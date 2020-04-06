Gold Insane V4 The Leo Trader FX

GoldInsane V4 es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).

El EA funciona en cualquier marco de tiempo y se adapta a las diferentes condiciones del mercado utilizando su entrada inteligente & lógica de control de riesgos.





✔ Características Principales Optimizado para XAUUSD (Oro)

EA Totalmente Automatizado - "Set & Forget"

Funciona en Cualquier Marco de Tiempo (M1-H4)

Entradas Estables Basadas en la Lógica Inteligente de Velas y Volatilidad

Estructura de Reducción Baja - Basado en pruebas internas, el EA se mantuvo por debajo del 10% de reducción máxima (los resultados pueden variar en operaciones reales)

Compatible con Cuentas Estándar y Cent

Capital Mínimo Recomendado: $100 (los usuarios de cuentas Cent pueden empezar incluso con más seguridad)



✔ Cómo funciona

GoldInsane V4 utiliza un sistema de confirmación múltiple para detectar entradas de alta probabilidad en Oro.

El EA se centra en el impulso, la estructura y la volatilidad, lo que le permite actuar de forma consistente en diferentes fases del mercado.



No se fuerzan Martingalas ni multiplicadores peligrosos - el EA sigue una lógica segura con una exposición controlada.





✔ Backtesting & Resultados

El EA ha sido probado extensivamente en múltiples periodos de tiempo.

En las pruebas internas, el drawdown máximo se mantuvo por debajo del 10%, por lo que es adecuado para los traders que buscan estabilidad.

Importante: Los resultados pueden variar dependiendo del broker, spread, calidad del VPS y configuración del usuario. Pruebe siempre el EA en Strategy Tester antes de utilizarlo en una cuenta real.







Configuración recomendada Símbolo:

XAUUSD (ORO) Timeframe: Cualquiera Saldo mínimo: $100 Tipo de cuenta: Estándar o Cent Apalancamiento: 1:500 recomendado para un mejor rendimiento VPS: Muy recomendable para la ejecución ininterrumpida





✔ Descargo de responsabilidad importante (MQL5 Compliant) Este producto no garantiza beneficios. Forex y el comercio de oro implican un riesgo significativo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se aconseja a los usuarios ejecutar sus propias pruebas retrospectivas y pruebas de demostración antes de ir en vivo.