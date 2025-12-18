Multi Currency Strength Dashboard PRO
- Indikatoren
- Prime Horizon
- Version: 2.70
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Währungsstärke-Meter mit visuellem Dashboard
Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit berechnet und bis zu 28 Forex-Paare analysiert (abhängig von den beim Broker verfügbaren Symbolen).
Ziel des Tools ist eine schnelle und strukturierte Übersicht über Währungsstärke/-schwäche, um Paare für die Analyse auszuwählen (starke Währung gegen schwache Währung) und Kombinationen mit geringem Stärke-Differenzial leichter zu filtern.
Hauptfunktionen
- Visuelles On-Chart-Dashboard mit Stärkebalken (normalisierte Skala 0–100).
- Analyse von bis zu 28 Paaren (automatische Liste, Unterstützung von Broker-Suffixen falls vorhanden).
- Best Pairs auf Basis eines einstellbaren minimalen Stärke-Differenzwerts.
- Worst Pairs zur Identifikation von Paaren mit geringem Differenzial (Filter/Vermeidung).
- Alerts für sehr starke/sehr schwache Währungen sowie für die beste Gelegenheit (optionale Push-Benachrichtigungen).
Neu in v2.6
- 3 Berechnungsmodi:
- Price Change: klassischer Ansatz basierend auf Preisbewegung.
- RSI: oszillatorbasierter Ansatz, ausgelegt für stabilere Werte in volatilen Phasen.
- Hybrid: kombinierter Price + RSI Multi-Faktor-Ansatz.
- Multi-Timeframe-Matrix (3 konfigurierbare Timeframes), um die Stärke-Ausrichtung über mehrere Horizonte zu prüfen.
- Minimierbares Dashboard, um die visuelle Fläche im Chart zu reduzieren.
- „28 Pairs“-Panel (Ein/Ausblendbar): Paare werden automatisch nach Stärke-Differenzial sortiert.
- One-Click Chart Switch: Klick auf ein Best Pair öffnet das Symbol direkt im Chart.
- Verbesserte Stabilität (Fallback, wenn RSI nicht verfügbar ist), bessere Normalisierung und glattere Werte durch optimiertes Smoothing.
Interpretation der Werte
- 0–100: normalisierte Stärkeskala (höherer Wert bedeutet relativ stärkere Währung).
- Differenzial: Grundlage zur Identifikation „stark vs. schwach“ in Best Pairs.
- Trend (optional): Vergleich der aktuellen Berechnung mit der vorherigen zur Richtungsanzeige.
Wichtige Einstellungen
- CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
- CalculationTimeframe: Haupt-Timeframe der Berechnung
- CalculationPeriod: Lookback-Periode (Bars) für die Berechnung
- RSI_Period: RSI-Periode (RSI/Hybrid-Modus)
- ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: Multi-Timeframe-Konfiguration
- MinStrengthDiff: minimale Stärke-Differenz für Best Pairs
- EnableAlerts: Aktivierung von Alerts und Anti-Spam-Delay
Installation und Nutzung
- Installieren Sie den Indikator und fügen Sie ihn einem beliebigen MT5-Chart hinzu.
- Wählen Sie Berechnungsmodus und Timeframe passend zu Ihrem Handelsstil.
- Nutzen Sie das Dashboard zum Scannen der Währungsstärke und öffnen Sie ein Paar aus Best Pairs zur weiteren Analyse.
- (Optional) Aktivieren Sie die MTF-Matrix, um die Ausrichtung über mehrere Timeframes zu bestätigen.
Changelog
- v2.6: Price/RSI/Hybrid-Modi hinzugefügt, Multi-Timeframe-Matrix, minimierbares Dashboard, sortiertes 28-Paare-Panel, Chartwechsel per Klick, UI/Alerts/Stabilitäts-Verbesserungen.
Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug. Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Ergebnisse. Testen Sie stets unter geeigneten Bedingungen (Demo/Backtesting) und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.