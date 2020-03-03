Delta Waves
- Experten
- TitanScalper
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Professionelles institutionelles Handelssystem
Symbol: XAUUSD
Empfohlener Zeitrahmen: M30
Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen)
Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern
Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es wurde für Händler entwickelt, die professionelle Ausführung, objektive Signalbewertung und Risikomanagement auf institutioneller Ebene suchen.
Hauptmerkmale
Multi-Strategie-Handelsrahmen
-
Pullback-Einstieg: Mean-Reversion-Trades um VWAP, unterstützt durch Volumenbedingungen
-
Momentum-Einstieg: Trendfolgende Einstiege, ausgerichtet auf die CDV-Richtung
-
Ausbruch-Einstieg: Erkennung von Ausbrüchen aus dem VWAP-Band mit Hilfe von Volumenexpansion
-
Volume Spike Analysis: Hervorhebung des institutionellen Auftragsflusses auf wichtigen Ebenen
-
Multi-Timeframe-Zusammenführung: Bestätigt direktionale Tendenz mit M15 und M30
Erweiterte Marktanalyse
-
VWAP in Echtzeit mit dynamischen Abweichungsbändern
-
Kumulatives Delta-Volumen für echte Orderflow-Interpretation
-
RSI-Integration für Überkauft/Überverkauft-Analyse
-
Momentum-Filter für Trendstärke
-
Volumenbasierte Ereigniserkennung
Institutionelles Informationspanel
-
Kontostand, Eigenkapital und variabler P/L
-
Tägliche und monatliche Performance-Statistiken
-
VWAP-, CDV-, RSI- und Spread-Überwachung
-
Signal-Konfluenz-Score (0 bis 7)
-
Aktive Positionsverfolgung in Echtzeit
Professionelles Risikomanagement
-
Konfigurierbare Losgröße
-
Fester Stop Loss und Take Profit
-
Trailing-Stop-Funktionalität
-
Teilweise Gewinnmitnahme
-
Maximales tägliches Handelslimit
-
Tägliche Verlustobergrenze
-
Maximale Haltezeitbegrenzung
Wie funktioniert es?
Delta Wave verwendet ein Sieben-Faktoren-Zusammenflussmodell. Jeder potenzielle Handel wird auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den wichtigsten Marktbedingungen mit einer Punktzahl von 0 bis 7 bewertet. Nur Signale, die die Mindestpunktzahl erreichen, werden ausgeführt.
Signal-Scoring-System
-
7 Punkte - Vollständige Übereinstimmung mit allen wichtigen Bedingungen
-
5-6 Punkte - Starke, qualitativ hochwertige Konfluenz
-
4 Punkte - Mindestanforderung für die Handelsausführung
-
1-3 Punkte - Schwache Signale (werden ignoriert, sofern der aggressive Modus nicht aktiviert ist)
Scoring-Faktoren
-
VWAP-Band-Ausrichtung
-
CDV-Richtungsverzerrung
-
RSI-Zustand
-
Marktdynamik
-
Nachweis von Volumenspitzen
-
Multi-Timeframe-Übereinstimmung
-
Preisaktionsstruktur
Professionelle Eigenschaften
Intelligentes Positionsmanagement
-
Automatisierte SL und TP
-
Trailing-Stop-Aktivierung im Gewinn
-
Positionsschließung nach Überschreiten der maximalen Laufzeit
-
Ausstieg mit Gegensignal
-
Teilweise Gewinnmitnahme bei vordefinierten Schwellenwerten
Session-basierte Handelssteuerung
-
Anpassbare Handelszeiten
-
Filterung der Londoner und New Yorker Sitzung
-
Zeitzonenabhängige Ausführung
-
Zur Vermeidung von Stunden mit geringer Liquidität
System zur Leistungsverfolgung
-
Tägliche Handelszahlen
-
Monatliche P/L-Statistiken
-
Verfolgung der Gewinnrate
-
Echtzeit-Aktienüberwachung
Empfohlene Standardeinstellungen (XAUUSD, M30)
Diese Einstellungen werden intern optimiert und standardmäßig für XAUUSD auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen angewendet.
Risiko-Management
-
Losgröße: 0,1 (je nach Kontogröße anpassen)
-
Stop Loss: 50 Pips
-
Gewinnmitnahme: 100 Pips
-
Maximale tägliche Trades: 5
-
Tägliches Verlustlimit: 5%
Einstiegs-Logik
-
Pullback-Einstieg: Aktiviert
-
Momentum-Eintrag: Aktiviert
-
Ausbruch-Einstieg: Deaktiviert (empfohlen für stabile Marktphasen)
-
Volumen-Spike-Filter: Standardmäßig deaktiviert
Signal-Konfiguration
-
Minimaler Konfluenzwert: 4
-
Maximaler VWAP-Abstand: 0.3%
Technische Parameter
-
RSI Zeitraum: 7
-
RSI überkauftes Niveau: 14
-
RSI Überverkauft Niveau: 30
Handelszeiten
-
Beginn: 10:00 GMT
-
Ende: 16:00 GMT
-
Fokus auf London-New York Überschneidung
Handelsstil
-
Primäres Instrument: XAUUSD
-
Primärer Zeitrahmen: M30
-
Herangehensweise: Multi-Strategie (Trendfolge + mittlere Umkehrung)
-
Dauer des Handels: Intraday (Minuten bis mehrere Stunden)
-
Angestrebtes Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:2
-
Typische Gewinnrate: 60-70%
-
Durchschnittliche monatliche Trades: 20-40 je nach Volatilität
Risikomanagement-Philosophie
Das System basiert auf institutionellen Risikoprinzipien:
-
Operieren Sie innerhalb eines strengen Risikoprozentsatzes
-
Stoppen Sie den Handel nach Erreichen des täglichen Verlustlimits
-
Verwenden Sie Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern
-
Begrenzen Sie die Anzahl der täglichen Trades
-
Vermeiden Sie ein langes Engagement mit automatischer zeitbasierter Schließung
Enthaltene Dateien
-
DeltaWave.mq5 - Haupt-Expertenratgeber
-
Unterstützende Dokumentation im Produkt enthalten
Geeignet für
-
Händler, die ein automatisiertes System auf institutioneller Ebene suchen
-
Fachleute, die volumenbasierte Analysen benötigen
-
Algorithmische Trader, die sich auf VWAP und Orderflow konzentrieren
-
Nebenberufliche Händler, die eine automatisierte Entscheidungsfindung benötigen
Wesentliche Vorteile
-
Multistrategie-Anpassungsfähigkeit
-
Analyse des Auftragsflusses auf institutioneller Ebene
-
Umfassendes Informationspanel
-
Eingebautes striktes Risikomanagement
-
Keine Martingale, kein Grid, keine Hochrisikomethoden
-
Transparente Signalauswertung
-
Optimierte interne Einstellungen für XAUUSD M30
-
Regelmäßige Updates enthalten
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5
-
Empfohlenes Mindestkapital: 500-1000 USD
-
Broker mit niedrigem Spread
-
VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
Erste Schritte
-
Installieren Sie Delta Wave v1.2
-
Anhängen an XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen
-
Starten Sie mit den Standardeinstellungen
-
Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen
-
Passen Sie die Risikoeinstellungen nach Bedarf an
-
Überwachen Sie die Signale über das integrierte Informationspanel
Risiko-Warnung
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie Demo-Tests, bevor Sie ein Live-Konto einrichten. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.