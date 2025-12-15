Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Lot-Berechnung + visuelle SL/TP-Zonen (Drag & Drop) für schnelleres und präziseres Risikomanagement

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ist ein Position-Sizing- (Money-Management-) Indikator für MetaTrader 4. Er berechnet automatisch die optimale Lotgröße basierend auf Ihrem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Eigenschaften (Tick Value, Tick Size, Margin, Hebel usw.).

Version 2.0 ist ein großes Upgrade: Statt nur ein Panel abzulesen, können Sie Ihren Trade jetzt direkt im Chart steuern – mit visuellen SL/TP-Zonen, BUY/SELL-Modus und One-Click-Controls (Risk %, R:R, ATR).

Neu in V2.0

Volle BUY & SELL-Unterstützung (Richtung per 1 Klick umschalten).

(Richtung per 1 Klick umschalten). Neue interaktive Chart-Zonen : Stop Loss (rot) + Take Profit (grün) + Entry-Linie .

: Stop Loss (rot) + Take Profit (grün) + . Drag & Drop : SL/TP im Chart verschieben → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).

: SL/TP im Chart verschieben → (Lot, Verlust, Gewinn, R:R). Zones ON/OFF -Schalter + optionale Preis-Labels (Entry/SL/TP mit Pips & Kontowährung).

-Schalter + optionale (Entry/SL/TP mit Pips & Kontowährung). Panel-Redesign : LOT SIZE hervorgehoben in einer eigenen Box + bessere Lesbarkeit.

: in einer eigenen Box + bessere Lesbarkeit. Integrierte Buttons : Risk % +/-, R:R +/-, ATR-Multiplikator +/-, Reset.

: Risk % +/-, R:R +/-, +/-, Reset. Break-even & Margin verbessert und korrekt für BUY/SELL berechnet.

verbessert und korrekt für BUY/SELL berechnet. Flüssigere Echtzeit-Updates dank Timer.

Ziel des Tools

Ihr Risikomanagement zu standardisieren (fester % oder fester Maximalbetrag).

zu standardisieren (fester % oder fester Maximalbetrag). Potentiellen Verlust , potentiellen Gewinn und das Risk/Reward-Verhältnis sofort zu sehen.

, und das sofort zu sehen. Die Auswirkung auf erforderliche Margin und geschätztes Margin Level vor dem Öffnen zu prüfen.

und geschätztes vor dem Öffnen zu prüfen. Trades schneller vorzubereiten (Market oder Pending) – ohne manuelle Berechnungen.

So verwenden Sie den Indikator

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 an den Chart des gewünschten Symbols anhängen. Risiko festlegen: InpRiskPercent (%) oder MaxRiskAmount (Fixbetrag). Lot-Modus wählen: automatische Berechnung oder UseFixedLotSize + FixedLotSize. Richtung mit dem BUY/SELL-Button auswählen. Stop Loss definieren: ATR-basiert automatisch (ATR-Periode + Multiplikator), oder

(ATR-Periode + Multiplikator), oder manuell durch Ziehen der SL-Zone im Chart (Drag & Drop). Take Profit definieren: automatisch nach R:R (Zielverhältnis), oder

(Zielverhältnis), oder manuell durch Ziehen der TP-Zone im Chart. Das Panel aktualisiert in Echtzeit: Lot, Risiko, Gewinn, R:R, Margin und Break-even.

Hauptfunktionen

Lotgrößen-Berechnung nach Risiko in % oder Fixbetrag.

nach Risiko in % oder Fixbetrag. BUY/SELL mit korrekten Richtungsberechnungen.

mit korrekten Richtungsberechnungen. ATR Stop Loss (Periode + Multiplikator per Buttons anpassbar).

(Periode + Multiplikator per Buttons anpassbar). Automatischer Take Profit auf Basis des Risk/Reward (per Buttons anpassbar).

auf Basis des (per Buttons anpassbar). Visuelle SL/TP-Zonen + Entry-Linie für sofortige Übersicht.

+ für sofortige Übersicht. Drag & Drop SL/TP → sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R).

→ sofortige Neuberechnung (Lot, Verlust, Gewinn, R:R). Optionale Preis-Labels im Chart (Entry/SL/TP mit Pips und Betrag).

im Chart (Entry/SL/TP mit Pips und Betrag). Margin-Infos : erforderliche Margin + geschätztes Margin Level.

: erforderliche Margin + geschätztes Margin Level. Break-even inkl. Spread (richtungsspezifisch).

inkl. Spread (richtungsspezifisch). Optimierte UI: LOT SIZE hervorgehoben für schnellere Entscheidungen.

Wichtige Einstellungen (Inputs)

InpRiskPercent – Risiko pro Trade (%)

– Risiko pro Trade (%) MaxRiskAmount – Maximaler Risikobetrag (0 = % verwenden)

– Maximaler Risikobetrag (0 = % verwenden) UseFixedLotSize / FixedLotSize – Fix-Lot statt Berechnung

/ – Fix-Lot statt Berechnung InpIsBuyDirection – Start-Richtung (standardmäßig BUY)

– Start-Richtung (standardmäßig BUY) CalculationTimeframe – Timeframe für ATR (0 = aktueller Chart-Timeframe)

– Timeframe für ATR (0 = aktueller Chart-Timeframe) ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR-Parameter (Multiplikator per Buttons)

/ – ATR-Parameter (Multiplikator per Buttons) CalculateRR / InpTargetRR – Auto-TP nach R:R (per Buttons)

/ – Auto-TP nach R:R (per Buttons) InpShowZones – Zonen standardmäßig anzeigen (ON/OFF)

– Zonen standardmäßig anzeigen (ON/OFF) ShowPriceLabels – Preis-Labels anzeigen

– Preis-Labels anzeigen ShowPanel + Anzeigeoptionen – Konto/Margin/R:R/Break-even

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4

Typ: Indikator (öffnet/schließt keine Trades automatisch)

(öffnet/schließt keine Trades automatisch) Märkte: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Krypto (abhängig vom Broker)

Konten: Standard/ECN/Cent (abhängig von den Symbol-Daten des Brokers)

Best Practices

Vor Live-Nutzung zuerst im Demokonto testen.

testen. Prüfen, ob die berechnete Lotgröße zu Ihrem Trading-Plan und den Broker-Regeln passt (Minimum, Lot-Step etc.).

Risiko an Volatilität anpassen: ATR hilft – entscheidend bleibt Disziplin.

Risikohinweis

Dieser Indikator ist ein Tool für Risikomanagement und Positionsgrößen-Berechnung. Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Ergebnisse. Trading beinhaltet ein hohes Risiko des Kapitalverlusts. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate. Bitte vor Live-Einsatz immer zuerst im Demokonto testen.