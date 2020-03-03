Ew3
- Experten
- Roberto Alencar
- Version: 7.1
- Aktivierungen: 5
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading
Überblick
Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet.
Hauptmerkmale
Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen
Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig
-Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen
Multi-Zeitrahmen-Bestätigung: Validiert Handelssignale über mehrere Zeitrahmen vor dem Einstieg
-Echtzeit-Überwachungspanel: Visuelle Schnittstelle zur Überwachung aller aktiven Trades und des EA-Status
Konfigurationsanforderungen
-Mindestkapital: 1.000 $ bei einer Lotgröße von 0,01
- EmpfohlenerZeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Broker-Einstellungen: Passen Sie das Symbol-Suffix/Präfix entsprechend Ihrer Broker-Konfiguration an.
Backtest-Modus: Setzen Sie den Backtest-Parameter auf false und schließen Sie alle 26 unterstützten Paare ein.
Unterstützte Währungspaare (26 Paare)
XAUUSD|EURCAD|GBPNZD|EURJPY|USDJPY|GBPJPY|AUDCAD|NZDCHF|EURUSD|USDCHF|AUDUSD|NZDUSD|AUDNZD|GBPCAD|CHFSGD|EURCHF|USDCAD|GBPUSD|NZDJPY|EURAUD|GBPCHF|NZDCAD|AUDSGD|EURGBP|CADCHF|AUDCHF
Hinweis: Dieser EA handelt nicht mit Bitcoin oder Kryptowährungen.
Wichtiger Haftungsausschluss
Vergangene Performance und Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Live-Handelsergebnisse können erheblich von den historischen Daten abweichen. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie diesen EA mit echtem Kapital einsetzen. Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Ausführungsqualität des Brokers und der richtigen Konfiguration ab.
Live-Leistungsüberwachung
Die Ergebnisse des Live-Handels können über den Signalservice überwacht werden: https:// www.mql5.com/en/signals/2315810
Hinweise zur Einhaltung
-Alle Parameter sind vollständig konfigurierbar
-keine externen API-Aufrufe oder DLL-Abhängigkeiten
-Kompatibel mit den Standardfunktionen von MetaTrader 5
-Entwickeltfür einen disziplinierten, systematischen Handelsansatz
WICHTIG! Nach dem Kauf DEMO ODER REAL senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.