Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestão de risco

Importante: se você precisa de zonas interativas de Stop Loss / Take Profit (arrastar e soltar no gráfico), um painel avançado com informações de margem e métricas de risco detalhadas, procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5”. Esta versão Lite é uma edição gratuita e simplificada, focada apenas no cálculo do tamanho da posição.

Feedback

Este indicador é gratuito e é mantido no meu tempo livre. Se ele ajuda você a economizar tempo ou aplicar uma gestão de risco mais consistente, considere deixar uma avaliação honesta na aba “Reviews”. Seu feedback me ajuda a melhorar a ferramenta e mantê-la atualizada.

Visão geral

Position Size Calculator Lite MT5 é um indicador gratuito que calcula o tamanho do lote ideal para cada operação. O cálculo é baseado em:

um percentual de risco fixo sobre o saldo da conta,

fixo sobre o saldo da conta, uma distância de Stop Loss baseada no ATR ,

, um alvo de relação risco:retorno (risk:reward).

O objetivo é aplicar uma gestão de risco consistente em Forex, índices, commodities, CFDs ou criptomoedas no MetaTrader 5.

O indicador exibe um painel compacto no gráfico com: valor em risco, lote recomendado e preços projetados de Stop Loss e Take Profit. Um botão permite alternar instantaneamente entre BUY (compra/long) e SELL (venda/short).

Principais recursos (versão Lite)

Cálculo automático do lote com base em um percentual de risco do saldo.

Distância de Stop Loss baseada em ATR (período e multiplicador ajustáveis).

Projeção do Take Profit a partir da relação risco:retorno escolhida.

Funciona em qualquer símbolo disponível no seu broker: Forex, índices, commodities, CFDs, cripto.

Usa parâmetros do símbolo no MT5: tick value, tick size, volume mínimo/máximo, passo de volume.

Painel leve no gráfico com apenas as informações essenciais.

Alternância BUY / SELL com um clique.

Como o cálculo funciona

O indicador lê o saldo da conta e calcula o valor em risco a partir de RiskPercent. De acordo com a direção selecionada (BUY ou SELL), o preço de entrada é obtido do Ask ou Bid do símbolo atual. O valor do ATR é lido do gráfico; a distância do Stop Loss é: ATR × ATR_Multiplier. Para BUY, o Stop Loss é colocado abaixo do preço de entrada; para SELL, acima. O Take Profit é projetado usando a mesma distância multiplicada por TargetRR (risk:reward). O lote é calculado para que a perda monetária no Stop Loss seja igual ao valor em risco.

Todos os cálculos usam tick value, tick size e o passo de volume para respeitar as regras do símbolo e as restrições do broker.

Parâmetros de entrada

Gestão de risco

DefaultDirectionBuy – Direção inicial ao carregar o indicador (true = BUY, false = SELL).

– Direção inicial ao carregar o indicador (true = BUY, false = SELL). RiskPercent – Risco por operação como percentual do saldo da conta.

– Risco por operação como percentual do saldo da conta. TargetRR – Relação risco:retorno alvo (ex.: 2.0 = 1:2).

Configurações da estratégia

ATR_Multiplier – Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss.

– Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss. ATR_Period – Período do ATR.

Painel visual

ShowPanel – Mostrar / ocultar o painel.

– Mostrar / ocultar o painel. PanelX , PanelY – Posição do painel em pixels.

, – Posição do painel em pixels. PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – Configurações visuais básicas do painel.

Como usar

Anexe o Position Size Calculator Lite MT5 ao gráfico do símbolo e timeframe que você deseja operar. Defina RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier e ATR_Period conforme sua estratégia. Use o botão no painel para selecionar BUY (long) ou SELL (short). Leia o lote recomendado e os preços projetados de Stop Loss / Take Profit. Use esses valores ao enviar sua ordem no MetaTrader 5.

Upgrade para a versão PRO

Para um controle avançado (zonas SL/TP interativas, informações de margem, métricas de risco detalhadas e recursos adicionais), procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5”.

Notas e aviso