Bitcoin Prince EA

AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Tritt unser ... bei MQL5-Gruppe um die neuesten Set-Dateien