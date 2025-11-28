Prop Firm Simulator

Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren! Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderungen für individualisierte Zeiträume und fordern Sie sich selbst heraus, um die Disziplin für konsistente Profitabilität zu entwickeln.

Setfiles für FTMO 10k und 100K Herausforderungen: Setfiles und dedizierter Support für alle großen Prop Firms verfügbar - fragen Sie einfach!

Hauptfunktionen

Echtzeit-Herausforderungsüberwachung

Live-Statistik-Dashboard - Verfolgen Sie Kontostand, Equity, P&L, Drawdowns in Echtzeit

Professionelle Metriken - Geschlossene vs offene P&L, Win Rate, Handelsanalyse

Unterstützung für manuellen/automatischen Handel: Sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierter Handel über Expert Advisors

Vollständige Durchsetzung von Prop-Firm-Regeln

Gewinnzielmanagement - Setzen und verfolgen Sie spezifische Gewinnziele

Drawdown-Schutz - Tägliche & maximale Drawdown-Limits mit Warnungen

Handelstag-Anforderungen - Verfolgung minimaler aktiver Handelstage

Risikomanagement - Stop-Loss-Compliance, Positionsgrößenlimits

Zeitbeschränkungen - Countdown der Herausforderungsdauer

Erweitertes Risikomanagement

Duale P&L-Verfolgung - Getrennte geschlossene Gewinne vs offene Positionen

Echtzeit-Verstoßwarnungen - Sofortige Benachrichtigung bei Regelverstößen

Auto-Trade-Schutz - Optionale automatische Handelsschließung bei Verstößen

Anpassbare Limits - Passen Sie alle Parameter an jede Prop Firm an

Flexible Handelsmodi

Live-Konto bereit - Verwenden Sie mit echten oder Demo-Konten jedes Brokers

Mehrere Versuche - Verfolgen Sie die Leistung über mehrere Herausforderungsversuche

Alle Instrumente - Funktioniert mit Forex, Krypto, Aktien, Indizes

Warum unseren Simulator wählen?

Üben Sie wie die Profis: Scheitern Sie in der Simulation, Erfolg in der Realität.

Bauen Sie konsistente Gewinne auf: Entwickeln Sie disziplinierte Handelsgewohnheiten.

Sparen Sie Tausende bei gescheiterten Challenges: Eine gescheiterte Challenge kann $500+ kosten.

Verschaffen Sie sich unfairen Vorteil: Wissen Sie genau, wie Prop Firms Sie bewerten.

Unterstützte Prop-Firm-Regeln

Kontostand (beliebiges Kapital)

Gewinnziele (beliebiger Betrag)

Tägliche Drawdown-Limits

Maximale Drawdown-Limits

Minimale Handelstage

Zeitlimits (Kalender-/Handelstage)

Stop-Loss-Anforderungen

Positionsgrößenlimits

Provisionen (angewendet)

Wochenend-Handelsregeln

Einzelhandelsgewinnlimits

Maximale offene Trades

Wesentliche Herausforderungstipps und Best Practices

Vor Beginn einer Herausforderung:

Schließen Sie alle offenen Trades vor Aktivierung des Simulators

Legen Sie realistische Parameter fest, die den tatsächlichen Regeln entsprechen

Bei Lot-Größenverletzung schließen Sie die überdimensionierte Position vor dem nächsten Versuch

Mindestens ein Trade muss geöffnet und geschlossen werden, um als Handelstag zu zählen

Mehrere Trades am selben Tag zählen als nur ein Handelstag

Fügen Sie den EA an ein Diagramm an und verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage

Verwenden Sie die Exportfunktion zur Analyse Ihrer Handelsleistung

Beginnen Sie mit Demo-Konten, um die Regeln zu beherrschen

Verwenden Sie die Pausefunktion während Marktschließungen oder persönlichen Pausen

FAQ

F: Funktioniert es mit meinem Broker?

A: Ja! Kompatibel mit jedem MT5-Broker.

F: Kann ich es für Live-Handel verwenden?

A: Absolut! Funktioniert mit Demo- und Live-Konten.

F: Wie genau ist die Simulation?

A: Wir replizieren exakte Prop-Firm-Regeldurchsetzung.

F: Gibt es fortlaufenden Support?

A: Ja, wir bieten kontinuierliche Updates und professionellen Support.