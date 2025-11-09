Hull Suite Alert MT5

Übersicht

Die Hull Suite ist ein sehr reaktionsschneller und glatter gleitender Durchschnittsindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) basiert, der 2005 von Alan Hull entwickelt wurde. Der HMA ist für seine minimale Verzögerung und seine klaren Kurven bekannt und hat sich zu einem weit verbreiteten Werkzeug der technischen Analyse entwickelt. Dieses Skript vereint mehrere Hull-Varianten in einem flexiblen und anpassbaren Indikator, ideal für Händler, die eine verbesserte visuelle Darstellung und Trendanalyse suchen.

Hauptmerkmale

Die Hull Suite bietet drei Varianten des gleitenden Hull-Durchschnitts, die sich flexibel an unterschiedliche Handelsstile anpassen lassen. Sie umfasst zwei Visualisierungsmodi, die es Händlern ermöglichen, den Hull entweder als Bänder oder als einzelne Linie anzuzeigen, je nachdem, was sie bevorzugen. Darüber hinaus unterstützt die Software eine trendbasierte Einfärbung, bei der sowohl der Hull als auch die Candlesticks entsprechend der aktuellen Trendrichtung eingefärbt werden können.

Die Anpassung wird durch eine globale Option zur Anpassung der Dicke von Linien oder Bändern erleichtert, so dass es nicht erforderlich ist, jedes Objekt einzeln manuell zu ändern. Zur Vereinfachung enthält der Indikator eine Warnfunktion, die Händler über signifikante Trendverschiebungen informiert. Die Puffer des Indikators können in Expert Advisors (EAs) integriert werden, was automatisierte Handelsstrategien auf der Grundlage der Hull-Trends ermöglicht.

Verwendung

Der Hull Suite-Indikator ermöglicht es Ihnen, zwischen drei verschiedenen Hull-Varianten zu wählen. Jede Variante bietet einen anderen Glättungseffekt, der es Ihnen ermöglicht, den Indikator für Ihre spezifische Strategie zu optimieren. Sie können auch zwischen den Visualisierungsmodi Einzellinie und Band umschalten. Die Bänder bieten eine breitere Sicht auf die Preisbewegung, während die einzelne Linie sich nur auf den gleitenden Durchschnitt konzentriert.

Um die Trenderkennung zu verbessern, können Sie die Option "Trendfärbung" aktivieren, die den Rumpf und die Candlesticks automatisch entsprechend der aktuellen Trendrichtung einfärbt. Dieser visuelle Hinweis macht es einfacher, Aufwärts- oder Abwärtstrends auf einen Blick zu erkennen. Die Warnfunktion benachrichtigt Sie über Trendänderungen und sorgt dafür, dass Sie über wichtige Marktbewegungen auf dem Laufenden bleiben.

Für Händler, die automatisierte Systeme verwenden, sind die Puffer der Hull Suite leicht zugänglich für die Integration mit Expert Advisors, was einen nahtlosen Übergang zu automatisierten Handelsstrategien ermöglicht.

Fazit

Die Hull Suite bietet eine moderne und vielseitige Version des gleitenden Hull-Durchschnitts mit umfangreichen Anpassungsoptionen und visuellen Verbesserungen. Die minimale Verzögerung, die trendbasierte Einfärbung und die Alarmfunktionalität machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug für den manuellen und automatisierten Handel. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einer reibungsloseren Trendanalyse oder der Integration in automatisierte Systeme sind, die Hull Suite bietet alles, was Sie brauchen, in einem optimierten Paket.

Weitere Informationen über den Hull Moving Average finden Sie unter: alanhull.com/hull-moving-average



