short).

Hauptfunktionen (Lite-Version)

Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Risiko-Prozentsatz des Kontostands.

ATR-basierte Stop-Loss-Distanz mit einstellbarer ATR-Periode und Multiplikator.

Projektion des Take-Profit-Preises anhand des gewählten Chance-Risiko-Verhältnisses.

Funktioniert auf allen Symbolen deines Brokers: Forex, Indizes, Rohstoffe, CFDs, Krypto.

Nutzt MT5-Symbolparameter: Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximalvolumen, Volumenschritt.

Einfaches, leichtes On-Chart-Panel mit den wichtigsten Infos.

One-Click Umschaltung der Richtung zwischen BUY und SELL.

So funktioniert die Berechnung

Der Indikator liest den Kontostand und berechnet den Risikobetrag über RiskPercent. Je nach Richtung (BUY/SELL) wird der Einstiegspreis aus Ask oder Bid des aktuellen Symbols genommen. Der ATR-Wert wird aus dem aktuellen Chart gelesen; die Stop-Loss-Distanz ist: ATR × ATR_Multiplier. Bei BUY liegt der Stop Loss unter dem Einstiegspreis, bei SELL darüber. Der Take Profit wird mit derselben Distanz projiziert, multipliziert mit TargetRR (risk:reward). Danach wird die Lot-Größe so berechnet, dass der Geldverlust am Stop Loss dem Risikobetrag entspricht.

Alle Berechnungen verwenden Tick Value, Tick Size und Volumenschritt, um Symbolregeln und Broker-Beschränkungen zu berücksichtigen.

Eingabeparameter

Risikomanagement

DefaultDirectionBuy – Start-Richtung beim Laden (true = BUY, false = SELL).

– Start-Richtung beim Laden (true = BUY, false = SELL). RiskPercent – Risiko pro Trade als Prozentsatz des Kontostands.

– Risiko pro Trade als Prozentsatz des Kontostands. TargetRR – Ziel-Chance-Risiko-Verhältnis (z. B. 2.0 = 1:2).

Strategie-Einstellungen

ATR_Multiplier – ATR-Multiplikator zur Definition der Stop-Loss-Distanz.

– ATR-Multiplikator zur Definition der Stop-Loss-Distanz. ATR_Period – Periode für die ATR-Berechnung.

Visual Panel

ShowPanel – Panel ein-/ausblenden.

– Panel ein-/ausblenden. PanelX , PanelY – Panel-Position (Pixel).

, – Panel-Position (Pixel). PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Grundlegende visuelle Einstellungen.

Anwendung

Füge Position Size Calculator Lite MT5 dem Chart des gewünschten Symbols und Timeframes hinzu. Stelle RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier und ATR_Period nach deiner Strategie ein. Wähle die Richtung per Button: BUY (Long) oder SELL (Short). Lies die empfohlene Lot-Größe sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Preise aus dem Panel ab. Verwende diese Werte beim Platzieren deiner Order in MetaTrader 5.

Upgrade auf PRO

Für erweiterte Kontrolle (interaktive SL/TP-Zonen, Margin-Informationen, detaillierte Risiko-Kennzahlen und zusätzliche Funktionen) suche im Market nach „Position Size Calculator PRO MT5“.

