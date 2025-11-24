Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 SUCHEN SIE NACH DER MT5-VERSION? Wenn Sie MetaTrader 5 verwenden, klicken Sie hier, um die native Version zu erhalten: 👉 https://www.mql5.com/en/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Professioneller Währungsstärke-Indikator (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 4, der die relative Stärke der wichtigsten Forex-Währungen in Echtzeit misst. Er analysiert bis zu 28 Hauptpaare, berechnet die normalisierte Stärke der 8 Hauptwährungen und zeigt ein umfassendes Dashboard an, mit dem Sie schnell die relevantesten Paare identifizieren können, die es zu beobachten oder zu meiden gilt.

Ziel des Indikators

  • Eine klare und sofortige Übersicht über Stärke und Schwäche der Währungen bieten.

  • Helfen, starke Trends zu erkennen, indem Kombinationen von "Stark vs. Schwach" hervorgehoben werden.

  • Als Filter dienen, um die Auswahl der zu handelnden Paare zu verbessern.

  • Die Forex-Analyse zusammenfassen, ohne mehrere Charts öffnen zu müssen.

Hauptfunktionen

  • Multi-Währungs-Analyse: Gleichzeitige Berechnung der Stärke der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

  • Analyse von bis zu 28 Paaren: Automatische Erkennung der beim Broker verfügbaren Paare.

  • Visuelles Dashboard: Stärkebalken 0–100%, dynamische Farben, Prozentsätze und Trends.

  • Beste Paare (Best Pairs): Identifizierung von Kombinationen mit der höchsten Divergenz (Stark vs. Schwach).

  • Zu vermeidende Paare: Erkennung von Kreuzungen mit geringem Differential (marktneutrale/seitwärts gerichtete Phasen).

  • Multi-Timeframe: Möglichkeit, mehrere Zeithorizonte zu glätten oder zu kombinieren, um mehr Stabilität zu erreichen.

  • Datenglättung: Konfigurierbarer Durchschnitt zur Reduzierung des Marktrauschens.

  • Integrierte Alarme: Benachrichtigung bei starker Währung, schwacher Währung oder bestem Paar.

  • Konfigurierbare Oberfläche: Position des Panels, Farben, Breite und Schriftarten.

Anwendung

  1. Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen MT4-Chart.

  2. Wählen Sie die Zeiteinheit der Berechnung über CalculationTimeframe .

  3. Stellen Sie den Analysezeitraum ein (z. B. 24 Balken).

  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Multi-Timeframe-Analyse und Glättung je nach Ihrer Strategie.

  5. Konfigurieren Sie die Bereiche "Best Pairs" und "Worst Pairs" entsprechend Ihren Schwellenwerten.

  6. Aktivieren Sie lokale Alarme oder Push-Benachrichtigungen, wenn Sie über Chancen informiert werden möchten.

  7. Verwenden Sie das Dashboard als Filter für Ihre Strategien oder um den Markt auf einen Blick zu analysieren.

Wichtigste Parameter

CALCULATION SETTINGS (Berechnungseinstellungen) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (Visuelles Dashboard) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (Paar-Empfehlungen) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (Alarme & Benachrichtigungen) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (Erweiterte Optionen) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

Best Practices für die Nutzung

  • Bevorzugen Sie Kreuzungen, bei denen eine Währung deutlich stärker ist als die andere.

  • Vermeiden Sie Paare, deren relative Stärke ähnlich ist: Dies führt oft zu unregelmäßigen Bewegungen (Seitwärtsphasen).

  • Für kurzfristiges Trading nutzen Sie kürzere Perioden (z. B. 12–24 Balken).

  • Für Swing-Trading erhöhen Sie die Periode oder aktivieren Sie die Glättung.

  • Kombinieren Sie die Währungsstärke mit Ihrer technischen Strategie, um Ihre Entscheidungen zu verbessern.

  • Testen Sie Ihre Einstellungen immer auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz.

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4 (Indikator).

  • Symbole: Forex-Hauptpaare (bis zu 28 Paare je nach Broker).

  • Timeframes: M1 bis MN (Berechnung basierend auf CalculationTimeframe ).

  • Konten: Hedging und Netting.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Öffnet der Indikator Positionen? Nein. Er liefert eine Analyse, platziert aber keine Orders.

Warum ändern sich die Werte in Echtzeit? Die Währungsstärke entwickelt sich mit den Marktschwankungen, was für einen dynamischen Indikator normal ist.

Repaintet das System (Repainting)? Werte können sich auf dem letzten Balken (aktuelle Kerze) ändern, aber die Historie bleibt konsistent mit den analysierten Perioden.

Was passiert, wenn mein Broker nicht alle Paare hat? Der Indikator verwendet nur die verfügbaren Symbole und zeigt eine Warnmeldung an, wenn bestimmte Paare fehlen.

Haftungsausschluss

Der Handel birgt ein hohes Verlustrisiko. Dieser Indikator bietet eine synthetische Sicht auf den Markt, garantiert jedoch keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Testen Sie Ihre Einstellungen immer auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz.

Änderungsprotokoll (Changelog)

v1.00 — Erstveröffentlichung: Multi-Währungs-Dashboard, beste/schlechteste Paare, Alarme, erweiterte Optionen, Analyse von bis zu 28 Paaren.

Schlüsselwörter

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Währungsstärke, Forex Indikator, Trend Filter, Market Scanner, Forex Paare, MT4 Indikator.


