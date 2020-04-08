Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestão de risco

Importante: se você precisa de zonas interativas de Stop Loss / Take Profit (arrastar e soltar no gráfico), um painel avançado com informações de margem e métricas de risco detalhadas, procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5”. Esta versão Lite é uma edição gratuita e simplificada, focada apenas no cálculo do tamanho da posição.

Feedback

Este indicador é gratuito e é mantido no meu tempo livre. Se ele ajuda você a economizar tempo ou aplicar uma gestão de risco mais consistente, considere deixar uma avaliação honesta na aba “Reviews”. Seu feedback me ajuda a melhorar a ferramenta e mantê-la atualizada.

Visão geral

Position Size Calculator Lite MT5 é um indicador gratuito que calcula o tamanho do lote ideal para cada operação. O cálculo é baseado em:

  • um percentual de risco fixo sobre o saldo da conta,
  • uma distância de Stop Loss baseada no ATR,
  • um alvo de relação risco:retorno (risk:reward).

O objetivo é aplicar uma gestão de risco consistente em Forex, índices, commodities, CFDs ou criptomoedas no MetaTrader 5.

O indicador exibe um painel compacto no gráfico com: valor em risco, lote recomendado e preços projetados de Stop Loss e Take Profit. Um botão permite alternar instantaneamente entre BUY (compra/long) e SELL (venda/short).

Principais recursos (versão Lite)

  • Cálculo automático do lote com base em um percentual de risco do saldo.
  • Distância de Stop Loss baseada em ATR (período e multiplicador ajustáveis).
  • Projeção do Take Profit a partir da relação risco:retorno escolhida.
  • Funciona em qualquer símbolo disponível no seu broker: Forex, índices, commodities, CFDs, cripto.
  • Usa parâmetros do símbolo no MT5: tick value, tick size, volume mínimo/máximo, passo de volume.
  • Painel leve no gráfico com apenas as informações essenciais.
  • Alternância BUY / SELL com um clique.

Como o cálculo funciona

  1. O indicador lê o saldo da conta e calcula o valor em risco a partir de RiskPercent.
  2. De acordo com a direção selecionada (BUY ou SELL), o preço de entrada é obtido do Ask ou Bid do símbolo atual.
  3. O valor do ATR é lido do gráfico; a distância do Stop Loss é: ATR × ATR_Multiplier.
  4. Para BUY, o Stop Loss é colocado abaixo do preço de entrada; para SELL, acima.
  5. O Take Profit é projetado usando a mesma distância multiplicada por TargetRR (risk:reward).
  6. O lote é calculado para que a perda monetária no Stop Loss seja igual ao valor em risco.

Todos os cálculos usam tick value, tick size e o passo de volume para respeitar as regras do símbolo e as restrições do broker.

Parâmetros de entrada

Gestão de risco

  • DefaultDirectionBuy – Direção inicial ao carregar o indicador (true = BUY, false = SELL).
  • RiskPercent – Risco por operação como percentual do saldo da conta.
  • TargetRR – Relação risco:retorno alvo (ex.: 2.0 = 1:2).

Configurações da estratégia

  • ATR_Multiplier – Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss.
  • ATR_Period – Período do ATR.

Painel visual

  • ShowPanel – Mostrar / ocultar o painel.
  • PanelX, PanelY – Posição do painel em pixels.
  • PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Configurações visuais básicas do painel.

Como usar

  1. Anexe o Position Size Calculator Lite MT5 ao gráfico do símbolo e timeframe que você deseja operar.
  2. Defina RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier e ATR_Period conforme sua estratégia.
  3. Use o botão no painel para selecionar BUY (long) ou SELL (short).
  4. Leia o lote recomendado e os preços projetados de Stop Loss / Take Profit.
  5. Use esses valores ao enviar sua ordem no MetaTrader 5.

Upgrade para a versão PRO

Para um controle avançado (zonas SL/TP interativas, informações de margem, métricas de risco detalhadas e recursos adicionais), procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5”.

Notas e aviso

  • Esta ferramenta não abre, modifica ou fecha operações. Ela apenas calcula o tamanho da posição e níveis de preço projetados.
  • Sempre teste em conta demo antes de usar em conta real.
  • Negociar Forex, índices e CFDs envolve alto risco. Desempenho passado não garante resultados futuros.
  • Negocie apenas com dinheiro que você pode perder e siga suas regras de gestão de risco.
