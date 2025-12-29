Position Size Calculator PRO MT5
- Indikatoren
- Prime Horizon
- Version: 2.10
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1)
Position Size Calculator PRO ist ein Risk-Management-Indikator für MetaTrader 5, der die optimale Positionsgröße (Lot Size) automatisch berechnet — basierend auf deinem Risiko pro Trade, der Stop-Loss-Distanz und den Symbol-Spezifikationen (Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximal-/Step-Volumen, Margin).
Dieses Produkt öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug, das dein Money Management standardisiert und Rechenfehler vor dem Einstieg reduziert.
Was der Indikator auf dem Chart anzeigt
- Empfohlene Lot Size basierend auf deinen Risiko-Einstellungen
- Entry / Stop Loss / Take Profit Levels mit Distanz in Pips/Points
- Geschätztes Risiko (Kontowährung und Prozent) sowie potenzieller Verlust am SL
- Take Profit und potenzieller Gewinn mit Risk/Reward (R:R)
- Erforderliche Margin und Margin Level (falls vom Broker bereitgestellt)
- Geschätzter Break-even-Preis (Spread berücksichtigt)
- Visuelle SL/TP-Zonen, die per Maus verschoben werden können (sofortige Neuberechnung)
Beispiel-Workflow
- Symbol auswählen und dein Setup vorbereiten.
- Risiko festlegen: Prozent vom Kontostand oder fixer Betrag.
- Richtung BUY oder SELL wählen.
- Stop Loss setzen: automatisch (ATR) oder manuell (SL-Zone ziehen).
- Take Profit setzen: automatisch über R:R oder manuell (TP-Zone ziehen).
- Die angezeigte Lot Size beim Öffnen der Order in MT5 verwenden.
Hauptfunktionen
- Lot-Size-Berechnung basierend auf Risiko %, Fixbetrag oder fester Lot Size
- Stop Loss auf ATR-Basis (Periode + Multiplikator) oder manueller Stop Loss
- Automatischer Take Profit über Ziel-Risk/Reward (R:R) oder manueller Take Profit
- Klares On-Chart-Panel mit Schnellbuttons: BUY/SELL, Risk %, R:R, ATR, Zones ON/OFF, Reset
- Unterstützung für hochauflösende Displays (DPI Scaling) und Panel-Minimieren/Anzeigen (v2.1)
Wichtige Inputs
- Risk Management: InpRiskPercent (Risiko %), MaxRiskAmount (Fixbetrag), UseFixedLotSize (feste Lot Size), FixedLotSize (Lot-Wert)
- Trade Direction: InpIsBuyDirection (Start-Richtung)
- Calculation Mode: CalculationTimeframe (ATR TF), ManualEntryPrice (manueller Entry), ATR_Period (Periode), InpATR_Multiplier (Multiplikator)
- Risk/Reward: CalculateRR (Auto-TP), InpTargetRR (Ziel-R:R)
- Visual: InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor
- Panel: ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize
- Options: ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven
Märkte und Timeframes
- Forex, Indizes, CFDs, Rohstoffe (abhängig vom Broker-Angebot)
- Kompatibel mit allen von MT5 unterstützten Timeframes
v2.1 Update
- DPI-Scaling-Fix für hochauflösende Bildschirme
- Schriftgrößen-Anpassung
- Panel-Minimieren/Anzeigen-Button (+/−)
Benutzerhandbuch und Support
Ein PDF-Benutzerhandbuch (Inputs, Beispiele) kann Käufern auf Anfrage über MQL5-Nachrichten bereitgestellt werden. Support und Updates erfolgen über MQL5.
Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug. Trading beinhaltet Verlustrisiken. Vor Live-Trading auf einem Demokonto testen und ein geeignetes Risk Management verwenden.