Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Lot-Berechnung + visuelle SL/TP-Zonen (Drag & Drop) für schnelleres und präziseres Risikomanagement

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ist ein Position-Sizing- (Money-Management-) Indikator für MetaTrader 4. Er berechnet automatisch die optimale Lotgröße basierend auf Ihrem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Eigenschaften (Tick Value, Tick Size, Margin, Hebel usw.).

Version 2.0 ist ein großes Upgrade: Statt nur ein Panel abzulesen, können Sie Ihren Trade jetzt direkt im Chart steuern – mit visuellen SL/TP-Zonen, BUY/SELL-Modus und One-Click-Controls (Risk %, R:R, ATR).

Neu in V2.0

  • Volle BUY & SELL-Unterstützung (Richtung per 1 Klick umschalten).
  • Neue interaktive Chart-Zonen: Stop Loss (rot) + Take Profit (grün) + Entry-Linie.
  • Drag & Drop: SL/TP im Chart verschieben → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).
  • Zones ON/OFF-Schalter + optionale Preis-Labels (Entry/SL/TP mit Pips & Kontowährung).
  • Panel-Redesign: LOT SIZE hervorgehoben in einer eigenen Box + bessere Lesbarkeit.
  • Integrierte Buttons: Risk % +/-, R:R +/-, ATR-Multiplikator +/-, Reset.
  • Break-even & Margin verbessert und korrekt für BUY/SELL berechnet.
  • Flüssigere Echtzeit-Updates dank Timer.

Ziel des Tools

  • Ihr Risikomanagement zu standardisieren (fester % oder fester Maximalbetrag).
  • Potentiellen Verlust, potentiellen Gewinn und das Risk/Reward-Verhältnis sofort zu sehen.
  • Die Auswirkung auf erforderliche Margin und geschätztes Margin Level vor dem Öffnen zu prüfen.
  • Trades schneller vorzubereiten (Market oder Pending) – ohne manuelle Berechnungen.

So verwenden Sie den Indikator

  1. Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 an den Chart des gewünschten Symbols anhängen.
  2. Risiko festlegen: InpRiskPercent (%) oder MaxRiskAmount (Fixbetrag).
  3. Lot-Modus wählen: automatische Berechnung oder UseFixedLotSize + FixedLotSize.
  4. Richtung mit dem BUY/SELL-Button auswählen.
  5. Stop Loss definieren:
    • ATR-basiert automatisch (ATR-Periode + Multiplikator), oder
    • manuell durch Ziehen der SL-Zone im Chart (Drag & Drop).
  6. Take Profit definieren:
    • automatisch nach R:R (Zielverhältnis), oder
    • manuell durch Ziehen der TP-Zone im Chart.
  7. Das Panel aktualisiert in Echtzeit: Lot, Risiko, Gewinn, R:R, Margin und Break-even.

Hauptfunktionen

  • Lotgrößen-Berechnung nach Risiko in % oder Fixbetrag.
  • BUY/SELL mit korrekten Richtungsberechnungen.
  • ATR Stop Loss (Periode + Multiplikator per Buttons anpassbar).
  • Automatischer Take Profit auf Basis des Risk/Reward (per Buttons anpassbar).
  • Visuelle SL/TP-Zonen + Entry-Linie für sofortige Übersicht.
  • Drag & Drop SL/TP → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).
  • Optionale Preis-Labels im Chart (Entry/SL/TP mit Pips und Betrag).
  • Margin-Infos: erforderliche Margin + geschätztes Margin Level.
  • Break-even inkl. Spread (richtungsspezifisch).
  • Optimierte UI: LOT SIZE hervorgehoben für schnellere Entscheidungen.

Wichtige Einstellungen (Inputs)

  • InpRiskPercent – Risiko pro Trade (%)
  • MaxRiskAmount – Maximaler Risikobetrag (0 = % verwenden)
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize – Fix-Lot statt Berechnung
  • InpIsBuyDirection – Start-Richtung (standardmäßig BUY)
  • CalculationTimeframe – Timeframe für ATR (0 = aktueller Chart-Timeframe)
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR-Parameter (Multiplikator per Buttons)
  • CalculateRR / InpTargetRR – Auto-TP nach R:R (per Buttons)
  • InpShowZones – Zonen standardmäßig anzeigen (ON/OFF)
  • ShowPriceLabels – Preis-Labels anzeigen
  • ShowPanel + Anzeigeoptionen – Konto/Margin/R:R/Break-even

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Typ: Indikator (öffnet/schließt keine Trades automatisch)
  • Märkte: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Krypto (abhängig vom Broker)
  • Konten: Standard/ECN/Cent (abhängig von den Symbol-Daten des Brokers)

Best Practices

  • Vor Live-Nutzung zuerst im Demokonto testen.
  • Prüfen, ob die berechnete Lotgröße zu Ihrem Trading-Plan und den Broker-Regeln passt (Minimum, Lot-Step etc.).
  • Risiko an Volatilität anpassen: ATR hilft – entscheidend bleibt Disziplin.

Risikohinweis

Dieser Indikator ist ein Tool für Risikomanagement und Positionsgrößen-Berechnung. Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Ergebnisse. Trading beinhaltet ein hohes Risiko des Kapitalverlusts. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate. Bitte vor Live-Einsatz immer zuerst im Demokonto testen.

