FVG Smart Zones – Kostenlose Edition

Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)

🔍 Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator?

FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.

🎯 Erstellt für Trader, die folgen:

✅ Smart Money Concepts (SMC)

✅ ICT Trading Konzepte

✅ Price Action

✅ Angebot- und Nachfrage-Analyse

✅ Institutionelle Trading-Strategien

Dieser Indikator hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Zonen, in denen der Preis wahrscheinlich reagiert.

Hauptmerkmale:

Intelligente Zonenerkennung:

✔ Automatische Erkennung von bullischen und bärischen FVGs

✔ Saubere, professionelle visuelle Zonen

✔ Intelligente Filterung, um schwache oder irrelevante Lücken zu entfernen

Erweiterte Bestätigungen:

✔ Bestätigung durch höhere Zeitrahmen (HTF)-Konfluenz

✔ Intelligente Entfernung ungültiger Zonen, wenn der Preis sie füllt

✔ Klare visuelle Trennung zwischen aktiven und gefüllten Zonen

Optimierte Performance:

✔ Leichtgewichtig und schnell – verlangsamt Ihre Charts nicht

✔ Kompatibel mit allen Paaren und Zeitrahmen

✔ Reibungsloser Betrieb unter realen Trading-Bedingungen

Vollständige Anpassung:

✔ Vollständig anpassbare Farben und visueller Stil

✔ Perfekt für Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Krypto

✔ Geeignet für Daytrading, Swingtrading und Scalping

Professionelles Design:

✔ Keine verwirrenden Signale – reine Preiszonen

✔ Funktioniert nahtlos neben Expert Advisors (EAs) und manuellem Trading

✔ Entwickelt für reale Marktbedingungen – nicht für Backtesting-Illusionen

✔ Stabile und glatte Performance ohne Chart-Überlastung

Warum FVG Smart Zones verwenden?

Der Preis bewegt sich selten zufällig. Institutionen hinterlassen Fußabdrücke in Form von Preisungleichgewichten.

FVG Smart Zones hilft Ihnen, diese Ungleichgewichte zu visualisieren und ihre potenzielle Auswirkung auf zukünftige Preisbewegungen zu verfolgen.

Anstatt Einstiegspunkte zu erraten, werden Sie lernen:

📍 Institutionelle Aktivität zu identifizieren

📍 Sich auf Hochinteresse-Zonen zu konzentrieren

📍 Den Einstiegszeitpunkt zu optimieren

📍 Zufällige Trades zu vermeiden

📍 Charts wie ein Profi zu lesen

Für wen ist dieser Indikator?

Perfekt für Trader, die verwenden:

⚠ Wichtiger Hinweis:

Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug, kein automatisiertes Handelssystem.

Er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale – er wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, nicht zu ersetzen.

Kostenlose Edition – Voll ausgestattet

FVG Smart Zones – Kostenlose Edition ist keine eingeschränkte Testversion.

Es ist ein voll funktionsfähiges Analysewerkzeug, kostenlos zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, ein echter Trader zu werden, nicht Illusionen nachzujagen.

🚀 Premium-Version demnächst verfügbar!

Die kommende Premium-Version wird enthalten:

✨ Intelligente Trading-Signale

✨ Automatische Take-Profit-Levels

✨ Mehrkanal-Alarmsystem

✨ Detaillierte Performance-Statistiken

✨ Integration mit Hilfsindikatoren

✨ Umfassendes Steuerungs-Dashboard

✨ Premium-Support

