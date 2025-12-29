Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1)

Position Size Calculator PRO ist ein Risk-Management-Indikator für MetaTrader 5, der die optimale Positionsgröße (Lot Size) automatisch berechnet — basierend auf deinem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Spezifikationen (Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximal-/Step-Volumen, Margin).

Dieses Produkt öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug, das dein Money Management standardisiert und Rechenfehler vor dem Einstieg reduziert.

Was der Indikator auf dem Chart anzeigt

Empfohlene Lot Size basierend auf deinen Risiko-Einstellungen

Entry / Stop Loss / Take Profit Levels mit Distanz in Pips/Points

Geschätztes Risiko (Kontowährung und Prozent) sowie potenzieller Verlust am SL

Take Profit und potenzieller Gewinn mit Risk/Reward (R:R)

Erforderliche Margin und Margin Level (falls vom Broker bereitgestellt)

Geschätzter Break-even-Preis (Spread berücksichtigt)

Visuelle SL/TP-Zonen, die per Maus verschoben werden können (sofortige Neuberechnung)

Beispiel-Workflow

Symbol auswählen und dein Setup vorbereiten. Risiko festlegen: Prozent vom Kontostand oder fixer Betrag. Richtung BUY oder SELL wählen. Stop Loss setzen: automatisch (ATR) oder manuell (SL-Zone ziehen). Take Profit setzen: automatisch über R:R oder manuell (TP-Zone ziehen). Die angezeigte Lot Size beim Öffnen der Order in MT5 verwenden.

Hauptfunktionen

Lot-Size-Berechnung basierend auf Risiko %, Fixbetrag oder fester Lot Size

Stop Loss auf ATR-Basis (Periode + Multiplikator) oder manueller Stop Loss

Automatischer Take Profit über Ziel-Risk/Reward (R:R) oder manueller Take Profit

Klares On-Chart-Panel mit Schnellbuttons: BUY/SELL, Risk %, R:R, ATR, Zones ON/OFF, Reset

Unterstützung für hochauflösende Displays (DPI Scaling) und Panel-Minimieren/Anzeigen (v2.1)

Wichtige Inputs

Risk Management : InpRiskPercent (Risiko %), MaxRiskAmount (Fixbetrag), UseFixedLotSize (feste Lot Size), FixedLotSize (Lot-Wert)

: InpRiskPercent (Risiko %), MaxRiskAmount (Fixbetrag), UseFixedLotSize (feste Lot Size), FixedLotSize (Lot-Wert) Trade Direction : InpIsBuyDirection (Start-Richtung)

: InpIsBuyDirection (Start-Richtung) Calculation Mode : CalculationTimeframe (ATR TF), ManualEntryPrice (manueller Entry), ATR_Period (Periode), InpATR_Multiplier (Multiplikator)

: CalculationTimeframe (ATR TF), ManualEntryPrice (manueller Entry), ATR_Period (Periode), InpATR_Multiplier (Multiplikator) Risk/Reward : CalculateRR (Auto-TP), InpTargetRR (Ziel-R:R)

: CalculateRR (Auto-TP), InpTargetRR (Ziel-R:R) Visual : InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor

: InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor Panel : ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize

: ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize Options: ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven

Märkte und Timeframes

Forex, Indizes, CFDs, Rohstoffe (abhängig vom Broker-Angebot)

Kompatibel mit allen von MT5 unterstützten Timeframes

v2.1 Update

DPI-Scaling-Fix für hochauflösende Bildschirme

Schriftgrößen-Anpassung

Panel-Minimieren/Anzeigen-Button (+/−)

Benutzerhandbuch und Support

Ein PDF-Benutzerhandbuch (Inputs, Beispiele) kann Käufern auf Anfrage über MQL5-Nachrichten bereitgestellt werden. Support und Updates erfolgen über MQL5.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug. Trading beinhaltet Verlustrisiken. Vor Live-Trading auf einem Demokonto testen und ein geeignetes Risk Management verwenden.