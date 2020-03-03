Delta Waves

Professionelles institutionelles Handelssystem

Symbol: XAUUSD
Empfohlener Zeitrahmen: M30
Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen)
Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern

Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es wurde für Händler entwickelt, die professionelle Ausführung, objektive Signalbewertung und Risikomanagement auf institutioneller Ebene suchen.

Hauptmerkmale

Multi-Strategie-Handelsrahmen

  • Pullback-Einstieg: Mean-Reversion-Trades um VWAP, unterstützt durch Volumenbedingungen

  • Momentum-Einstieg: Trendfolgende Einstiege, ausgerichtet auf die CDV-Richtung

  • Ausbruch-Einstieg: Erkennung von Ausbrüchen aus dem VWAP-Band mit Hilfe von Volumenexpansion

  • Volume Spike Analysis: Hervorhebung des institutionellen Auftragsflusses auf wichtigen Ebenen

  • Multi-Timeframe-Zusammenführung: Bestätigt direktionale Tendenz mit M15 und M30

Erweiterte Marktanalyse

  • VWAP in Echtzeit mit dynamischen Abweichungsbändern

  • Kumulatives Delta-Volumen für echte Orderflow-Interpretation

  • RSI-Integration für Überkauft/Überverkauft-Analyse

  • Momentum-Filter für Trendstärke

  • Volumenbasierte Ereigniserkennung

Institutionelles Informationspanel

  • Kontostand, Eigenkapital und variabler P/L

  • Tägliche und monatliche Performance-Statistiken

  • VWAP-, CDV-, RSI- und Spread-Überwachung

  • Signal-Konfluenz-Score (0 bis 7)

  • Aktive Positionsverfolgung in Echtzeit

Professionelles Risikomanagement

  • Konfigurierbare Losgröße

  • Fester Stop Loss und Take Profit

  • Trailing-Stop-Funktionalität

  • Teilweise Gewinnmitnahme

  • Maximales tägliches Handelslimit

  • Tägliche Verlustobergrenze

  • Maximale Haltezeitbegrenzung

Wie funktioniert es?

Delta Wave verwendet ein Sieben-Faktoren-Zusammenflussmodell. Jeder potenzielle Handel wird auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den wichtigsten Marktbedingungen mit einer Punktzahl von 0 bis 7 bewertet. Nur Signale, die die Mindestpunktzahl erreichen, werden ausgeführt.

Signal-Scoring-System

  • 7 Punkte - Vollständige Übereinstimmung mit allen wichtigen Bedingungen

  • 5-6 Punkte - Starke, qualitativ hochwertige Konfluenz

  • 4 Punkte - Mindestanforderung für die Handelsausführung

  • 1-3 Punkte - Schwache Signale (werden ignoriert, sofern der aggressive Modus nicht aktiviert ist)

Scoring-Faktoren

  1. VWAP-Band-Ausrichtung

  2. CDV-Richtungsverzerrung

  3. RSI-Zustand

  4. Marktdynamik

  5. Nachweis von Volumenspitzen

  6. Multi-Timeframe-Übereinstimmung

  7. Preisaktionsstruktur

Professionelle Eigenschaften

Intelligentes Positionsmanagement

  • Automatisierte SL und TP

  • Trailing-Stop-Aktivierung im Gewinn

  • Positionsschließung nach Überschreiten der maximalen Laufzeit

  • Ausstieg mit Gegensignal

  • Teilweise Gewinnmitnahme bei vordefinierten Schwellenwerten

Session-basierte Handelssteuerung

  • Anpassbare Handelszeiten

  • Filterung der Londoner und New Yorker Sitzung

  • Zeitzonenabhängige Ausführung

  • Zur Vermeidung von Stunden mit geringer Liquidität

System zur Leistungsverfolgung

  • Tägliche Handelszahlen

  • Monatliche P/L-Statistiken

  • Verfolgung der Gewinnrate

  • Echtzeit-Aktienüberwachung

Empfohlene Standardeinstellungen (XAUUSD, M30)

Diese Einstellungen werden intern optimiert und standardmäßig für XAUUSD auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen angewendet.

Risiko-Management

  • Losgröße: 0,1 (je nach Kontogröße anpassen)

  • Stop Loss: 50 Pips

  • Gewinnmitnahme: 100 Pips

  • Maximale tägliche Trades: 5

  • Tägliches Verlustlimit: 5%

Einstiegs-Logik

  • Pullback-Einstieg: Aktiviert

  • Momentum-Eintrag: Aktiviert

  • Ausbruch-Einstieg: Deaktiviert (empfohlen für stabile Marktphasen)

  • Volumen-Spike-Filter: Standardmäßig deaktiviert

Signal-Konfiguration

  • Minimaler Konfluenzwert: 4

  • Maximaler VWAP-Abstand: 0.3%

Technische Parameter

  • RSI Zeitraum: 7

  • RSI überkauftes Niveau: 14

  • RSI Überverkauft Niveau: 30

Handelszeiten

  • Beginn: 10:00 GMT

  • Ende: 16:00 GMT

  • Fokus auf London-New York Überschneidung

Handelsstil

  • Primäres Instrument: XAUUSD

  • Primärer Zeitrahmen: M30

  • Herangehensweise: Multi-Strategie (Trendfolge + mittlere Umkehrung)

  • Dauer des Handels: Intraday (Minuten bis mehrere Stunden)

  • Angestrebtes Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:2

  • Typische Gewinnrate: 60-70%

  • Durchschnittliche monatliche Trades: 20-40 je nach Volatilität

Risikomanagement-Philosophie

Das System basiert auf institutionellen Risikoprinzipien:

  1. Operieren Sie innerhalb eines strengen Risikoprozentsatzes

  2. Stoppen Sie den Handel nach Erreichen des täglichen Verlustlimits

  3. Verwenden Sie Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern

  4. Begrenzen Sie die Anzahl der täglichen Trades

  5. Vermeiden Sie ein langes Engagement mit automatischer zeitbasierter Schließung

Enthaltene Dateien

  • DeltaWave.mq5 - Haupt-Expertenratgeber

  • Unterstützende Dokumentation im Produkt enthalten

Geeignet für

  • Händler, die ein automatisiertes System auf institutioneller Ebene suchen

  • Fachleute, die volumenbasierte Analysen benötigen

  • Algorithmische Trader, die sich auf VWAP und Orderflow konzentrieren

  • Nebenberufliche Händler, die eine automatisierte Entscheidungsfindung benötigen

Wesentliche Vorteile

  • Multistrategie-Anpassungsfähigkeit

  • Analyse des Auftragsflusses auf institutioneller Ebene

  • Umfassendes Informationspanel

  • Eingebautes striktes Risikomanagement

  • Keine Martingale, kein Grid, keine Hochrisikomethoden

  • Transparente Signalauswertung

  • Optimierte interne Einstellungen für XAUUSD M30

  • Regelmäßige Updates enthalten

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5

  • Empfohlenes Mindestkapital: 500-1000 USD

  • Broker mit niedrigem Spread

  • VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Erste Schritte

  1. Installieren Sie Delta Wave v1.2

  2. Anhängen an XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen

  3. Starten Sie mit den Standardeinstellungen

  4. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen

  5. Passen Sie die Risikoeinstellungen nach Bedarf an

  6. Überwachen Sie die Signale über das integrierte Informationspanel

Risiko-Warnung

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie Demo-Tests, bevor Sie ein Live-Konto einrichten. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


