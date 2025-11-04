Exclusive Prime MT5
- Uzman Danışmanlar
- Natalyia Nikitina
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 için Profesyonel Uzman Danışman
Exclusive Prime MT5, otomasyonu, istikrarı ve sıkı risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Algoritma, akıllı piyasa analizi ile sermaye yönetim sistemini birleştirerek işlemlerin hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamasını garanti eder.
Temel Özellikler
- Akıllı analiz: Yanlış sinyalleri filtreleyen trend ve osilatör göstergelerinin kombinasyonu.
- Uyarlanabilirlik: Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum.
- Modern emir yürütme: IOC, FOK, Return, BOC desteği.
- Sermaye koruması: Dinamik stop loss, takip eden stop ve esnek risk yönetimi.
- Hızlı başlangıç: Kurulumdan hemen sonra test edilebilen yerleşik parametreler.
Çalışma Prensibi
Danışman yalnızca önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında işlem açar. Dahili sermaye yönetim mekanizmaları, pozisyon boyutlarını ve stop seviyelerini kontrol ederek güvenlik ile esneklik arasında denge sağlar.
Optimizasyon ve Test
Ana döviz çiftleri: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — ekran görüntülerinde yalnızca örnek olarak gösterilmiştir. Gerçek işlemler için, bu çiftler dahil tüm döviz çiftleri kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmeli ve gerçek hesapta yalnızca tek döviz modunda çalıştırılmalıdır — her çift için ayrı ayrı. Çoklu döviz modu ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır.
Ek döviz çiftleri: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — IC Markets Global aracı kurumuna dayalı örneklerdir. Diğer aracı kurumlarda mevcut olmayabilir veya enstrüman listesi farklı olabilir.
Not: Gerçek işlemler için her çift kullanıcı tarafından ayrı ayrı optimize edilmelidir. Mevduat ne kadar büyükse, o kadar çok çift optimize edilip bağlanabilir. Bu çalışma alıcı tarafından yapılır, yazar tarafından değil.
Teknik Parametreler
- Zaman dilimi: M15
- Minimum depozito: 1000 USD’den itibaren (algoritmanın doğru çalışması için önerilir)
- Önerilen kaldıraç: 1:500’den itibaren
- Hesap türü: ECN / Raw Spread (aşağıdaki önerilen aracı kurumlara bakınız)
- VPS: stabil çalışma için önerilir
Önerilen Aracı Kurumlar
Danışman düşük spread sunan aracı kurumlarla kullanılabilir, örneğin: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Bu liste kapsamlı değildir — uygun koşullar sunan diğer güvenilir aracı kurumlarla da çalışabilir.
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybı mali durumunuzu etkilemeyecek fonları kullanın. Yazar, olası kayıplardan sorumlu değildir. Tüm örnekler ve test sonuçları yalnızca gösterim amaçlıdır ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Tüm ürünler resmi MQL5 sitesinde mevcuttur: satıcı profili.
Kurulum, ayar veya optimizasyon hakkında sorularınız mı var? MQL5 üzerinden bana özel mesaj gönderin.