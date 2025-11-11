Pivot Killer

4.6
长期增长。稳定性。韧性。

Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法

专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念：稳定胜于运气。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。

为持久而生的策略。无网格。无马丁格尔。无加仓。

市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白真正的成长来自生存，而非投机的交易者而设计。

停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会重新崛起并变得更强，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。

这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎

核心原则

  • 无网格。无马丁格尔。无加仓。
    每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。
  • 自适应市场逻辑。
    专为 XAUUSD H1 开发，能以数学精度识别波动枢轴点与突破时机，并动态适应市场变化。
  • 动态风险管理。
    仓位规模会根据账户余额和波动性智能调整——保持风险稳定，让利润随时间自然增长。
  • 经受真实测试的稳健性。
    每个预设均经过上千次蒙特卡洛模拟、步进式优化（walk-forward）和多年样本外测试，以确保长期统计可靠性。

为稳定复利而构建

Pivot Killer 的设计重点在于在动荡时期保护资金，并在有利条件下让利润复利增长。正是这种方法使系统能够在他人失败的地方生存下来，并在平静阶段后优雅复苏

当大多数自动化系统在压力下崩溃时，Pivot Killer 能够适应——保持冷静、有序的逻辑，无论市场如何波动。

如何开始

  1. 打开 XAUUSD H1 图表。
  2. 加载 Pivot Killer EA
  3. 设置你偏好的风险百分比（默认 1%）。
  4. 点击 OK — 让系统自动运行。

无需额外配置或优化——完全即插即用。

推荐设置

参数 推荐值
品种 XAUUSD（黄金）
时间周期 H1
最低资金 $250
推荐资金 $500+
经纪商类型 ECN / RAW 点差账户
单笔风险 0.5–2%
支持资金机构账户 是（严格回撤控制）

技术验证

  • 步进式优化（Walk-forward optimization）（2018–2024）
  • 蒙特卡洛稳健性与参数敏感性测试
  • 样本外与前向测试验证
  • 随机化压力下的权益曲线稳定性

这些测试层面确保了 Pivot Killer 的表现并非偶然，而是基于数据驱动的可重复逻辑。

总结

功能 描述
策略类型 突破 + 波动枢轴检测
方法论 无网格，无马丁格尔，完全风险控制
理念 通过稳定与耐心实现长期增长
测试方式 步进式优化、蒙特卡洛、样本外验证
预设 XAUUSD H1（默认）
易用性 即插即用
适用对象 零售交易者与资金机构
支持 完整安装指南 + 预设文件

风险声明

交易始终伴随风险。Pivot Killer EA 的设计以安全与长期稳定为核心，但任何系统都无法完全消除亏损。该EA适用于那些理解真正成功来自长期一致性，而非短期兴奋的交易者。

请使用合理的风险管理，在不同的市场周期中保持耐心，让策略发挥其本质作用——稳步增长，承受波动，并随着时间持续繁荣

评分 24
bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
51
51
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

Alex Holloway
122
122
Alex Holloway 2025.12.13 09:48 
 

用户没有留下任何评级信息

bill8888
23
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
51
51
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:12 
 

Poor performance so far

Pablo Dominguez Sanchez
2994
2994
来自开发人员的回复 Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:41
Thank you for your feedback. However, I must respectfully point out that you’ve had the EA for less than a week. As clearly stated multiple times in the product description, this is a long-term trading system — not a scalper or a get-rich-quick solution.
Judging any trading strategy by a few hours or days is simply not a valid approach to evaluating performance. The live signal has been running for over a month, remains solidly in profit with low drawdown, and demonstrates exactly what this EA is designed to do.
I encourage you to give the system the time it requires to perform as intended. If you have any questions about proper settings or expectations, I’m always available to help.
zhou xiaoqiang
81
81
zhou xiaoqiang 2025.12.10 15:27 
 

After installing this EA, it triggered four trades in 10 days,, all of which resulted in stop-loss orders. I will update my review if it performs better in the future.

Pablo Dominguez Sanchez
2994
2994
来自开发人员的回复 Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:42
I appreciate your willingness to update the review, but I want to address some important points.
Four trades hitting stop-loss in 10 days does not define a strategy’s performance — one winner can easily offset those losses, as the risk-reward ratio is designed for long-term profitability. This is precisely why I’ve emphasized repeatedly in the description that this is a long-term EA.
The live signal, running for over a month, remains in profit with controlled drawdown. That’s the reality, not 4 trades in isolation.
I understand the frustration of seeing consecutive losses, but evaluating any serious trading system requires patience and proper expectations. I’m happy to assist with any configuration questions.
fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi
126
126
Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi 2025.12.01 14:48 
 

用户没有留下任何评级信息

Lynard Glenn
69
69
Lynard Glenn 2025.12.01 11:25 
 

I ran this EA for the last 3 years and recorded its performance and I was amazed with the results so I decided to purchased it and started with a $530 capital and got my first TP (3 TPs were hit) and I was able to secure a $100+ win. I am so grateful to Pablo for this wonderful EA. More power Pablo and cheers to more TP's to come!

Tom Bardo
111
111
Tom Bardo 2025.11.30 22:16 
 

It's actually too early for a proper assessment, but what the Pivot Killer did last week was impressive: for about two months now, I've been running two Expert Advisors (EAs) live trading the market. So far, the bottom line has been a loss with a stake of 0.01-0.03 lots. About a week ago, I also activated the Pivot Killer. Initially, it opened two small losing positions, which I almost expected, given the EA's very good risk-to-reward ratio of approximately 1:3. Then, on Friday, the surprise: the Pivot Killer closed two positions in the evening, offsetting its own two losing positions plus almost the losing positions of the other two EAs with the smallest possible position size of 0.01 lots!

Wieger De Wit
296
296
Wieger De Wit 2025.11.29 11:06 
 

用户没有留下任何评级信息

Ferran Lopez Navarro
2998
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.29 10:50 
 

Pivot Killer EA is one of the few systems on the market that truly delivers what it promises. It is not a robot built on hidden risks or aggressive strategies disguised as safe. Its structure is clear, transparent, and designed to offer long-term consistency. It operates with a solid logic based on pivot levels and real market volatility, without relying on martingale, grids, or averaging. Every trade is managed with controlled risk and a focus on sustainability, which is especially valuable in an environment flooded with high-risk EAs. Behind the project is Pablo, one of the very few authors who genuinely stands out for his honesty and professional approach. He does not sell illusions or unrealistic results. Instead, he offers well-designed products, clearly explained and supported by coherent behavior in both backtests and live conditions. His portfolio consists of two consistent and stable EAs, developed with real technical criteria rather than empty marketing. He is one of the few MQL5 developers who demonstrates transparency, responsibility, and a true commitment to protecting the end user. For anyone looking for a reliable EA, built with a solid structure and backed by a serious developer, Pivot Killer EA and Pablo’s work are among the most trustworthy and professional options available on the market.

Husain Fareed Abbas Alasfoor
183
183
Husain Fareed Abbas Alasfoor 2025.11.29 09:43 
 

pivot killer is the best decision I made . The ea is running as it should it’s built with a successful strategy that will never put you down . Pablo Is the best always following up and best support from him I’ll update with my net profit month by month very soon Don’t miss get yours soon

Aboad jasim
121
121
Aboad jasim 2025.11.29 09:43 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating

Mercier Guillaume Patrick
529
529
Mercier Guillaume Patrick 2025.11.29 09:18 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Great EA So Far After one week of using Pivot Killer EA MT5, the results have been great and matched what I expected from my research. I’m still waiting a few more weeks to fully validate its long-term performance, but so far it looks very promising.

elias_rsh
185
185
elias_rsh 2025.11.29 09:16 
 

This is easily one of the best MQL5 EAs available. It boasts an excellent R/R, SNIPER entries. The Expert Advisor employs a genuine, sound strategy backed by superb risk management. Highly recommended

Leonstevey20
367
367
Leonstevey20 2025.11.29 09:04 
 

What an impressive performance for the past few days, i'm confident this EA will be among the best longterm, looking forward for more great days ahead but ofcourse patience is key during stagnation periods, well done Pablo!

sanji 55
293
293
sanji 55 2025.11.28 18:48 
 

10/10 Ea , very safe and sniper entry . This ea is like a manual trading but in automation. It’s new but the results and the way it works is just perfect, no stressful DD or losses. The RRR is just the best . I’m glad I was one of the early buyers.

Andichan
193
193
Andichan 2025.11.28 18:16 
 

I have been using the EA Pivot Killer for about two weeks, and the results have been outstanding. The EA doesn’t open trades very frequently, but when it does, the profits are quite impressive and consistent. The developer, Pablo, is also very friendly and always willing to help whenever I have questions. I really appreciate his support and professionalism. Overall, I’m very satisfied with this EA and I truly hope this EA can continue to perform well in the long term.

Keokone
564
Keokone 2025.11.25 20:08 
 

Good entry points; the account grows with very little risk of ruin, but you have to be patient—it's impossible to get rich in a week. Pablo is very helpful.

Christian Wölk
45
45
Christian Wölk 2025.11.18 19:05 
 

Muy buen producto, que se basa en pura estrategia de breakout. Lo que mas me impresiona es la rapidez en las respuestas de parte de Pablo, respondiendo a todos mis mensajes en cuestion de minutos. Y si que le escribi muchos mensajes antes de comprar el EA. Gracias Pablo! Mas adelante voy a actualizar mi reseña compartiendo mis resultados.

