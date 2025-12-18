Multi Currency Strength Dashboard PRO

Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Währungsstärke-Meter mit visuellem Dashboard

Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit berechnet und bis zu 28 Forex-Paare analysiert (abhängig von den beim Broker verfügbaren Symbolen).

Ziel des Tools ist eine schnelle und strukturierte Übersicht über Währungsstärke/-schwäche, um Paare für die Analyse auszuwählen (starke Währung gegen schwache Währung) und Kombinationen mit geringem Stärke-Differenzial leichter zu filtern.

Hauptfunktionen

  • Visuelles On-Chart-Dashboard mit Stärkebalken (normalisierte Skala 0–100).
  • Analyse von bis zu 28 Paaren (automatische Liste, Unterstützung von Broker-Suffixen falls vorhanden).
  • Best Pairs auf Basis eines einstellbaren minimalen Stärke-Differenzwerts.
  • Worst Pairs zur Identifikation von Paaren mit geringem Differenzial (Filter/Vermeidung).
  • Alerts für sehr starke/sehr schwache Währungen sowie für die beste Gelegenheit (optionale Push-Benachrichtigungen).

Neu in v2.6

  • 3 Berechnungsmodi:
    • Price Change: klassischer Ansatz basierend auf Preisbewegung.
    • RSI: oszillatorbasierter Ansatz, ausgelegt für stabilere Werte in volatilen Phasen.
    • Hybrid: kombinierter Price + RSI Multi-Faktor-Ansatz.
  • Multi-Timeframe-Matrix (3 konfigurierbare Timeframes), um die Stärke-Ausrichtung über mehrere Horizonte zu prüfen.
  • Minimierbares Dashboard, um die visuelle Fläche im Chart zu reduzieren.
  • „28 Pairs“-Panel (Ein/Ausblendbar): Paare werden automatisch nach Stärke-Differenzial sortiert.
  • One-Click Chart Switch: Klick auf ein Best Pair öffnet das Symbol direkt im Chart.
  • Verbesserte Stabilität (Fallback, wenn RSI nicht verfügbar ist), bessere Normalisierung und glattere Werte durch optimiertes Smoothing.

Interpretation der Werte

  • 0–100: normalisierte Stärkeskala (höherer Wert bedeutet relativ stärkere Währung).
  • Differenzial: Grundlage zur Identifikation „stark vs. schwach“ in Best Pairs.
  • Trend (optional): Vergleich der aktuellen Berechnung mit der vorherigen zur Richtungsanzeige.

Wichtige Einstellungen

  • CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
  • CalculationTimeframe: Haupt-Timeframe der Berechnung
  • CalculationPeriod: Lookback-Periode (Bars) für die Berechnung
  • RSI_Period: RSI-Periode (RSI/Hybrid-Modus)
  • ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: Multi-Timeframe-Konfiguration
  • MinStrengthDiff: minimale Stärke-Differenz für Best Pairs
  • EnableAlerts: Aktivierung von Alerts und Anti-Spam-Delay

Installation und Nutzung

  1. Installieren Sie den Indikator und fügen Sie ihn einem beliebigen MT5-Chart hinzu.
  2. Wählen Sie Berechnungsmodus und Timeframe passend zu Ihrem Handelsstil.
  3. Nutzen Sie das Dashboard zum Scannen der Währungsstärke und öffnen Sie ein Paar aus Best Pairs zur weiteren Analyse.
  4. (Optional) Aktivieren Sie die MTF-Matrix, um die Ausrichtung über mehrere Timeframes zu bestätigen.

Changelog

  • v2.6: Price/RSI/Hybrid-Modi hinzugefügt, Multi-Timeframe-Matrix, minimierbares Dashboard, sortiertes 28-Paare-Panel, Chartwechsel per Klick, UI/Alerts/Stabilitäts-Verbesserungen.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug. Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Ergebnisse. Testen Sie stets unter geeigneten Bedingungen (Demo/Backtesting) und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

