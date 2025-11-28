Prop Firm Simulator
- Utilitys
- Abdeljalil El Kedmiri
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 10
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren! Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderungen für individualisierte Zeiträume und fordern Sie sich selbst heraus, um die Disziplin für konsistente Profitabilität zu entwickeln.
Setfiles für FTMO 10k und 100K Herausforderungen: Setfiles und dedizierter Support für alle großen Prop Firms verfügbar - fragen Sie einfach!
30% RABATT für die ersten 10 Käufer.
Hauptfunktionen
Echtzeit-Herausforderungsüberwachung
Live-Statistik-Dashboard - Verfolgen Sie Kontostand, Equity, P&L, Drawdowns in Echtzeit
Professionelle Metriken - Geschlossene vs offene P&L, Win Rate, Handelsanalyse
Unterstützung für manuellen/automatischen Handel: Sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierter Handel über Expert Advisors
Vollständige Durchsetzung von Prop-Firm-Regeln
Gewinnzielmanagement - Setzen und verfolgen Sie spezifische Gewinnziele
Drawdown-Schutz - Tägliche & maximale Drawdown-Limits mit Warnungen
Handelstag-Anforderungen - Verfolgung minimaler aktiver Handelstage
Risikomanagement - Stop-Loss-Compliance, Positionsgrößenlimits
Zeitbeschränkungen - Countdown der Herausforderungsdauer
Erweitertes Risikomanagement
Duale P&L-Verfolgung - Getrennte geschlossene Gewinne vs offene Positionen
Echtzeit-Verstoßwarnungen - Sofortige Benachrichtigung bei Regelverstößen
Auto-Trade-Schutz - Optionale automatische Handelsschließung bei Verstößen
Anpassbare Limits - Passen Sie alle Parameter an jede Prop Firm an
Flexible Handelsmodi
Live-Konto bereit - Verwenden Sie mit echten oder Demo-Konten jedes Brokers
Mehrere Versuche - Verfolgen Sie die Leistung über mehrere Herausforderungsversuche
Alle Instrumente - Funktioniert mit Forex, Krypto, Aktien, Indizes
Warum unseren Simulator wählen?
Üben Sie wie die Profis: Scheitern Sie in der Simulation, Erfolg in der Realität.
Bauen Sie konsistente Gewinne auf: Entwickeln Sie disziplinierte Handelsgewohnheiten.
Sparen Sie Tausende bei gescheiterten Challenges: Eine gescheiterte Challenge kann $500+ kosten.
Verschaffen Sie sich unfairen Vorteil: Wissen Sie genau, wie Prop Firms Sie bewerten.
Unterstützte Prop-Firm-Regeln
Kontostand (beliebiges Kapital)
Gewinnziele (beliebiger Betrag)
Tägliche Drawdown-Limits
Maximale Drawdown-Limits
Minimale Handelstage
Zeitlimits (Kalender-/Handelstage)
Stop-Loss-Anforderungen
Positionsgrößenlimits
Provisionen (angewendet)
Wochenend-Handelsregeln
Einzelhandelsgewinnlimits
Maximale offene Trades
Wesentliche Herausforderungstipps und Best Practices
Vor Beginn einer Herausforderung:
Schließen Sie alle offenen Trades vor Aktivierung des Simulators
Legen Sie realistische Parameter fest, die den tatsächlichen Regeln entsprechen
Bei Lot-Größenverletzung schließen Sie die überdimensionierte Position vor dem nächsten Versuch
Mindestens ein Trade muss geöffnet und geschlossen werden, um als Handelstag zu zählen
Mehrere Trades am selben Tag zählen als nur ein Handelstag
Fügen Sie den EA an ein Diagramm an und verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage
Verwenden Sie die Exportfunktion zur Analyse Ihrer Handelsleistung
Beginnen Sie mit Demo-Konten, um die Regeln zu beherrschen
Verwenden Sie die Pausefunktion während Marktschließungen oder persönlichen Pausen
FAQ
F: Funktioniert es mit meinem Broker?
A: Ja! Kompatibel mit jedem MT5-Broker.
F: Kann ich es für Live-Handel verwenden?
A: Absolut! Funktioniert mit Demo- und Live-Konten.
F: Wie genau ist die Simulation?
A: Wir replizieren exakte Prop-Firm-Regeldurchsetzung.
F: Gibt es fortlaufenden Support?
A: Ja, wir bieten kontinuierliche Updates und professionellen Support.