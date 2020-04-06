Gold Impulse Lab

Gold Impulse Lab ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf einer institutionellen Marktlogik aufbaut. Er verwendet Impulsstrukturen, Preisaktionsmuster und eine Scoring Engine anstelle von binären Signalen.

Gold Impulse Lab ist weder ein Scalper noch ein Indikator-Roboter.
Der Advisor analysiert den Goldmarkt durch eine Kombination von:

  • Impulsbewegung vom Ankerpreis

  • bestätigten Preisaktionsmustern

  • Systeme zur Bewertung der Signalstärke (Scoring)

  • Filterung nach Marktmodus (Trend/Bandbreite)

Jeder Handel wird nur dann eröffnet , wenn die Kerzenstruktur und das Momentum über einstimmen, was die Anzahl der zufälligen Einstiege reduziert und die Qualität der Trades verbessert.

Wichtigste Merkmale

  • Impulse + Muster (Fortsetzung, Ausweitung, Stop-Hunt)

  • Scoring-Engine anstelle einer Wenn/Sonst-Logik

  • Angepasste Rendite (ATR)

  • Marktmodus-Filter (Anti-Flat ohne Blockierung)

  • Arbeit an der Marktstruktur, nicht an Indikatoren

  • Geeignet für M5-H1 (optimal M5-M15)

Für wen ist dieser Advisor geeignet?

  • Trader, die mit XAUUSD arbeiten

  • diejenigen, die seltene, aber sinnvolle Geschäfte schätzen

  • Nutzer, die eher einen institutionellen Ansatz als einen Scalping-Ansatz suchen

Wichtig

Der Advisor ist nicht für aggressive Martingale oder Grids geeignet.
Es wird empfohlen, ein festes Risiko zu verwenden und die Parameter für Ihren Broker zu testen.


Empfohlene Produkte
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Pivot Hunter EA Der Pivot Hunter EA ist ein spezialisierter Handelsroboter, der exklusiv für das Währungspaar   CADJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er die Preisaktion und das Momentum analysiert. Der Kern der EA-Logik ist ein Bestätigungssystem, das auf mehreren Indikatoren basiert. Er kombiniert Signale von klassischen Indikatoren, einschließlich Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relati
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experten
Schnelle Strategie für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf der Basis von Scalping. Der Algorithmus besteht darin, eine Handelsoperation in der kürzest möglichen Zeit auszuführen. Diese Zeitspanne beträgt in der Regel Sekunden und ist nur manchmal auf mehrere Minuten begrenzt. Es gibt die Meinung, dass Scalping etwas für Anfänger ist. Doch das ist falsch. Um eine Handelsoperation korrekt und gewinnbringend durchführen zu können, muss ein Händler das Scalping erlernen, sonst kann das Ergebnis ne
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement. Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Mark
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experten
Hier sind die Ergebnisse des Forward-Tests. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer ist ein innovatives Handelswerkzeug, das als Trendfolge-EA (Expert Advisor) konzipiert wurde. Dieser EA erfasst genau den Trend des USDJPY, indem er mehrere SMA (Simple Moving Averages), RSI (Relative Strength Index) und StdDev (Standardabweichung) kombiniert. Durch die Verwendung mehrerer SMA analysiert er Trends über verschiedene Zeiträume hinweg und erkennt durch die Kombination von Indikatoren wie RSI und StdDev Überh
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkte und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy-Stop oder verkaufen Limit / Sell-Stop, wenn hat um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. Parameter und wir
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Experten
GoldenPulse PRO - High Winrate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel mit Gold (XAUUSD) mit Präzision und Beständigkeit ermöglicht. Er verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework, das sich an wechselnde Bedingungen anpasst und sich auf eine hohe Gewinnrate und einen kontrollierten Drawdown konzentriert - ohne Grid, Martingale oder risikoreiches Averaging. Hauptmerkmale 100% automatisiert - Plug & Play Optimiert für XAUUSD , kompatibel mit anderen Symbolen Int
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experten
Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden. Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen Für XAUUSD Zeitrahmen : 1 Min Merkmale: Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können. ein Nachrichtenfilter, um den Handel
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experten
Der Advanced BreakOut Scalper ist ein effektives Handelssystem mit vorgegebenen Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Einstellungen. Wie der Name schon sagt, ist seine Strategie der Handel mit Breakouts. Sie ist professionell kodiert und läuft schnell im Backtesting- oder Optimierungsmodus. Es werden keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder andere riskante Geldverwaltungsstrategien verwendet. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-B
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Expertensystem der Finanzkontrolle durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Der Bot funktioniert sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Kontotypen. Der Expert Advisor kann in jeder beliebigen Stundenperiode, für jedes Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten und VPS zu verwenden. Financial Control ist ein Hochfrequenzhandel. Si
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Burning London
Magma Software Solutions UG
Experten
Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen Handbuch: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Meine Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - Hohes Risiko: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Warum Burning London? - Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD - Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforder
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experten
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
Trail Stops PRO
Timo Kosiol
Experten
Trailing Stops Pro ist ein hochentwickeltes Trailing-Stop-Programm. Es verfügt über 12 verschiedene Trailing Stops und hilft Ihnen, Ihre Trades und Stops einfach zu verwalten. Sie können einen Trail-Start festlegen, d.h. der Trailing-Stop wird gestartet, nachdem Ihre Positionen die ausgewählten Gewinnpunkte erreicht haben. Zusätzlich können Sie eine Trail-Distanz festlegen sowie den Trailing-Stop für jede Position separat aktivieren und deaktivieren. Das Programm verfügt über ein sehr einfach zu
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experten
*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT** Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert. **SCHLÜSSELMERKMALE:** **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonf
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik. Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen! GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt. Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Genie MT5 ist ein automatischer Devisenhandelsberater, der besonders bei denjenigen beliebt ist, die Risiken minimieren und Gewinne maximieren wollen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionen, Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Nur 5 Exemplare zum Premiumpreis, danach wird der Preis steigen! Vorteile des Golden Genie MT5 Automated Advisor: Automatisierung : Die Möglichkeit, ohne ständige Marktbeobachtung zu handeln, verschafft Ihnen Zeit, sich auf andere wichtige Aspekte
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse - Ein effektiver Handelsroboter für XAU/USD Eigenschaften von Gold Impulse Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Vielseitigkeit : Gold Impulse unterstützt eine Vielzahl von Handelsansätzen und -konzepten. Automatisierung : Befreit den Benutzer von der ständigen Marktbeobachtung. Anpassungsfähigkeit : Kann an spezifische Aufgaben und Marktbedingungen angepasst werden. Marktanalyse Technische Indikatoren : Verwendet gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands und Preiskanäle für die An
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters: Hauptmerkmale: Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursrei
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen e
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Fish Scalper Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Goldwerten (XAU/USD) entwickelt wurde. In der Regel verwenden solche Roboter algorithmische Methoden, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieses Programm verwendet integrierte Formeln, um Daten in Echtzeit zu ve
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigste
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Alive Gold MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool für den Forex-Handel, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, das Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Er arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die v
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor ist ein automatischer Handelsroboter, der für die Erzielung von Gewinnen auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er verwendet komplexe Algorithmen und technische Indikatoren, um Preisdiagramme zu analysieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analysiert Volatilität, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus un
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die vollst
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Vorteile Smart Gold EA ist eine inno
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Hän
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold MT4 Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD , um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Vorteile von Smart Gold EA Advisor Smart Gold E
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem Währungen 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden. Der Devisenhandel bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Um sich jedoch erfolgreich auf dem Devisenmarkt zu bewegen, bedarf es eines umfassenden Verständnisses der Faktoren, die die Währungsbewegungen beeinflussen, sowie der Fähigkeit zur technischen Analyse und zu Risikomanage
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Ai Ea ist nicht nur ein Berater, sondern ein Virtuose des kurzfristigen Handels, geboren, um hochvolatile Märkte mit minimalen Spreads zu erobern. Sein Herzstück ist ein einzigartiger Multikomponenten-Algorithmus, der Marktdaten blitzschnell und in Echtzeit verarbeitet. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Nächster Preis 999 : Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Dieser Scalping-Meister eröffnet wie ein Raubtier fas
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Aurum Master Expert Advisor wurde für den effizienten Handel mit Gold und beliebigen Währungen entwickelt, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Der Advisor passt sich aktiv an die sich verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Maß an Vorhersagegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und so ein maximales Gewinnpotenzial anstreben.
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends. Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch sign
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex Gold Advisor: Genauigkeit und Effizienz für MT4 In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels, in der jede Sekunde und jeder Pip zählt, hebt sich Apex Gold Advisor als ein Tool hervor, das für eine hohe Genauigkeit der Markteintritte sorgt. Speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt, ist dieser Advisor eine leistungsstarke Lösung für Händler, die ihre Rentabilität maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mq
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Advanced Gold Sniper ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA ist so konzipiert, dass er die besonderen Merkmale der Goldpreisbewegu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension