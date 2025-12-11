Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Indicatore gratuito di gestione del rischio

Importante: Se hai bisogno di zone interattive di Stop Loss e Take Profit con trascinamento diretto sul grafico, di un pannello visivo completo con informazioni sul margine e metriche di rischio avanzate, usa il prodotto separato "Position Size Calculator PRO MT5" disponibile nel Market. Questa versione Lite è un’edizione gratuita e semplificata basata sulla stessa logica di calcolo della dimensione della posizione.

Panoramica

Position Size Calculator Lite MT5 è una calcolatrice di dimensione della posizione e un indicatore di gestione del rischio gratuito per MetaTrader 5. Calcola la dimensione di lotto ottimale per ogni operazione utilizzando una percentuale di rischio fissa sul saldo di conto, una distanza di Stop Loss basata sull’ATR e un rapporto rischio/rendimento (risk:reward) obiettivo. L’obiettivo è applicare un money management coerente su Forex, indici, materie prime, CFD o criptovalute all’interno di MT5.

L’indicatore mostra un pannello compatto sul grafico con l’importo di rischio, la dimensione di lotto raccomandata e i prezzi proiettati di Stop Loss e Take Profit. Un pulsante consente di passare istantaneamente dal calcolo per operazioni long (BUY) a quello per operazioni short (SELL).

Caratteristiche principali (versione Lite)

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto in base a una percentuale di rischio sul saldo del conto.
  • Stop Loss basato sull’ATR con periodo e moltiplicatore ATR configurabili.
  • Calcolo del livello di Take Profit a partire dal rapporto rischio/rendimento impostato.
  • Funziona con qualunque strumento supportato dal broker: Forex, indici, materie prime, CFD, criptovalute.
  • Utilizza i parametri del simbolo in MT5: tick value, tick size, volume minimo e massimo, passo di volume.
  • Pannello leggero sul grafico che mostra solo le informazioni essenziali di gestione del rischio.
  • Passaggio rapido tra direzione BUY / SELL con un solo clic.

Logica di calcolo

  1. L’indicatore legge il saldo del conto e calcola l’importo di rischio a partire dal parametro RiskPercent.
  2. In base alla direzione selezionata (BUY o SELL), il prezzo di ingresso viene preso dal prezzo Ask o Bid del simbolo.
  3. Il valore ATR è letto dal grafico corrente; la distanza dello Stop Loss è calcolata come ATR × ATR_Multiplier.
  4. Per le operazioni long lo Stop Loss viene posizionato sotto il prezzo di ingresso; per le operazioni short viene posizionato sopra.
  5. Il livello di Take Profit è proiettato utilizzando la stessa distanza, moltiplicata per il parametro TargetRR (rischio/rendimento).
  6. Successivamente la dimensione del lotto viene calcolata in modo che la perdita allo Stop Loss sia pari all’importo di rischio impostato.

Tutti i calcoli utilizzano tick value, tick size e passo di volume del simbolo, in modo che il risultato rispetti i limiti di volume del broker.

Parametri di input

Gestione del rischio

  • DefaultDirectionBuy – Direzione iniziale quando l’indicatore viene caricato (true = BUY, false = SELL).
  • RiskPercent – Percentuale di rischio per operazione rispetto al saldo del conto.
  • TargetRR – Rapporto rischio/rendimento obiettivo (ad esempio 2.0 = 1:2).

Impostazioni di strategia

  • ATR_Multiplier – Moltiplicatore applicato al valore ATR per definire la distanza dello Stop Loss.
  • ATR_Period – Periodo utilizzato per il calcolo dell’ATR.

Pannello visivo

  • ShowPanel – Mostra o nasconde il pannello sul grafico.
  • PanelX, PanelY – Posizione del pannello sul grafico (in pixel).
  • PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Impostazioni visive di base del pannello (colore di sfondo, colore del testo, dimensione del font).

Come utilizzare l’indicatore

  1. Applica Position Size Calculator Lite MT5 al grafico del simbolo e del timeframe che desideri tradare.
  2. Imposta i valori di RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier e ATR_Period in base alla tua strategia.
  3. Utilizza il pulsante sul pannello per selezionare la direzione: BUY (long) o SELL (short).
  4. Leggi sul pannello la dimensione di lotto raccomandata, il prezzo di Stop Loss e il prezzo di Take Profit.
  5. Usa questi valori quando inserisci l’ordine in MetaTrader 5.

Upgrade alla versione PRO

Se hai bisogno di funzioni di gestione del rischio più avanzate, puoi passare a Position Size Calculator PRO MT5: zone di Stop Loss e Take Profit con trascinamento sul grafico, dashboard visivo completo, informazioni sul margine, prezzo di break-even e metriche di rischio dettagliate. Cerca "Position Size Calculator PRO MT5" nella sezione Market.

Avvertenza

Questo indicatore non apre, modifica o chiude operazioni in modo automatico. Serve esclusivamente a calcolare la dimensione della posizione e i livelli di prezzo proiettati. Il trading su Forex, indici e CFD comporta un elevato livello di rischio e può portare alla perdita del capitale investito. Testa sempre qualsiasi strumento su un conto demo prima di usarlo su un conto reale e opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

