Position Size Calculator PRO MT4
- Indikatoren
- Prime Horizon
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Lot-Berechnung + visuelle SL/TP-Zonen (Drag & Drop) für schnelleres und präziseres Risikomanagement
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ist ein Position-Sizing- (Money-Management-) Indikator für MetaTrader 4. Er berechnet automatisch die optimale Lotgröße basierend auf Ihrem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Eigenschaften (Tick Value, Tick Size, Margin, Hebel usw.).
Version 2.0 ist ein großes Upgrade: Statt nur ein Panel abzulesen, können Sie Ihren Trade jetzt direkt im Chart steuern – mit visuellen SL/TP-Zonen, BUY/SELL-Modus und One-Click-Controls (Risk %, R:R, ATR).
Neu in V2.0
- Volle BUY & SELL-Unterstützung (Richtung per 1 Klick umschalten).
- Neue interaktive Chart-Zonen: Stop Loss (rot) + Take Profit (grün) + Entry-Linie.
- Drag & Drop: SL/TP im Chart verschieben → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).
- Zones ON/OFF-Schalter + optionale Preis-Labels (Entry/SL/TP mit Pips & Kontowährung).
- Panel-Redesign: LOT SIZE hervorgehoben in einer eigenen Box + bessere Lesbarkeit.
- Integrierte Buttons: Risk % +/-, R:R +/-, ATR-Multiplikator +/-, Reset.
- Break-even & Margin verbessert und korrekt für BUY/SELL berechnet.
- Flüssigere Echtzeit-Updates dank Timer.
Ziel des Tools
- Ihr Risikomanagement zu standardisieren (fester % oder fester Maximalbetrag).
- Potentiellen Verlust, potentiellen Gewinn und das Risk/Reward-Verhältnis sofort zu sehen.
- Die Auswirkung auf erforderliche Margin und geschätztes Margin Level vor dem Öffnen zu prüfen.
- Trades schneller vorzubereiten (Market oder Pending) – ohne manuelle Berechnungen.
So verwenden Sie den Indikator
- Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 an den Chart des gewünschten Symbols anhängen.
- Risiko festlegen: InpRiskPercent (%) oder MaxRiskAmount (Fixbetrag).
- Lot-Modus wählen: automatische Berechnung oder UseFixedLotSize + FixedLotSize.
- Richtung mit dem BUY/SELL-Button auswählen.
- Stop Loss definieren:
- ATR-basiert automatisch (ATR-Periode + Multiplikator), oder
- manuell durch Ziehen der SL-Zone im Chart (Drag & Drop).
- Take Profit definieren:
- automatisch nach R:R (Zielverhältnis), oder
- manuell durch Ziehen der TP-Zone im Chart.
- Das Panel aktualisiert in Echtzeit: Lot, Risiko, Gewinn, R:R, Margin und Break-even.
Hauptfunktionen
- Lotgrößen-Berechnung nach Risiko in % oder Fixbetrag.
- BUY/SELL mit korrekten Richtungsberechnungen.
- ATR Stop Loss (Periode + Multiplikator per Buttons anpassbar).
- Automatischer Take Profit auf Basis des Risk/Reward (per Buttons anpassbar).
- Visuelle SL/TP-Zonen + Entry-Linie für sofortige Übersicht.
- Drag & Drop SL/TP → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).
- Optionale Preis-Labels im Chart (Entry/SL/TP mit Pips und Betrag).
- Margin-Infos: erforderliche Margin + geschätztes Margin Level.
- Break-even inkl. Spread (richtungsspezifisch).
- Optimierte UI: LOT SIZE hervorgehoben für schnellere Entscheidungen.
Wichtige Einstellungen (Inputs)
- InpRiskPercent – Risiko pro Trade (%)
- MaxRiskAmount – Maximaler Risikobetrag (0 = % verwenden)
- UseFixedLotSize / FixedLotSize – Fix-Lot statt Berechnung
- InpIsBuyDirection – Start-Richtung (standardmäßig BUY)
- CalculationTimeframe – Timeframe für ATR (0 = aktueller Chart-Timeframe)
- ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR-Parameter (Multiplikator per Buttons)
- CalculateRR / InpTargetRR – Auto-TP nach R:R (per Buttons)
- InpShowZones – Zonen standardmäßig anzeigen (ON/OFF)
- ShowPriceLabels – Preis-Labels anzeigen
- ShowPanel + Anzeigeoptionen – Konto/Margin/R:R/Break-even
Kompatibilität
- Plattform: MetaTrader 4
- Typ: Indikator (öffnet/schließt keine Trades automatisch)
- Märkte: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Krypto (abhängig vom Broker)
- Konten: Standard/ECN/Cent (abhängig von den Symbol-Daten des Brokers)
Best Practices
- Vor Live-Nutzung zuerst im Demokonto testen.
- Prüfen, ob die berechnete Lotgröße zu Ihrem Trading-Plan und den Broker-Regeln passt (Minimum, Lot-Step etc.).
- Risiko an Volatilität anpassen: ATR hilft – entscheidend bleibt Disziplin.
Risikohinweis
Dieser Indikator ist ein Tool für Risikomanagement und Positionsgrößen-Berechnung. Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Ergebnisse. Trading beinhaltet ein hohes Risiko des Kapitalverlusts. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate. Bitte vor Live-Einsatz immer zuerst im Demokonto testen.