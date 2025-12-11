Position Size Calculator Lite MT5 – 無料のリスク管理インジケーター

重要: チャート上でドラッグ＆ドロップできるストップロス／テイクプロフィットのインタラクティブゾーン、証拠金情報を含む高度なパネル、詳細なリスク指標が必要な場合は、Market で 「Position Size Calculator PRO MT5」 を検索してください。Lite 版は、ポジションサイズ計算に特化した無料の簡易版です。

フィードバック

このインジケーターは無料で、私の空き時間にメンテナンスしています。時間短縮や一貫した資金管理に役立った場合は、「Reviews」タブに率直なレビューを残していただけると助かります。皆さまのフィードバックが改善と更新の継続につながります。

概要

Position Size Calculator Lite MT5 は、各トレードに対して最適な ロット数（lot size） を計算する無料インジケーターです。計算は以下に基づきます：

口座残高に対する固定の リスク率（%）

ATR ベースのストップロス距離

ベースのストップロス距離 目標の リスクリワード比（risk:reward）

目的は、MetaTrader 5 上で Forex、指数、コモディティ、CFD、暗号資産などの銘柄に対して、一貫したリスク管理を行うことです。

インジケーターはチャート上にコンパクトなパネルを表示し、リスク金額、推奨ロット数、Stop Loss / Take Profit の予測価格を示します。ボタンで BUY（買い／ロング）と SELL（売り／ショート）を即座に切り替え可能です。

主な機能（Lite 版）

口座残高に対するリスク率に基づく自動ロット計算。

ATR ベースのストップロス距離（ATR 期間と倍率を調整可能）。

設定したリスクリワード比からテイクプロフィット価格を投影。

ブローカーが提供するあらゆる銘柄に対応：Forex、指数、コモディティ、CFD、暗号資産。

MT5 の銘柄パラメータを使用：tick value、tick size、最小／最大ロット、ロット刻み。

必要最低限の情報に絞った軽量なオンチャートパネル。

BUY / SELL 方向をワンクリックで切り替え。

計算の仕組み

インジケーターが口座残高を読み取り、RiskPercent から許容リスク金額を算出します。 選択した方向（BUY/SELL）に応じて、エントリー価格は現在銘柄の Ask または Bid を使用します。 現在のチャートから ATR 値を読み取り、ストップロス距離を ATR × ATR_Multiplier で計算します。 BUY の場合はエントリー価格の下に Stop Loss、SELL の場合は上に Stop Loss を設定します。 Take Profit は同じ距離に TargetRR（リスクリワード比）を掛けて投影します。 Stop Loss 到達時の金銭損失がリスク金額に一致するようにロット数を計算します。

計算は tick value、tick size、ロット刻みを使用し、銘柄ルールおよびブローカー制約に適合するように行われます。

入力パラメータ

リスク管理

DefaultDirectionBuy – インジケーター読み込み時の初期方向（true = BUY、false = SELL）。

– インジケーター読み込み時の初期方向（true = BUY、false = SELL）。 RiskPercent – 1 トレードあたりのリスク率（口座残高に対する%）。

– 1 トレードあたりのリスク率（口座残高に対する%）。 TargetRR – 目標リスクリワード比（例：2.0 = 1:2）。

戦略設定

ATR_Multiplier – Stop Loss 距離を定義する ATR 倍率。

– Stop Loss 距離を定義する ATR 倍率。 ATR_Period – ATR 計算に使用する期間。

表示パネル

ShowPanel – パネルの表示／非表示。

– パネルの表示／非表示。 PanelX , PanelY – パネル位置（ピクセル）。

, – パネル位置（ピクセル）。 PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – パネルの基本表示設定。

使い方

取引したい銘柄と時間足のチャートに Position Size Calculator Lite MT5 を適用します。 RiskPercent、TargetRR、ATR_Multiplier、ATR_Period を手法に合わせて設定します。 パネルのボタンで BUY（ロング）または SELL（ショート）を選択します。 推奨ロット数と Stop Loss / Take Profit の予測価格を確認します。 MetaTrader 5 で注文を出す際にこれらの値を使用します。

PRO 版へのアップグレード

より高度なコントロール（インタラクティブな SL/TP ゾーン、証拠金情報、詳細なリスク指標、追加機能）を希望する場合は、Market で 「Position Size Calculator PRO MT5」 を検索してください。

注意事項・免責