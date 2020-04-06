Gold Insane V4 The Leo Trader FX
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GoldInsane V4 es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
El EA funciona en cualquier marco de tiempo y se adapta a las diferentes condiciones del mercado utilizando su entrada inteligente & lógica de control de riesgos.
✔ Características Principales Optimizado para XAUUSD (Oro)
EA Totalmente Automatizado - "Set & Forget"
Funciona en Cualquier Marco de Tiempo (M1-H4)
Entradas Estables Basadas en la Lógica Inteligente de Velas y Volatilidad
Estructura de Reducción Baja - Basado en pruebas internas, el EA se mantuvo por debajo del 10% de reducción máxima (los resultados pueden variar en operaciones reales)
Compatible con Cuentas Estándar y Cent
Capital Mínimo Recomendado: $100 (los usuarios de cuentas Cent pueden empezar incluso con más seguridad)
✔ Cómo funciona
GoldInsane V4 utiliza un sistema de confirmación múltiple para detectar entradas de alta probabilidad en Oro.
El EA se centra en el impulso, la estructura y la volatilidad, lo que le permite actuar de forma consistente en diferentes fases del mercado.
No se fuerzan Martingalas ni multiplicadores peligrosos - el EA sigue una lógica segura con una exposición controlada.
✔ Backtesting & Resultados
El EA ha sido probado extensivamente en múltiples periodos de tiempo.
En las pruebas internas, el drawdown máximo se mantuvo por debajo del 10%, por lo que es adecuado para los traders que buscan estabilidad.
Importante: Los resultados pueden variar dependiendo del broker, spread, calidad del VPS y configuración del usuario. Pruebe siempre el EA en Strategy Tester antes de utilizarlo en una cuenta real.
Configuración recomendada Símbolo:
XAUUSD (ORO) Timeframe: Cualquiera Saldo mínimo: $100 Tipo de cuenta: Estándar o Cent Apalancamiento: 1:500 recomendado para un mejor rendimiento VPS: Muy recomendable para la ejecución ininterrumpida
✔ Descargo de responsabilidad importante (MQL5 Compliant) Este producto no garantiza beneficios. Forex y el comercio de oro implican un riesgo significativo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se aconseja a los usuarios ejecutar sus propias pruebas retrospectivas y pruebas de demostración antes de ir en vivo.