Ew3

EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading

Überblick

Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet.


Hauptmerkmale

Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen
Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig
-Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen
Multi-Zeitrahmen-Bestätigung: Validiert Handelssignale über mehrere Zeitrahmen vor dem Einstieg
-Echtzeit-Überwachungspanel: Visuelle Schnittstelle zur Überwachung aller aktiven Trades und des EA-Status

Konfigurationsanforderungen

-Mindestkapital: 1.000 $ bei einer Lotgröße von 0,01
- EmpfohlenerZeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Broker-Einstellungen: Passen Sie das Symbol-Suffix/Präfix entsprechend Ihrer Broker-Konfiguration an.
Backtest-Modus: Setzen Sie den Backtest-Parameter auf false und schließen Sie alle 26 unterstützten Paare ein.

Unterstützte Währungspaare (26 Paare)

XAUUSD|EURCAD|GBPNZD|EURJPY|USDJPY|GBPJPY|AUDCAD|NZDCHF|EURUSD|USDCHF|AUDUSD|NZDUSD|AUDNZD|GBPCAD|CHFSGD|EURCHF|USDCAD|GBPUSD|NZDJPY|EURAUD|GBPCHF|NZDCAD|AUDSGD|EURGBP|CADCHF|AUDCHF
Hinweis: Dieser EA handelt nicht mit Bitcoin oder Kryptowährungen.

Wichtiger Haftungsausschluss

Vergangene Performance und Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Live-Handelsergebnisse können erheblich von den historischen Daten abweichen. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie diesen EA mit echtem Kapital einsetzen. Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Ausführungsqualität des Brokers und der richtigen Konfiguration ab.

Live-Leistungsüberwachung

Die Ergebnisse des Live-Handels können über den Signalservice überwacht werden: https:// www.mql5.com/en/signals/2315810

Hinweise zur Einhaltung

-Alle Parameter sind vollständig konfigurierbar
-keine externen API-Aufrufe oder DLL-Abhängigkeiten
-Kompatibel mit den Standardfunktionen von MetaTrader 5

-Entwickeltfür einen disziplinierten, systematischen Handelsansatz

WICHTIG! Nach dem Kauf DEMO ODER REAL senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.


Empfohlene Produkte
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Franklin XAUUSD h1 mt5
Raphael Schwietering
Experten
Franklin - Expert Advisor für XAUUSD H1 Franklin ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und zeigt eine starke Leistung unter modernen Marktbedingungen, indem er sich auf das aktuelle Preisverhalten und nicht auf veraltete historische Daten konzentriert. Dieser Ansatz ermöglicht Franklin eine effektivere Anpassung an die aktuelle Volatilität und Struktur. Jeder von Franklin ausgeführ
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen rigoros entworfen, Apolo AI gedacht und speziell entwickelt, um es mit einem Trendalgorithmus zu skalieren, der in AI und Nodes in der kanadischen Währung strukturiert ist. Hier können wir das Ergebnis in seinem 1-Jahres-Backtest von 10.000 bis sehen 40.000, wir können auch das echte Kontosignal mit echtem Geldgewinn mit ähnlichen Ergebnissen sehen, Apollo ist unglaublich! Ich werde Ihnen ein wenig über das Design erzählen, das auf Kno
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Experten
Ein-Produkt-Schildkröten-Strategie (mittel- bis langfristig Version 1.02) Empfohlener Zeitrahmen: H4 Empfohlene Instrumente: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategie-Übersicht Einstieg: Ausbruch aus dem langperiodischen Donchian Channel (Standard: 55 Perioden). Größe der Position: Prozentualer Stop-Loss zur Bestimmung der Positionsgröße (Standardwert: 1% Risiko pro Trade). Ausstieg: Umgekehrter Ausbruch aus dem kurzperiodi
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Ultra Power Gold
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
Ultra Power Gold (MT5 EA) - AMA-Powered Gold Scalper für XAUUSD MT5 Expert Advisor, exklusiv für Gold (XAUUSD) entwickelt. Adaptive Moving Average (AMA) Einträge + ATR-adaptive SL/TP, Session-Filter, Break-Even & Trailing. Kein Raster. Kein Martingal. Live-Signal Ultra Power Gold - Leitfaden & Set-Dateien Was ist Ultra Power Gold? Ultra Power Gold ist ein fokussierter MT5 EA für XAUUSD , der starke Trends mit Multi-Check-AMA-Momentum aufspürt und das Kapital mit Auto-Sizing, festem RR, ATR-b
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experten
Arbitrage Triad Pro – Fortschrittliche Dreiecks-Arbitrage-Intelligenz für den Forex-Markt Arbitrage Triad Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der ein intelligentes Dreiecks-Arbitrage-System nutzt, um schnell Gewinnmöglichkeiten zwischen verschiedenen Währungspaaren zu erkennen und zu nutzen – vollautomatisch und präzise. Entwickelt für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz suchen, kombiniert der EA fortgeschrittene statistische Analysen, Echtzeit-Preisüberwachung und soforti
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experten
EINFÜHRUNG Gold Rush Turbo - Reiten Sie auf der schnellsten Welle des Goldhandels Erleben Sie den Nervenkitzel des rasanten Goldhandels. Gold Rush Turbo ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit mittlerem Risiko, der für Händler entwickelt wurde, die sich in dynamischen Marktbedingungen wohl fühlen. Er wurde für aggressives Scalping auf XAUUSD (Gold) entwickelt und nutzt schnelle Markteintritte, enge Stopps und eine auf Momentum basierende Logik, um kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen. We
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
WaveMaster Hunter
Guan Jun Fan
Experten
Haben Sie genug von Expert Advisors, die nur in einer bestimmten Marktsituation gut funktionieren? Brauchen Sie ein flexibles, leistungsstarkes Tool, das seine Strategie anpassen kann, wenn der Markt zwischen Trends und Konsolidierungen wechselt? WaveMaster Hunter ist ein hochentwickeltes und äußerst vielseitiges Handelssystem, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Es handelt sich nicht nur um eine Strategie, sondern um zwei unabhängige Handelsmodelle , die in einem einzigen, intelligenten
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Experten
PythonX - EURUSD M1 Hybrid Breakout EA Ein Trade zur Zeit. Geringer Drawdown. Entwickelt für Prop-Firmen und Privathändler. Getestet auf EURUSD M1 mit echten Tick-Daten (2015–2025 oder neueste verfügbar) bei über 25 Brokern und Prop-Firmen. Entwickelt für Präzision, Konsistenz und extrem niedrigen Drawdown – selbst auf $100-Konten. Alle Tests wurden mit einem Kontostand von $100, 1:1000 Hebel und festem SL/TP durchgeführt. Screenshots sind für volle Transparenz beigefügt. Unterstützte Broker Oc
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Überblick Three Majors Scalper ist ein regelbasierter M5-Expert Advisor (EA) mit Fokus auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD . Er kombiniert Sitzungs-/Tagesplanung , Spread-Gating , Trailing-Management und eigenkapitalbasiertes Positionssizing mit einem kompakten Panel für Live-Telemetrie . Entwickelt, um brokerkonform zu han
Adam Smith AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Adam Smith AI – eine Revolution im automatisierten Handel Nach Jahren intensiver Studien der Finanzmärkte und der klassischen Wirtschaftstheorie präsentieren wir eine innovative Lösung, die die grundlegenden Prinzipien des Vaters der modernen Wirtschaftswissenschaften mit der fortschrittlichsten Technologie der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens verbindet. Die unsichtbare Hand des Marktes wird jetzt von fortschrittlichen neuronalen Netzwerken angetrieben, die Handelsmuster,
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experten
Quantum AI Scalper Warum Quantum AI Scalper? Die Finanzmärkte bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit - Quantum AI Scalper ist Ihr Vorteil. Dieser MetaTrader 5-Indikator, der auf modernsten Algorithmen des maschinellen Lernens basiert, scannt Trends in Echtzeit, führt präzise Scalping-Signale aus und passt sich schneller an Marktveränderungen an, als es Menschen möglich ist. Ganz gleich, ob Sie beim USDJPY auf Pipsjagd gehen oder auf volatile Ausbrüche setzen, Quantum AI verwandelt Komplexität in
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experten
Bitcoin Phantom EA - Hauptmerkmale & Informationen Strategie: Martingal-basiertes Handelssystem Optimierter Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf dem 2-Stunden-Chart (H2) Primäres Asset: Entwickelt für den Handel mit Bitcoin (BTC/USD) Handelslogik: Verwendet Grid-Style-Entrys, um Positionen während Marktbewegungen zu mitteln Anpassungen: Einstellbare Losgrößen, Multiplikatoren, Rasterschritte und Handelslimits Plattform: Kompatibel mit MetaTrader Testen empfohlen: Backtest und Forward-Test auf
Dual Space Time
Szymon Palczynski
5 (1)
Experten
Wichtig !!! Nur für echte Trader. Wenn Sie auf der Suche nach einem heiligen Gral sind - bitte lassen Sie mich in Ruhe. Experte für mehrere Währungen . Für den Anfang schlage ich vor: EURUSD und GBPUSD Getestet in drei Schritten ( Tester/Demo/Real ) TF - H1 empfohlen Persönlich benutze ich M1 nur für EURUSD Das Wichtigste ist, aus der Position herauszukommen "Stabile Version. Tester/Demo/Real "; " Angewandte Systeme:"; "- Positionierungssystem"; "- System zur teilweisen Schließung" "- Swap
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Experten
Willkommen in der Zukunft des Handels mit dem AI Momentum Scalper, Ihrem ultimativen Werkzeug, um die Kraft des Marktmomentums mit modernster künstlicher Intelligenz zu nutzen. Dieser hochentwickelte Bot wurde für Trader entwickelt, die von der Dynamik der Finanzmärkte profitieren. Er ist darauf ausgelegt, signifikante Marktbewegungen zu erkennen und zu nutzen. Preis ist jetzt $699 : 8 Exemplare zu diesem Preis verfügbar, Endpreis $999 Hauptmerkmale: Fortgeschrittene AI-Algorithmen: Im Kern
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Quantum GridMaster Expert Advisor Überblick Der Quantum GridMaster Expert Advisor ist ein leistungsfähiges automatisiertes Handelssystem zur Maximierung von Handelschancen durch eine fortschrittliche Grid-Handelsstrategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für den Devisenmarkt suchen, der die Grid-basierte Orderausführung, Trendanalyse und Risikomanagement-Methoden nutzt. Durch die Verwendung von zwei wichtigen exponen
SalarymanEA
Jose Luis Thenier Villa
Experten
Salaryman EA, inexahustible, wie es funktioniert 24/7 in den Forex-Markt. SalarymanEA ist ein anpassbarer Multicurrency Expert Advisor, der in 7 Währungspaaren handelt; AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, USDCAD, GBPCAD, AUDUSD und NZDUSD. Der Advisor basiert auf den folgenden Prinzipien: Die Liquiditätsniveaus des Marktes sind in den Charts verborgen, Salaryman EA identifiziert kritische Liquiditätszonen auf der Grundlage mehrerer propietärer Indikatoren. Der Markt sollte nicht wissen, unsere Operationen,
MR Gold Trader
Mujeeb J
Experten
MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $ . Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experten
Snake EURUSD Real EA Snake EURUSD Real EA ist ein vollautomatischer Forex Trading Expert Advisor. Der Roboter kann auf jedem Paar laufen, aber die Ergebnisse sind besser bei EURUSD, auf dem M15-Zeitrahmen. Das System kann mit jedem Brokern laufen, die auch Floating Spread bereitstellen. Expert Advisor Vorteile Der EA verwendet keine Systeme wie Martin, Hedging usw.. Der EA verwendet SL und Trailing Stop um Gewinn zu machen. Zusätzlich kann man auch TP einstellen. (Bei mir EURUSD auf 93) Beste
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experten
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbole @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP In dem Globalisierungsprozess, den die Weltwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten durchlaufen hat, haben die Finanzmärkte eine führende Rolle gespielt. Der einfache und schnelle Zugang zu Informationen sowie die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen den verschiedenen Handelsblöcken haben dazu geführt, dass sich immer mehr Wirtschaftsakteure an nicht-nationalen Finanzmärkten beteiligen. Selbst Kl
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experten
On Control EA MT5 V2 Spielverändernde Software für den Devisenmarkt On Control EA wurde entwickelt, um Händlern wie Ihnen zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren. Wie würde es Ihnen gefallen, Zugang zu einer erstklassigen, proprietären Software zu erhalten, die nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde, nämlich um Ihre Forex-Strategie zu verbessern? Seien wir ehrlich, es kann schwierig sein, zu verstehen, welche technischen Analysen und Handelssignale Sie befolgen sollten. Mit On Control EA h
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf der Verwendung von 7 Hüllkurven-Indikatoren basiert. Für jeden Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) gibt es 7 Hüllkurven-Indikatoren. Der Handel basiert auf der "Price Action" Strategie, der Berater sucht nach einem gleichzeitigen Signal auf 5 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 und eröffnet dann einen Auftrag. Der EA verwendet den eingebauten Martingale- und Averaging-Algorithmus. Der Berater verwendet Wirtschaftsnachrichten, um genauere Signale zu erhalt
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experten
MoneyMaker stableATM Lite ist ein automatisches intelligentes Handelssystem für Devisen! Die Lite-Version unterstützt nur MetaTrader 5! Der Zweck von MoneyMaker stableATM Lite ist es, Gewinne zu stabilisieren, nicht Ihnen die Möglichkeit zu geben, über Nacht reich zu werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den EUR/USD-Währungshandel geeignet und kann nicht für den Handel mit anderen Devisen, CFD-Produkten, Rohstoffen oder Futures verwendet werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experten
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor für MT5 RSAS MT5 - ist ein professioneller Expert Advisor, der von unserer Investmentfirma verwendet wird und auf Preisaktionen und dem Relative Strength Index (RSI) Indikator basiert. Dieses Produkt ist mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus ausgestattet, die sich automatisch an die sich ständig verändernden Märkte anpassen, während der Standard-MT5 RSI statische Niveaus beibehält und sich nicht verändert. Dies ermöglicht es dem Experten, sich an d
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experten
Reactor MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum auf den Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit außergewöhnlichen Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem echten Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie
Weitere Produkte dieses Autors
D1Break
Roberto Alencar
Experten
Forex Multi-Symbol Handelsalgorithmus - Expert Advisor ACHTUNG: IN DEN PORTFOLIO-EINSTELLUNGEN MUSS IN DER ERSTEN ZEILE TRUE UND IN DER ZWEITEN ZEILE FALSE STEHEN. ÜBERBLICK Ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um in mehreren Währungspaaren mit einem disziplinierten und systematischen Handelsansatz zu arbeiten. Dieser Algorithmus kombiniert BREAKOUT-Prinzipien mit Multi-Timeframe-Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension