Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Ücretsiz risk yönetimi indikatörü

Önemli: Grafikte Stop Loss ve Take Profit seviyelerini fare ile sürükleyerek ayarlayabileceğiniz etkileşimli bölgeler, tam görsel panel, margin bilgisi ve gelişmiş risk metrikleri istiyorsanız, Market bölümündeki ayrı ürün "Position Size Calculator PRO MT5" indikatörünü kullanın. Bu Lite sürüm, aynı pozisyon büyüklüğü hesaplama mantığına dayalı, ücretsiz ve sadeleştirilmiş bir versiyondur.

Genel bakış

Position Size Calculator Lite MT5, MetaTrader 5 için geliştirilmiş ücretsiz bir pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı ve risk yönetimi indikatörüdür. Her işlem için ideal lot büyüklüğünü, hesap bakiyesinin sabit bir risk yüzdesi, ATR tabanlı Stop Loss mesafesi ve hedef risk/ödül oranına (risk:reward) göre otomatik olarak hesaplar. Amaç, MT5 üzerinde Forex, endeksler, emtialar, CFD ve kripto para işlemlerinde tutarlı bir money management uygulamaktır.

İndikatör, doğrudan grafikte küçük ve kullanışlı bir panel gösterir. Bu panelde risk tutarı, önerilen lot büyüklüğü ile hesaplanan Stop Loss ve Take Profit fiyatları yer alır. Panel üzerindeki bir düğme ile, uzun (BUY) ve kısa (SELL) yön için hesaplama arasında tek tıklama ile geçiş yapabilirsiniz.

Başlıca özellikler (Lite sürüm)

  • Hesap bakiyesi üzerindeki risk yüzdesine göre otomatik lot büyüklüğü hesaplama.
  • Ayarlanabilir ATR periyodu ve ATR katsayısı ile ATR tabanlı Stop Loss mesafesi.
  • Belirlenen hedef risk/ödül oranına göre Take Profit fiyatının projeksiyonu.
  • Brokerınızın sunduğu tüm enstrümanlarla uyumlu: Forex, endeksler, emtialar, CFD, kripto paralar.
  • MT5 sembol parametrelerini kullanır: tick value, tick size, minimum/maksimum hacim ve hacim adımı.
  • Sadece temel risk yönetimi bilgilerini gösteren hafif ve sade bir grafik üstü panel.
  • Tek tıklama ile BUY (long) / SELL (short) yönleri arasında geçiş.

Hesaplama mantığı

  1. İndikatör, hesap bakiyesini okur ve RiskPercent parametresine göre işlem başına risk tutarını hesaplar.
  2. Seçilen yöne (BUY veya SELL) göre giriş fiyatı, mevcut sembolün Ask veya Bid fiyatından alınır.
  3. ATR değeri mevcut grafikten okunur; Stop Loss mesafesi ATR × ATR_Multiplier olarak hesaplanır.
  4. Uzun pozisyonlarda Stop Loss, giriş fiyatının altına; kısa pozisyonlarda ise giriş fiyatının üzerine yerleştirilir.
  5. Take Profit seviyesi, aynı mesafe kullanılarak ve TargetRR (risk/ödül oranı) ile çarpılarak projekte edilir.
  6. Ardından, Stop Loss seviyesine ulaşıldığında oluşacak para kaybı, seçilen risk tutarına eşit olacak şekilde lot büyüklüğü hesaplanır.

Tüm hesaplamalarda sembolün tick value, tick size ve hacim adımı kullanılır; böylece sonuç, brokerın minimum/maksimum hacim ve adım kısıtlamalarına uygun olur.

Girdi parametreleri

Risk yönetimi

  • DefaultDirectionBuy – İndikatör ilk yüklendiğinde başlangıç yönü (true = BUY, false = SELL).
  • RiskPercent – Her işlem için hesap bakiyesi üzerinden kullanılan risk yüzdesi.
  • TargetRR – Hedef risk/ödül oranı (örneğin 2.0 = 1:2).

Strateji ayarları

  • ATR_Multiplier – Stop Loss mesafesini belirleyen ATR katsayısı.
  • ATR_Period – ATR indikatörünün periyodu.

Görsel panel

  • ShowPanel – Grafikte panelin gösterilip gösterilmeyeceği.
  • PanelX, PanelY – Panelin grafikteki piksel cinsinden konumu.
  • PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Panel arka plan rengi, metin rengi ve yazı tipi boyutu gibi temel görsel ayarlar.

Nasıl kullanılır

  1. İşlem yapmak istediğiniz sembol ve zaman diliminin grafiğine Position Size Calculator Lite MT5 indikatörünü ekleyin.
  2. Stratejinize göre RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier ve ATR_Period değerlerini ayarlayın.
  3. Panel üzerindeki düğme ile hesaplama yönünü seçin: BUY (long) veya SELL (short).
  4. Panelde görüntülenen önerilen lot büyüklüğü, Stop Loss fiyatı ve Take Profit fiyatını inceleyin.
  5. MetaTrader 5 emir penceresinde bu değerleri kullanarak işleminizi açın.

PRO versiyona yükseltme

Daha gelişmiş risk yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyuyorsanız, Position Size Calculator PRO MT5 versiyonuna geçebilirsiniz. PRO sürüm; grafikte sürükle-bırak ile ayarlanabilen Stop Loss / Take Profit bölgeleri, tam görsel gösterge paneli, margin bilgisi, break-even (başabaş) fiyatı ve ayrıntılı risk metrikleri sunar. Market bölümünde "Position Size Calculator PRO MT5" ifadesiyle arama yaparak ürünü bulabilirsiniz.

Risk uyarısı

Bu indikatör, işlemleri otomatik olarak açmaz, değiştirmez veya kapatmaz. Yalnızca pozisyon büyüklüğü ve fiyat seviyelerinin hesaplanmasına yardımcı olur. Forex, endeks ve CFD işlemleri yüksek risk içerir ve sermaye kaybına yol açabilir. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka bir demo hesapta test edin ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.

