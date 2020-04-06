Gold Impulse Lab ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf einer institutionellen Marktlogik aufbaut. Er verwendet Impulsstrukturen, Preisaktionsmuster und eine Scoring Engine anstelle von binären Signalen.

Gold Impulse Lab ist weder ein Scalper noch ein Indikator-Roboter.

Der Advisor analysiert den Goldmarkt durch eine Kombination von:

Impulsbewegung vom Ankerpreis

bestätigten Preisaktionsmustern

Systeme zur Bewertung der Signalstärke (Scoring)

Filterung nach Marktmodus (Trend/Bandbreite)

Jeder Handel wird nur dann eröffnet , wenn die Kerzenstruktur und das Momentum über einstimmen, was die Anzahl der zufälligen Einstiege reduziert und die Qualität der Trades verbessert.

Wichtigste Merkmale

Impulse + Muster (Fortsetzung, Ausweitung, Stop-Hunt)

Scoring-Engine anstelle einer Wenn/Sonst-Logik

Angepasste Rendite (ATR)

Marktmodus-Filter (Anti-Flat ohne Blockierung)

Arbeit an der Marktstruktur, nicht an Indikatoren

Geeignet für M5-H1 (optimal M5-M15)

Für wen ist dieser Advisor geeignet?

Trader, die mit XAUUSD arbeiten

diejenigen, die seltene, aber sinnvolle Geschäfte schätzen

Nutzer, die eher einen institutionellen Ansatz als einen Scalping-Ansatz suchen

Wichtig

Der Advisor ist nicht für aggressive Martingale oder Grids geeignet.

Es wird empfohlen, ein festes Risiko zu verwenden und die Parameter für Ihren Broker zu testen.