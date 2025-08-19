Custom Alerts AIO MT4
- Utilitys
- Daniel Stein
- Version: 2.25
- Aktualisiert: 19 August 2025
- Aktivierungen: 10
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup
Übersicht
Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen: Forex, Edelmetalle, Indizes, Kryptowährungen. Aktien können bei Bedarf manuell hinzugefügt werden (als benutzerdefinierte Symbole), sind jedoch auf MetaTrader-Plattformen nur selten vertreten.
1. Warum Custom Alerts AIO?
Keine Zusatzlizenzen erforderlich
• Alle relevanten Stein-Investments-Indikatoren sind bereits integriert – keine separaten Käufe notwendig.
• Ideal für alle, die sofort mit der Marktüberwachung starten möchten.
Komplettlösung für alle Märkte
• Unterstützt alle wichtigen Asset-Klassen: Währungen, Gold, Indizes und Kryptowährungen.
• Keine Symbolnamen eingeben – einfach Asset-Klasse in den Einstellungen wählen und loslegen.
Maximale Effizienz
• Keine Templates, keine Konfiguration – einfach installieren und starten.
• Perfekt für den Einsatz im Hintergrund oder auf einem VPS für kontinuierliche Überwachung.
2. Installation & Anwendung
Einfache Einrichtung
• Öffne deine MetaTrader-Plattform und lade Custom Alerts AIO auf ein beliebiges Chart.
• Alle Komponenten sind sofort aktiv – du brauchst nichts weiter zu tun.
• Für den Empfang von Echtzeit-Volumendaten ist die Installation unseres kostenlosen Tools SI Connect notwendig. Hinweise dazu findest du in Abschnitt 2 der FX Volume FAQ.
Asset-Auswahl
• Einfach in den Einstellungen auswählen, ob du z. B. Forex, Gold, Indizes oder Krypto überwachen willst.
• Aktien können als benutzerdefinierte Symbole ergänzt werden (optional).
Flexible Alarm-Logik
• Alarmbedingungen wie Volumenanstiege, Stärke-Schwellenwerte oder Preisbewegungen können individuell definiert werden.
• Alle Berechnungen erfolgen vollständig intern – keine externen Indikatoren nötig.
3. Typische Anwendungsfälle
Multi-Market-Trader
• Überwache Forex, Gold, Krypto und Indizes gleichzeitig auf einem einzigen Chart.
Strategieorientiertes Trading
• Verwende Alarm-Trigger basierend auf deiner individuellen Handelslogik – etwa Stärke-Dynamik, Volumensignale oder kombinierte Setups.
Alerts unterwegs
• Perfekt für Trader, die auch außerhalb des Bildschirms informiert bleiben möchten.
4. Das Wichtigste auf einen Blick
• Keine separaten Lizenzen nötig – alles ist bereits integriert
• Funktioniert ohne grafische Anzeige – ideal für Ressourcen-schonendes Monitoring
• Unterstützt alle gängigen Märkte, Aktien optional
• Keine Konfiguration notwendig – sofort einsatzbereit
• Alle Alarmtypen mit Screenshots erklärt in der Custom Alerts FAQ
Brauchst du grafische Signale auf dem Chart?
Dann nutze alternativ die klassische Version von Custom Alerts:
5. Ressourcen & Support
FAQ: Alle verfügbaren Alarmoptionen werden detailliert und mit Bildern erklärt:
Custom Alerts FAQ
Community: Tritt unserer exklusiven Trader-Gruppe bei und tausche dich mit anderen aus.
Support: Bei Fragen zur Installation oder Strategie stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Bereit für mühelose Marktüberwachung?
Installiere Custom Alerts AIO jetzt und erhalte intelligente Alarme für alle Märkte – alles auf einem Chart, ganz ohne Setup.
Beste Grüße,
Daniel & Alain