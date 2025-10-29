Timeframe Zoom The Third Screen

Timeframe Zoom, le troisième écran, est un Expert Advisor qui utilise les chandeliers Heiken Ashi sur des unités de temps journalières, horaires et de 15 minutes. Les transactions sont déclenchées sur l'unité de temps de 15 minutes.



Il achète les jours de chandeliers bleus et vend les jours de chandeliers rouges. Il vérifie que le cours potentiel se situe au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile sur l'unité de temps horaire et utilise les indicateurs MACD et CCI sur l'unité de temps de 15 minutes pour confirmer l'entrée.



Il clôture les positions lorsque le chandelier Heiken Ashi change de couleur ou lorsque le niveau de stop-loss défini dans la configuration est atteint, en fonction de la variation de prix en pourcentage. La taille du lot augmente également avec le solde.



Entraînez et optimisez les paramètres à l'aide du testeur de stratégie pour obtenir une régression linéaire directe prometteuse.



Cette stratégie repose sur l'expertise de spécialistes et des manuels.