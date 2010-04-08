Exclusive Prime MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저
Exclusive Prime MT5는 자동화, 안정성, 엄격한 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가용 어드바이저입니다. 이 알고리즘은 지능적인 시장 분석과 자본 관리 시스템을 결합하여 정확한 거래 실행과 다양한 시장 환경에 대한 적응을 보장합니다.
어드바이저의 데모 버전은 체험용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한 사용을 위해서는 브로커, 예치금 및 선택한 상품에 맞춘 개별 최적화가 필요합니다. 어떤 경우에도 최적화는 사용자가 직접 수행해야 하며 최소 연 1회 반복해야 합니다.
기억하세요: 최종 결과는 귀하의 경험과 최적화 후 설정한 매개변수에 직접적으로 달려 있습니다.
주요 특징
- 지능형 분석: 추세 및 오실레이터 지표의 조합과 잘못된 신호 필터링.
- 적응성: 다양한 시장 조건과 변동성 수준에 자동 조정.
- 최신 주문 실행: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
- 자본 보호: 동적 손절매, 트레일링 스톱 및 유연한 리스크 관리.
- 빠른 시작: 내장된 매개변수로 설치 직후 테스트 가능.
작동 원리
어드바이저는 사전에 정의된 조건이 충족될 때만 거래를 시작합니다. 내장된 자본 관리 메커니즘은 포지션 크기와 손절 수준을 제어하여 안전성과 유연성의 균형을 유지합니다.
최적화 및 테스트
주요 통화쌍: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — 스크린샷은 예시일 뿐입니다. 실제 거래에서는 이들을 포함한 모든 통화쌍을 사용자가 직접 최적화해야 하며, 실제 계좌에서는 반드시 단일 통화 모드로 운용해야 합니다 — 각 통화쌍을 개별적으로 실행해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순히 데모 목적입니다.
추가 통화쌍: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — IC Markets Global 브로커를 기반으로 한 예시입니다. 다른 브로커에서는 제공되지 않거나 상품 구성이 다를 수 있습니다.
주의: 실제 거래에서는 각 통화쌍을 사용자가 직접 최적화해야 합니다. 예치금이 많을수록 더 많은 통화쌍을 최적화하고 연결할 수 있습니다. 이 작업은 구매자가 수행하는 것이며, 저자가 아닙니다.
기술 매개변수
- 시간 프레임: M15
- 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위한 권장)
- 권장 레버리지: 1:500 이상
- 계좌 유형: ECN / Raw Spread (아래 브로커 목록 참조)
- VPS: 안정적인 작동을 위해 권장
추천 브로커
어드바이저는 낮은 스프레드를 제공하는 브로커에서 사용할 수 있습니다. 예: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. 이 목록은 완전하지 않으며, 적절한 조건을 제공하는 다른 신뢰할 수 있는 브로커에서도 사용할 수 있습니다.
모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.
설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일을 통해 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru