Pound Breakout MT5

5
Pound Breakout MT5

ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag.

>>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf: https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900

>>> Live-Signal verfügbar hier: https://www.mql5.com/de/signals/2322082 

>>> Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01

Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der liquidesten und handelsstärksten Perioden im Forex-Markt ist. Bei Eröffnung der Londoner Börse hat der asiatische Markt noch nicht geschlossen und der europäische Markt öffnet gerade. Darüber hinaus bereitet sich der US-Aktienmarkt auf den Handelsbeginn am (europäischen) Nachmittag vor.

Diese hohe Liquidität und das hohe Handelsvolumen führen zu spontanen und dabei bemerkenswert kräftigen Kursausbrüchen. Insbesondere in den frühen Morgenstunden, wenn bestimmte Preisspannen durchbrochen werden, bieten sich Händlern Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten.

Abgesehen davon sind während der Londoner Handelszeit die großen Finanzinstitute und Banken aktiv im Handel. Dies verstärkt die Kursbewegungen und generiert oft eine klare Trendbildung für den Handelstag.

Das Onscreen-Panel bietet dabei einen detaillierten Überblick über den System- und Marktstatus. Darüber hinaus enthält es Schaltflächen (Buttons) für aktive Trader, um jederzeit manuell zusätzliche Sessions und/oder Markt-Orders zu platzieren. Das ermöglicht, weitere aussichtsreiche Handelsgelegenheiten während der täglichen Marktbewegungen zu nutzen oder auch manuell Orders hinzuzufügen.

Im Gegensatz zu Martingale- oder Grid-Strategien, verzichtet Pound Breakout MT5 auf derartige Strategien und schützt die Orders durch fixe Stop-Loss Limits. Gewinne werden durch ein virtuelles Profit-Trailing realisiert und starten beim voreingestellten Level von „Profit Trail Activation“ oder höher, wenn der indikatorgesteuerte (ATR) Wert den voreingestellten Wert überschreitet.

Pound Breakout MT5 ist spread- und verzögerungssensitiv. Daher wird dringend empfohlen, Hedge-ECN-Accounts wie „RAW“, „Razor“ usw. bei zuverlässigen Brokern wie IC Markets, FP Markets, Tickmill usw. zu wählen. Standardkonten sind jedoch aufgrund ihrer meist hohen Spreads nicht zu empfehlen!

Der integrierte News-Reader/-Trader ermöglicht eine schnelle Chart-Information über aktuelle Nachrichtenereignisse und ermöglicht die Einrichtung von Handelspausen vor Nachrichten mit hohem Markteinfluss. Diese Funktion wird dringend empfohlen, da Breakout-Strategien manchmal daran scheitern können, wenn der Broker die Order nicht zum vorgegebenen Preis ausführt oder die Spreads aufgrund extrem hoher Nachfrage sehr weitläufig werden. Dies gilt insbesondere für Zinsentscheidungen und die Veröffentlichung von Nonfarm (NFP). Für einen kontinuierlichen Betrieb sollte der Expert Advisor außerdem auf einem VPS mit Standorten mit geringer Latenz, z. B. in New York oder London, installiert werden.

Die Installation erfolgt auf dem GBPUSD-Chart, wobei der gewählte Timeframe keine Rolle spielt und jederzeit während des Betriebs des Expert Advisors geändert werden kann, ohne dessen Arbeit zu beeinflussen. Er berücksichtigt außerdem nur Trades mit gleicher Magic Number und demselben Symbol. Manuell eingegebene Trades sollten daher über die Schaltflächen „BUY“/„SELL“ eingegeben werden, sofern sie in der Gewinn-/Verlustberechnung des Expert Advisors berücksichtigt werden sollen.

Die Sitzungseröffnung erfolgt zur GMT-Zeit und muss nicht angepasst werden. Alle anderen Handelszeiteinstellungen werden von der Serverzeit des Broker-Accounts übernommen. Der Übersichtlichkeit halber wird die GMT-Stunde neben der Serverzeit im Onscreen-Panel angezeigt.

>>> Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung und Installation: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761355

>>> Tipps zur Wahl geeigneter Broker und VPS-Anbieter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471

Funktionsübersicht

  • Handel mit dem Währungspaar GBPUSD
  • Funktioniert in jedem Timeframe
  • Nach Server-Neustart/-Fehler oder Expert-Update laufen offene Trades reibungslos weiter
  • Hinzufügen weiterer Order-Sessions jederzeit manuell möglich
  • Alle Orders mit festem Stop-Loss
  • Wiederherstellung optional durch Multiplikation des Sitzungsmusters
  • Virtueller Trailing Stop und Trailing Take Profit
  • Schutz vor großem Slippage und weiten Spreads
  • Schutz vor Fake-Breakouts
  • Money Management inklusive automatischer Volumenanpassung
  • Schaltfläche zur Anzeige des News-Kalenders
  • Nachrichtengefilterte Handelspause
  • Automatische/manuelle GMT-Anpassung
  • Frei verschiebbares Bildschirm-Panel im Chart inkl. Ein-/Ausblenden

Schaltflächen im Bildschirmmenü für:

  • Manuelles Platzieren einer neuen Stop-Order Session
  • Manuelles Platzieren zusätzlicher Marktorders
  • Platzieren von Kauf-/Verkaufs-Marktorders
  • Schließen aller Markt-Orders und/oder Pending-Orders
  • Ein-/Ausblenden des News-/Event-Kalenders
  • Ein-/Ausblenden des Bildschirmmenüs durch Klicken auf das Überschriftensymbol
  • Verschieben des Menüs an die gewünschte Position im Chart
  • Schließen des Expert Advisor Panels

 


Bewertungen 4
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.05 12:29 
 

wow!!! Eine gut versteckte Perle, auf die mich Edgar aufmerksam gemacht hat (Vielen Dank!). Ich habe den EA vorgestern gekauft und, nach einigen Tests läuft er jetzt auf einem meiner Realkonti. Bis anhin sehr positiv. Gefällt mir sehr. Ich mag auch den Parameter, bei dem ich einstellen kann, wie viel % der aktuellen Margin für den EA reserviert sind. Meine Ergebnisse werde ich im Kommentarbereich (hoffentlich regelmässig) mit Euch teilen. Herzlich, Markus.

Empfohlene Produkte
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
4 (7)
Experten
Treffen Sie Made to Echo Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige. Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrol
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Erweiterte VWAP & Volume Order Block EA Urheberrecht 2025, Abbas Ahmed Überblick VolVoleur 2.1 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für den MetaTrader 5, der die institutionelle VWAP-Logik (Volume Weighted Average Price) mit fortschrittlicher Orderblock- und Volumenbestätigung kombiniert, um eine hochselektive, trendfolgende Handelsausführung zu ermöglichen. Dieser EA wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt und vereint ausgefeilte Einstiegsfilter
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Ultimate Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
Ultimate Master Breakout EA - The All-in-One Strategy Suite Stop switching EAs. Ultimate Master Breakout is a powerful, All-in-One system that adapts to any market. Choose from multiple built-in professional strategies or customize every detail to build your own. This isn't just one strategy—it's your complete trading arsenal in a single EA. Choose Your Strategy Instantly Activate any of these proven strategies with a single click: Classic Breakout: The core engine. Trade powerful moves from co
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experten
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Hauptmerkmale: 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligentes Korb-Management-System Erweiterter Trailing-Stop-Schutz Anpassbares Risikomanagement Multi-Timeframe-Kompatibilität Professionelles Debug-System NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem: Korbübergreifendes Hedging:
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experten
Dieser EA wurde speziell für FTMO mit Swing-Konto entwickelt, um die Propfirm-Herausforderung zu bestehen. Dieser EA verwendet maximal 3 Trades und maximal 2 Einträge an einem Tag (eröffnet am nächsten Tag, wenn der Saldo immer noch negativ ist). Verwendung mit XAUUSD-Zeitrahmen M1. Passen Sie den Kontostand an Ihre eigenen Bedürfnisse an, normalerweise beträgt die Losgröße 0,1 für ein 10.000-Dollar-Konto. Bitte verwenden Sie es auf eigenes Risiko, ich übernehme keine Garantie für den Verlust
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.29 (7)
Experten
TickAll - Automatisierter Handelsroboter "Bitte testen Sie es im 15-Minuten-Zeitrahmen von Bitcoin " Wenn Sie mich bewerten, werde ich das Original und die erweiterte Version posten Einführung: TickAll ist ein automatisierter Handelsroboter, der sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern auf dem Forex-Markt helfen soll. Mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen und aktueller Marktanalysen hilft TickAll Ihnen, die besten Handelsentscheidungen zu treffen. Unser Handelsroboter zeichnet sich
FREE
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Experten
Nur noch 5/10 Exemplare zum Einführungspreis von 99 $ verfügbar! Philosophie — „Disziplin hinein, Gewinne hinaus. Ein sauberer Motor für Aktien.“ MAM Gold ist ausschließlich für Aktien entwickelt und funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Es läuft als ruhiger, immer aktiver Long-Engine: gezielte Einstiege mit EMA/ATR-Kontext, diszipliniertes Risikomanagement, intelligentes Trailing und Hinzufügen nur dann, wenn der Trend wirklich trägt. Kein Hype—nur strukturierte Ausführung für Aktien. Technik
Prop Fighter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/142713 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/142714 „Prop Fighter“ EA – Präzises Handelssystem für messbare Bedingungen „Prop Fighter“ EA ist ein Expert Advisor (EA), der einen technischen Ansatz basierend auf klassischen Indikatoren verwendet: Akkumulation/Distribution, MACD und ADX, kombiniert in einer einfachen und kontrollierten Strategie. Dieses System wurde für Nutzer entwickelt, die eine Ausführung mit klarem Risikomana
Gap Trace
David Chidiebere Chinweike
Experten
Beschreibung Gap Trace Expert Advisor Dieser EA wurde entwickelt, um Fair-Value-Gap-Handelsmöglichkeiten im XAUUSD zu identifizieren. Er konzentriert sich auf das Auffüllen von Fair-Value-Lücken auf dem Chart. Empfohlene Paare : XAUUSD "Diese Paare werden aufgrund ihrer starken Reaktionen auf FVG ausgewählt, was sie ideal für FVG-Strategien macht." Live-Konto Parameter Mindestrisiko pro Handel : Legt den kleinsten Risikobetrag fest, den Sie bereit sind, bei jedem Handel einzugehen, no
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experten
Einführung in Titan Backup : Sind Sie bereit, Ihr Trading auf das nächste Level zu heben, mit einem automatisierten System, das Präzision und Flexibilität vereint? Lernen Sie Titan Backup kennen – Ihren persönlichen Trading-Assistenten, der darauf ausgelegt ist, profitreiche Breakouts durch das Erkennen von Akkumulationszonen zu nutzen. Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) ist ideal für hochvolatile Märkte wie den Nasdaq 100 und den Crypto 10 geeignet und bietet sowohl vollautomatisierte a
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Experten
Der Scalper Expert Advisor handelt im Tick-Kanal, der auf dem Donchian-Kanal basiert. Der einzigartige Algorithmus zur Kanalberechnung berücksichtigt die Bewegungen des Tick-Marktes und passt sich dem Kanal an, um maximale Gewinne zu erzielen. Der Expert Advisor ist für Broker mit minimalen Spreads und Provisionen konzipiert. Funktioniert bei vielen Crosses. Der Roboter kann mit einem festen Lot oder einem Lot proportional zur Einlage handeln. Der Roboter bietet auch einen virtuellen Stoploss,
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner früheren KI-Strategien basiert. Mr Bitcoin AI basiert auf der Durchführung von Kauf- und Verkaufsvorgängen von Finanzanlagen in sehr kurzen Zeiträumen, um aus kleinen Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Bei der Anwendung auf Bitcoin verwendet ein Scalper künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen von Kryptowährungsmarktdaten zu analysieren
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
GoldSuper PRO X
Ikram A Taha
Experten
GoldSuper PRO X - Scalping Strategie Expert Advisor Dieser Expert Advisor wurde für den 30-Minuten-Zeitrahmen (M30) entwickelt und richtet sich an aktive Goldhändler (XAUUSD), die Präzision, Kontrolle und eine optimierte Einstiegslogik mit anpassbaren Trendfiltern und Risikoeinstellungen wünschen. Dieser EA kombiniert Keltner-Kanäle, MACD, Stochastik, SMA und EMA, um hochwertige Handelseinträge und ein anpassbares Handelsmanagement zu bieten. Ob Sie nur kaufen, nur verkaufen oder in beide Richtu
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet Alpha Flow EA außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha Flow E
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Experten
Sehr geehrter Investor , wir freuen uns , Ihnen den " DayTrader Professional - MultiGainRS " vorstellen zu können , einen hochmodernen Expert Advisor (EA ), der speziell für den US100_SPOT (NASDAQ ) entwickelt wurde . Dieses automatisierte Handelssystem ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und und Entwicklung , wobei die fortschrittlichsten Techniken der technischen Analyse und des Risikomanagements zum Einsatz kommen . Warum sollten Sie sich für den DayTrader Professional entscheiden ? Optimi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Weitere Produkte dieses Autors
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
5 (1)
Experten
Golden US Nights MT5 platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen. Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflusse
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experten
Aussi Kiwi MT5 handelt auf einem Chart das klassische Trio AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD, wie andere Expert-Systeme auf dem MQL5-Markt. Die grundlegende Strategie unterscheidet sich kaum von diesen und basiert auf einer Kombination von Indikatoren, wie Moving Average, Standard Deviation, RSI und ATR. Jedoch den wesentlichen Unterschied macht bei AussiKiwi MT5 eine ausgeklügelte Korrelationstechnologie, die entscheidet, welches Paar und mit welchem Volumen, abhängig von dem/den aktuell offenen Paar(e
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experten
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor mit leistungsfähigem Order- und Recovery-Management. Standardmäßig für den Handel von Gold (XAUUSD) optimiert, ist er anpassbar für weitere Finanz-Instrumente. Für die Adaption an aktuelle Marktsituationen sind wesentliche Trading-Parameter am Onscreen-Panel flexibel veränderbar. Es stehen zwei Basis-Strategien zur Verfügung, gekennzeichnet durch unterschiedliche Handelsaktivitäten. Die Strategie "Night" handelt zu Zeiten
Auswahl:
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.05 12:29 
 

wow!!! Eine gut versteckte Perle, auf die mich Edgar aufmerksam gemacht hat (Vielen Dank!). Ich habe den EA vorgestern gekauft und, nach einigen Tests läuft er jetzt auf einem meiner Realkonti. Bis anhin sehr positiv. Gefällt mir sehr. Ich mag auch den Parameter, bei dem ich einstellen kann, wie viel % der aktuellen Margin für den EA reserviert sind. Meine Ergebnisse werde ich im Kommentarbereich (hoffentlich regelmässig) mit Euch teilen. Herzlich, Markus.

Gabyzenni
169
Gabyzenni 2025.08.30 13:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

hk.trade
884
hk.trade 2025.08.27 22:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

thomaslampe65
641
thomaslampe65 2025.08.23 21:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension