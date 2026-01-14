Ashi Engine Gold
- Experten
- Bernardo Garcia Delfa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1
Institutionelles Handelssystem mit professioneller quantitativer Validierung.
METRIKEN (REALER BACKTEST)
Sharpe Ratio: 1.80
Erholungsfaktor: 4.92
Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 15,56%
Gewinnfaktor: 1,39
Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung.
Entwickelt für Trader, die konsistente Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen.
VERIFIZIERTE METRIKEN
Backtest: 4 Jahre | 598 Trades | Qualität der Historie: 98%
Modellierung: Tick für Tick
Sharpe Ratio: 1.80
Erholungsfaktor: 4.92
Profit Factor: 1.39
Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 15,56%
Nettogewinn: +175,15% (von 100.000 auf 275.153)
Lineare Regressionskorrelation: 0.91
Alle Metriken stammen aus einem Tick-by-Tick-Backtest, ohne aggressive Optimierung oder Kurvenanpassung.
WARUM ASHI ENGINE GOLD ANDERS IST
Die meisten EAs auf dem Markt verlassen sich auf Grid oder Martingale und produzieren attraktive Aktienkurven, bis sie katastrophal versagen.
ASHI ENGINE folgt institutionellen Prinzipien:
-
Immer nur eine Position auf einmal
-
Stop Loss bei jedem Handel
-
ATR-basierte Risikokontrolle
-
Keine Verlust-Durchschnittsbildung
-
Keine Erhöhung der Losgröße nach Verlusten
Ergebnis: stabile Aktienkurve mit kontrolliertem Drawdown.
STRATEGIE
ASHI ENGINE verwendet eine fortschrittliche Logik zur Rauschunterdrückung auf H1, um hochwahrscheinliche Trendzustände zu erkennen.
Jeder Einstieg wird über mehrere Kerzen hinweg bestätigt, wodurch erratische Kursbewegungen herausgefiltert werden.
Die Ausstiege sind so optimiert, dass sie den gesamten Impuls erfassen, während unnötige Rücksetzer vermieden werden.
Hauptmerkmale:
-
Dynamischer ATR-basierter Stop Loss
-
Konfigurierbares Risiko/Belohnungs-Verhältnis
-
Optionaler Break Even
-
Täglicher Verlustschutz
EMPFOHLENE KONFIGURATION
Symbol: XAUUSD / GOLD (EXKLUSIV)
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $1.000 (festes Lot 0,01)
Empfohlene Einlage: $2.000 - $10.000
Risiko pro Handel: 0,5% - 1%
Broker: Jeder Broker mit niedrigem GOLD-Spread
VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb
Der EA ist ausschließlich für XAUUSD (GOLD) konzipiert.
HAUPTPARAMETER
Risiko Management
-
UseFixedLot
-
FestgelegteLosgröße
-
RisikoProzentsatz
-
MaxLotGrenze
Stop Loss / Take Profit
-
ATR_Multiplikator
-
RR_Ratio
Break Even
-
VerwendenBreakEven
-
BreakEvenAktivierungRR
-
BreakEvenProfitPunkte
Anti-Copy-Handel
-
UseRandomDelay
-
RandomDelayMin / Max
Täglicher Schutz
-
TäglichesLimit aktivieren
-
MaxDailyLoss
WAS ENTHALTEN IST
-
ASHI ENGINE GOLD EA (.ex5)
-
Optimierte .set Datei
-
Kostenlose Updates
-
Unterstützung für private Nachrichten
RISIKOWARNUNG
Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen Marktbedingungen wider.
Dieser EA ist keine Finanzberatung.