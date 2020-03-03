Delta Waves

Professionelles institutionelles Handelssystem



Symbol: XAUUSD

Empfohlener Zeitrahmen: M30

Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen)

Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern



Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es wurde für Händler entwickelt, die professionelle Ausführung, objektive Signalbewertung und Risikomanagement auf institutioneller Ebene suchen.

Hauptmerkmale

Multi-Strategie-Handelsrahmen

Pullback-Einstieg : Mean-Reversion-Trades um VWAP, unterstützt durch Volumenbedingungen

Momentum-Einstieg : Trendfolgende Einstiege, ausgerichtet auf die CDV-Richtung

Ausbruch-Einstieg : Erkennung von Ausbrüchen aus dem VWAP-Band mit Hilfe von Volumenexpansion

Volume Spike Analysis : Hervorhebung des institutionellen Auftragsflusses auf wichtigen Ebenen

Multi-Timeframe-Zusammenführung: Bestätigt direktionale Tendenz mit M15 und M30

Erweiterte Marktanalyse

VWAP in Echtzeit mit dynamischen Abweichungsbändern

Kumulatives Delta-Volumen für echte Orderflow-Interpretation

RSI-Integration für Überkauft/Überverkauft-Analyse

Momentum-Filter für Trendstärke

Volumenbasierte Ereigniserkennung

Institutionelles Informationspanel

Kontostand, Eigenkapital und variabler P/L

Tägliche und monatliche Performance-Statistiken

VWAP-, CDV-, RSI- und Spread-Überwachung

Signal-Konfluenz-Score (0 bis 7)

Aktive Positionsverfolgung in Echtzeit

Professionelles Risikomanagement

Konfigurierbare Losgröße

Fester Stop Loss und Take Profit

Trailing-Stop-Funktionalität

Teilweise Gewinnmitnahme

Maximales tägliches Handelslimit

Tägliche Verlustobergrenze

Maximale Haltezeitbegrenzung

Wie funktioniert es?

Delta Wave verwendet ein Sieben-Faktoren-Zusammenflussmodell. Jeder potenzielle Handel wird auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den wichtigsten Marktbedingungen mit einer Punktzahl von 0 bis 7 bewertet. Nur Signale, die die Mindestpunktzahl erreichen, werden ausgeführt.

Signal-Scoring-System

7 Punkte - Vollständige Übereinstimmung mit allen wichtigen Bedingungen

5-6 Punkte - Starke, qualitativ hochwertige Konfluenz

4 Punkte - Mindestanforderung für die Handelsausführung

1-3 Punkte - Schwache Signale (werden ignoriert, sofern der aggressive Modus nicht aktiviert ist)

Scoring-Faktoren

VWAP-Band-Ausrichtung CDV-Richtungsverzerrung RSI-Zustand Marktdynamik Nachweis von Volumenspitzen Multi-Timeframe-Übereinstimmung Preisaktionsstruktur

Professionelle Eigenschaften

Intelligentes Positionsmanagement

Automatisierte SL und TP

Trailing-Stop-Aktivierung im Gewinn

Positionsschließung nach Überschreiten der maximalen Laufzeit

Ausstieg mit Gegensignal

Teilweise Gewinnmitnahme bei vordefinierten Schwellenwerten

Session-basierte Handelssteuerung

Anpassbare Handelszeiten

Filterung der Londoner und New Yorker Sitzung

Zeitzonenabhängige Ausführung

Zur Vermeidung von Stunden mit geringer Liquidität

System zur Leistungsverfolgung

Tägliche Handelszahlen

Monatliche P/L-Statistiken

Verfolgung der Gewinnrate

Echtzeit-Aktienüberwachung

Empfohlene Standardeinstellungen (XAUUSD, M30)

Diese Einstellungen werden intern optimiert und standardmäßig für XAUUSD auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen angewendet.

Risiko-Management

Losgröße: 0,1 (je nach Kontogröße anpassen)

Stop Loss: 50 Pips

Gewinnmitnahme: 100 Pips

Maximale tägliche Trades: 5

Tägliches Verlustlimit: 5%

Einstiegs-Logik

Pullback-Einstieg: Aktiviert

Momentum-Eintrag: Aktiviert

Ausbruch-Einstieg: Deaktiviert (empfohlen für stabile Marktphasen)

Volumen-Spike-Filter: Standardmäßig deaktiviert

Signal-Konfiguration

Minimaler Konfluenzwert: 4

Maximaler VWAP-Abstand: 0.3%

Technische Parameter

RSI Zeitraum: 7

RSI überkauftes Niveau: 14

RSI Überverkauft Niveau: 30

Handelszeiten

Beginn: 10:00 GMT

Ende: 16:00 GMT

Fokus auf London-New York Überschneidung

Handelsstil

Primäres Instrument : XAUUSD

Primärer Zeitrahmen : M30

Herangehensweise : Multi-Strategie (Trendfolge + mittlere Umkehrung)

Dauer des Handels : Intraday (Minuten bis mehrere Stunden)

Angestrebtes Risiko-Ertrags-Verhältnis : 1:2

Typische Gewinnrate : 60-70%

Durchschnittliche monatliche Trades: 20-40 je nach Volatilität

Risikomanagement-Philosophie

Das System basiert auf institutionellen Risikoprinzipien:

Operieren Sie innerhalb eines strengen Risikoprozentsatzes Stoppen Sie den Handel nach Erreichen des täglichen Verlustlimits Verwenden Sie Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern Begrenzen Sie die Anzahl der täglichen Trades Vermeiden Sie ein langes Engagement mit automatischer zeitbasierter Schließung

Enthaltene Dateien

DeltaWave.mq5 - Haupt-Expertenratgeber

Unterstützende Dokumentation im Produkt enthalten

Geeignet für

Händler, die ein automatisiertes System auf institutioneller Ebene suchen

Fachleute, die volumenbasierte Analysen benötigen

Algorithmische Trader, die sich auf VWAP und Orderflow konzentrieren

Nebenberufliche Händler, die eine automatisierte Entscheidungsfindung benötigen

Wesentliche Vorteile

Multistrategie-Anpassungsfähigkeit

Analyse des Auftragsflusses auf institutioneller Ebene

Umfassendes Informationspanel

Eingebautes striktes Risikomanagement

Keine Martingale, kein Grid, keine Hochrisikomethoden

Transparente Signalauswertung

Optimierte interne Einstellungen für XAUUSD M30

Regelmäßige Updates enthalten

System-Anforderungen

MetaTrader 5

Empfohlenes Mindestkapital: 500-1000 USD

Broker mit niedrigem Spread

VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Erste Schritte

Installieren Sie Delta Wave v1.2 Anhängen an XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen Starten Sie mit den Standardeinstellungen Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen Passen Sie die Risikoeinstellungen nach Bedarf an Überwachen Sie die Signale über das integrierte Informationspanel

Risiko-Warnung

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie Demo-Tests, bevor Sie ein Live-Konto einrichten. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.