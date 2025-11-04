Exclusive Prime MT5

Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 için Profesyonel Uzman Danışman

Exclusive Prime MT5, otomasyonu, istikrarı ve sıkı risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Algoritma, akıllı piyasa analizi ile sermaye yönetim sistemini birleştirerek işlemlerin hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamasını garanti eder.

ÖNEMLİ: Tüm örnekler, ekran görüntüleri ve testler yalnızca gösterim amaçlıdır. Belirli bir döviz çifti bir aracı kurumda iyi sonuçlar veriyorsa, bu diğerlerinde de aynı olacağı anlamına gelmez. Her aracı kurumun kendi fiyatları, spreadleri ve işlem koşulları vardır. Bu nedenle, her döviz çifti kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmelidir ve gerçek hesapta yalnızca tek döviz modunda çalıştırılmalıdır — her çift için ayrı ayrı. Çoklu döviz modu ekran görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir. Piyasa koşulları değiştiği için optimizasyonun en az yılda bir kez tekrarlanması önerilir.

Temel Özellikler

  • Akıllı analiz: Yanlış sinyalleri filtreleyen trend ve osilatör göstergelerinin kombinasyonu.
  • Uyarlanabilirlik: Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum.
  • Modern emir yürütme: IOC, FOK, Return, BOC desteği.
  • Sermaye koruması: Dinamik stop loss, takip eden stop ve esnek risk yönetimi.
  • Hızlı başlangıç: Kurulumdan hemen sonra test edilebilen yerleşik parametreler.

Çalışma Prensibi

Danışman yalnızca önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında işlem açar. Dahili sermaye yönetim mekanizmaları, pozisyon boyutlarını ve stop seviyelerini kontrol ederek güvenlik ile esneklik arasında denge sağlar.

Optimizasyon ve Test

Ana döviz çiftleri: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — ekran görüntülerinde yalnızca örnek olarak gösterilmiştir. Gerçek işlemler için, bu çiftler dahil tüm döviz çiftleri kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmeli ve gerçek hesapta yalnızca tek döviz modunda çalıştırılmalıdır — her çift için ayrı ayrı. Çoklu döviz modu ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır.

Ek döviz çiftleri: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — IC Markets Global aracı kurumuna dayalı örneklerdir. Diğer aracı kurumlarda mevcut olmayabilir veya enstrüman listesi farklı olabilir.

Not: Gerçek işlemler için her çift kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmelidir. Mevduat ne kadar büyükse, o kadar çok çift optimize edilip bağlanabilir. Bu çalışma alıcı tarafından yapılır, yazar tarafından değil.

Teknik Parametreler

  • Zaman dilimi: M15
  • Minimum depozito: 1000 USD’den itibaren (algoritmanın doğru çalışması için önerilir)
  • Önerilen kaldıraç: 1:500’den itibaren
  • Hesap türü: ECN / Raw Spread (aşağıdaki önerilen aracı kurumlara bakınız)
  • VPS: stabil çalışma için önerilir

Önerilen Aracı Kurumlar

Danışman düşük spread sunan aracı kurumlarla kullanılabilir, örneğin: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Bu liste kapsamlı değildir — uygun koşullar sunan diğer güvenilir aracı kurumlarla da çalışabilir.

Sorumluluk Reddi:

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybı mali durumunuzu etkilemeyecek fonları kullanın. Yazar, olası kayıplardan sorumlu değildir. Tüm örnekler ve test sonuçları yalnızca gösterim amaçlıdır ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Tüm ürünler resmi MQL5 sitesinde mevcuttur: satıcı profili.

Destek:

Kurulum, ayar veya optimizasyon hakkında sorularınız mı var? MQL5 üzerinden bana özel mesaj gönderin.

Yazarın diğer ürünleri
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Piazza MT5 — automated trading system Piazza MT5 is an expert advisor for the MetaTrader 5 platform, developed using market analysis algorithms and adaptive risk management strategies. The solution is designed to automate trading with a focus on flexibility and reducing uncertainty. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Key features Analysis algorithms: automated trading using data analysis methods. Market adaptatio
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive DC — Premium Trading Advisor for XAUUSD Exclusive DC is a trading system designed for confident and precise work with gold. It adapts to market structure and combines mathematical rigor, capital protection, and flexible architecture. This is not just an advisor — it is a premium‑class tool where every trade follows logic and control. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation guide and setup instructions. General Description Exclusive DC is
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Imperator Legacy — professional Expert Advisor for precise short-term trading Imperator Legacy is a professional automated trading advisor designed for short-term trading on highly volatile instruments with low spreads. It is based on a multi-component algorithm capable of processing market data in real time with high speed. The EA opens trades using a Price Action strategy with almost no delay, making it ideal for scalping. Both fixed and automatically calculated lot sizes are supported. It wor
SniperScope
Natalyia Nikitina
Göstergeler
SniperScope — smart indicator for precise market entries SniperScope is an advanced indicator for MetaTrader 4 , designed to accurately identify entry points in the market. The signal filtering system combines two RSI and two MA, effectively reducing market noise and providing reliable non-repainting signals. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Advantages Arrows are fixed once they appear and never disappear Doubl
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automated Trading System Exclusive Black Pro Max MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each brok
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Maksimus EA MT5 — Automated Trading System Maksimus EA MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to automate trading in the Forex market. It combines trend analysis algorithms with position management tools, making it suitable for both basic strategies and more advanced trading systems. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests shown in this description were performed on the currency pair GBPUSD with the broker IC Markets Global and are provided for demonstration purposes only. F
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Maximus MT5 — Automated Trading System Exclusive Maximus MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each broker has its o
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Synergetic MT5 — automated trading system Synergetic MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Main features of Synergetic MT5 Market analysis: adaptive methods for identifying trading opportunities. Flexibility: adjusts to changing market
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Jardin MT5 — automated trading system based on market patterns Jardin MT5 is a fully automated trading advisor that uses key market patterns, such as price retracement after a sharp movement in any direction. It operates in automatic mode and requires minimal intervention. How to use: install the advisor on the chart of the AUDCAD currency pair. Other currencies are activated automatically, providing multi-currency trading. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive t
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Princess of Milana MT5 — automated trading system Princess of Milana MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Princess of Milana MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Missy Fab MT5 — automated trading system Missy Fab MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Missy Fab MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and changing
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Mother Earth MT5 — automated trading system Mother Earth MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Mother Earth MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Pelagia MT5 — automated trading system Pelagia MT5 is a fully automated Expert Advisor based on market pattern analysis. It is designed to trade corrections after sharp price movements and operates without the need for constant monitoring. The EA is easy to use — simply attach it to the chart and it will start trading automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Trading information Main currency pair: AUDCAD
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Duramax MT5 — automated trading system Duramax MT5 is an Expert Advisor that applies market analysis algorithms and adaptive methods to changing conditions. It is designed to trade corrections after sharp price movements and operates fully automatically. The EA is fully automated and requires minimal trader involvement. To start, simply attach it to the AUDCAD_e chart — other parameters will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the in
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Ride the Wind MT5 — automated trading system Ride the Wind MT5 is an Expert Advisor based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Ride the Wind MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and changing marke
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Winter MT5 — automated trading system Winter MT5 is an Expert Advisor that applies market analysis algorithms and adaptive methods to changing conditions. It is designed to trade corrections after sharp price movements. The system operates fully automatically and does not require constant monitoring. To start, simply attach the EA to the NZDCAD_e chart — other pairs will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
BaLLzProtector MT5 — automated trading system BaLLzProtector MT5 is an Expert Advisor that applies market analysis algorithms and adaptive methods to changing conditions. It is based on patterns such as price retracements after sharp movements and operates fully automatically. To start, simply attach the EA to the AUDCAD_e chart — other pairs will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Acc
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
TradeRanger MT5 — automated trading system TradeRanger MT5 is a fully automated Expert Advisor based on key market patterns, such as price retracements after sharp movements. It operates automatically and does not require constant monitoring by the trader. To start, simply attach the EA to the AUDCAD chart — other pairs will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Trading pairs AUDCAD NZDCA
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Requiem MT5 — automated trading system based on market patterns Requiem MT5 is an Expert Advisor that applies key market patterns, such as price retracements after sharp movements. It operates fully automatically and does not require constant monitoring by the trader. To start, simply attach the EA to the NZDCAD chart — other pairs will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Trading pairs
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Astra MT5 — automated trading system based on market patterns Astra MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies key market patterns, such as price retracements after sharp movements. The system operates fully automatically and does not require constant monitoring. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Main features of Astra MT5 Market analysis: works with price patterns and recurring market behaviors. Ada
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
EA for MT5 designed exclusively for prop firm challenges This Expert Advisor has been developed specifically for passing prop firm challenges. Such programs provide traders with accounts that look like real ones, but in fact operate in training conditions and not on a real account. The EA is optimized for these environments and helps to follow the strict rules on risk and capital that are required to successfully complete the evaluation phase. IMPORTANT! After purchase, please send me a private
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Beskar Sovereign EA MT5 — automated trading system Beskar Sovereign EA MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Beskar Sovereign EA MT5 Market analysis: automated trading using built-in analytical models. Adaptability: effectiv
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Solaris Imperium MT5 — automated trading system Solaris Imperium MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Solaris Imperium MT5 Market analysis: automated trading using built-in analytical models. Adaptability: effective perform
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Force Strategy MT5 — automated trading system Force Strategy MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Force Strategy MT5 Market analysis: automated trading using built-in analytical models. Adaptability: effective performance u
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Divine Duality MT5 — automated trading system Divine Duality MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Divine Duality MT5 Market analysis: automated trading using built-in analytical models. Adaptability: effective performance u
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Imperium MT5 — Automated Trading System Exclusive Imperium MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each broker has its
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt