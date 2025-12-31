Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der einen vollständigen visuellen Handelsplan anzeigt: Signal, Einstieg (Entry), Stop Loss und Take Profits, die automatisch in Vielfachen von R (Risiko) berechnet werden. Dieser Indikator platziert keine Aufträge. Es ist ein Werkzeug für die visuelle Analyse und das Management, kein Trading-Roboter (EA).

Einführungsangebot: Jeder Kauf berechtigt zu 1 kostenlosen Indikator Ihrer Wahl aus meinem MQL5-Profil. Ausnahme: Der Bonus gilt nicht für den Market Structure Order Block Dashboard MT5. Um Ihren Bonus zu erhalten, senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht über MQL5 mit dem Namen des gewünschten Produkts.

Wichtigste Funktionen

  • Trendlinie mit Neon-Effekt (Bullisch/Bärisch)
  • BUY/SELL-Signale bei Trendwechsel (Flip) zum Kerzenschluss
  • Automatische Berechnung von Entry, SL, TP1, TP2, TP3 basierend auf dem Risiko (1R)
  • Take Profits in Vielfachen von R und Stop Loss basierend auf Volatilität (konfigurierbarer Buffer)
  • Next Target Highlight: Hebt das nächste Ziel hervor (TP1, TP2, TP3 oder SL)
  • Hit Rate pro TP (TP1, TP2, TP3) basierend auf der analysierten Historie
  • Premium-Dashboard: Signal, Ziele, Erfolgsquote, Profit (in Punkten)
  • Trade Visualizer: Badges, Einstiegspunkte, TP/SL-Markierungen
  • Modi: Clean Chart (sauberer Chart) und Cinematic

Anwendungsbeispiel

  1. Wählen Sie einen Zeitrahmen (M5 bis H1 für Intraday, H4 bis D1 für Swing-Trading).
  2. Warten Sie auf einen Trendwechsel zum Kerzenschluss (BUY/SELL-Signal).
  3. Lesen Sie sofort Entry, SL und TP1/TP2/TP3 in Vielfachen von R ab.
  4. Verwalten Sie Ihre Position gemäß Ihrem Plan (Teilverkäufe, Break-Even, Trailing-Stop, etc.).

Wichtigste Parameter

  • Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Einstellungen für Scalping, Intraday, Swing)
  • Verhältnisse für TP1, TP2, TP3 und SL-Koeffizient
  • Anzeige: Dashboard, Ziele, Neon, Skalierung und Position
  • Anti-Flicker: Begrenzung der Dashboard-FPS zur Ressourcenoptimierung
  • Alarme: Trendwechsel, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Sound)

Märkte und Zeitrahmen

  • Forex, Indizes, CFDs, Krypto (abhängig von Ihrem Broker)
  • Intraday: M5 bis H1
  • Swing: H4 bis D1

Benutzerhandbuch und Support

Ein PDF-Benutzerhandbuch ist für Käufer verfügbar. Um es zu erhalten, schreiben Sie mir einfach nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel birgt ein hohes Verlustrisiko. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

