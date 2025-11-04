Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 için Profesyonel Uzman Danışman

Exclusive Prime MT5, otomasyonu, istikrarı ve sıkı risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Algoritma, akıllı piyasa analizi ile sermaye yönetim sistemini birleştirerek işlemlerin hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamasını garanti eder.

ÖNEMLİ: Tüm örnekler, ekran görüntüleri ve testler yalnızca gösterim amaçlıdır. Belirli bir döviz çifti bir aracı kurumda iyi sonuçlar veriyorsa, bu diğerlerinde de aynı olacağı anlamına gelmez. Her aracı kurumun kendi fiyatları, spreadleri ve işlem koşulları vardır. Bu nedenle, her döviz çifti kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmelidir ve gerçek hesapta yalnızca tek döviz modunda çalıştırılmalıdır — her çift için ayrı ayrı. Çoklu döviz modu ekran görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir. Piyasa koşulları değiştiği için optimizasyonun en az yılda bir kez tekrarlanması önerilir.

Temel Özellikler

Akıllı analiz: Yanlış sinyalleri filtreleyen trend ve osilatör göstergelerinin kombinasyonu.

Yanlış sinyalleri filtreleyen trend ve osilatör göstergelerinin kombinasyonu. Uyarlanabilirlik: Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum.

Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum. Modern emir yürütme: IOC, FOK, Return, BOC desteği.

IOC, FOK, Return, BOC desteği. Sermaye koruması: Dinamik stop loss, takip eden stop ve esnek risk yönetimi.

Dinamik stop loss, takip eden stop ve esnek risk yönetimi. Hızlı başlangıç: Kurulumdan hemen sonra test edilebilen yerleşik parametreler.

Çalışma Prensibi

Danışman yalnızca önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında işlem açar. Dahili sermaye yönetim mekanizmaları, pozisyon boyutlarını ve stop seviyelerini kontrol ederek güvenlik ile esneklik arasında denge sağlar.

Optimizasyon ve Test

Ana döviz çiftleri: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — ekran görüntülerinde yalnızca örnek olarak gösterilmiştir. Gerçek işlemler için, bu çiftler dahil tüm döviz çiftleri kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmeli ve gerçek hesapta yalnızca tek döviz modunda çalıştırılmalıdır — her çift için ayrı ayrı. Çoklu döviz modu ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır.

Ek döviz çiftleri: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — IC Markets Global aracı kurumuna dayalı örneklerdir. Diğer aracı kurumlarda mevcut olmayabilir veya enstrüman listesi farklı olabilir.

Not: Gerçek işlemler için her çift kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmelidir. Mevduat ne kadar büyükse, o kadar çok çift optimize edilip bağlanabilir. Bu çalışma alıcı tarafından yapılır, yazar tarafından değil.

Teknik Parametreler

Zaman dilimi: M15

M15 Minimum depozito: 1000 USD’den itibaren (algoritmanın doğru çalışması için önerilir)

1000 USD’den itibaren (algoritmanın doğru çalışması için önerilir) Önerilen kaldıraç: 1:500’den itibaren

1:500’den itibaren Hesap türü: ECN / Raw Spread (aşağıdaki önerilen aracı kurumlara bakınız)

ECN / Raw Spread (aşağıdaki önerilen aracı kurumlara bakınız) VPS: stabil çalışma için önerilir

Önerilen Aracı Kurumlar

Danışman düşük spread sunan aracı kurumlarla kullanılabilir, örneğin: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Bu liste kapsamlı değildir — uygun koşullar sunan diğer güvenilir aracı kurumlarla da çalışabilir.

Sorumluluk Reddi: Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybı mali durumunuzu etkilemeyecek fonları kullanın. Yazar, olası kayıplardan sorumlu değildir. Tüm örnekler ve test sonuçları yalnızca gösterim amaçlıdır ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Tüm ürünler resmi MQL5 sitesinde mevcuttur: satıcı profili.