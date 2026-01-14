Ashi Engine Gold

ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1

Institutionelles Handelssystem mit professioneller quantitativer Validierung.

METRIKEN (REALER BACKTEST)

Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung.

Entwickelt für Trader, die konsistente Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen.

VERIFIZIERTE METRIKEN

Backtest: 4 Jahre | 598 Trades | Qualität der Historie: 98%
Modellierung: Tick für Tick

Sharpe Ratio: 1.80
Erholungsfaktor: 4.92
Profit Factor: 1.39
Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 15,56%
Nettogewinn: +175,15% (von 100.000 auf 275.153)
Lineare Regressionskorrelation: 0.91

Alle Metriken stammen aus einem Tick-by-Tick-Backtest, ohne aggressive Optimierung oder Kurvenanpassung.

WARUM ASHI ENGINE GOLD ANDERS IST

Die meisten EAs auf dem Markt verlassen sich auf Grid oder Martingale und produzieren attraktive Aktienkurven, bis sie katastrophal versagen.

ASHI ENGINE folgt institutionellen Prinzipien:

  • Immer nur eine Position auf einmal

  • Stop Loss bei jedem Handel

  • ATR-basierte Risikokontrolle

  • Keine Verlust-Durchschnittsbildung

  • Keine Erhöhung der Losgröße nach Verlusten

Ergebnis: stabile Aktienkurve mit kontrolliertem Drawdown.

STRATEGIE

ASHI ENGINE verwendet eine fortschrittliche Logik zur Rauschunterdrückung auf H1, um hochwahrscheinliche Trendzustände zu erkennen.
Jeder Einstieg wird über mehrere Kerzen hinweg bestätigt, wodurch erratische Kursbewegungen herausgefiltert werden.

Die Ausstiege sind so optimiert, dass sie den gesamten Impuls erfassen, während unnötige Rücksetzer vermieden werden.

Hauptmerkmale:

  • Dynamischer ATR-basierter Stop Loss

  • Konfigurierbares Risiko/Belohnungs-Verhältnis

  • Optionaler Break Even

  • Täglicher Verlustschutz

EMPFOHLENE KONFIGURATION

Symbol: XAUUSD / GOLD (EXKLUSIV)
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $1.000 (festes Lot 0,01)
Empfohlene Einlage: $2.000 - $10.000
Risiko pro Handel: 0,5% - 1%
Broker: Jeder Broker mit niedrigem GOLD-Spread
VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb

Der EA ist ausschließlich für XAUUSD (GOLD) konzipiert.

HAUPTPARAMETER

Risiko Management

  • UseFixedLot

  • FestgelegteLosgröße

  • RisikoProzentsatz

  • MaxLotGrenze

Stop Loss / Take Profit

  • ATR_Multiplikator

  • RR_Ratio

Break Even

  • VerwendenBreakEven

  • BreakEvenAktivierungRR

  • BreakEvenProfitPunkte

Anti-Copy-Handel

  • UseRandomDelay

  • RandomDelayMin / Max

Täglicher Schutz

  • TäglichesLimit aktivieren

  • MaxDailyLoss

WAS ENTHALTEN IST

  • ASHI ENGINE GOLD EA (.ex5)

  • Optimierte .set Datei

  • Kostenlose Updates

  • Unterstützung für private Nachrichten

RISIKOWARNUNG

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen Marktbedingungen wider.
Dieser EA ist keine Finanzberatung.


