Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – 무료 리스크 관리 인디케이터

중요: 차트에서 드래그 앤 드롭으로 조정 가능한 Stop Loss / Take Profit 인터랙티브 존, 마진 정보가 포함된 확장 패널, 상세 리스크 지표가 필요하다면 Market에서 “Position Size Calculator PRO MT5”를 검색하세요. Lite 버전은 포지션 사이즈 계산에 집중한 무료 간소화 버전입니다.

피드백

이 인디케이터는 무료이며, 제 개인 시간에 유지·관리됩니다. 시간을 절약하거나 일관된 리스크 관리에 도움이 되었다면 “Reviews” 탭에 솔직한 리뷰를 남겨주세요. 여러분의 피드백은 개선과 업데이트를 지속하는 데 큰 도움이 됩니다.

개요

Position Size Calculator Lite MT5는 각 트레이드에 대해 최적의 로트 크기(lot size)를 계산하는 무료 인디케이터입니다. 계산은 다음 요소를 기반으로 합니다:

계좌 잔고 대비 고정 리스크 퍼센트 ,

, ATR 기반 Stop Loss 거리,

기반 Stop Loss 거리, 목표 리스크:리워드 비율(risk:reward).

목표는 MetaTrader 5에서 Forex, 지수, 원자재, CFD, 크립토 등 어떤 종목에서도 일관된 리스크 관리를 적용하는 것입니다.

인디케이터는 차트에 컴팩트한 패널을 표시하여 리스크 금액, 추천 로트, Stop Loss 및 Take Profit 예상 가격을 보여줍니다. 버튼을 통해 BUY(롱)와 SELL(숏) 방향을 즉시 전환할 수 있습니다.

주요 기능 (Lite 버전)

계좌 잔고 대비 리스크 퍼센트 기반 자동 로트 계산.

ATR 기간 및 배수 조절이 가능한 ATR 기반 Stop Loss 거리.

설정한 리스크:리워드 비율로 Take Profit 가격을 투영.

브로커가 제공하는 모든 종목에서 사용 가능: Forex, 지수, 원자재, CFD, 크립토.

MT5 종목 파라미터 사용: tick value, tick size, 최소/최대 볼륨, 볼륨 스텝.

핵심 정보만 표시하는 가벼운 온차트 패널.

BUY / SELL 방향 원클릭 전환.

계산 방식

인디케이터는 계좌 잔고를 읽고 RiskPercent로 리스크 금액을 계산합니다. 선택한 방향(BUY/SELL)에 따라 진입 가격은 현재 종목의 Ask 또는 Bid를 사용합니다. 현재 차트의 ATR 값을 읽고 Stop Loss 거리를 ATR × ATR_Multiplier로 계산합니다. BUY(롱)은 진입가 아래에 Stop Loss, SELL(숏)은 진입가 위에 Stop Loss를 배치합니다. Take Profit은 동일한 거리에 TargetRR(리스크:리워드) 값을 곱해 투영합니다. Stop Loss 도달 시 금전적 손실이 리스크 금액과 같도록 로트를 계산합니다.

모든 계산은 tick value, tick size, 볼륨 스텝을 사용하여 종목 규칙 및 브로커 제한을 준수합니다.

입력 파라미터

리스크 관리

DefaultDirectionBuy – 인디케이터 로드 시 초기 방향 (true = BUY, false = SELL).

– 인디케이터 로드 시 초기 방향 (true = BUY, false = SELL). RiskPercent – 계좌 잔고 대비 트레이드당 리스크 퍼센트.

– 계좌 잔고 대비 트레이드당 리스크 퍼센트. TargetRR – 목표 리스크:리워드 비율 (예: 2.0 = 1:2).

전략 설정

ATR_Multiplier – Stop Loss 거리를 정의하는 ATR 배수.

– Stop Loss 거리를 정의하는 ATR 배수. ATR_Period – ATR 계산 기간.

시각 패널

ShowPanel – 패널 표시/숨김.

– 패널 표시/숨김. PanelX , PanelY – 패널 위치(픽셀).

, – 패널 위치(픽셀). PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – 패널 기본 시각 설정.

사용 방법

거래할 종목과 타임프레임의 차트에 Position Size Calculator Lite MT5를 적용합니다. RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier, ATR_Period를 전략에 맞게 설정합니다. 패널 버튼으로 BUY(롱) 또는 SELL(숏) 방향을 선택합니다. 추천 로트와 Stop Loss / Take Profit 예상 가격을 패널에서 확인합니다. MetaTrader 5에서 주문을 넣을 때 이 값을 사용합니다.

PRO 버전 업그레이드

고급 제어(인터랙티브 SL/TP 존, 마진 정보, 상세 리스크 지표 및 추가 기능)를 원한다면 Market에서 “Position Size Calculator PRO MT5”를 검색하세요.

참고 및 면책