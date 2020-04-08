Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – 免费风险管理指标

重要提示：如果您需要在图表上可拖拽的止损/止盈交互区域、更完整的可视化面板（包含保证金信息）以及更详细的风险指标，请在 Market 中搜索 “Position Size Calculator PRO MT5”。Lite 版本为免费简化版，主要用于仓位大小计算。

反馈

该指标完全免费，并在我的业余时间维护。如果它能帮您节省时间或更稳定地执行资金管理，欢迎在 “Reviews” 里留下真实评价。您的反馈将帮助我持续改进并保持更新。

概述

Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费的指标，用于为每一笔交易计算合适的 手数（lot size）。计算基于：

账户余额的固定 风险百分比 ，

， 基于 ATR 的止损距离，

的止损距离， 目标 风险回报比（risk:reward）。

目标是在 MetaTrader 5 中，对外汇、指数、商品、CFD 或加密货币等品种执行一致的风险管理。

指标会在图表上显示一个紧凑面板：风险金额、推荐手数，以及预估的止损价与止盈价。面板按钮可在 BUY（做多）与 SELL（做空）之间一键切换。

主要功能（Lite 版本）

按账户余额风险百分比自动计算手数。

ATR 止损距离（ATR 周期与倍数可调）。

根据设定的风险回报比投射止盈价格。

适用于经纪商提供的任何品种：外汇、指数、商品、CFD、加密货币。

使用 MT5 品种参数：tick value、tick size、最小/最大手数、手数步进。

轻量级图表面板，仅显示关键信息。

BUY / SELL 方向一键切换。

计算原理

指标读取账户余额，并根据 RiskPercent 计算允许亏损的风险金额。 根据选择的方向（BUY 或 SELL），入场价格取当前品种的 Ask 或 Bid。 读取当前图表的 ATR 值；止损距离为：ATR × ATR_Multiplier。 做多（BUY）时止损位于入场价下方；做空（SELL）时止损位于入场价上方。 止盈价格使用同样的距离乘以 TargetRR（风险回报比）进行投射。 随后计算手数，使得触发止损时的货币亏损等于设定的风险金额。

所有计算均使用 tick value、tick size 与手数步进，以符合品种规则与经纪商限制。

输入参数

风险管理

DefaultDirectionBuy – 加载指标时的默认方向（true = BUY，false = SELL）。

– 加载指标时的默认方向（true = BUY，false = SELL）。 RiskPercent – 每笔交易风险占账户余额的百分比。

– 每笔交易风险占账户余额的百分比。 TargetRR – 目标风险回报比（例如 2.0 表示 1:2）。

策略设置

ATR_Multiplier – ATR 倍数，用于定义止损距离。

– ATR 倍数，用于定义止损距离。 ATR_Period – ATR 计算周期。

可视化面板

ShowPanel – 显示/隐藏面板。

– 显示/隐藏面板。 PanelX , PanelY – 面板位置（像素）。

, – 面板位置（像素）。 PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – 面板基础外观设置。

使用方法

将 Position Size Calculator Lite MT5 添加到您要交易的品种与周期图表上。 根据您的策略设置 RiskPercent、TargetRR、ATR_Multiplier 与 ATR_Period。 使用面板按钮选择方向：BUY（做多）或 SELL（做空）。 从面板读取推荐手数以及止损/止盈价格。 在 MetaTrader 5 下单时使用这些数值。

升级到 PRO 版本

如需更高级的控制（可拖拽 SL/TP 区域、保证金信息、详细风险指标以及更多功能），请在 Market 中搜索 “Position Size Calculator PRO MT5”。

说明与免责声明