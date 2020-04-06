Gold Insane V4 The Leo Trader FX

GoldInsane V4 es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
El EA funciona en cualquier marco de tiempo y se adapta a las diferentes condiciones del mercado utilizando su entrada inteligente & lógica de control de riesgos.


Características Principales Optimizado para XAUUSD (Oro)
EA Totalmente Automatizado - "Set & Forget"
Funciona en Cualquier Marco de Tiempo (M1-H4)
Entradas Estables Basadas en la Lógica Inteligente de Velas y Volatilidad
Estructura de Reducción Baja - Basado en pruebas internas, el EA se mantuvo por debajo del 10% de reducción máxima (los resultados pueden variar en operaciones reales)
Compatible con Cuentas Estándar y Cent
Capital Mínimo Recomendado: $100 (los usuarios de cuentas Cent pueden empezar incluso con más seguridad)

Cómo funciona
GoldInsane V4 utiliza un sistema de confirmación múltiple para detectar entradas de alta probabilidad en Oro.
El EA se centra en el impulso, la estructura y la volatilidad, lo que le permite actuar de forma consistente en diferentes fases del mercado.

No se fuerzan Martingalas ni multiplicadores peligrosos - el EA sigue una lógica segura con una exposición controlada.


Backtesting & Resultados
El EA ha sido probado extensivamente en múltiples periodos de tiempo.
En las pruebas internas, el drawdown máximo se mantuvo por debajo del 10%, por lo que es adecuado para los traders que buscan estabilidad.
Importante: Los resultados pueden variar dependiendo del broker, spread, calidad del VPS y configuración del usuario. Pruebe siempre el EA en Strategy Tester antes de utilizarlo en una cuenta real.



Configuración recomendada Símbolo:

XAUUSD (ORO) Timeframe: Cualquiera Saldo mínimo: $100 Tipo de cuenta: Estándar o Cent Apalancamiento: 1:500 recomendado para un mejor rendimiento VPS: Muy recomendable para la ejecución ininterrumpida


Descargo de responsabilidad importante (MQL5 Compliant) Este producto no garantiza beneficios. Forex y el comercio de oro implican un riesgo significativo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se aconseja a los usuarios ejecutar sus propias pruebas retrospectivas y pruebas de demostración antes de ir en vivo.

