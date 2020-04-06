Gold Insane V4 The Leo Trader FX

GoldInsane V4 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen und passt sich mit seiner intelligenten Einstiegs- und Risikokontrolllogik an unterschiedliche Marktbedingungen an.





✔ Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD (Gold)

Vollautomatisierter EA - "Set & Forget"

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (M1-H4)

Stabile Eingänge basierend auf einer intelligenten Kerzen- und Volatilitätslogik

Niedrige Drawdown-Struktur - Basierend auf internen Backtests blieb der EA unter einem maximalen Drawdown von 10% (Ergebnisse können im realen Handel abweichen)

Kompatibel mit Standard- und Cent-Konten

Empfohlenes Mindestkapital: $100 (Cent-Konto-Benutzer können sogar noch sicherer starten)



✔ Wie es funktioniert

GoldInsane V4 verwendet ein Multi-Bestätigungssystem, um hochwahrscheinliche Einträge in Gold zu erkennen.

Der EA konzentriert sich auf Momentum, Struktur und Volatilität, wodurch er in verschiedenen Marktphasen konsistent arbeitet.



Es werden keine Martingale oder gefährliche Multiplikatoren erzwungen - der EA folgt einer sicheren Logik mit kontrolliertem Engagement.





✔ Backtesting & Ergebnisse

Der EA wurde ausgiebig über mehrere Zeiträume getestet.

In internen Tests blieb der maximale Drawdown unter 10%, was ihn für Trader, die Stabilität suchen, geeignet macht.

Wichtig! Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, VPS-Qualität und Benutzereinstellungen variieren. Testen Sie den EA immer im Strategy Tester, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.







✔ Empfohlene Einstellungen Symbol:

XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: Beliebig Mindestguthaben: $100 Kontotyp: Standard oder Cent Hebelwirkung: 1:500 empfohlen für beste Performance VPS: Dringend empfohlen für ununterbrochene Ausführung





✔ Wichtiger Haftungsausschluss (MQL5-konform) Dieses Produkt garantiert keine Gewinne. Der Handel mit Devisen und Gold ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzern wird empfohlen, ihre eigenen Backtests und Demotests durchzuführen, bevor sie live gehen.