Position Size Calculator ATR
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versión: 1.0
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestión del riesgo
Importante: si necesitas zonas Stop Loss / Take Profit interactivas (arrastrar y soltar en el gráfico), un panel avanzado con información de margen y métricas de riesgo detalladas, busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5”. Esta versión Lite es una edición gratuita y simplificada, centrada en el cálculo del tamaño de la posición.
Comentarios
Este indicador es gratuito y lo mantengo en mi tiempo libre. Si te ayuda a ahorrar tiempo o a aplicar una gestión del riesgo más constante, considera dejar una reseña honesta en la pestaña “Reviews”. Tu feedback me ayuda a mejorar la herramienta y mantenerla actualizada.
Resumen
Position Size Calculator Lite MT5 es un indicador gratuito que calcula el tamaño de lote óptimo para cada operación. El cálculo se basa en:
- un porcentaje de riesgo fijo sobre el balance de la cuenta,
- una distancia de Stop Loss basada en ATR,
- un objetivo de relación riesgo/beneficio (risk:reward).
El objetivo es aplicar una gestión del riesgo consistente en Forex, índices, materias primas, CFD o criptomonedas dentro de MetaTrader 5.
El indicador muestra un panel compacto en el gráfico con: cantidad en riesgo, lote recomendado y precios proyectados de Stop Loss y Take Profit. Un botón permite cambiar instantáneamente entre dirección BUY (compra/largo) y SELL (venta/corto).
Funciones principales (versión Lite)
- Cálculo automático del lote según un porcentaje de riesgo del balance.
- Stop Loss basado en ATR con periodo y multiplicador ajustables.
- Proyección del Take Profit según la relación riesgo/beneficio seleccionada.
- Funciona con cualquier símbolo disponible en tu bróker: Forex, índices, materias primas, CFD, cripto.
- Usa parámetros del símbolo en MT5: tick value, tick size, volumen mínimo/máximo, paso de volumen.
- Panel ligero con la información esencial.
- Cambio de dirección BUY / SELL con un clic.
Cómo se realiza el cálculo
- El indicador lee el balance y calcula la cantidad en riesgo a partir de RiskPercent.
- Según la dirección elegida (BUY o SELL), el precio de entrada se toma del Ask o del Bid del símbolo actual.
- Se lee el valor ATR del gráfico; la distancia del Stop Loss es: ATR × ATR_Multiplier.
- En BUY, el Stop Loss se coloca por debajo del precio de entrada; en SELL, por encima.
- El Take Profit se proyecta usando la misma distancia multiplicada por TargetRR (risk:reward).
- Se calcula el lote para que la pérdida monetaria al Stop Loss sea igual a la cantidad en riesgo.
Todos los cálculos usan tick value, tick size y el paso de volumen para respetar las reglas del símbolo y las restricciones del bróker.
Parámetros de entrada
Gestión del riesgo
- DefaultDirectionBuy – Dirección inicial al cargar el indicador (true = BUY, false = SELL).
- RiskPercent – Riesgo por operación como porcentaje del balance.
- TargetRR – Relación riesgo/beneficio objetivo (por ejemplo, 2.0 = 1:2).
Ajustes de estrategia
- ATR_Multiplier – Multiplicador de ATR para definir la distancia del Stop Loss.
- ATR_Period – Periodo utilizado para el cálculo del ATR.
Panel visual
- ShowPanel – Mostrar / ocultar el panel.
- PanelX, PanelY – Posición del panel (píxeles).
- PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Ajustes visuales básicos del panel.
Cómo usarlo
- Adjunta Position Size Calculator Lite MT5 al gráfico del símbolo y timeframe que quieras operar.
- Configura RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier y ATR_Period según tu método.
- Usa el botón del panel para seleccionar BUY (largo) o SELL (corto).
- Lee el lote recomendado y los precios proyectados de Stop Loss / Take Profit.
- Utiliza estos valores al colocar tu orden en MetaTrader 5.
Actualizar a la versión PRO
Para un control más avanzado (zonas SL/TP interactivas, información de margen, métricas de riesgo detalladas y funciones adicionales), busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5”.
Notas y descargo de responsabilidad
- Esta herramienta no abre, modifica ni cierra operaciones. Solo calcula el tamaño de posición y niveles de precio proyectados.
- Prueba siempre en una cuenta demo antes de usarla en real.
- Operar Forex, índices y CFDs implica un alto nivel de riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
- Opera solo con dinero que puedas permitirte perder y respeta tus reglas de gestión del riesgo.