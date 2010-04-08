Exclusive Prime MT5

Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저

Exclusive Prime MT5는 자동화, 안정성, 엄격한 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가용 어드바이저입니다. 이 알고리즘은 지능적인 시장 분석과 자본 관리 시스템을 결합하여 정확한 거래 실행과 다양한 시장 환경에 대한 적응을 보장합니다.

주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!
중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 보장은 없습니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 모든 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 하며, 실제 계좌에서는 반드시 단일 통화 모드로 실행해야 합니다 — 각 통화쌍을 개별적으로 운용해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시일 뿐입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 권장됩니다.
중요 정보:

어드바이저의 데모 버전은 체험용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한 사용을 위해서는 브로커, 예치금 및 선택한 상품에 맞춘 개별 최적화가 필요합니다. 어떤 경우에도 최적화는 사용자가 직접 수행해야 하며 최소 연 1회 반복해야 합니다.

기억하세요: 최종 결과는 귀하의 경험과 최적화 후 설정한 매개변수에 직접적으로 달려 있습니다.

주요 특징

  • 지능형 분석: 추세 및 오실레이터 지표의 조합과 잘못된 신호 필터링.
  • 적응성: 다양한 시장 조건과 변동성 수준에 자동 조정.
  • 최신 주문 실행: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
  • 자본 보호: 동적 손절매, 트레일링 스톱 및 유연한 리스크 관리.
  • 빠른 시작: 내장된 매개변수로 설치 직후 테스트 가능.

작동 원리

어드바이저는 사전에 정의된 조건이 충족될 때만 거래를 시작합니다. 내장된 자본 관리 메커니즘은 포지션 크기와 손절 수준을 제어하여 안전성과 유연성의 균형을 유지합니다.

최적화 및 테스트

주요 통화쌍: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — 스크린샷은 예시일 뿐입니다. 실제 거래에서는 이들을 포함한 모든 통화쌍을 사용자가 직접 최적화해야 하며, 실제 계좌에서는 반드시 단일 통화 모드로 운용해야 합니다 — 각 통화쌍을 개별적으로 실행해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순히 데모 목적입니다.

추가 통화쌍: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — IC Markets Global 브로커를 기반으로 한 예시입니다. 다른 브로커에서는 제공되지 않거나 상품 구성이 다를 수 있습니다.

주의: 실제 거래에서는 각 통화쌍을 사용자가 직접 최적화해야 합니다. 예치금이 많을수록 더 많은 통화쌍을 최적화하고 연결할 수 있습니다. 이 작업은 구매자가 수행하는 것이며, 저자가 아닙니다.

기술 매개변수

  • 시간 프레임: M15
  • 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위한 권장)
  • 권장 레버리지: 1:500 이상
  • 계좌 유형: ECN / Raw Spread (아래 브로커 목록 참조)
  • VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

추천 브로커

어드바이저는 낮은 스프레드를 제공하는 브로커에서 사용할 수 있습니다. 예: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. 이 목록은 완전하지 않으며, 적절한 조건을 제공하는 다른 신뢰할 수 있는 브로커에서도 사용할 수 있습니다.

면책 고지: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.

지원:

설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일을 통해 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

