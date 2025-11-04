Exclusive Prime MT5 — Conseiller Expert Professionnel pour MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 est un Expert Advisor de nouvelle génération, conçu pour les traders qui apprécient l’automatisation, la stabilité et un contrôle strict du risque. L’algorithme combine une analyse intelligente du marché avec une gestion du capital, garantissant une exécution précise des ordres et une adaptation à différentes conditions de marché.

IMPORTANT : Tous les exemples, captures d’écran et tests sont fournis uniquement à titre de démonstration. Si une paire de devises donne de bons résultats chez un courtier, cela ne signifie pas qu’il en sera de même chez d’autres. Chaque courtier a ses propres cotations, spreads et conditions de trading. Par conséquent, chaque paire de devises doit être optimisée individuellement par l’utilisateur et exécutée sur un compte réel uniquement en mode mono‑devise — séparément pour chaque paire. Les captures en mode multi‑devises sont fournies uniquement à titre d’exemple. Il est recommandé de répéter l’optimisation au moins une fois par an, car les conditions de marché évoluent.

Caractéristiques Clés

Analyse intelligente : combinaison d’indicateurs de tendance et d’oscillateurs avec filtrage des faux signaux.

combinaison d’indicateurs de tendance et d’oscillateurs avec filtrage des faux signaux. Adaptabilité : ajustement automatique aux différentes conditions de marché et niveaux de volatilité.

ajustement automatique aux différentes conditions de marché et niveaux de volatilité. Exécution moderne des ordres : prise en charge de IOC, FOK, Return, BOC.

prise en charge de IOC, FOK, Return, BOC. Protection du capital : stop loss dynamiques, trailing stops et gestion du risque flexible.

stop loss dynamiques, trailing stops et gestion du risque flexible. Démarrage rapide : paramètres intégrés permettant de tester le conseiller immédiatement après installation.

Principe de Fonctionnement

Le conseiller ouvre des positions uniquement lorsque les conditions prédéfinies sont remplies. Les mécanismes intégrés de gestion du capital contrôlent la taille des positions et les niveaux de stop, maintenant un équilibre entre sécurité et flexibilité.

Optimisation et Tests

Paires principales : AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — présentées dans les captures uniquement à titre d’exemple. Pour le trading réel, toutes les paires de devises, y compris celles‑ci , doivent être optimisées individuellement par l’utilisateur et exécutées sur un compte réel uniquement en mode mono‑devise — séparément pour chaque paire. Les captures en mode multi‑devises sont fournies uniquement à des fins de démonstration.

Paires supplémentaires : USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — listées à titre d’exemple (basées sur le courtier IC Markets Global). Chez d’autres courtiers, elles peuvent ne pas être disponibles ou la liste des instruments peut différer.

Remarque : Pour le trading réel, chaque paire doit être optimisée individuellement par l’utilisateur. Plus le dépôt est important, plus il est possible d’optimiser et de connecter de paires. Ce travail est effectué par l’acheteur, et non par l’auteur.

Paramètres Techniques

Période : M15

M15 Dépôt minimum : à partir de 1000 USD (recommandé pour un fonctionnement correct de l’algorithme)

à partir de 1000 USD (recommandé pour un fonctionnement correct de l’algorithme) Effet de levier recommandé : à partir de 1:500

à partir de 1:500 Type de compte : ECN / Raw Spread (voir la liste des courtiers recommandés ci‑dessous)

ECN / Raw Spread (voir la liste des courtiers recommandés ci‑dessous) VPS : recommandé pour un fonctionnement stable

Courtiers Recommandés

Le conseiller peut être utilisé chez des courtiers à faible spread, tels que : IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Cette liste n’est pas exhaustive — il peut également fonctionner avec d’autres courtiers fiables offrant des conditions adaptées.

Avertissement : Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. N’utilisez que des fonds dont la perte n’affectera pas votre situation financière. L’auteur n’est pas responsable des pertes éventuelles. Tous les exemples et résultats de tests sont fournis uniquement à titre de démonstration et ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

