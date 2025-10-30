FX Dynamic MT4

FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick

Übersicht
FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic passt sich der Zeitzone deines Brokers an, unterstützt eine konsistente Messung der Volatilität und integriert sich nahtlos in deine MetaTrader-Plattform für Echtzeitanalysen.


1. Warum FX Dynamic für Trader extrem vorteilhaft ist

Echtzeit-ATR-Einblicke
• Behalte tägliche und intraday-Volatilität sofort im Blick. Sobald 80%, 100% oder 130% des ATR erreicht oder überschritten werden, gibt es einen Hinweis auf kritische Marktbereiche.
• Antizipiere mögliche Ermüdungen oder Ausbrüche, bevor sie vollständig eintreten.

Vielseitige Marktabdeckung
• Geeignet für Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und mehr. FX Dynamic erkennt entweder automatisch die Zeiteinstellungen deines Brokers oder erlaubt manuelle Anpassungen.
• Entscheide, ob du dich nur auf ein Symbol konzentrierst oder durchgängig einen ATR-Standard für mehrere Märkte anwendest.

Intelligenteres Risikomanagement
• Nutze ATR-basierte Schwellenwerte, um Stop-Loss- oder Take-Profit-Level zu optimieren. Sobald der Markt seine typische Volatilität übersteigt, warnt dich FX Dynamic und ermöglicht dir Anpassungen bei Positionsgröße oder Einstiegen/Ausstiegen.
• Gewinne Sicherheit und Konstanz, indem du deine Trade-Erwartungen an die realen Marktbedingungen anpasst.


2. Mehr erfahren bei Stein Investments

Bei Stein Investments bieten wir:

• Fortgeschrittene Tools und Indikatoren, die darauf ausgelegt sind, deine Trading-Effizienz zu steigern.

• Tutorials, Guides und eine unterstützende Community, um das volle Potenzial unserer Lösungen auszuschöpfen.

• Kontinuierliche Weiterentwicklung auf Basis von Trader-Feedback und Marktanforderungen.

Besuche unsere Stein Investments Seite, um weitere Einblicke, Ressourcen und Best Practices zu FX Dynamic und unseren anderen Produkten zu finden.


3. Wie du mit FX Dynamic startest

Den Indikator installieren
• Füge FX Dynamic deiner MetaTrader-Plattform hinzu. Für dauerhaftes Monitoring empfiehlt es sich, ihn auf einem separaten Chart im Hintergrund oder auf einem VPS laufen zu lassen.
• Prüfe, ob du die Zeitzone deines Brokers synchronisieren oder einen GMT-Shift manuell angeben musst—FX Dynamic erlaubt sowohl automatisches als auch manuelles Vorgehen.

ATR-Schwellen im Blick behalten
• Die voreingestellten ATR-Schwellen (80%, 100%, 130%) bilden eine solide Grundlage für tägliche Volatilitätssignale.
• Passe sie an, wenn du ein konservativeres oder aggressiveres Setup wünschst.


4. Wie FX Dynamic funktioniert (Einfache Erklärung)

Volatilitätsanalyse mittels ATR
FX Dynamic berechnet die tägliche oder intraday-Volatilität anhand des ATR. Kommt der Preis an wichtige Schwellen oder überschreitet sie, hebt der Indikator diese Level deutlich hervor.
• Trader können diese Level als potenzielle Gewinnziele nutzen oder auf neue Einstiege verzichten, falls der Markt bereits extrem ist.

Automatische oder manuelle Zeitanpassung
• Wenn die Serverzeit deines Brokers stark von der Standard-GMT-Zeit abweicht, kann FX Dynamic den DST-Bereich automatisch erkennen oder dir erlauben, Zone/GMT-Shift manuell festzulegen.
• Somit bleiben Messungen der Volatilität konsistent und korrekt—unabhängig von deiner lokalen Zeit oder Broker-Zeit.


5. Praktische Anwendung von FX Dynamic

Überdehnte Marktbewegungen vermeiden
• Sobald der Markt 100% oder 130% seines ATR übersteigt, signalisiert das eine erhöhte Volatilität. FX Dynamic hilft dir, Vorsicht walten zu lassen, bevor du in bereits stark ausgedehnte Moves einsteigst.

Mögliche Gewinnziele bestimmen
• Falls du schon in einer Position bist, eignen sich die 80%- und 100%-Marken als intuitive Exit- oder Teilgewinnzonen, um von der Volatilität zu profitieren, bevor sie abklingt.

Stop-Loss-Platzierung präzisieren
• Einen Stop knapp hinter entscheidenden ATR-Leveln zu platzieren, kann das Risiko eines vorzeitigen Ausstopps verringern. Da FX Dynamic die ATR-Linien in Echtzeit anzeigt, kannst du Stopps strategischer setzen.


6. FX Dynamic Indikatoreinstellungen

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period: Standardmäßig ATR wählen, ggf. Modus “1 Day” oder einen individuellen Periodenwert (z.B. 20).
History Values / Buffers: Bestimme die zu verarbeitenden Bars (z.B. 250) und ob du den aktuellen Timeframe des Symbols oder eine feste Skala verwenden möchtest.
Auto Detect Broker GMT/DST: FX Dynamic kann automatische DST-Anpassungen für deinen Broker vornehmen oder du legst manuell (z.B. “American Zone”, GMT+2) die Zeitzone fest.

Currencies/Symbols Settings
Include Gold: Binde XAU ein, wenn nötig; du kannst auch ein Alias wie “GOLD” verwenden.
Symbol Lists: Fokus auf “majors + Gold” oder nur das aktuelle Chartsymbol, ganz nach deinen Wünschen.

Multi Instances Settings
Instance ID: Weise jeder Instanz bei Mehrfachverwendung im selben Chart ein eindeutiges ID zu.
Show History Lines: Schalte historische ATR-Linien ein/aus; eine Fixed Scale Option steht ebenso zur Verfügung.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3: Standardwerte sind 80%, 100%, 130%; du kannst sie deinen Risikovorlieben anpassen.
Display Levels on Chart: Ein/Aus, um diese ATR-basierten Linien auf deinem Chart darzustellen.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels: Benachrichtigungen einschalten, wenn der Kurs deine ausgewählten Volatilitätsgrenzen oder währungsbezogene Trigger über- oder unterschreitet.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor: Passe die Interface-Größe (25%–500%) an.
Auto Color Scheme: Erlaube FX Dynamic, automatisch ein Farbschema zu wählen, oder lege eine Hintergrundfarbe fest.
Main Panel Visibility: Steuere, ob das Hauptpanel angezeigt wird, in welcher Ecke (z.B. rechts unten) und welche Schrift (etwa „Lucida Console“, Größe 10) genutzt wird.


7. Weitere Informationen & Hilfe

Community Chat: Tritt unserer exklusiven Trading-Gruppe bei, um Strategien zu teilen, Fragen zu stellen und von anderen FX Dynamic-Nutzern zu lernen.

Support: Hast du Fragen oder benötigst zusätzliche Hinweise? Kontaktiere uns. Wir unterstützen dich gerne bei der Optimierung deiner volatilitätsbasierten Trading-Strategie.


Bereit, echte Volatilitäts-Insights zu nutzen?
Marktschübe antizipieren: Reagiere auf kritische ATR-Schwellen, bevor die Volatilität ihren Höhepunkt erreicht.
Risiko effektiv managen: Verwende ATR-Daten in Echtzeit, um Stopps und Targets anzupassen.
Werde Teil der Stein Investments Community: Profitiere von einem globalen Netzwerk an Tradern, ausführlichen Guides und Wissensaustausch für nachhaltigen Erfolg.


Worauf wartest du? Installiere FX Dynamic jetzt und nimm deine Volatilitätsanalyse selbst in die Hand.


Erfolgreiches Trading!
Daniel & Alain

Empfohlene Produkte
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag liebe Trader! Um Ihre Aufmerksamkeit der Indikator erstellt und arbeitet auf der Grundlage der Trend-Indikator ADX, für den Handel auf die Änderung der Richtung, die berücksichtigt, die Korrektur und gibt die Möglichkeit, auf sie zu verdienen. Ich verwende diesen Indikator für Scalping. Ich empfehle Zeitrahmen von 15 Minuten (M15) bis zur Stunde (H1). Der rote Kreis ist ein Verkaufssignal (Sell) Der grüne Kreis ist ein Kaufsignal (Buy). Je kleiner Ihr Zeitrahmen ist, desto weniger Pips
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
Mk R
Can Pei Pu
Experten
MK_R Es basiert auf gegenläufigen Mustern für EURUSD. Grundsätzlich wird er unter der Bedingung von 1 Kaufwelle und 6 Verkaufswellen des Granville'schen Gesetzes einsteigen. Der EA verwendet keine Indikatoren, Raster, Martingale, Arbitrage. Der EA hat sich in den sechs Monaten des Jahres 2020 als profitabel erwiesen und ist besonders für den aktuellen EURUSD-Markt seit Mitte Dezember 2020 geeignet. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Der Zeitrahmen ist M5. EA benötigt M1 Char
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Trend Flasher
Amarnath K M
Indikatoren
Trend-Blinker Trend ist dein Freund ist das uralte Sprichwort Zitat in Trading-Arena, gibt es zwar viele Möglichkeiten, um den Trend und seine Richtung zu messen, mehr wissenschaftliche Maßnahme und logisch sinnvoll wird ein ATR-Break-Outs zu identifizieren und vor Ort den Trend und seine Beschleunigung, so dass wir diese einfach zu bedienen Trend Identifizierung Panel und optimierte Super-Trend-basierte Multi-Time-Frame-Panel-Entry-System zu unterstützen und helfen den Händlern, ihre Handelsen
Candlestick Pattern advance
Santi Dankamjad
Indikatoren
Es gibt 8 Arten dieses Indikators. Er besteht aus 1. Bullish und Bearish Engulfing 2. Morgen- und Abendstern 3. Drei grüne Soldaten und drei rote Krähen 4. Drei innen oben und unten 5. Drei Außen oben und unten 6. Bullish und Bearish Harami 7. Pinzette Oben und Unten 8. Durchdringende und dunkle Wolkendecke Signalfilter :: 1. Das Aussehen des Kerzenständers 2. SMA 3. 2EMA :: EMA Fast und EMA Slow 4. RSI Benachrichtigung :: 1. Über den Bildschirm 2. E-Mail 2. Telefon Für den Handel 1. Skalier
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trend Cloud Indicator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator ist dazu gedacht, sowohl den Beginn als auch das Ende eines Trends zu erfassen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristige Markttrends vorherzusagen. Der King of Forex Trend Cloud kann in Kombination mit dem King of Forex Trend Indicator ein umfassendes Bild der Marktanalyse und -prognose liefern. Ich habe Bilder sowohl für die The king
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experten
Hallo, >>>>> Download **FREE TRIAL** von hier (Sie können jetzt auf DEMO-Konto vor dem Kauf vorwärts testen) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner ist ein automatisches Handelssystem für MT4, das die Fundamentaldaten und Trends der Märkte nutzt, um Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Mit dem Einsatz von fortschrittlichen Recovery-Strategie es sicherzustellen, d
Invincible Arrow
Quan Li
Indikatoren
Es handelt sich um einen Pfeilindikator ohne Future-Funktion, der auf der Grundlage der fortschrittlichsten Profit-Trading-Algorithmen entwickelt wurde und über das innovativste und fortschrittlichste Modul zur doppelten Trendanalyse sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends verfügt. Es verfügt über das innovativste und fortschrittlichste duale Trendanalysemodul sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends. Es verfügt übe
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Year2Year
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Preisveränderungen für die gleichen Tage in den vergangenen Jahren an. Der Zeitrahmen D1 ist erforderlich. Dieser Indikator findet D1-Balken für dieselben Tage in den letzten 8 Jahren und zeigt deren relative Preisänderungen im aktuellen Chart an. Parameter: LookForward - Anzahl der Tage (Balken), für die "zukünftige" Preisänderungen angezeigt werden sollen; Standardwert ist 5; Offset - Anzahl der Tage (Balken), um in der Historie zurück zu gehen; Standardwert ist 0; S
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indikatoren
Trendlinien sind das wichtigste Werkzeug der technischen Analyse im Devisenhandel. Leider zeichnen die meisten Händler sie nicht richtig. Der automatische Trendlinien-Indikator ist ein professionelles Tool für ernsthafte Trader, das Ihnen hilft, die Trendbewegung der Märkte zu visualisieren. Es gibt zwei Arten von Trendlinien Bullische Trendlinien und Bärische Trendlinien. Im Aufwärtstrend wird die Forex-Trendlinie durch die niedrigsten Swing-Punkte der Preisbewegung gezogen. Wenn man mindest
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
Anubis Skunk verwendet den TRENDWELLENINDIKATOR, der den ANFANG und das ENDE einer NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG identifizieren kann. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. W
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Experten
VANGLUTIO VERWENDET DEN TRENDWELLEN-INDIKATOR, DER DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN KANN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WAR
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Market Vortex.mq4 ist ein leistungsstarker Pfeilindikator, der entwickelt wurde, um Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen genau zu identifizieren. Er basiert auf einem geglätteten Oszillator und adaptiven gleitenden Durchschnitten und hilft Händlern, schnell und ohne komplexe Berechnungen Marktein- und -ausstiegspunkte zu finden. Hauptmerkmale: Klare Pfeilsignale: Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Echtzeitbetrieb: Die Signale werden ohne Verzögerung und o
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indikatoren
Perfekt für den einminütigen Hochhandel und Scalping. Dieser Indikator ist sehr effektiv für den Handel auf eine Minute, in der Stunde. Eine Kombination aus gleitenden Durchschnitten und STOCHASTICS Berechnung, um ein sehr überzeugendes Signal jede Stunde zu produzieren. Die blaue Farbe signalisiert eine Kaufgelegenheit. Folgen Sie den X-Zeichen für mögliche Kaufpunkte. Die blaue Durchschnittslinie dient als mögliche Trendrichtung und Unterstützung. Die rote Farbe signalisiert eine Verkaufsgeleg
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Your good friend
Sergei Semenov
Indikatoren
Ihre guten Freunde - dies ist nicht nur ein Indikator, sondern Ihr zuverlässiger Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Einfachheit, Klarheit und Stabilität schätzen. Er kombiniert die besten klassischen Methoden der technischen Analyse - Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Umkehrsignale, visuelle Hinweise - und präsentiert sie in einem möglichst klaren, benutzerfreundlichen Format. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader - insbesondere für diejenige
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indikatoren
Mit dem Kauf dieses Indikators haben Sie das Recht, eine kostenlose Kopie eines meiner anderen Indikatoren oder Berater zu erhalten ! (Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen. Keine Grenzen) . Um es zu bekommen , kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht ! Der Trend Scanner Trendlinienindikator zeigt die Trendrichtung und deren Veränderungen an. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Der Indikator zeigt gleichzeitig mehrere Werte auf dem Preisdiagramm an: die
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Weitere Produkte dieses Autors
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indikatoren
FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick Übersicht FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic p
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager ist die ideale Ergänzung für alle FX Trend Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten Trades sofort u
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitys
Crosshair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1.   Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems   und   und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2.   Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager   ist die ideale Ergänzung für alle   FX Trend   Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten T
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experten
Entfesseln Sie Konsistenz und Vertrauen in Ihren Handel mit Taurus Taurus ist der Gipfel der Innovation und Raffinesse im Mean-Reversion-Handel, angetrieben von unseren exklusiven realen Handelsvolumen-Daten. Taurus wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Ausgewogenheit von Risiko und Ertrag zu bieten, und gewährleistet eine stressfreie Handelserfahrung, während die Trades mit Präzision und Sorgfalt abgewickelt werden. Warum Taurus wählen? Fortgeschrittene Mean-Reversion-Strategie : Taurus
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Brexit, etc. D
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg   im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN   bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Br
Crosshair
Daniel Stein
Utilitys
Crossahair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension