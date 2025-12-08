Fvg Edge

5

FVG Smart Zones – Kostenlose Edition
Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)

🔍 Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator?
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.

🎯 Erstellt für Trader, die folgen:
✅ Smart Money Concepts (SMC)
✅ ICT Trading Konzepte
✅ Price Action
✅ Angebot- und Nachfrage-Analyse
✅ Institutionelle Trading-Strategien

Dieser Indikator hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Zonen, in denen der Preis wahrscheinlich reagiert.

Hauptmerkmale:

Intelligente Zonenerkennung:
✔ Automatische Erkennung von bullischen und bärischen FVGs
✔ Saubere, professionelle visuelle Zonen
✔ Intelligente Filterung, um schwache oder irrelevante Lücken zu entfernen

Erweiterte Bestätigungen:
✔ Bestätigung durch höhere Zeitrahmen (HTF)-Konfluenz
✔ Intelligente Entfernung ungültiger Zonen, wenn der Preis sie füllt
✔ Klare visuelle Trennung zwischen aktiven und gefüllten Zonen

Optimierte Performance:
✔ Leichtgewichtig und schnell – verlangsamt Ihre Charts nicht
✔ Kompatibel mit allen Paaren und Zeitrahmen
✔ Reibungsloser Betrieb unter realen Trading-Bedingungen

Vollständige Anpassung:
✔ Vollständig anpassbare Farben und visueller Stil
✔ Perfekt für Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Krypto
✔ Geeignet für Daytrading, Swingtrading und Scalping

Professionelles Design:
✔ Keine verwirrenden Signale – reine Preiszonen
✔ Funktioniert nahtlos neben Expert Advisors (EAs) und manuellem Trading
✔ Entwickelt für reale Marktbedingungen – nicht für Backtesting-Illusionen
✔ Stabile und glatte Performance ohne Chart-Überlastung

Warum FVG Smart Zones verwenden?
Der Preis bewegt sich selten zufällig. Institutionen hinterlassen Fußabdrücke in Form von Preisungleichgewichten.
FVG Smart Zones hilft Ihnen, diese Ungleichgewichte zu visualisieren und ihre potenzielle Auswirkung auf zukünftige Preisbewegungen zu verfolgen.

Anstatt Einstiegspunkte zu erraten, werden Sie lernen:
📍 Institutionelle Aktivität zu identifizieren
📍 Sich auf Hochinteresse-Zonen zu konzentrieren
📍 Den Einstiegszeitpunkt zu optimieren
📍 Zufällige Trades zu vermeiden
📍 Charts wie ein Profi zu lesen

Für wen ist dieser Indikator?
Perfekt für Trader, die verwenden:
✔ Smart Money Concepts (SMC)
✔ ICT Trading Konzepte
✔ Angebot und Nachfrage
✔ Liquiditätsbasiertes Trading
✔ Marktstrukturanalyse
✔ Institutionelle Trading-Strategien
✔ Price Action Systeme

 Wichtiger Hinweis:
Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug, kein automatisiertes Handelssystem.
Er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale – er wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, nicht zu ersetzen.

Kostenlose Edition – Voll ausgestattet
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition ist keine eingeschränkte Testversion.
Es ist ein voll funktionsfähiges Analysewerkzeug, kostenlos zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, ein echter Trader zu werden, nicht Illusionen nachzujagen.

🚀 Premium-Version demnächst verfügbar!
Die kommende Premium-Version wird enthalten:
✨ Intelligente Trading-Signale
✨ Automatische Take-Profit-Levels
✨ Mehrkanal-Alarmsystem
✨ Detaillierte Performance-Statistiken
✨ Integration mit Hilfsindikatoren
✨ Umfassendes Steuerungs-Dashboard
✨ Premium-Support

Helfen Sie uns zu wachsen
Wenn Sie diesen Indikator nutzen und er Ihrem Trading hilft:
✅ Hinterlassen Sie eine ★★★★★ Bewertung
✅ Schreiben Sie eine kurze Rezension
✅ Unterstützen Sie die zukünftige Entwicklung

Ihr Feedback hilft uns direkt, die nächste Version zu verbessern.

💡 Entdecken Sie mehr professionelle Werkzeuge:
Wir bieten auch eine Suite fortschrittlicher Trading-Produkte für MetaTrader 5 (MT5) an:

Price Edge – Analysieren Sie Preisstärke und Momentum mit Präzision.

Candle Sentinel – Überwachen Sie Kerzen-Schließzeiten in Echtzeit.

Golden Panel – Ein umfassendes Dashboard, das Markteinblicke professionell liefert.


✅ Erkunden Sie diese Werkzeuge und bringen Sie Ihr Trading auf das nächste Level!


Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

Auswahl:
keziah4881
24
keziah4881 2025.12.14 21:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Kran5
454
Kran5 2025.12.12 23:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
818
Antwort vom Entwickler Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:35
Olá! É ótimo saber que está PROBANDO (a testar) o nosso produto! Esperamos sinceramente que a sua experiência seja excelente e proveitosa. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda durante os testes, por favor, não hesite em contactar-nos. Estamos aqui para garantir que tira o máximo proveito da ferramenta. Como tem sido a sua primeira impressão até agora?
1001035938
465
1001035938 2025.12.12 13:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
818
Antwort vom Entwickler Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:32
Agradecemos imensamente por mais esta mensagem! É um prazer e uma grande motivação receber o seu entusiasmo. O seu feedback "Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!" é a prova de que estamos no caminho certo. Visto que o nosso indicador o(a) impressionou, estamos confiantes de que o resto dos nossos produtos também o(a) ajudarão a atingir os seus próximos objetivos. Estamos ansiosos para o(a) ver descobrir as restantes ferramentas!
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
818
Antwort vom Entwickler Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:53
That's great! We appreciate the positive feedback and are happy to hear you're finding the FVG Smart Zones indicator useful. We aim to provide professional, effective tools for traders focusing on SMC, ICT, and Price Action. If you have any suggestions for the upcoming premium version, please feel free to share them!
Mohammed Kyari
145
Mohammed Kyari 2025.12.08 22:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
818
Antwort vom Entwickler Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:54
That is wonderful feedback! Thank you so much for the detailed and enthusiastic review. We are delighted to hear that you find the FVG Smart Zones indicator to be highly precise and effective in aligning with market direction and providing accurate flow—especially compared to other tools on the MQL5 market. We truly appreciate your encouragement to continue releasing high-quality products. We understand the strong demand for an Expert Advisor (EA) that can work seamlessly with this specific FVG indicator, and your feedback emphasizes this priority for our future development plans. We are committed to delivering professional-grade tools for traders, and your success is our motivation. Since you value precision and high quality, we would love for you to explore our other professional tools for MetaTrader 5 (MT5) as well: Price Edge: For analyzing price strength and momentum. Candle Sentinel: For monitoring candle closing times in real-time. Golden Panel: A comprehensive dashboard for professional market insights. They are designed with the same commitment to professional standards.
