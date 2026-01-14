ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1

Institutionelles Handelssystem mit professioneller quantitativer Validierung.

METRIKEN (REALER BACKTEST)

Sharpe Ratio: 1.80

Erholungsfaktor: 4.92

Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 15,56%

Gewinnfaktor: 1,39

Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung.

Entwickelt für Trader, die konsistente Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen.

VERIFIZIERTE METRIKEN

Backtest: 4 Jahre | 598 Trades | Qualität der Historie: 98%

Modellierung: Tick für Tick

Nettogewinn: +175,15% (von 100.000 auf 275.153)

Lineare Regressionskorrelation: 0.91

Alle Metriken stammen aus einem Tick-by-Tick-Backtest, ohne aggressive Optimierung oder Kurvenanpassung.

WARUM ASHI ENGINE GOLD ANDERS IST

Die meisten EAs auf dem Markt verlassen sich auf Grid oder Martingale und produzieren attraktive Aktienkurven, bis sie katastrophal versagen.

ASHI ENGINE folgt institutionellen Prinzipien:

Immer nur eine Position auf einmal

Stop Loss bei jedem Handel

ATR-basierte Risikokontrolle

Keine Verlust-Durchschnittsbildung

Keine Erhöhung der Losgröße nach Verlusten

Ergebnis: stabile Aktienkurve mit kontrolliertem Drawdown.

STRATEGIE

ASHI ENGINE verwendet eine fortschrittliche Logik zur Rauschunterdrückung auf H1, um hochwahrscheinliche Trendzustände zu erkennen.

Jeder Einstieg wird über mehrere Kerzen hinweg bestätigt, wodurch erratische Kursbewegungen herausgefiltert werden.

Die Ausstiege sind so optimiert, dass sie den gesamten Impuls erfassen, während unnötige Rücksetzer vermieden werden.

Hauptmerkmale:

Dynamischer ATR-basierter Stop Loss

Konfigurierbares Risiko/Belohnungs-Verhältnis

Optionaler Break Even

Täglicher Verlustschutz

EMPFOHLENE KONFIGURATION

Symbol: XAUUSD / GOLD (EXKLUSIV)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $1.000 (festes Lot 0,01)

Empfohlene Einlage: $2.000 - $10.000

Risiko pro Handel: 0,5% - 1%

Broker: Jeder Broker mit niedrigem GOLD-Spread

VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb

Der EA ist ausschließlich für XAUUSD (GOLD) konzipiert.

HAUPTPARAMETER

Risiko Management

UseFixedLot

FestgelegteLosgröße

RisikoProzentsatz

MaxLotGrenze

Stop Loss / Take Profit

ATR_Multiplikator

RR_Ratio

Break Even

VerwendenBreakEven

BreakEvenAktivierungRR

BreakEvenProfitPunkte

Anti-Copy-Handel

UseRandomDelay

RandomDelayMin / Max

Täglicher Schutz

TäglichesLimit aktivieren

MaxDailyLoss

WAS ENTHALTEN IST

ASHI ENGINE GOLD EA (.ex5)

Optimierte .set Datei

Kostenlose Updates

Unterstützung für private Nachrichten

RISIKOWARNUNG

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen Marktbedingungen wider.

Dieser EA ist keine Finanzberatung.