Pound Breakout MT5

ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag.

>>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf: https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900

>>> Live-Signal verfügbar hier: https://www.mql5.com/de/signals/2322082

>>> Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01



Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der liquidesten und handelsstärksten Perioden im Forex-Markt ist. Bei Eröffnung der Londoner Börse hat der asiatische Markt noch nicht geschlossen und der europäische Markt öffnet gerade. Darüber hinaus bereitet sich der US-Aktienmarkt auf den Handelsbeginn am (europäischen) Nachmittag vor.

Diese hohe Liquidität und das hohe Handelsvolumen führen zu spontanen und dabei bemerkenswert kräftigen Kursausbrüchen. Insbesondere in den frühen Morgenstunden, wenn bestimmte Preisspannen durchbrochen werden, bieten sich Händlern Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten.

Abgesehen davon sind während der Londoner Handelszeit die großen Finanzinstitute und Banken aktiv im Handel. Dies verstärkt die Kursbewegungen und generiert oft eine klare Trendbildung für den Handelstag.

Das Onscreen-Panel bietet dabei einen detaillierten Überblick über den System- und Marktstatus. Darüber hinaus enthält es Schaltflächen (Buttons) für aktive Trader, um jederzeit manuell zusätzliche Sessions und/oder Markt-Orders zu platzieren. Das ermöglicht, weitere aussichtsreiche Handelsgelegenheiten während der täglichen Marktbewegungen zu nutzen oder auch manuell Orders hinzuzufügen.

Im Gegensatz zu Martingale- oder Grid-Strategien, verzichtet Pound Breakout MT5 auf derartige Strategien und schützt die Orders durch fixe Stop-Loss Limits. Gewinne werden durch ein virtuelles Profit-Trailing realisiert und starten beim voreingestellten Level von „Profit Trail Activation“ oder höher, wenn der indikatorgesteuerte (ATR) Wert den voreingestellten Wert überschreitet.

Pound Breakout MT5 ist spread- und verzögerungssensitiv. Daher wird dringend empfohlen, Hedge-ECN-Accounts wie „RAW“, „Razor“ usw. bei zuverlässigen Brokern wie IC Markets, FP Markets, Tickmill usw. zu wählen. Standardkonten sind jedoch aufgrund ihrer meist hohen Spreads nicht zu empfehlen!

Der integrierte News-Reader/-Trader ermöglicht eine schnelle Chart-Information über aktuelle Nachrichtenereignisse und ermöglicht die Einrichtung von Handelspausen vor Nachrichten mit hohem Markteinfluss. Diese Funktion wird dringend empfohlen, da Breakout-Strategien manchmal daran scheitern können, wenn der Broker die Order nicht zum vorgegebenen Preis ausführt oder die Spreads aufgrund extrem hoher Nachfrage sehr weitläufig werden. Dies gilt insbesondere für Zinsentscheidungen und die Veröffentlichung von Nonfarm (NFP). Für einen kontinuierlichen Betrieb sollte der Expert Advisor außerdem auf einem VPS mit Standorten mit geringer Latenz, z. B. in New York oder London, installiert werden.

Die Installation erfolgt auf dem GBPUSD-Chart, wobei der gewählte Timeframe keine Rolle spielt und jederzeit während des Betriebs des Expert Advisors geändert werden kann, ohne dessen Arbeit zu beeinflussen. Er berücksichtigt außerdem nur Trades mit gleicher Magic Number und demselben Symbol. Manuell eingegebene Trades sollten daher über die Schaltflächen „BUY“/„SELL“ eingegeben werden, sofern sie in der Gewinn-/Verlustberechnung des Expert Advisors berücksichtigt werden sollen.

Die Sitzungseröffnung erfolgt zur GMT-Zeit und muss nicht angepasst werden. Alle anderen Handelszeiteinstellungen werden von der Serverzeit des Broker-Accounts übernommen. Der Übersichtlichkeit halber wird die GMT-Stunde neben der Serverzeit im Onscreen-Panel angezeigt.

>>> Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung und Installation: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761355

>>> Tipps zur Wahl geeigneter Broker und VPS-Anbieter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471

Funktionsübersicht

Handel mit dem Währungspaar GBPUSD

Funktioniert in jedem Timeframe

Nach Server-Neustart/-Fehler oder Expert-Update laufen offene Trades reibungslos weiter

Hinzufügen weiterer Order-Sessions jederzeit manuell möglich

Alle Orders mit festem Stop-Loss

Wiederherstellung optional durch Multiplikation des Sitzungsmusters

Virtueller Trailing Stop und Trailing Take Profit

Schutz vor großem Slippage und weiten Spreads

Schutz vor Fake-Breakouts

Money Management inklusive automatischer Volumenanpassung

Schaltfläche zur Anzeige des News-Kalenders

Nachrichtengefilterte Handelspause

Automatische/manuelle GMT-Anpassung

Frei verschiebbares Bildschirm-Panel im Chart inkl. Ein-/Ausblenden

Schaltflächen im Bildschirmmenü für:

Manuelles Platzieren einer neuen Stop-Order Session

Manuelles Platzieren zusätzlicher Marktorders

Platzieren von Kauf-/Verkaufs-Marktorders

Schließen aller Markt-Orders und/oder Pending-Orders

Ein-/Ausblenden des News-/Event-Kalenders

Ein-/Ausblenden des Bildschirmmenüs durch Klicken auf das Überschriftensymbol

Verschieben des Menüs an die gewünschte Position im Chart

Schließen des Expert Advisor Panels



