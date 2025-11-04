Exclusive Prime MT5

Exclusive Prime MT5 — Consulente Esperto Professionale per MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 è un Expert Advisor di nuova generazione, creato per i trader che apprezzano l’automazione, la stabilità e un rigoroso controllo del rischio. L’algoritmo combina un’analisi intelligente del mercato con un sistema di gestione del capitale, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e l’adattamento a diverse condizioni di mercato.

IMPORTANTE: Tutti gli esempi, gli screenshot e i test sono forniti esclusivamente a scopo dimostrativo. Se una determinata coppia di valute mostra buoni risultati con un broker, ciò non significa che accadrà lo stesso con altri. Ogni broker ha le proprie quotazioni, spread e condizioni di trading. Pertanto, ogni coppia di valute deve essere ottimizzata individualmente dall’utente ed eseguita su un conto reale solo in modalità a singola valuta — separatamente per ciascuna coppia. Gli screenshot in modalità multivaluta sono forniti solo come esempio. Si consiglia di ripetere l’ottimizzazione almeno una volta all’anno, poiché le condizioni di mercato cambiano.

Caratteristiche Principali

  • Analisi intelligente: combinazione di indicatori di tendenza e oscillatori con filtraggio dei falsi segnali.
  • Adattabilità: regolazione automatica a diverse condizioni di mercato e livelli di volatilità.
  • Esecuzione moderna degli ordini: supporto per IOC, FOK, Return, BOC.
  • Protezione del capitale: stop loss dinamici, trailing stop e gestione del rischio flessibile.
  • Avvio rapido: parametri integrati che consentono di testare l’EA subito dopo l’installazione.

Principio di Funzionamento

L’EA apre operazioni solo quando vengono soddisfatte le condizioni predefinite. I meccanismi interni di gestione del capitale controllano la dimensione delle posizioni e i livelli di stop, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e flessibilità.

Ottimizzazione e Test

Coppie principali: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — mostrate negli screenshot solo come esempio. Per il trading reale, tutte le coppie di valute, comprese queste, devono essere ottimizzate individualmente dall’utente ed eseguite su un conto reale solo in modalità a singola valuta — separatamente per ciascuna coppia. Gli screenshot in modalità multivaluta sono forniti esclusivamente a scopo dimostrativo.

Coppie aggiuntive: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — elencate come esempio (basate sul broker IC Markets Global). Altri broker potrebbero non offrirle o avere un elenco di strumenti diverso.

Nota: Per il trading reale, ogni coppia deve essere ottimizzata individualmente dall’utente. Maggiore è il deposito, più coppie possono essere ottimizzate e collegate. Questo lavoro è svolto dall’acquirente, non dall’autore.

Parametri Tecnici

  • Timeframe: M15
  • Deposito minimo: da 1000 USD (raccomandato per il corretto funzionamento dell’algoritmo)
  • Leva consigliata: da 1:500
  • Tipo di conto: ECN / Raw Spread (vedi elenco broker consigliati sotto)
  • VPS: consigliato per un funzionamento stabile

Broker Consigliati

L’EA può essere utilizzato con broker a basso spread, come: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Questo elenco non è esaustivo — può funzionare anche con altri broker affidabili che offrano condizioni adeguate.

Disclaimer:

Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizzate solo fondi la cui perdita non influenzi la vostra situazione finanziaria. L’autore non è responsabile per eventuali perdite. Tutti gli esempi e i risultati dei test sono forniti esclusivamente a scopo dimostrativo e non costituiscono garanzia di risultati futuri.

Tutti i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale MQL5: profilo del venditore.

Supporto:

Domande sull’installazione, configurazione o ottimizzazione? Inviatemi un messaggio privato su MQL5.

