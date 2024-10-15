Custom Alerts MT4

5

Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup

Überblick
Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstützung für alle von deinem Broker angebotenen Asset-Klassen kannst du Alarme jetzt konfigurieren, ohne ein einziges Symbol einzugeben – einfach die Asset-Klasse in den Einstellungen auswählen und loslegen.

1. Warum Custom Alerts für Trader extrem nützlich ist

All-in-One Marktüberwachung
Custom Alerts sammelt und konsolidiert Signale aus Forex, Metallen, Krypto, Indizes und sogar Aktien (sofern vom Broker unterstützt).
• Keine Chart-Wechsel mehr nötig – alle Benachrichtigungen kommen zentral an einem Ort.

Individuelle Alarme für deine Strategie
• Stelle präzise Alarme ein. Ob Volumenspitzen, Stärke-Schwellenwerte oder extreme Kursbewegungen – Custom Alerts stellt sicher, dass du keinen kritischen Impuls verpasst.
• Nahtlose Integration mit Stein Investments Tools für tiefere Analysen und bessere Trade-Entscheidungen.

Zeitersparnis und Effizienz
• Keine Dauerüberwachung mehr notwendig. Custom Alerts übernimmt das Scannen des Marktes – auch wenn du nicht am Bildschirm bist.

2. So startest du mit Custom Alerts

Installation und Aktivierung
• Öffne deine MetaTrader-Plattform und lade Custom Alerts auf ein beliebiges Chart.
• Für durchgehende Überwachung empfehlen wir den Einsatz auf einem separaten Chart oder einem VPS.
• Das Tool liest automatisch die Daten aus deinen Stein Investments Indikatoren – stelle also sicher, dass die benötigten Komponenten aktiviert sind.

Wähle deine Instrumente
• Wähle die Asset-Klassen, die du überwachen möchtest – von Währungen und Gold bis hin zu Indizes und Krypto – ganz ohne Symbol-Eingabe.

3. So funktioniert Custom Alerts

Intelligente Datenintegration
• Liest Signale aus FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – je nachdem, welche Tools du lizenziert und aktiviert hast.
• Konsolidiert alle Informationen zu klaren Alarmmeldungen über die ausgewählten Asset-Klassen hinweg.

Echtzeit-Alarm-Engine
• Scannt alle Instrumente in Echtzeit und sendet Alarme per Pop-up, Sound oder E-Mail, sobald Bedingungen erfüllt sind.

4. Anwendungsbeispiele

Setup-Erkennung über mehrere Märkte
• Überwache alle Märkte über nur ein Chart.
• Ideal für Trader, die mehrere Instrumente gleichzeitig beobachten – z. B. EURUSD, Gold, DAX oder Bitcoin.

Strategiebasierte Alarme
• Stelle deine eigene Logik ein – ob Trendstärke, Volumendynamik oder kombinierte Bedingungen.

Informiert bleiben – auch unterwegs
• Erhalte Benachrichtigungen auch bei Abwesenheit – so verpasst du keine Chance mehr.

5. Modulares Setup – Nutze nur, was du brauchst

Custom Alerts benötigt zusätzliche Datenquellen (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Du brauchst aber nur Lizenzen für die Indikatoren, die du tatsächlich in deinen Alarmbedingungen verwendest.
• Wenn du zum Beispiel nur Volumen oder Volatilität überwachen willst, reicht FX Volume oder FX Dynamic.
• Dieses modulare Lizenzmodell macht die Lösung flexibel und kosteneffizient.

Zero Setup gewünscht?

Dann ist die Custom Alerts AIO Version ideal – eine All-in-One Lösung mit allen benötigten Indikatoren intern eingebettet.
• Optimiert ausschließlich für die Alarmgenerierung (ohne grafische Indikatoren), sofort einsatzbereit nach der Installation.
• Es sind keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich – einfach installieren und alle Märkte überwachen.

6. Ressourcen & Support

FAQ: Alle verfügbaren Alarmtypen und Konfigurationsoptionen sind ausführlich und mit Screenshots in der Custom Alerts FAQ erklärt.

Community: Tritt unserer Trader-Community bei, um Strategien auszutauschen und Fragen zu stellen.

Support: Benötigst du Hilfe bei der Einrichtung oder Optimierung? Wir unterstützen dich gerne.

Bereit, dein Markt-Monitoring auf das nächste Level zu heben?
Installiere Custom Alerts noch heute und erlebe eine zentrale, individuell anpassbare Marktüberwachung in Echtzeit – alles von nur einem Chart aus.

Beste Grüße,
Daniel & Alain

Bewertungen 7
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

