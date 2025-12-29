Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1)

Position Size Calculator PRO ist ein Risk-Management-Indikator für MetaTrader 5, der die optimale Positionsgröße (Lot Size) automatisch berechnet — basierend auf deinem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Spezifikationen (Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximal-/Step-Volumen, Margin).

Dieses Produkt öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug, das dein Money Management standardisiert und Rechenfehler vor dem Einstieg reduziert.

Was der Indikator auf dem Chart anzeigt

  • Empfohlene Lot Size basierend auf deinen Risiko-Einstellungen
  • Entry / Stop Loss / Take Profit Levels mit Distanz in Pips/Points
  • Geschätztes Risiko (Kontowährung und Prozent) sowie potenzieller Verlust am SL
  • Take Profit und potenzieller Gewinn mit Risk/Reward (R:R)
  • Erforderliche Margin und Margin Level (falls vom Broker bereitgestellt)
  • Geschätzter Break-even-Preis (Spread berücksichtigt)
  • Visuelle SL/TP-Zonen, die per Maus verschoben werden können (sofortige Neuberechnung)

Beispiel-Workflow

  1. Symbol auswählen und dein Setup vorbereiten.
  2. Risiko festlegen: Prozent vom Kontostand oder fixer Betrag.
  3. Richtung BUY oder SELL wählen.
  4. Stop Loss setzen: automatisch (ATR) oder manuell (SL-Zone ziehen).
  5. Take Profit setzen: automatisch über R:R oder manuell (TP-Zone ziehen).
  6. Die angezeigte Lot Size beim Öffnen der Order in MT5 verwenden.

Hauptfunktionen

  • Lot-Size-Berechnung basierend auf Risiko %, Fixbetrag oder fester Lot Size
  • Stop Loss auf ATR-Basis (Periode + Multiplikator) oder manueller Stop Loss
  • Automatischer Take Profit über Ziel-Risk/Reward (R:R) oder manueller Take Profit
  • Klares On-Chart-Panel mit Schnellbuttons: BUY/SELL, Risk %, R:R, ATR, Zones ON/OFF, Reset
  • Unterstützung für hochauflösende Displays (DPI Scaling) und Panel-Minimieren/Anzeigen (v2.1)

Wichtige Inputs

  • Risk Management: InpRiskPercent (Risiko %), MaxRiskAmount (Fixbetrag), UseFixedLotSize (feste Lot Size), FixedLotSize (Lot-Wert)
  • Trade Direction: InpIsBuyDirection (Start-Richtung)
  • Calculation Mode: CalculationTimeframe (ATR TF), ManualEntryPrice (manueller Entry), ATR_Period (Periode), InpATR_Multiplier (Multiplikator)
  • Risk/Reward: CalculateRR (Auto-TP), InpTargetRR (Ziel-R:R)
  • Visual: InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor
  • Panel: ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize
  • Options: ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven

Märkte und Timeframes

  • Forex, Indizes, CFDs, Rohstoffe (abhängig vom Broker-Angebot)
  • Kompatibel mit allen von MT5 unterstützten Timeframes

v2.1 Update

  • DPI-Scaling-Fix für hochauflösende Bildschirme
  • Schriftgrößen-Anpassung
  • Panel-Minimieren/Anzeigen-Button (+/−)

Benutzerhandbuch und Support

Ein PDF-Benutzerhandbuch (Inputs, Beispiele) kann Käufern auf Anfrage über MQL5-Nachrichten bereitgestellt werden. Support und Updates erfolgen über MQL5.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug. Trading beinhaltet Verlustrisiken. Vor Live-Trading auf einem Demokonto testen und ein geeignetes Risk Management verwenden.

