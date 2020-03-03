GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System

GoldPulser EA ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren.

【Hauptmerkmale】

Multi-Timeframe-Analyse: Analysiert mehrere Zeitrahmen von M5 bis H4 gleichzeitig, um die genauesten Einstiegspunkte zu identifizieren. Filtert Marktrauschen heraus und erkennt echte Trendwendepunkte und Ausbrüche.

Erweitertes Risikomanagement: Enthält neben festen Lotes auch eine dynamische Losgrößenberechnung basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands. Mehrstufige Verteidigungsmechanismen wie maximale Drawdown-Limits, tägliche Verlustlimits und Risikoeinstellungen pro Trade schützen Ihr Kapital.

Integrierter Wirtschaftsnachrichten-Filter: Erkennt automatisch extreme Volatilität und Spread-Erweiterungen rund um die Veröffentlichung hochkarätiger Wirtschaftsnachrichten und pausiert neue Trades während dieser Perioden. Schützt die Strategie vor unerwartetem Slippage und Stop-Hunting.

Multi-Währungsfähigkeit: Arbeitet mit EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (Gold) sowie anderen großen Paaren wie AUD/USD, USD/JPY und USD/CAD. Benutzer können mehrere Paare gleichzeitig handeln.

Vollständig automatischer Handel: Läuft nach der Installation und einfachen Einrichtung 24/7 völlig autonom ohne emotionale Intervention. Kann auch parallel zum manuellen Handel eingesetzt werden.

Intuitive Benutzeroberfläche: Die Parameter sind übersichtlich organisiert und einfach einzurichten, auch für Anfänger. Zeigt visuelle Signale und Statusinformationen direkt im Chart an, sodass der Status des EAs auf einen Blick erfasst werden kann.

【Strategie】

GoldPulser EA verwendet eine hybride Strategie, die Momentum- und Volatilitätsindikatoren auf einzigartige Weise kombiniert, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Das System überwacht gleichzeitig kurzfristige Scalping-Chancen (Preisrücknahmen) und mittel- bis langfristige Trendfolgegelegenheiten. Wenn sich die Marktbedingungen von einer Seitwärts- in eine Trendphase verwandeln, passt der Algorithmus die Strategie automatisch an, um auch unter verschiedenen Marktbedingungen eine stabile Performance zu liefern. Die Logik wurde auf Robustheit in verschiedenen Marksszenarien getestet, um eine Überanpassung (Overfitting) an historische Daten zu vermeiden.

【Empfohlene Umgebung / Voraussetzungen】

Mindestkontostand: 500 USD (aus Risikomanagementgründen jedoch $1,000+ empfohlen)

Kontotyp: ECN / RAW-Konten mit engen Spreads und geringem Slippage werden nachdrücklich empfohlen.

Kompatible Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (Hauptpaare). Ebenso AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD usw.

Empfohlene Zeitrahmen: M15, H1 . Kann je nach Strategie auch auf M5 oder H4 eingesetzt werden.

VPS (Virtueller Privatserver): Die Nutzung eines VPS wird für 24/7-Betrieb und optimale Ausführungsgeschwindigkeit nachdrücklich empfohlen und ist für die maximale Leistung der Strategie nahezu unerlässlich.

Broker: Verwenden Sie einen seriösen, streng regulierten Broker.

【Paketinhalt】

GoldPulser EA Hauptdatei (.ex5)

Detailliertes Benutzerhandbuch (PDF, Deutsch) - Enthält Installationsanleitung, Erklärungen aller Parameter, FAQ

Empfohlene Set-Dateien (.set) - Optimierte Voreinstellungen für主要e Währungspaare

Kostenlose Updates für 1 Jahr nach dem Kauf - Anpassungen an MetaTrader 5-Updates und sich ändernde Marktbedingungen

【Wichtiger Haftungsausschluss】

Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzprodukten birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Handeln Sie auf eigene Verantwortung. Der Entwickler haftet nicht für etwaige Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen. Wir empfehlen dringend, das System vor dem Live-Handel ausgiebig auf einem Demo-Konto zu testen.



