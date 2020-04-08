Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestión del riesgo

Importante: si necesitas zonas Stop Loss / Take Profit interactivas (arrastrar y soltar en el gráfico), un panel avanzado con información de margen y métricas de riesgo detalladas, busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5”. Esta versión Lite es una edición gratuita y simplificada, centrada en el cálculo del tamaño de la posición.

Comentarios

Este indicador es gratuito y lo mantengo en mi tiempo libre. Si te ayuda a ahorrar tiempo o a aplicar una gestión del riesgo más constante, considera dejar una reseña honesta en la pestaña “Reviews”. Tu feedback me ayuda a mejorar la herramienta y mantenerla actualizada.

Resumen

Position Size Calculator Lite MT5 es un indicador gratuito que calcula el tamaño de lote óptimo para cada operación. El cálculo se basa en:

un porcentaje de riesgo fijo sobre el balance de la cuenta,

fijo sobre el balance de la cuenta, una distancia de Stop Loss basada en ATR ,

, un objetivo de relación riesgo/beneficio (risk:reward).

El objetivo es aplicar una gestión del riesgo consistente en Forex, índices, materias primas, CFD o criptomonedas dentro de MetaTrader 5.

El indicador muestra un panel compacto en el gráfico con: cantidad en riesgo, lote recomendado y precios proyectados de Stop Loss y Take Profit. Un botón permite cambiar instantáneamente entre dirección BUY (compra/largo) y SELL (venta/corto).

Funciones principales (versión Lite)

Cálculo automático del lote según un porcentaje de riesgo del balance.

Stop Loss basado en ATR con periodo y multiplicador ajustables.

Proyección del Take Profit según la relación riesgo/beneficio seleccionada.

Funciona con cualquier símbolo disponible en tu bróker: Forex, índices, materias primas, CFD, cripto.

Usa parámetros del símbolo en MT5: tick value, tick size, volumen mínimo/máximo, paso de volumen.

Panel ligero con la información esencial.

Cambio de dirección BUY / SELL con un clic.

Cómo se realiza el cálculo

El indicador lee el balance y calcula la cantidad en riesgo a partir de RiskPercent. Según la dirección elegida (BUY o SELL), el precio de entrada se toma del Ask o del Bid del símbolo actual. Se lee el valor ATR del gráfico; la distancia del Stop Loss es: ATR × ATR_Multiplier. En BUY, el Stop Loss se coloca por debajo del precio de entrada; en SELL, por encima. El Take Profit se proyecta usando la misma distancia multiplicada por TargetRR (risk:reward). Se calcula el lote para que la pérdida monetaria al Stop Loss sea igual a la cantidad en riesgo.

Todos los cálculos usan tick value, tick size y el paso de volumen para respetar las reglas del símbolo y las restricciones del bróker.

Parámetros de entrada

Gestión del riesgo

DefaultDirectionBuy – Dirección inicial al cargar el indicador (true = BUY, false = SELL).

– Dirección inicial al cargar el indicador (true = BUY, false = SELL). RiskPercent – Riesgo por operación como porcentaje del balance.

– Riesgo por operación como porcentaje del balance. TargetRR – Relación riesgo/beneficio objetivo (por ejemplo, 2.0 = 1:2).

Ajustes de estrategia

ATR_Multiplier – Multiplicador de ATR para definir la distancia del Stop Loss.

– Multiplicador de ATR para definir la distancia del Stop Loss. ATR_Period – Periodo utilizado para el cálculo del ATR.

Panel visual

ShowPanel – Mostrar / ocultar el panel.

– Mostrar / ocultar el panel. PanelX , PanelY – Posición del panel (píxeles).

, – Posición del panel (píxeles). PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Ajustes visuales básicos del panel.

Cómo usarlo

Adjunta Position Size Calculator Lite MT5 al gráfico del símbolo y timeframe que quieras operar. Configura RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier y ATR_Period según tu método. Usa el botón del panel para seleccionar BUY (largo) o SELL (corto). Lee el lote recomendado y los precios proyectados de Stop Loss / Take Profit. Utiliza estos valores al colocar tu orden en MetaTrader 5.

Actualizar a la versión PRO

Para un control más avanzado (zonas SL/TP interactivas, información de margen, métricas de riesgo detalladas y funciones adicionales), busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5”.

Notas y descargo de responsabilidad