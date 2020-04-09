Trailing Stop Manager PRO — Professionelles Trailing-Stop-Management (MT5)

Trailing Stop Manager PRO ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Trailing-Stop-Management für offene Positionen automatisiert. Er kann alle Positionen auf dem Konto verwalten oder nur diejenigen, die nach Symbol und/oder MagicNumber gefiltert werden. Der EA bietet mehrere Funktionen: fester Trailing-Stop in Pips, ATR-basiertes Trailing, automatischer Break-Even, Teil­schließung sowie ein visuelles Dashboard.

Zweck des Tools

Standardisierung des Trailing-Stop-Managements über alle Positionen hinweg.

Absicherung von Gewinnen durch Break-Even und marktangepasstes Trailing.

Verwaltung von manuellen Strategien und EA-Strategien über Symbol- und MagicNumber-Filter.

Echtzeit-Überwachung des Status über ein integriertes Dashboard.

Hauptfunktionen

Trailing-Stop in Pips : konfigurierbare Trailing-Distanz und Schrittweite (Step).

: konfigurierbare Trailing-Distanz und Schrittweite (Step). ATR-basiertes Trailing : dynamischer Stop auf Basis der Marktvolatilität.

: dynamischer Stop auf Basis der Marktvolatilität. Automatischer Break-Even : Verschiebung des Stop Loss auf den Einstiegspreis plus Sicherheitspuffer nach einer definierten Anzahl von Gewinn-Pips.

: Verschiebung des Stop Loss auf den Einstiegspreis plus Sicherheitspuffer nach einer definierten Anzahl von Gewinn-Pips. Teil­schließung : automatische Teilgewinnmitnahme, wenn der Preis ein definiertes Niveau erreicht.

: automatische Teilgewinnmitnahme, wenn der Preis ein definiertes Niveau erreicht. Visuelles Dashboard : Status, Anzahl der Positionen, Gesamt-P/L, aktiver Modus, Distanz, Break-Even-Informationen.

: Status, Anzahl der Positionen, Gesamt-P/L, aktiver Modus, Distanz, Break-Even-Informationen. Verwaltungsfilter : nur Buy, nur Sell, ausgewählte Symbole, Filterung nach MagicNumber.

: nur Buy, nur Sell, ausgewählte Symbole, Filterung nach MagicNumber. Alarme und Benachrichtigungen: optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen bei wichtigen Ereignissen (Break-Even-Aktivierung, Teil­schließung usw.).

Verwendung

Kopieren Sie die EA-Datei in den Ordner MQL5/Experts und starten Sie MetaTrader 5 neu. Hängen Sie den EA an einen beliebigen MT5-Chart (beliebiges Symbol und Timeframe). Aktivieren Sie das Trailing-Management, indem Sie EnableTrailing = true setzen. Wählen Sie den Trailing-Modus: Fester Pips-Modus : konfigurieren Sie TrailingStopPips und TrailingStepPips.

: konfigurieren Sie TrailingStopPips und TrailingStepPips. ATR-Modus: aktivieren Sie UseATRTrailing und stellen Sie ATR_Period und ATR_Multiplier ein. Aktivieren und konfigurieren Sie den Break-Even, falls gewünscht. Aktivieren Sie die Teil­schließung, wenn Sie automatische Teilgewinnmitnahmen nutzen möchten. Verwenden Sie Filter (Richtung, Symbol, MagicNumber), um festzulegen, welche Positionen vom EA verwaltet werden. Überwachen Sie das Dashboard, um den aktuellen Status der Positionen und der Trailing-Logik zu sehen.

Wichtige Eingabeparameter

TRAILING STOP SETTINGS

EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS

EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS

EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS

EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS

TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Empfohlene Verwendung

Bei Indizes und Metallen kann ATR-basiertes Trailing in volatilen Märkten ein gleichmäßigeres Verhalten bieten.

Bei Forex-Paaren sorgt ein fester Trailing in Pips mit Step häufig für ein stabileres Verhalten.

Beim Konfigurieren des Break-Even ist es oft sinnvoll, einige zusätzliche Pips einzuplanen, um Spread und kleine Kursbewegungen abzufangen.

Die Filterung nach MagicNumber ermöglicht es, mehrere EA-Strategien auf demselben Konto unabhängig voneinander zu verwalten.

Testen Sie Ihre Einstellungen (Pips, Anzahl der Dezimalstellen, ATR-Parameter) immer auf einem Demokonto oder im visuellen Backtest, bevor Sie sie im Live-Handel einsetzen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5 (Expert Advisor).

Kontoarten: Hedging und Netting.

Einstiege: manuelle Orders und Orders von Drittanbieter-EAs.

Märkte: Forex, Indizes, Metalle, Krypto und andere Instrumente je nach Broker.

FAQ

Arbeitet der Trailing-Stop auch mit Pending Orders?

Nein, der EA verwaltet nur offene Positionen.

Kann nur ein bestimmter EA gezielt verwaltet werden?

Ja. Verwenden Sie den Parameter MagicNumberFilter, um nur Positionen mit der angegebenen MagicNumber zu verwalten.

Was passiert, wenn bereits ein Stop Loss gesetzt ist?

Der vorhandene Stop Loss wird nur dann angepasst, wenn die Bedingungen für Trailing und Step erfüllt sind.

Können Break-Even und Trailing gleichzeitig verwendet werden?

Ja. In der Regel wird zuerst der Break-Even ausgelöst, danach übernimmt das Trailing, sobald dessen Bedingungen erfüllt sind.

Risikohinweis

Trading ist mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Dieser Expert Advisor automatisiert das Trailing-Stop-Management und bestimmte Aspekte der Positionsverwaltung, garantiert jedoch keine Ergebnisse. Es wird empfohlen, die Konfiguration zunächst auf einem Demokonto zu testen und die Parameter an Ihren Broker, die gehandelten Instrumente und Ihre persönliche Risikotoleranz anzupassen. Traden Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Changelog

v1.00 — Erstversion mit Pips-Trailing, ATR-Trailing, automatischem Break-Even, Teil­schließung, visuellem Dashboard, Filtern und Alarmen.

Keywords

Trailing Stop, ATR, Break-Even, Teil­schließung, Trade Manager, Risikomanagement, automatischer Stop Loss, Dashboard, MagicNumber, Expert Advisor, MT5.